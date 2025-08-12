O persoană, găsită carbonizată după ce o casă a fost făcută scrum la Sadova
Moldova1, 12 august 2025 09:40
O persoană a ars de vie, noaptea trecută, în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au făcut scrum o casă bătrânească, au afectat acoperișul unei case de locuit și un șopron cu bunuri vechi din aceeași gospodărie.
• • •
Declarație // Liderii UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev: „Drumul către pace nu poate fi decis fără Ucraina” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei în fața războiului de agresiune al Rusiei și afirmă că orice negocieri de pace nu pot avea loc fără reprezentanții Kievului. Într-o declarație comună făcută publică marți, 12 august, liderii UE subliniază importanța respectării dreptului internațional și a principiului care interzice schimbarea granițelor prin forță.
O persoană, găsită carbonizată după un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Sadova, raionul Călărași # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit neaptea trecută în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 5%, un șopron cu bunuri vechi din gospodărie, dar și o casă bătrânească, care a ars în totalitate. În interiorul acesteia din urmă, pompierii au găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat, a cărui identitate urmează să fie stabilită.
Una din trei persoane ar suferi de rău de mișcare, estimează specialiștii. Senzația neplăcută apare în timpul călătoriilor sau al altor tipuri de mișcare, cauzată de o discrepanță între informațiile trimise creierului de către ochi, urechea internă și corp. În unele cazuri, la mijloc poate fi o afecțiune netratată a urechii.
Amenzile rutiere neplătite în termen de 90 de zile pot provoca suspendarea permisului de conducere în România # Moldova1
Noi reguli privind amenzile rutiere în România. Șoferii își pot pierde permisele de conducere dacă nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Măsura va fi aplicată automat de fisc. Aceste schimbări sunt în dezbatere publică și fac parte din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvernul de la București. Totodată, sancțiunile ar putea încuraja șoferii să conducă mai prudent.
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni, 11 august, un decret prin care amână cu 90 de zile aplicarea noilor tarife pentru mărfurile importate din China, transmite CNBC, citând un reprezentant al Casei Albe.
Eveniment unic la Chișinău: „Bazar Diplomatic”, susținut de ambasadele R. Moldova și României în Belgia # Moldova1
Un eveniment inedit, ajuns la a cincea ediție la Bruxelles, a fost organizat în premieră la Chișinău. Vorbim despre „Bazar Diplomatic", desfășurat sub egida Ambasadelor Republicii Moldova și ale României în Belgia. Ideea proiectului este de a fi o punte de legătură între diaspora și cei mai valoroși oameni din toate domeniile de acasă, atât din Republica Moldova, cât și din România.
„Planul european de pace”: este oare Zelenski gata să cedeze teritoriile deja ocupate de ruși? # Moldova1
În urma unor presiuni intense, Donald Trump a acceptat organizarea unui „summit virtual”, prin conferință video, cu cei 27 de lideri ai UE, miercuri, 13, înainte de întâlnirea sa față în față din Alaska cu Putin. Pentru moment, nimic nu este clar, dar liderii UE au insistat din nou ca și Kievul să fie parte la negocierile americano-ruse. Ba chiar, vicepreședintele american JD Vance a dat asigurări că Statele Unite lucrează la „programarea” unei întâlniri între Donald Trump și omologii săi Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Politolog: Prezența constantă a lui Nicușor Dan la Chișinău denotă că R. Moldova reprezintă pentru el „o prioritate clară” # Moldova1
Relația dintre România și Republica Moldova se consolidează ca un model de parteneriat strategic, acoperind dimensiuni esențiale - politică, economică, educațională și de securitate. În pofida alternanței de putere de la București, România rămâne un actor previzibil și de încredere pentru Chișinău. Politologul Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că prezența constantă a președintelui român Nicușor Dan peste Prut denotă că dânsul „are o prioritate clară – Republica Moldova”, fapt ce contribuie la consolidarea încrederii între cele două state.
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Cernăuțeanu: Rusia a ignorat demersul Polției Naționale # Moldova1
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Având în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul emisiunii „Pe față”, de la Moldova1.
Artiom Livădari a revenit acasă după triumful la Jocurile Mondiale: pe podium, moldoveanul a devansat sportivi din Statele Unite ale Americii și China # Moldova1
După muncă și răsplată. Luptătorul de Muay Thai Artiom Livădari a avut parte de o primire specială la revenirea în Republica Moldova. Sportivul de 23 de ani a triumfat la Jocurile Mondiale în proba de box tailandez, iar la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost întâmpinat cu aplauze și flori.
