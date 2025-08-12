Poliția confirmă decesul fostului judecător Mihail Diaconu, găsit împușcat în cap, sub un pod. Versiunea preliminară – sinucidere

07:20

În urma unor presiuni intense, Donald Trump a acceptat organizarea unui „summit virtual”, prin conferință video, cu cei 27 de lideri ai UE, miercuri, 13, înainte de întâlnirea sa față în față din Alaska cu Putin. Pentru moment, nimic nu este clar, dar liderii UE au insistat din nou ca și Kievul să fie parte la negocierile americano-ruse. Ba chiar, vicepreședintele american JD Vance a dat asigurări că Statele Unite lucrează la „programarea” unei întâlniri între Donald Trump și omologii săi Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.