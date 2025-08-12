Transport public modern la Bălți: troleibuzele vor fi dotate cu camere video și bilete electronice

10:20

Primarul General, Ion Ceban, a adresat tinerilor un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. „Dragi tineri, Vă mulțumesc pentru prezența activă, pentru curajul de a gândi altfel, pentru determinarea cu care ne ajutați să transformăm Chișinăul zi de zi. Iar dacă avem astăzi motive să privim cu încredere înainte, este pentru că vă vedem […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens apare prima dată în Provincial.