Pace în Caucazul de Sud: Armenia și Azerbaidjanul au publicat textul acordului mediat de SUA # Moldova1
Armenia și Azerbaidjanul au publicat luni, 11 august, textul unui acord de pace mediat de SUA, angajându-se să-și respecte reciproc integritatea teritorială și să pună capăt oficial unui conflict de aproape patru decenii.
Donald Trump susține că vrea să „recupereze” pentru Ucraina „o parte” din teritoriul ocupat de Rusia: „Vor exista schimburi de teritorii” # Moldova1
Președintele american Donald Trump se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina, informează AFP.
Maia Sandu salută reconcilierea din Caucazul de Sud mediată de Donald Trump și subliniază importanța unei păci juste în Ucraina # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat progresele recente în procesul de reconciliere din Caucazul de Sud, mediate de președintele american Donald Trump. Șefa statului a evidențiat, totodată, importanța asigurării unei păci juste și durabile în Ucraina și în întreaga regiune.
Pacea în Caucazul de Sud: Armenia și Azerbaidjanul au publicat textul acordului mediat de SUA # Moldova1
O mie de locuri disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova: domeniile IT, Medicină și Educație, cele mai solicitate # Moldova1
Doar 1.000 de locuri mai sunt disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) după încheierea primului tur al concursului de admitere, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august. Cele mai solicitate specialități au fost în domeniile IT, Medicină și Educație.
Garda Națională a Carolinei de Nord va continua să susțină Armata Națională: schimb de experiență și asistență în domeniul gestionării situațiilor de criză # Moldova1
Garda Națională a Carolinei de Nord va continua colaborarea cu Armata Națională a R. Moldova pentru promovarea valorilor democratice și menținerea păcii, au convenit luni, 11 august, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și generalul-maior Marvin T. Hunt, conducătorul delegației Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, aflate în vizită la Chișinău. La discuții a participat și Însărcinatul cu Afaceri ad interim al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
Garda Națională a Carolinei de Nord, în vizită la Ministerul Apărării: ministrul Nosatîi a discutat colaborarea militară cu oficialii americani # Moldova1
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a avut luni, 11 august, o întrevedere importantă cu delegația Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, condusă de generalul-maior Marvin T. Hunt. La discuții a participat și însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
Bombardamente rusești asupra zonelor civile din Donețk și Zaporojie: victime și pagube semnificative # Moldova1
Forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra regiunilor Donețk și Zaporojie, provocând incendii, pagube semnificative și peste 20 de răniți, inclusiv în urma bombardamentelor asupra unor clădiri rezidențiale și spitalicești. Salvatorii continuă operațiunile de stingere și căutare a victimelor sub dărâmături, în timp ce autoritățile ucrainene cer sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului.
Doar 1.000 de locuri mai sunt disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Estimările au fost făcute după încheierea primului tur al concursului de admitere, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august. Cele mai solicitate specialități au fost în domeniile IT, Medicină și Educație.
ELECTORALA 2025// CEC a recepționat noi cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare # Moldova1
Luni, 11 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a primit cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
Șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, folosite într-o singură zi împotriva Republicii Moldova # Moldova1
Republica Moldova a fost și astăzi ținta unui val coordonat de acțiuni de interferență din partea Federației Ruse – de la declarații manipulatorii, până la atacuri cibernetice sau apeluri la mobilizare stradală. Au fost folosite cel puțin șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, descrise recent de președinta Maia Sandu. Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru ca alegerile parlamentare din toamnă să se desfășoare democratic, transparent și conform legii.
Peste două mii de tone de pesticide, utilizate anual în R. Moldova: Exces de chimicale în mai multe regiuni # Moldova1
Pesticidele reprezintă o amenințare pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, dacă nu sunt utilizate corect. În Republica Moldova, peste două mii de tone de pesticide sunt utilizate anual pentru a proteja plantele de dăunători. În ciuda utilității, acestea pot afecta calitatea apei și a solului, cu efecte negative asupra ecosistemelor.
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru formațiuni politice, considerate succesoare ale Partidului „Șor” # Moldova1
Patru partide politice din Republica Moldova – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – ar putea fi dizolvate, după ce Ministerul Justiției a cerut în instanță constatarea lor ca succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Cererea a fost depusă luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, în urma unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 21 iulie.
