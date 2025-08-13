Ziua Internațională a Tineretului 2025 – sărbătorită la Edineț
Provincial, 13 august 2025 12:20
Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat la Edineț în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025". Programul a inclus activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de
Acum 10 minute
12:20
Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat la Edineț în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025". Programul a inclus activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de
Acum 30 minute
12:10
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a efectuat o vizită de lucru la Ungheni, unde s-a întâlnit cu antreprenori locali, reprezentanți ai Direcției de Deservire Fiscală și ai autorităților publice locale. Discuțiile au vizat provocările actuale la nivel local și măsurile de sprijin necesare. Doamna Belous a prezentat ultimele ajustări de ordin fiscal, menite să faciliteze interacțiunea
12:00
„Inima Moldovei" – protest la Ministerul Muncii: Ministrul Buzu nu și-a auzit poporul când a fost anulată indexarea pensiilor și a refuzat majorarea salariilor pentru profesori
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului" – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei", în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben" la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele
Acum o oră
11:50
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2030. Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin
11:40
Modernizarea justiției, discutată cu procurorii, judecătorii și consilierii de probațiune din raionul Strășeni
Ministra Veronica Mihailov-Moraru a efectuat o vizită de lucru în Strășeni, unde a discutat cu judecătorii, procurorii și consilierii de probațiune despre acțiunile deja întreprinse de Ministerul Justiției și despre cele care ar trebui urmate pentru a avansa în modernizarea infrastructurii, digitalizarea proceselor în justiție și îmbunătățirea condițiilor de lucru, în contextul integrării europene. Profesioniștii
Acum 2 ore
11:20
Blocul Alternativa va promova reforma TVA la import. Ion Chicu: este o soluție practică, aplicată cu succes în alte state, și pe care suntem pregătiți să o implementăm
Blocul Alternativa își propune o schimbare importantă în politica fiscală a Republicii Moldova: eliminarea obligației de plată a TVA la momentul importului. Măsura ar presupune ca TVA-ul să fie achitat doar după vânzarea produsului pe piața internă, nu în vamă, cum se întâmplă în prezent. Despre aceasta a vorbit Ion Chicu, în cadrul emisiunii Gonța
11:10
Drumuri reabilitate și curți modernizate: start pentru proiectele „Europa este aproape" și „Curtea Europeană"
În cadrul programelor „Europa este aproape" și „Curtea Europeană" au început lucrările de modernizare a infrastructurii. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat primele localități în care lucrările sunt în plină desfășurare. Comuna Hârtopul Mare din raionul Criuleni este prima localitate beneficiară a Programului „Europa este aproape", unde, zilele trecute, au început lucrările de reabilitare a drumului
11:00
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au
10:40
Grav accident în Cahul: doi adulți decedați, trei copii transportați de urgență la spital
La data de 12 august curent s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent. Pentru deservirea solicitării au fost alocate
10:30
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, pe 12 august, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe tineri să folosească energia și creativitatea lor
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi
10:30
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând
10:30
Roman Roșca, în raionul Anenii Noi: conlucrarea între instituțiile statului este vitală pentru asigurarea unui răspuns coerent și eficient la nevoile cetățenilor
În contextul consolidării dialogului cu autoritățile administrației publice locale și a monitorizării directe a evoluției situației socio-economice în localitățile aflate în perimetrul Zonei de Securitate, vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat la 12 august curent o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Agenda deplasării a inclus vizite în localitățile Varnița, Gura Bâcului și
Acum 4 ore
09:50
20 cereri de finanțare aprobate de membrii CRD Sud la etapa evaluării regionale. Iată care sunt acestea
Luni, 11 august 2025, în Sala de Ședințe a Consiliului Raional Cimișlia, a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Sud, președinta CRD Sud, Olga Luchian a subliniat importanța evaluării progresului și a deciziilor ce urmează a fi adoptate. Adițional a evidențiat rolul esențial al finalizării procesului de evaluare a
09:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. "Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet,
08:40
