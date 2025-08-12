Video // Viața de lux a familiei ce controlează regiunea transnistreană: De la angajat al pretinselor servicii secrete de la Tiraspol la patron al „republicii Sheriff”

18:30

Republica Moldova a fost și astăzi ținta unui val coordonat de acțiuni de interferență din partea Federației Ruse – de la declarații manipulatorii, până la atacuri cibernetice sau apeluri la mobilizare stradală. Au fost folosite cel puțin șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, descrise recent de președinta Maia Sandu. Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru ca alegerile parlamentare din toamnă să se desfășoare democratic, transparent și conform legii.