După muncă și răsplată. Luptătorul de Muay Thai Artiom Livădari a avut parte de o primire specială la revenirea în Republica Moldova. Sportivul de 23 de ani a triumfat la Jocurile Mondiale în proba de box tailandez, iar la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost întâmpinat cu aplauze și flori.
Doar 1.000 de locuri mai sunt disponibile în colegiile și centrele de excelență din țară, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Estimările au fost făcute după încheierea primului tur al concursului de admitere, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august.
Remunerările pentru participarea la proteste sunt ilegale, atenționează Poliția: „Șor vrea să implice cetățenii în activități care incită la violență” # Moldova1
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii că promisiunile legate de plata unor sume de bani pentru participarea la proteste reprezintă o încălcare gravă a legii și asemenea acțiuni pot atrage răspundere penală. Avertismentul a fost lansat după ce fugarul condamnat Ilan Șor a anunțat luni, 11 august, pe rețelele de socializare, că va plăti câte 3.000 de dolari lunar celor care vor protesta nonstop împotriva guvernării, în Piața Marii Adunări Naționale.
Analist: Arestarea bașcanei Găgăuziei a stârnit reacții în mai multe țări, inclusiv în Turcia # Moldova1
Arestarea și condamnarea ulterioară a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au stârnit reacții în mai multe țări, inclusiv în Turcia. Interesul Ankarei este explicat prin legăturile culturale, istorice și lingvistice dintre Găgăuzia și popoarele turcice. Despre aceasta a declarat, în cadrul emisiunii SCANER de la Moldova 1, analistul Global Counsel Alexandr Smotrov.
Poliția Republicii Moldova avertizează că ofertele de plată a unor sume de bani pentru participarea la proteste reprezintă o încălcare gravă a legii și pot atrage răspunderea penală. Mesajul vine după ce fugarul condamnat Ilan Șor a anunțat pe rețelele sociale că ar plăti 3.000 de dolari lunar celor care vor protesta împotriva guvernării în Piața Marii Adunări Naționale.
Cinci copii au fost transportați la spital în seara zilei de duminică, 10 august, după ce un carusel în care se distrau s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni.
PE FAȚĂ revine pe micile ecrane cu un nou sezon. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, invitatul primei ediții # Moldova1
Emisiunea „Pe Față” revine cu un nou sezon. Invitatul ediției de astăzi este Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Coruperea electorală, dezinformarea, dar și măsurile pentru combaterea acestor fenomene, sunt subiectele centrale ale discuției cu gazda emisiunii, Lucia Vieru, și alți patru jurnaliști de la instituții media diferite.
Producția primelor troleibuze electrice moldovenești va începe în această toamnă la Trușeni # Moldova1
Primele troleibuze electrice asamblate integral în Republica Moldova ar putea ieși pe linia de fabricație chiar în această toamnă, odată cu finalizarea primei etape a lucrărilor de construcție a noii fabrici din comuna Trușeni. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Viorica Beregoi, într-un interviu pentru Teleradio-Moldova.
Armata israeliană (IDF) a confirmat duminică, 10 august, uciderea jurnalistului Al Jazeera Anas Jamal al-Sharif în Fâșia Gaza, susținând că acesta era, de fapt, un membru de rang înalt al grupării Hamas și își folosea activitatea de presă drept acoperire. Potrivit IDF, documente prezentate public ar arăta că al-Sharif era luptător de gradul trei și conducea o celulă Hamas în orașul Jabalia, implicată anterior în lansarea de rachete asupra Israelului.
Angajați STISC, suspectați de complicitate la atacuri cibernetice asupra infrastructurii guvernamentale, lansate din străinătate # Moldova1
Mai mulți angajați ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) sunt suspectați de complicitate la tentative de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice guvernamentale din R. Moldova. Aceștia urmează a fi suspendați din funcție, pe perioada anchetei de serviciu efectuate de autorități.
Mai mulți angajați ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) sunt suspectați de complicitate la tentative de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice guvernamentale din R. Moldova. Aceștia urmează a fi suspendați din funcție, pe perioada anchetei de serviciu.
Prinde viață datorită investițiilor: satul Negrea pune în aplicare proiecte pentru o comunitate activă # Moldova1
Satul Negrea din raionul Hîncești prinde viață datorită investițiilor care contribuie la dezvoltarea infrastructurii locale și susțin inițiativele antreprenoriale. Un teren modern de joacă și sport în aer liber a fost deja amenajat, iar în curând va fi construită și o scenă de vară. Aceste proiecte nu doar îmbunătățesc condițiile de trai, ci stimulează și activitatea economică locală, oferind locuitorilor oportunități reale de a-și dezvolta afacerile.
