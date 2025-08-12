Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030
Provincial, 12 august 2025 14:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
14:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 # Provincial
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
14:10
Naționala WU19 a Moldovei va efectua, în perioada 18–22 august, un cantonament la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Programul va cuprinde și un meci amical împotriva formației FC Zimbru, programat pentru 21 august, 10:00. Această acțiune face parte din pregătirile selecționatei feminine pentru participarea în prima rundă a Campionatului […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament pentru selecționata WU19 la CPSN de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
13:40
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra […] Post-ul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Provincial.
13:30
Grădinița din Ceadîr-Lunga este reparată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Grădinița este reabilitată energetic: clădirea este izolată termic, se instalează panourile solare cu o capacitate de 30 kW și se modernizează complet teritoriul. Ceadîr-Lunga este una dintre cele 5 localități ce intră în proiectele de revitalizarea urbană din cadrul inițiativei „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități […] Post-ul Grădinița din Ceadîr-Lunga, reabilitată energetic cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
12:30
Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal # Provincial
Recent, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, au documentat două cazuri de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării. Cazurile au fost documentate după ce, în sat. Giurgiulești, r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze de model Mercedes Sprinter. În urma verificărilor, în […] Post-ul Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
12:20
Astăzi, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au avut o întâlnire de lucru cu autorul proiectului de construcție a drumului pe strada Dovator. În cadrul discuțiilor au fost analizate aspectele tehnice, evaluată documentația existentă și stabilite măsurile necesare pentru eliminarea neajunsurilor identificate în proiect. Primăria municipiului Bălți acordă o atenție deosebită calității implementării proiectelor de infrastructură, având […] Post-ul Lucrări de construcție a drumului de pe strada Dovator din Bălți apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” # Provincial
În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare, pe când în 1990 erau peste 30 000 de hectare de tutun. Cândva masivă, cultivarea tutunului e descurajată azi de stat, în lupta contra fumatului – se menționează într-un reportaj video realizat de Europa Liberă. Potrivit sursei citate, 80% […] Post-ul (VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” apare prima dată în Provincial.
11:40
CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi # Provincial
Pe 12 august 2025, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit în cea de-a doua ședință ordinară a anului, desfășurată la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” din satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Sub președinția dlui Victor Ambroci, 24 din cei 33 de consilieri regionali au aprobat lista celor 34 de cereri de finanțare […] Post-ul CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi apare prima dată în Provincial.
11:20
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale (APL). Înregistrarea, evaluarea și impozitarea bunurilor imobiliare au o importanță strategică majoră, influențând direct asupra bunei guvernări, echității fiscale și sustenabilității financiare a administrației publice la nivel local. În contextul […] Post-ul Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile apare prima dată în Provincial.
11:10
Sezonul 2025 al Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria Seniori, a ajuns la final, iar ierarhia finală a fost stabilită după disputarea etapei a 10-a. În ultima rundă, Mileștii Mici a învins cu 4-0 formația Răzeni, Ruseștii Noi s-a impus categoric cu 12-0 în fața echipei Puhoi, iar Bardar a câștigat cu 3-0 pe terenul […] Post-ul Campionatul raionului Ialoveni la fotbal, ediția 2025 și-a desemnat câștigătoarea apare prima dată în Provincial.
11:00
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. […] Post-ul Fost judecător, găsit decedat sub un pod din Capitală apare prima dată în Provincial.
11:00
Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […] Post-ul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitor – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani, adică aproape un sfert din populația țării. De la elevii care transformă ideile în schimbări reale în școli, la studenții care își clădesc viitorul aici, acasă, la sportivii care duc tricolorul […] Post-ul Ziua internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
10:20
FC Prut Colibași a oobținut eventul în fotbalul raionului Cahul, reușind o dublă performanță în 2025. După o competiție intensă, la care au participat opt echipe din diferite localități ale raionului, formația din Colibași a cucerit atât titlul de campioană, cât și Cupa Raională, impunându-se în finală în fața FC „Haiducii” Baurci-Moldoveni, la loviturile de […] Post-ul FC Prut Colibași a cucerit titlul și Cupa Raională la fotbal în Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a adresat tinerilor un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. „Dragi tineri, Vă mulțumesc pentru prezența activă, pentru curajul de a gândi altfel, pentru determinarea cu care ne ajutați să transformăm Chișinăul zi de zi. Iar dacă avem astăzi motive să privim cu încredere înainte, este pentru că vă vedem […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens apare prima dată în Provincial.
