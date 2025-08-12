Încă o șansă pentru absolvenții de gimnaziu: sesiune specială de examene între 12 și 20 august
Moldova1, 12 august 2025 14:30
Elevii care nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază și cea suplimentară din iulie, începând de marți, 12 august și până pe 20 august, pot participa la cea de-a treia sesiune, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Probele se vor desfășura în centre raionale și municipale de examen, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 20 august.
• • •
Acum 10 minute
14:30
Încă o șansă pentru absolvenții de gimnaziu: sesiune specială de examene între 12 și 20 august # Moldova1
Acum o oră
14:00
An event that's unique to Chișinău, though it has reached its fifth edition in Brussels, was held for the first time in the Moldovan capital.
14:00
Ziua Internațională a Tineretului, prilej de a evidenția realizările tinerilor din toate domeniile # Moldova1
Republica Moldova marchează marți Ziua Internațională a Tineretului, instituită de Organizația Națiunilor Unite și sărbătorită în majoritatea țărilor lumii. Potrivit lui Marcel Marin, șeful Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), această zi reprezintă o oportunitate de a pune în valoare realizările tinerilor și de a promova implicarea lor activă în comunitate.
13:40
Ilia Zabarnîi va juca la Paris Saint-Germain, ucraineanul a semnat un contract valabil pentru următoarele 5 sezoane # Moldova1
Clubul francez Paris Saint-Germain a anunțat oficial transferul fundașului ucrainean Ilia Zabarnîi. Acesta a semnat cu actuala regină a fotbalului european la nivel de club un contract valabil până în vara anului 2030, iar conform presei, FC Bournemouth va primi în schimbul lui Zabarnîi suma de 66 de milioane de euro.
13:40
Tenismena din România a eliminat-o din competiție pe chinezoaica Yue Yuan. Sorana Cîrstea a obținut victoria în 3 seturi. După ce l-a pierdut la tie-break pe primul, cu scorul de 6-7 (2:7), românca a avut o revenire spectaculoasă și le-a câștigat pe următoarele două cu același scor, de 6-4. Sorana a ratat o minge de set în primul set, în al doilea a revenit de la 2-4, iar în decisiv - de la 0-2. Partida a durat 2 ore și 51 de minute.
Acum 2 ore
13:30
Poliția a stabilit de unde au fost trimise mesajele cu amenințări la adresa judecătoarei din dosarul Guțul # Moldova1
Apelurile cu mesaje amenințătoare la adresa judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a decis condamnarea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, la șapte ani de închisoare, au fost efectuate de peste hotare, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Potrivit șefului Poliției Naționale, cei implicați în acțiunile de intimidare a magistratei, inclusiv prin efectuarea de apeluri false la serviciile de urgență și trimiterea a numeroase mesaje cu amenințări, au comis mai multe greșeli, iar acest lucru ajută ancheta.
13:30
13:30
Oficial: Centrul responsabil de contracararea dezinformării trece în subordinea șefei statului # Moldova1
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a trecut, începând cu data de 12 august, în subordinea Președinției. Decretul prezidențial de promulgare a modificărilor operate de Parlament a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
12:50
Zilele Diasporei: Așteptările moldovenilor stabiliți peste hotare de la ediția din acest an a congresului organizat la Chișinău # Moldova1
Peste 800 de persoane s-au înscris la ediția din acest an a Congresului Diasporei, care va avea loc, pe 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. Reprezentanții diasporei își doresc un dialog constructiv cu autoritățile, inclusiv „pași concreți” pentru a-i implica pe cei plecați în dezvoltarea R. Moldova.
Acum 4 ore
12:20
Cetățenie română pentru ruși, contra bani: doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență # Moldova1
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce, în perioada anilor 2016 - 2018, ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române. Potrivit procurorilor, veniturile obținute ilegal de cei doi din „afacerea” cu pașapoarte depășesc 170.000 de euro.
12:10
Ștefan Bodișteanu a marcat, după care a fost desemnat MVP-ul partidei FC Botoșani - FC Argeș # Moldova1
Internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a marcat primul său gol în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Mijlocașul legitimat la FC Botoșani a deschis scorul în minutul 18 al partidei din etapa a cincea, disputată pe teren propriu în compania lui FC Argeș Pitești.