CUB anunță două priorități naționale pentru administrația publică locală: puterea locală trebuie să fie eficientă și aproape de cetățeni
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune accelerarea reformei administrativ-teritoriale printr-o serie de măsuri care vor întări autonomia financiară a autorităților locale, vor eficientiza administrația centrală și vor duce la renunțarea la modelul învechit al raioanelor. CUB pledează pentru alinierea la modelul european de subsidiaritate și califică abandonarea acestei reforme esențiale drept un mare
Acum 6 ore
08:10
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, ieri, a mers într-o vizită în raionul Florești. În satul Băhrinești au început lucrările de curățare a râului Răut – o intervenție așteptată de ani de zile de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are drept scop prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului pe o lungime de
07:20
Proiectul Liniei independenței energetice Vulcănești–Chișinău înregistrează un avans semnificativ
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău, pentru a evalua stadiul implementării acestuia. Lucrările înaintează într-un ritm susținut, fiind desfășurate simultan din ambele capete ale traseului. Dinspre sud, echipele au ajuns la
Acum 24 ore
16:50
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale. Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest
16:50
Ion Dodon, directorul CNAM, în vizită la Dubăsari pentru a evalua proiectele de modernizare a infrastructurii medicale
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a efectuat marți, 12 august, o vizită de lucru la două oficii ale medicilor de familie din raionul Dubăsari, pentru a se documenta la fața locului privind implementarea proiectelor investiționale menite să modernizeze infrastructura medicală și să asigure populației acces la servicii de sănătate
16:50
Primăria municipiului Bălți intenționează să aloce fonduri din bugetul local pentru completarea și modernizarea elementelor de joacă din terenurile pentru copii din oraș. În cadrul ședinței de lucru, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat reprezentantului Î.M. „Gospodăria-Locativ Comunală", solicitând pregătirea pentru realizarea acestor lucrări și subliniind importanța asigurării unor condiții sigure și moderne pentru
16:50
În ajunul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a pus în discuție asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie romă. Evenimentul a reunit factori de decizie, experți și reprezentanți ai comunității pentru a identifica soluții concrete. Discuțiile au vizat atât provocările existente, cât și măsurile care susțin
16:50
Ministra
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi, 12 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei. Ministra a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate din Sîngerei, apreciind eforturile depuse de cadrele medicale în oferirea serviciilor de calitate oamenilor. Ala Nemerenco a discutat cu personalul și pacienții despre provocările și necesitățile din sistemul de sănătate […] Post-ul Ministra Sănătății, în vizită de lucru în raionul Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane lei în sistemul medical local apare prima dată în Provincial.
16:40
Consultări la nivel de experți de pe ambele maluri ale Nistrului privind inițierea expertizei tehnice a sediilor Liceului „Evrika” din Râbnița # Provincial
Astăzi, 12 august 2025, în format de videoconferință, a avut loc o ședință de lucru consultativă, în cadrul căreia s-au întrunit experții de pe ambele maluri ale Nistrului din domeniul proiectărilor în construcții și din sfera educației, în scopul determinării etapelor necesare pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirilor amplasate în or. Râbnița, pe str. Gagarin 14, […] Post-ul Consultări la nivel de experți de pe ambele maluri ale Nistrului privind inițierea expertizei tehnice a sediilor Liceului „Evrika” din Râbnița apare prima dată în Provincial.
16:40
Aproximativ 65.000 de voluntari vor fi chemați să sprijine organizarea celei mai mari Cupe Mondiale FIFA de până acum Voluntarii sunt inima evenimentelor FIFA, primind lumea la turnee Persoanele interesate pot aplica acum la fifaworldcup.com/voluntaries FIFA a lansat procesul de aplicare pentru programul de voluntariat FIFA World Cup 26. Această comunitate de voluntari unică va contribui […] Post-ul Înscrierile pentru programul de voluntariat FIFA World Cup 26 sunt acum deschise apare prima dată în Provincial.
16:20
Cei mai activi și implicați tineri în activitățile școlare și extrașcolare din raionul Ialoveni au oportunitatea în perioada 12 – 18 august și 19 – 25 august să se odihnească în cadrul unei tabere de vară organizată de Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița din România. Potrivit autorităților, primii 50 de tineri, […] Post-ul 50 de tineri din Ialoveni participă la o tabără de vară în județul Dâmbovița, România apare prima dată în Provincial.