10:10
Primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii. Titlul i-a fost conferit de către primarul orașului D. C. Deeves. Amintim că, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. În cadrul programului „Lumea Deschisă – […] Post-ul Lilia Pilipețchi a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din SUA apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
08:00
Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Provincial
La 11 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca, în comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Biroului politici de reintegrare, a desfășurat o ședință de lucru cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. În cadrul ședinței, au fost analizate totalurile anului de studii 2024–2025 […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
18:00
Astăzi, începând cu orele 18:00 are loc întâlnirea online cu Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu. Această sesiune reprezintă o oportunitate de a discuta despre proiectele locale în desfășurare și cele planificate, precum și de a adresa întrebări, sugestii sau propuneri pentru dezvoltarea orașului nostru. Post-ul (LIVE) Primăria Ialoveni invită la o întâlnire online cu primarul Sergiu Armașu apare prima dată în Provincial.
17:30
Primăria satului Costești informează că, în seara zilei de 10.08.2025, în cadrul sărbătorii „Ziua Diasporei”, organizată în centrul localității, a avut loc un incident la una dintre instalațiile de agrement. Un carusel suprasolicitat s-a dezechilibrat, provocând căderea unor scaune. Potrivit autoritășilor, în urma incidentului, cinci copii au fost transportați la spital pentru investigații medicale. De […] Post-ul Precizări privind incidentul de la caruselul instalat în centrul satului Costești apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # Provincial
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul […] Post-ul Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență apare prima dată în Provincial.
16:40
Este sezonul de vârf pentru ambrozie, de aceea toate sesizările care vin din partea locuitorilor municipiului Chișinău trebuie luate în considerare, a menționat Primarul capitalei, Ion Ceban, în ședința operativă a serviciilor municipale de luni. „Am rugat colegii responsabili, inclusiv echipele de la Spații Verzi să verifice atent, începând cu Dendrariu, toate spațiile publice. Pretorii […] Post-ul Primăria Chișinău cere autorităților centrale să intervină împotriva ambroziei apare prima dată în Provincial.
16:20
Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă # Provincial
În weekend, funcționarii vamali au documentat mai multe tentative de trecere a bunurilor nedeclarate, în urma controalelor de specialitate efectuate la posturile vamale Giurgiulești 2, Leușeni, Palanca și Sculeni. La postul vamal Giurgiulești 2, în autocarul de rută regulată Odesa–Sofia, funcționarii vamali au depistat, în bagajele unei pasagere de 56 de ani, cetățeancă a Ucrainei, 156 […] Post-ul Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă apare prima dată în Provincial.
16:20
Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor # Provincial
Pe șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările avansează conform graficului stabilit. Astfel, astăzi a avut loc o nouă vizită de monitorizare la fața locului, cu participarea viceprim-ministrului Vladimir Bolea și a secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au reiterat importanța proiectului pentru ambele […] Post-ul Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor apare prima dată în Provincial.
16:10
(FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni # Provincial
Consiliul raional Ialoveni anunță că au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret fapt ce va îmbunătăți infrastructura sportivă și va oferi un mediu sigur pentru desfășurarea activităților la începutul anului școlar 2025-2026. Conform Caietului de sarcini urmează să fie reabilitată sala de sport a Școlii Sportive pentru Copii și […] Post-ul (FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
15:40
100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei centre de tineret susținute financiar, șase activități sportive organizate pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare”, implementat în perioada august 2024 – iulie 2025. Proiectul a promovat sportul ca […] Post-ul 100.000 de euro investiți în viitor: „Moldova în Mișcare” a încheiat un an de impact apare prima dată în Provincial.
15:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată suma totală de 14,26 milioane lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar acordat săptămâna trecută a vizat mai multe mecanisme de subvenționare: 8,27 milioane lei – plăți directe per […] Post-ul AIPA a autorizat plăți de 14,26 milioane lei pentru fermieri, săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
15:10
Marți, 26 august, la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu va începe etapa preliminară a grupei D din UEFA Futsal Champions League, ediția 2025/26. Din această grupă fac parte patru formații: Clic Media (Moldova), Maccabi Netanya Futsal (Israel), AEL Limassol (Cipru) și Hjørring Futsal Klub (Danemarca). Republica Moldova a fost desemnată gazda turneului de calificare […] Post-ul Futsal. Programul etapa preliminare a Ligii Campionilor în Moldova apare prima dată în Provincial.