12:00
Campanie: Unde pot fi donate rechizite pentru a ajuta copiii din familii vulnerabile să nu abandoneze școala # Moldova1
O campanie de caritate, ce își propune să strângă ghiozdane și rechizite școlare pentru 750 de copii din familii vulnerabile, va avea loc pe 15 și 16 august curent în câteva unități comerciale din Chișinău, Hâncești și Bălți. Campania „Vreau și eu să învăț!”, desfășurată de asociația „Concordia”, a ajuns la a noua ediție.
11:50
11:20
Poliția confirmă decesul fostului judecător Mihail Diaconu, găsit împușcat în cap, sub un pod. Versiunea preliminară – sinucidere # Moldova1
Fostul judecător Mihail Diaconu a fost găsit mort în această dimineață, în jurul orei 07:30, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Informația a fost confirmată oficial de Poliția Republicii Moldova și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
11:20
Un tânăr de 26 de ani de la Fălești riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață, după ce și-a ucis bunica în vârstă de 82 de ani.
11:10
Ucraina a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, a anunțat armata Kievului, adăugându-le la alte recente câștiguri teritoriale mici de-a lungul liniei de front cu Rusia înaintea summitului programat vineri în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin care se va concentra asupra unui acord de pace în Ucraina, relatează news.ro, cu referire la Reuters.
10:50
Acum 6 ore
10:30
Metodele prin care sunt transferați banii pentru coruperea alegătorilor, tot mai sofisticate. Cernăuțeanu: Joi vin transferurile # Moldova1
„Joi vin transferurile” – este motivul pentru care oamenii legii au descins joi cu percheziții ce au vizat grupuri care corup alegători. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova1. Potrivit acestuia, metodele de transfer al banilor ilegali au devenit tot mai complexe și greu de detectat. Astfel, autoritățile au fost nevoite să își schimbe strategia.
10:10
09:40
O persoană a ars de vie, noaptea trecută, în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au făcut scrum o casă bătrânească, au afectat acoperișul unei case de locuit și un șopron cu bunuri vechi din aceeași gospodărie.
09:20
Declarație // Liderii UE își reafirmă sprijinul pentru Kiev: „Drumul către pace nu poate fi decis fără Ucraina” # Moldova1
Liderii Uniunii Europene își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei în fața războiului de agresiune al Rusiei și afirmă că orice negocieri de pace nu pot avea loc fără reprezentanții Kievului. Într-o declarație comună făcută publică marți, 12 august, liderii UE subliniază importanța respectării dreptului internațional și a principiului care interzice schimbarea granițelor prin forță.
09:00
O persoană, găsită carbonizată după un incendiu izbucnit într-o gospodărie din Sadova, raionul Călărași # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit neaptea trecută în satul Sadova, raionul Călărași. Flăcările au cuprins acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 5%, un șopron cu bunuri vechi din gospodărie, dar și o casă bătrânească, care a ars în totalitate. În interiorul acesteia din urmă, pompierii au găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat, a cărui identitate urmează să fie stabilită.
08:40
Una din trei persoane ar suferi de rău de mișcare, estimează specialiștii. Senzația neplăcută apare în timpul călătoriilor sau al altor tipuri de mișcare, cauzată de o discrepanță între informațiile trimise creierului de către ochi, urechea internă și corp. În unele cazuri, la mijloc poate fi o afecțiune netratată a urechii.
Acum 8 ore
08:20
Amenzile rutiere neplătite în termen de 90 de zile pot provoca suspendarea permisului de conducere în România # Moldova1
Noi reguli privind amenzile rutiere în România. Șoferii își pot pierde permisele de conducere dacă nu plătesc amenzile în termen de 90 de zile. Măsura va fi aplicată automat de fisc. Aceste schimbări sunt în dezbatere publică și fac parte din cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvernul de la București. Totodată, sancțiunile ar putea încuraja șoferii să conducă mai prudent.
07:50
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni, 11 august, un decret prin care amână cu 90 de zile aplicarea noilor tarife pentru mărfurile importate din China, transmite CNBC, citând un reprezentant al Casei Albe.