16:10
Trei promoții de preșcolari au pășit pragurile școlii, de la deschiderea, acum doi ani, a grădiniței nr. 45 din Brăila, comuna Băcioi, construită din temelie cu fondurile alocate de Primăria Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, instituția de învățământ este dotată cu mobilier confortabil, materiale didactice și alte resurse educaționale necesare pentru creșterea și dezvoltarea […] Post-ul (VIDEO) Grădinița din Brăila, construită de la zero cu investițiile Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:00
Transport public modern la Bălți: troleibuzele vor fi dotate cu camere video și bilete electronice # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații directorului Î.M. „Direcția de troleibuze” să instaleze camere de supraveghere video în transportul electric urban și să înceapă lucrările pregătitoare pentru implementarea sistemului electronic de taxare. Anterior, întreprinderea a achiziționat 115 camere, care vor fi instalate în troleibuze. Primăria municipiului Bălți continuă realizarea proiectelor de modernizare a […] Post-ul Transport public modern la Bălți: troleibuzele vor fi dotate cu camere video și bilete electronice apare prima dată în Provincial.
15:30
Peste 40 de km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați # Provincial
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul, traversând satele Gotești, Chircani, Cucoara, Zîrnești și Roșu. Modernizarea acestuia va îmbunătăți siguranța și confortul traficului pentru locuitorii celor cinci localități și va […] Post-ul Peste 40 de km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați apare prima dată în Provincial.
15:10
Cinci proiecte din raionul Ialoveni, aprobate de CRD Centru pentru finanțare în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională 2024 # Provincial
Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 12 august, cererile de finanțare a celor cinci proiecte depuse de Consiliul raional Ialoveni și Primăriile Horești, Văsieni și Răzeni în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională, ediția 2024, finanțat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, prin intermediul Fondului […] Post-ul Cinci proiecte din raionul Ialoveni, aprobate de CRD Centru pentru finanțare în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională 2024 apare prima dată în Provincial.
14:50
Trafic suspendat parțial pe șos. Hâncești din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic pe șos. Hâncești, circulația rutieră va fi suspendată pe următoarele tronsoane: 13-15 august- între str. Lech Kaczynski și str. Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30- 05:30; 15-16 august- între str. Miorița și str. Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30- 05:30. Primăria Chișinău recomandă participanților […] Post-ul Trafic suspendat parțial pe șos. Hâncești din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului apare prima dată în Provincial.
14:50
Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești # Provincial
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor. La data de 12 august 2025, întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune […] Post-ul Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești apare prima dată în Provincial.
14:40
Alexandr Petkov a obținut în instanță protejarea intereselor orașului: Fără știrea noastră, nimeni nu va efectua lucrări în Bălți – fie ele de construcție sau de altă natură # Provincial
Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre definitivă în favoarea Primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a insistat asupra protejării intereselor orașului în procesul de reparație a podurilor de pe drumul de ocolire. Despre decizia finală a instanței, primarul a anunțat în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale. Primarul a reamintit că nu a făcut […] Post-ul Alexandr Petkov a obținut în instanță protejarea intereselor orașului: Fără știrea noastră, nimeni nu va efectua lucrări în Bălți – fie ele de construcție sau de altă natură apare prima dată în Provincial.
14:40
Drumul de ocolire, cu o lungime totală de aproximativ 6 km, a fost dat în exploatare în decembrie 2022, iar în conformitate cu prevederile contractuale, a fost monitorizat pe parcursul perioadei de garanție de 32 de luni. Recepția finală s-a desfășurat în prezența secretarului de stat în domeniul infrastructurii drumurilor, Nicolai Mîndra, precum și a […] Post-ul Drumul de ocolire de 6 km din Bahmut, finalizat și recepționat oficial apare prima dată în Provincial.
14:30
Veaceslav Rusnac participat la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate” # Provincial
Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a luat parte la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate”, eveniment organizat de Centrul Raional pentru Tineret Soroca, în parteneriat cu Consiliul Raional al Tinerilor din Soroca și care face parte din Planul de acțiuni al raionului Soroca în domeniul tineretului pentru […] Post-ul Veaceslav Rusnac participat la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate” apare prima dată în Provincial.
14:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 # Provincial
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 apare prima dată în Provincial.