15:00
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic în susținerea dezvoltării economice locale și consolidarea autonomiei financiare. Administrarea și valorificarea terenurilor include mai multe […] Post-ul Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, în weekend, a inspectat majoritatea șantierelor din sectoare. „Am solicitat pretorilor să acorde atenție calității lucrărilor, siguranței și să fie respectați termeni stabiliți în contract, mai ales pentru proiectele ce trebuie finalizate înainte de începerea anului școlar. Agenții economici trebuie să-și onoreze obligațiile conform contractelor. Cei care nu pot, să fie […] Post-ul Ion Ceban a inspectat majoritatea șantierelor din sectoarele capitalei apare prima dată în Provincial.
14:40
În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești, raionul Ialoveni, unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului. La fața locului a fost direcționată, în […] Post-ul Accident la caruselul din Costești: 7 copii răniți după prăbușirea aparatului de joacă apare prima dată în Provincial.
Ieri
13:50
Lucrări de reparație la podul și pasajul de pe drumul M5: circulație deviată și finalizare în decembrie 2025 # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre desfășurarea lucrărilor de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 289,130 și km 289,440. Potrivit AND, stadiul fizic al lucrărilor de artă pe acest sector a ajuns la aproximativ 65%. Podul aflat în proces de reparație are o […] Post-ul Lucrări de reparație la podul și pasajul de pe drumul M5: circulație deviată și finalizare în decembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
13:20
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mult mai eficiente energetic, cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD, credit de 30,0 milioane EUR) și al Guvernului Federal al Germaniei (grant de 38,7 milioane EUR) prin […] Post-ul 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate apare prima dată în Provincial.
13:10
Crește interesul fermierilor pentru plățile directe: peste 50 de milioane de lei solicitați pentru ovine și caprine # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au prezentat astăzi rezultatele apelului V de depunere a cererilor de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic, destinat crescătorilor de ovine și caprine. Apelul, derulat în perioada 23 iunie-8 august curent, a înregistrat o dinamică pozitivă atât a numărului […] Post-ul Crește interesul fermierilor pentru plățile directe: peste 50 de milioane de lei solicitați pentru ovine și caprine apare prima dată în Provincial.
12:50
La Drochia a avut loc o întrevedere comună a conducerii și organizațiilor de partid ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei din trei raioane: Drochia, Rîșcani și Fălești. La această întâlnire, la cele trei partide s-au alăturat și membrii PCRM. Reamintim că pe 8 august Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial […] Post-ul Liderii BEP, la Drochia: Avem un singur scop – să salvăm țara pentru copiii noștri apare prima dată în Provincial.
12:20
În perioada 5–7 august 2025, orașul Cimișlia a fost onorat să primească o delegație oficială din Maardu, Estonia – un pas important în dezvoltarea unei colaborări durabile și în demararea discuțiilor privind o posibilă înfrățire între cele două orașe, transmite PROVINCIAL. Oaspeții au fost întâmpinați într-un cadru festiv, cu tradiționalul colac, vin și sare, urmat […] Post-ul (FOTO) O delegație din Maardu, Estonia, în vizită oficială la Primăria Cimișlia apare prima dată în Provincial.
12:20
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie a constituit 14,6 milioane de metri cubi # Provincial
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 20,1% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2025 acest indicator a scăzut cu 1,8 milioane de metri cubi, sau […] Post-ul Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie a constituit 14,6 milioane de metri cubi apare prima dată în Provincial.
12:10
Sâmbătă, 8 august curent, viceprimarul mun. Soroca, Veaceslav Ursu, a participat la un eveniment inedit, organizat de către Uniunea Polonezilor din Soroca, în incinta Cetății. Potrivit autorităților, evenimentul, a reunit mai mulți oficiali ai Ambasadei Poloniei în Republica Moldova, și a avut ca scop, promovarea culturii poloneze și a relațiilor culturale. Totodată, au fost abordate […] Post-ul Cetatea Soroca a găzduit un eveniment cultural dedicat comunității poloneze apare prima dată în Provincial.
12:10
Satul Bucuria a găzduit cea de-a 33-a ediție a Festivalului Folcloric „La vatra horelor bucuriene” # Provincial
Ieri, 10 august, satul Bucuria a fost gazda celei de-a XXXIII-a ediții a Festivalului folcloric regional al cântecului și dansului popular „La vatra horelor bucuriene”. Evenimentul a reunit 15 ansambluri folclorice din Republica Moldova și România, care au adus în fața publicului cântece, dansuri și port popular ce ilustrează bogăția patrimoniului cultural. Cu un cuvânt […] Post-ul Satul Bucuria a găzduit cea de-a 33-a ediție a Festivalului Folcloric „La vatra horelor bucuriene” apare prima dată în Provincial.