07:30
Eveniment unic la Chișinău: „Bazar Diplomatic”, susținut de ambasadele R. Moldova și României în Belgia # Moldova1
Un eveniment inedit, ajuns la a cincea ediție la Bruxelles, a fost organizat în premieră la Chișinău. Vorbim despre „Bazar Diplomatic", desfășurat sub egida Ambasadelor Republicii Moldova și ale României în Belgia. Ideea proiectului este de a fi o punte de legătură între diaspora și cei mai valoroși oameni din toate domeniile de acasă, atât din Republica Moldova, cât și din România.
07:20
„Planul european de pace”: este oare Zelenski gata să cedeze teritoriile deja ocupate de ruși? # Moldova1
În urma unor presiuni intense, Donald Trump a acceptat organizarea unui „summit virtual”, prin conferință video, cu cei 27 de lideri ai UE, miercuri, 13, înainte de întâlnirea sa față în față din Alaska cu Putin. Pentru moment, nimic nu este clar, dar liderii UE au insistat din nou ca și Kievul să fie parte la negocierile americano-ruse. Ba chiar, vicepreședintele american JD Vance a dat asigurări că Statele Unite lucrează la „programarea” unei întâlniri între Donald Trump și omologii săi Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
Acum 24 ore
22:30
Politolog: Prezența constantă a lui Nicușor Dan la Chișinău denotă că R. Moldova reprezintă pentru el „o prioritate clară” # Moldova1
Relația dintre România și Republica Moldova se consolidează ca un model de parteneriat strategic, acoperind dimensiuni esențiale - politică, economică, educațională și de securitate. În pofida alternanței de putere de la București, România rămâne un actor previzibil și de încredere pentru Chișinău. Politologul Laurențiu Pleșca a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că prezența constantă a președintelui român Nicușor Dan peste Prut denotă că dânsul „are o prioritate clară – Republica Moldova”, fapt ce contribuie la consolidarea încrederii între cele două state.
22:00
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Cernăuțeanu: Rusia a ignorat demersul Polției Naționale # Moldova1
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Având în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul emisiunii „Pe față”, de la Moldova1.
21:50
Artiom Livădari a revenit acasă după triumful la Jocurile Mondiale: pe podium, moldoveanul a devansat sportivi din Statele Unite ale Americii și China # Moldova1
După muncă și răsplată. Luptătorul de Muay Thai Artiom Livădari a avut parte de o primire specială la revenirea în Republica Moldova. Sportivul de 23 de ani a triumfat la Jocurile Mondiale în proba de box tailandez, iar la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, a fost întâmpinat cu aplauze și flori.
21:40
21:30
Donald Trump susține că vrea să „recupereze” pentru Ucraina „o parte” din teritoriul ocupat de Rusia: „Vor exista schimburi de teritorii” # Moldova1
Președintele american Donald Trump se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare a războiului din Ucraina, informează AFP.
21:30
Maia Sandu salută reconcilierea din Caucazul de Sud mediată de Donald Trump și subliniază importanța unei păci juste în Ucraina # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat progresele recente în procesul de reconciliere din Caucazul de Sud, mediate de președintele american Donald Trump. Șefa statului a evidențiat, totodată, importanța asigurării unei păci juste și durabile în Ucraina și în întreaga regiune.
21:00
20:50
O mie de locuri disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova: domeniile IT, Medicină și Educație, cele mai solicitate # Moldova1
Doar 1.000 de locuri mai sunt disponibile în colegiile și centrele de excelență din R. Moldova, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) după încheierea primului tur al concursului de admitere, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august. Cele mai solicitate specialități au fost în domeniile IT, Medicină și Educație.
20:50
Garda Națională a Carolinei de Nord va continua să susțină Armata Națională: schimb de experiență și asistență în domeniul gestionării situațiilor de criză # Moldova1
Garda Națională a Carolinei de Nord va continua colaborarea cu Armata Națională a R. Moldova pentru promovarea valorilor democratice și menținerea păcii, au convenit luni, 11 august, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și generalul-maior Marvin T. Hunt, conducătorul delegației Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, aflate în vizită la Chișinău. La discuții a participat și Însărcinatul cu Afaceri ad interim al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz.