Interes scăzut pentru amalgamarea voluntară: Primarii cer soluții pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de APL # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova, prin mecanismul amalgamării voluntare a localităților, se confruntă cu un interes scăzut din partea multor primării. Autoritățile locale cer soluții diversificate și îndeamnă guvernarea să asigure condiții mai bune, pentru ca cetățenii să simtă direct beneficiile acestei reforme.
Cinci copii au fost transportați la spital în seara zilei de duminică, 10 august, după ce un carusel în care se distrau s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni.
Europa insistă ca negocierile pentru pace în Ucraina să nu aibă loc fără participarea Kievului și a țărilor europene. Totodată, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, convoacă luni, 11 august, miniștrii de externe ai UE pentru a discuta următorii pași privind Ucraina.
„Manevre ale războiului informațional”: MAE și CEC resping noua dezinformare lansată de Moscova privind pretinsa falsificare a votului diasporei # Moldova1
Întâlnirea Trump - Putin, fără Ucraina și UE la masă, stârnește temeri privind un acord pro-Rusia cu impact asupra R. Moldova # Moldova1
Orice concesie teritorială, convenită la summitul programat să aibă loc pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO, avertizează experții din regiunea Mării Negre.
Zimbru Chișinău este pe val în campionatul intern! „Galben-verzii” au obținut a treia victorie consecutivă în prima divizie moldovenească de fotbal # Moldova1
Zimbru a învins campioana în exercițiu, Milsami Orhei, cu scorul de 2-1. Echipa din capitală a deschis scorul în minutul 19 prin Denis Kozlovski, dar Milsami Orhei a egalat peste 5 minute prin Andrei Cobeț. „Galben-verzii” au marcat golul 2 după pauză. A marcat Vladimir Fratea.
Scrutinul parlamentar din R. Moldova, monitorizat de Consiliul Atlantic. Saman Nazari: „Vom perturba orice tentativă de interferență în alegerile moldovenești” # Moldova1
Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi atent monitorizată printr-un efort comun al organizațiilor coordonate de Laboratorul de Criminalistică Digitală al Consiliului Atlantic, a declarat, într-un interviu pentru Moldova 1, Saman Nazari, cercetător principal în domeniul combaterii dezinformării în cadrul organizației non-guvernamentale „Alliance 4 Europe” (Alianța pentru Europa). Potrivit expertului, Republica Moldova este și va continua să reprezinte ținta atacurilor hibride din partea Federației Ruse, după modelul tehnicilor de dezinformare identificate în alegerile recente din mai multe țări europene.
Întâlnirea Trump–Putin, fără Ucraina și UE la masă, stârnește temeri privind un acord pro-Rusia cu impact asupra Republicii Moldova # Moldova1
Summitul programat pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, prima întrevedere la acest nivel de la începutul invaziei ruse în Ucraina, stârnește îngrijorări majore în rândul experților din regiunea Mării Negre. Ei avertizează că orice concesie teritorială ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO.
Autoritățile R. Moldova resping acuzațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, vizavi de o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), declarațiile respective reprezintă „manevre ale războiului informațional” dus de Federația Rusă împotriva R. Moldova.
Caz cutremurător la Cahul: un minor de 17 ani, acuzat de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani # Moldova1
Un adolescent de 17 ani, bănuit de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, informează Procuratura Cahul.
Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii # Moldova1
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I - IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
Ministerul Educației și Cercetării vine cu precizări privind acordarea sprijinului financiar de 1000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I–IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar. Pentru ca banii să fie transferați direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
Portarul moldovean Denis Rusu și-a adus din plin contribuția la victoria repurtată de Unirea Slobozia pe terenul campioanei României. Într-o partidă din etapa a cincea a Superligii, echipa din județul Ialomița a învins cu 1:0 în deplasare pe FCSB.
Accident fatal în raionul Râșcani: femeie de 71 de ani, spulberată în apropierea unei treceri de pietoni # Moldova1
O femeie de 71 de ani a decedat luni, 11 august, într-un accident rutier produs pe șoseaua Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani. Victima traversa drumul în apropierea unei treceri pentru pietoni, în momentul în care a fost lovită de un automobil de model „Peugeot”.
