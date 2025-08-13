Ion Ceban: Primăria nu are competențe în autorizarea protestelor politice
Provincial, 13 august 2025 09:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. “Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […] Post-ul Ion Ceban: Primăria nu are competențe în autorizarea protestelor politice apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
09:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. “Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […] Post-ul Ion Ceban: Primăria nu are competențe în autorizarea protestelor politice apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
08:40
CUB anunță două priorități naționale pentru administrația publică locală: puterea locală trebuie să fie eficientă și aproape de cetățeni # Provincial
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune accelerarea reformei administrativ-teritoriale printr-o serie de măsuri care vor întări autonomia financiară a autorităților locale, vor eficientiza administrația centrală și vor duce la renunțarea la modelul învechit al raioanelor. CUB pledează pentru alinierea la modelul european de subsidiaritate și califică abandonarea acestei reforme esențiale drept un mare […] Post-ul CUB anunță două priorități naționale pentru administrația publică locală: puterea locală trebuie să fie eficientă și aproape de cetățeni apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
08:10
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, ieri, a mers într-o vizită în raionul Florești. În satul Băhrinești au început lucrările de curățare a râului Răut – o intervenție așteptată de ani de zile de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are drept scop prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului pe o lungime de […] Post-ul Lucrări de curățare a râului Răut și investiții în proiecte de mediu la Florești apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
07:20
Proiectul Liniei independenței energetice Vulcănești–Chișinău înregistrează un avans semnificativ # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău, pentru a evalua stadiul implementării acestuia. Lucrările înaintează într-un ritm susținut, fiind desfășurate simultan din ambele capete ale traseului. Dinspre sud, echipele au ajuns la […] Post-ul Proiectul Liniei independenței energetice Vulcănești–Chișinău înregistrează un avans semnificativ apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
16:50
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale. Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest […] Post-ul Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor apare prima dată în Provincial.
16:50
Ion Dodon, directorul CNAM, în vizită la Dubăsari pentru a evalua proiectele de modernizare a infrastructurii medicale # Provincial
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a efectuat marți, 12 august, o vizită de lucru la două oficii ale medicilor de familie din raionul Dubăsari, pentru a se documenta la fața locului privind implementarea proiectelor investiționale menite să modernizeze infrastructura medicală și să asigure populației acces la servicii de sănătate […] Post-ul Ion Dodon, directorul CNAM, în vizită la Dubăsari pentru a evalua proiectele de modernizare a infrastructurii medicale apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria municipiului Bălți intenționează să aloce fonduri din bugetul local pentru completarea și modernizarea elementelor de joacă din terenurile pentru copii din oraș. În cadrul ședinței de lucru, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat reprezentantului Î.M. „Gospodăria-Locativ Comunală”, solicitând pregătirea pentru realizarea acestor lucrări și subliniind importanța asigurării unor condiții sigure și moderne pentru […] Post-ul La Bălți vor fi modernizate elementele de joacă din terenurile pentru copii apare prima dată în Provincial.
16:50
În ajunul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a pus în discuție asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie romă. Evenimentul a reunit factori de decizie, experți și reprezentanți ai comunității pentru a identifica soluții concrete. Discuțiile au vizat atât provocările existente, cât și măsurile care susțin […] Post-ul Creșterea accesului copiilor de etnie romă la educație, discutată la MEC apare prima dată în Provincial.
16:50
Ministra Sănătății, în vizită de lucru în raionul Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane lei în sistemul medical local # Provincial
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi, 12 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei. Ministra a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate din Sîngerei, apreciind eforturile depuse de cadrele medicale în oferirea serviciilor de calitate oamenilor. Ala Nemerenco a discutat cu personalul și pacienții despre provocările și necesitățile din sistemul de sănătate […] Post-ul Ministra Sănătății, în vizită de lucru în raionul Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane lei în sistemul medical local apare prima dată în Provincial.
16:40
Consultări la nivel de experți de pe ambele maluri ale Nistrului privind inițierea expertizei tehnice a sediilor Liceului „Evrika” din Râbnița # Provincial
Astăzi, 12 august 2025, în format de videoconferință, a avut loc o ședință de lucru consultativă, în cadrul căreia s-au întrunit experții de pe ambele maluri ale Nistrului din domeniul proiectărilor în construcții și din sfera educației, în scopul determinării etapelor necesare pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirilor amplasate în or. Râbnița, pe str. Gagarin 14, […] Post-ul Consultări la nivel de experți de pe ambele maluri ale Nistrului privind inițierea expertizei tehnice a sediilor Liceului „Evrika” din Râbnița apare prima dată în Provincial.
16:40
Aproximativ 65.000 de voluntari vor fi chemați să sprijine organizarea celei mai mari Cupe Mondiale FIFA de până acum Voluntarii sunt inima evenimentelor FIFA, primind lumea la turnee Persoanele interesate pot aplica acum la fifaworldcup.com/voluntaries FIFA a lansat procesul de aplicare pentru programul de voluntariat FIFA World Cup 26. Această comunitate de voluntari unică va contribui […] Post-ul Înscrierile pentru programul de voluntariat FIFA World Cup 26 sunt acum deschise apare prima dată în Provincial.
16:20
Cei mai activi și implicați tineri în activitățile școlare și extrașcolare din raionul Ialoveni au oportunitatea în perioada 12 – 18 august și 19 – 25 august să se odihnească în cadrul unei tabere de vară organizată de Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Consiliul Județean Dâmbovița din România. Potrivit autorităților, primii 50 de tineri, […] Post-ul 50 de tineri din Ialoveni participă la o tabără de vară în județul Dâmbovița, România apare prima dată în Provincial.