11:50
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Provincial
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […] Post-ul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Provincial.
11:50
(FOTO) La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți oamenii! Antreprenor: Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin # Provincial
Aroma îmbietoare de pâine proaspăt coaptă umple diminețile într-o mică brutărie din Tiraspol. În fiecare zi, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Puțini știu că Ivan, un brutar cunoscut în oraș, e absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă și profesor la Dubăsari. „La un moment […] Post-ul (FOTO) La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți oamenii! Antreprenor: Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin apare prima dată în Provincial.
11:40
Orașul Bălți – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos # Provincial
În cadrul activității Congresului Autorităților Locale din Moldova a avut loc o întrevedere productivă cu membrul Asociației Municipalităților din Țările de Jos, dl Hans Démoed, desfășurată la reședința Excelenței Sale, Domnul Fred Duijn, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Pe parcursul discuțiilor, municipiul Bălți a fost menționat în repetate […] Post-ul Orașul Bălți – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos apare prima dată în Provincial.
11:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești, și anume: – pe 11 august – […] Post-ul Continuă prestarea consultațiilor medicale gratuite în raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău prezintă cel mai recent bilanț privind evidența copiilor adoptabili din capitală, publicat de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, la situația din 01 iulie 2025. Total copii adoptabili: 84 Grupuri de frați: 21 (5 grupuri de 3 și 3 grupuri de 2) – 19 copii adoptabili Copii cu nevoi speciale: 20 În proces […] Post-ul Peste 80 de copii din municipiul Chișinău sunt în așteptarea unei familii apare prima dată în Provincial.
11:10
Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi? Vrei să vorbești cu cineva care te poate ajuta să explorezi și să înțelegi mai bine ceea ce simți? La Centrul Municipal de Tineret Chișinău, în fiecare zi de miercuri îți oferim CONSILIERE PSIHOLOGICĂ GRATUITĂ cu psiholoaga/psihoterapeuta Victoria Romanciuc. Consilierea […] Post-ul Consiliere psihologică gratuită pentru tinerii de până la 35 de ani apare prima dată în Provincial.
11:10
Asociația Teritorială de Fotbal Basarabeasca, în parteneriat cu Primăria satului Sadaclia, a organizat la Complexul Sportiv din localitate un turneu în memoria lui Nicolae Lupașcu, o personalitate remarcabilă a fotbalului din sudul Moldovei. Devotamentul său față de sportul rege și față de echipa din Sadaclia a lăsat o amprentă de neșters în inimile comunității locale. […] Post-ul ATF Basarabeasca. Turneu în memoria lui Nicolae Lupașcu, organizat la Sadaclia apare prima dată în Provincial.
11:10
O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în apropiere de o trecere de pietoni, la Corlăteni # Provincial
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni. În urma […] Post-ul O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în apropiere de o trecere de pietoni, la Corlăteni apare prima dată în Provincial.
11:00
La Ungheni, Ministerul Culturii a lansat Apelul II al Programului Național „Acces la cultură” # Provincial
La 9 august curent, în Piața Independenței din municipiul Ungheni, a fost lansat oficial cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, o inițiativă a Ministerului Culturii menită să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc. Evenimentul a avut loc în cadrul […] Post-ul La Ungheni, Ministerul Culturii a lansat Apelul II al Programului Național „Acces la cultură” apare prima dată în Provincial.
10:50
„NOI – Noua Opţiune Istorică”: O nouă Lege a Ghilotinei ar fi o oportunitate pentru a pregăti terenul inclusiv şi pentru potenţialii viitori investitori străini” # Provincial
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor […] Post-ul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: O nouă Lege a Ghilotinei ar fi o oportunitate pentru a pregăti terenul inclusiv şi pentru potenţialii viitori investitori străini” apare prima dată în Provincial.
10:50
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni # Provincial
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni în cadrul Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria seniori, ediția 2025, după desfășurarea celor zece etape, unde s-au duelat șase formațiuni de fotbal din întreg raionul. Ultima etapă a Campionatului s-a desfășurat duminică, 10 august, în cadrul căreia, echipele de fotbal din […] Post-ul Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni: Credem în Moldova. Trebuie să învingem și să protejăm țara noastră # Provincial
La Briceni, au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev – cu organizațiile teritoriale de partid. Sala Casei de Cultură din Briceni a fost arhiplină – oamenii vor schimbări și cred că formarea Blocului Electoral Patriotic va asigura victoria în […] Post-ul Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni: Credem în Moldova. Trebuie să învingem și să protejăm țara noastră apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.