14:10
Naționala WU19 a Moldovei va efectua, în perioada 18–22 august, un cantonament la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Programul va cuprinde și un meci amical împotriva formației FC Zimbru, programat pentru 21 august, 10:00. Această acțiune face parte din pregătirile selecționatei feminine pentru participarea în prima rundă a Campionatului […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament pentru selecționata WU19 la CPSN de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
13:40
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra […] Post-ul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Provincial.
13:30
Grădinița din Ceadîr-Lunga este reparată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Grădinița este reabilitată energetic: clădirea este izolată termic, se instalează panourile solare cu o capacitate de 30 kW și se modernizează complet teritoriul. Ceadîr-Lunga este una dintre cele 5 localități ce intră în proiectele de revitalizarea urbană din cadrul inițiativei „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități […] Post-ul Grădinița din Ceadîr-Lunga, reabilitată energetic cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
12:30
Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal # Provincial
Recent, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, au documentat două cazuri de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării. Cazurile au fost documentate după ce, în sat. Giurgiulești, r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze de model Mercedes Sprinter. În urma verificărilor, în […] Post-ul Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:20
Astăzi, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au avut o întâlnire de lucru cu autorul proiectului de construcție a drumului pe strada Dovator. În cadrul discuțiilor au fost analizate aspectele tehnice, evaluată documentația existentă și stabilite măsurile necesare pentru eliminarea neajunsurilor identificate în proiect. Primăria municipiului Bălți acordă o atenție deosebită calității implementării proiectelor de infrastructură, având […] Post-ul Lucrări de construcție a drumului de pe strada Dovator din Bălți apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” # Provincial
În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare, pe când în 1990 erau peste 30 000 de hectare de tutun. Cândva masivă, cultivarea tutunului e descurajată azi de stat, în lupta contra fumatului – se menționează într-un reportaj video realizat de Europa Liberă. Potrivit sursei citate, 80% […] Post-ul (VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” apare prima dată în Provincial.
11:40
CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi # Provincial
Pe 12 august 2025, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit în cea de-a doua ședință ordinară a anului, desfășurată la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” din satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Sub președinția dlui Victor Ambroci, 24 din cei 33 de consilieri regionali au aprobat lista celor 34 de cereri de finanțare […] Post-ul CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi apare prima dată în Provincial.
11:20
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale (APL). Înregistrarea, evaluarea și impozitarea bunurilor imobiliare au o importanță strategică majoră, influențând direct asupra bunei guvernări, echității fiscale și sustenabilității financiare a administrației publice la nivel local. În contextul […] Post-ul Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile apare prima dată în Provincial.
11:10
Sezonul 2025 al Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria Seniori, a ajuns la final, iar ierarhia finală a fost stabilită după disputarea etapei a 10-a. În ultima rundă, Mileștii Mici a învins cu 4-0 formația Răzeni, Ruseștii Noi s-a impus categoric cu 12-0 în fața echipei Puhoi, iar Bardar a câștigat cu 3-0 pe terenul […] Post-ul Campionatul raionului Ialoveni la fotbal, ediția 2025 și-a desemnat câștigătoarea apare prima dată în Provincial.
11:00
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. […] Post-ul Fost judecător, găsit decedat sub un pod din Capitală apare prima dată în Provincial.
11:00
Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […] Post-ul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitor – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani, adică aproape un sfert din populația țării. De la elevii care transformă ideile în schimbări reale în școli, la studenții care își clădesc viitorul aici, acasă, la sportivii care duc tricolorul […] Post-ul Ziua internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Provincial.
10:20
FC Prut Colibași a oobținut eventul în fotbalul raionului Cahul, reușind o dublă performanță în 2025. După o competiție intensă, la care au participat opt echipe din diferite localități ale raionului, formația din Colibași a cucerit atât titlul de campioană, cât și Cupa Raională, impunându-se în finală în fața FC „Haiducii” Baurci-Moldoveni, la loviturile de […] Post-ul FC Prut Colibași a cucerit titlul și Cupa Raională la fotbal în Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a adresat tinerilor un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. „Dragi tineri, Vă mulțumesc pentru prezența activă, pentru curajul de a gândi altfel, pentru determinarea cu care ne ajutați să transformăm Chișinăul zi de zi. Iar dacă avem astăzi motive să privim cu încredere înainte, este pentru că vă vedem […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens apare prima dată în Provincial.