20:10
19:10
Bombardamente rusești asupra zonelor civile din Donețk și Zaporojie: victime și pagube semnificative # Moldova1
Forțele ruse au lansat mai multe atacuri asupra regiunilor Donețk și Zaporojie, provocând incendii, pagube semnificative și peste 20 de răniți, inclusiv în urma bombardamentelor asupra unor clădiri rezidențiale și spitalicești. Salvatorii continuă operațiunile de stingere și căutare a victimelor sub dărâmături, în timp ce autoritățile ucrainene cer sancțiuni mai dure împotriva Kremlinului.
18:30
18:30
ELECTORALA 2025// CEC a recepționat noi cereri de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare # Moldova1
Luni, 11 august, Comisia Electorală Centrală (CEC) a primit cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic.
18:30
Șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, folosite într-o singură zi împotriva Republicii Moldova # Moldova1
Republica Moldova a fost și astăzi ținta unui val coordonat de acțiuni de interferență din partea Federației Ruse – de la declarații manipulatorii, până la atacuri cibernetice sau apeluri la mobilizare stradală. Au fost folosite cel puțin șapte din cele zece instrumente de interferență rusească, descrise recent de președinta Maia Sandu. Autoritățile dau asigurări că întreprind toate măsurile necesare pentru ca alegerile parlamentare din toamnă să se desfășoare democratic, transparent și conform legii.
18:20
Peste două mii de tone de pesticide, utilizate anual în R. Moldova: Exces de chimicale în mai multe regiuni # Moldova1
Pesticidele reprezintă o amenințare pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, dacă nu sunt utilizate corect. În Republica Moldova, peste două mii de tone de pesticide sunt utilizate anual pentru a proteja plantele de dăunători. În ciuda utilității, acestea pot afecta calitatea apei și a solului, cu efecte negative asupra ecosistemelor.
17:50
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru formațiuni politice, considerate succesoare ale Partidului „Șor” # Moldova1
Patru partide politice din Republica Moldova – „Renaștere”, „Șansă”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” – ar putea fi dizolvate, după ce Ministerul Justiției a cerut în instanță constatarea lor ca succesoare ale Partidului „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Cererea a fost depusă luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, în urma unei sesizări a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 21 iulie.
17:50
17:50
17:20
Remunerările pentru participarea la proteste sunt ilegale, atenționează Poliția: „Șor vrea să implice cetățenii în activități care incită la violență” # Moldova1
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii că promisiunile legate de plata unor sume de bani pentru participarea la proteste reprezintă o încălcare gravă a legii și asemenea acțiuni pot atrage răspundere penală. Avertismentul a fost lansat după ce fugarul condamnat Ilan Șor a anunțat luni, 11 august, pe rețelele de socializare, că va plăti câte 3.000 de dolari lunar celor care vor protesta nonstop împotriva guvernării, în Piața Marii Adunări Naționale.
17:00
Analist: Arestarea bașcanei Găgăuziei a stârnit reacții în mai multe țări, inclusiv în Turcia # Moldova1
Arestarea și condamnarea ulterioară a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au stârnit reacții în mai multe țări, inclusiv în Turcia. Interesul Ankarei este explicat prin legăturile culturale, istorice și lingvistice dintre Găgăuzia și popoarele turcice. Despre aceasta a declarat, în cadrul emisiunii SCANER de la Moldova 1, analistul Global Counsel Alexandr Smotrov.
17:00
16:40
De la distracție, la spital: mai mulți copii din Costești au avut de suferit după ce un carusel s-a prăbușit # Moldova1
Cinci copii au fost transportați la spital în seara zilei de duminică, 10 august, după ce un carusel în care se distrau s-a prăbușit în localitatea Costești, raionul Ialoveni.
16:10
PE FAȚĂ revine pe micile ecrane cu un nou sezon. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, invitatul primei ediții # Moldova1
Emisiunea „Pe Față” revine cu un nou sezon. Invitatul ediției de astăzi este Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. Coruperea electorală, dezinformarea, dar și măsurile pentru combaterea acestor fenomene, sunt subiectele centrale ale discuției cu gazda emisiunii, Lucia Vieru, și alți patru jurnaliști de la instituții media diferite.