16:10
Trei promoții de preșcolari au pășit pragurile școlii, de la deschiderea, acum doi ani, a grădiniței nr. 45 din Brăila, comuna Băcioi, construită din temelie cu fondurile alocate de Primăria Chișinău. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, instituția de învățământ este dotată cu mobilier confortabil, materiale didactice și alte resurse educaționale necesare pentru creșterea și dezvoltarea […] Post-ul (VIDEO) Grădinița din Brăila, construită de la zero cu investițiile Primăriei Chișinău apare prima dată în Provincial.
16:00
Transport public modern la Bălți: troleibuzele vor fi dotate cu camere video și bilete electronice # Provincial
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a dat indicații directorului Î.M. „Direcția de troleibuze” să instaleze camere de supraveghere video în transportul electric urban și să înceapă lucrările pregătitoare pentru implementarea sistemului electronic de taxare. Anterior, întreprinderea a achiziționat 115 camere, care vor fi instalate în troleibuze. Primăria municipiului Bălți continuă realizarea proiectelor de modernizare a […] Post-ul Transport public modern la Bălți: troleibuzele vor fi dotate cu camere video și bilete electronice apare prima dată în Provincial.
15:30
Peste 40 de km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați # Provincial
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul, traversând satele Gotești, Chircani, Cucoara, Zîrnești și Roșu. Modernizarea acestuia va îmbunătăți siguranța și confortul traficului pentru locuitorii celor cinci localități și va […] Post-ul Peste 40 de km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați apare prima dată în Provincial.
15:10
Cinci proiecte din raionul Ialoveni, aprobate de CRD Centru pentru finanțare în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională 2024 # Provincial
Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru a aprobat în cadrul ședinței de astăzi, 12 august, cererile de finanțare a celor cinci proiecte depuse de Consiliul raional Ialoveni și Primăriile Horești, Văsieni și Răzeni în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională, ediția 2024, finanțat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, prin intermediul Fondului […] Post-ul Cinci proiecte din raionul Ialoveni, aprobate de CRD Centru pentru finanțare în cadrul Apelului competitiv de dezvoltare regională 2024 apare prima dată în Provincial.
14:50
Trafic suspendat parțial pe șos. Hâncești din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic pe șos. Hâncești, circulația rutieră va fi suspendată pe următoarele tronsoane: 13-15 august- între str. Lech Kaczynski și str. Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30- 05:30; 15-16 august- între str. Miorița și str. Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30- 05:30. Primăria Chișinău recomandă participanților […] Post-ul Trafic suspendat parțial pe șos. Hâncești din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului apare prima dată în Provincial.
14:50
Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești # Provincial
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor. La data de 12 august 2025, întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune […] Post-ul Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești apare prima dată în Provincial.
14:40
Alexandr Petkov a obținut în instanță protejarea intereselor orașului: Fără știrea noastră, nimeni nu va efectua lucrări în Bălți – fie ele de construcție sau de altă natură # Provincial
Curtea de Apel a pronunțat o hotărâre definitivă în favoarea Primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a insistat asupra protejării intereselor orașului în procesul de reparație a podurilor de pe drumul de ocolire. Despre decizia finală a instanței, primarul a anunțat în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale. Primarul a reamintit că nu a făcut […] Post-ul Alexandr Petkov a obținut în instanță protejarea intereselor orașului: Fără știrea noastră, nimeni nu va efectua lucrări în Bălți – fie ele de construcție sau de altă natură apare prima dată în Provincial.
14:40
Drumul de ocolire, cu o lungime totală de aproximativ 6 km, a fost dat în exploatare în decembrie 2022, iar în conformitate cu prevederile contractuale, a fost monitorizat pe parcursul perioadei de garanție de 32 de luni. Recepția finală s-a desfășurat în prezența secretarului de stat în domeniul infrastructurii drumurilor, Nicolai Mîndra, precum și a […] Post-ul Drumul de ocolire de 6 km din Bahmut, finalizat și recepționat oficial apare prima dată în Provincial.
14:30
Veaceslav Rusnac participat la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate” # Provincial
Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a luat parte la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate”, eveniment organizat de Centrul Raional pentru Tineret Soroca, în parteneriat cu Consiliul Raional al Tinerilor din Soroca și care face parte din Planul de acțiuni al raionului Soroca în domeniul tineretului pentru […] Post-ul Veaceslav Rusnac participat la evenimentul de încheiere a Școlii de Vară „Tinerii din Soroca – Lideri pentru Comunitate” apare prima dată în Provincial.
14:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 # Provincial
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA a prezentat planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030 apare prima dată în Provincial.
14:10
Naționala WU19 a Moldovei va efectua, în perioada 18–22 august, un cantonament la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Programul va cuprinde și un meci amical împotriva formației FC Zimbru, programat pentru 21 august, 10:00. Această acțiune face parte din pregătirile selecționatei feminine pentru participarea în prima rundă a Campionatului […] Post-ul Fotbal feminin. Cantonament pentru selecționata WU19 la CPSN de la Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
13:40
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra […] Post-ul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Provincial.
13:30
Grădinița din Ceadîr-Lunga este reparată cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Grădinița este reabilitată energetic: clădirea este izolată termic, se instalează panourile solare cu o capacitate de 30 kW și se modernizează complet teritoriul. Ceadîr-Lunga este una dintre cele 5 localități ce intră în proiectele de revitalizarea urbană din cadrul inițiativei „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități […] Post-ul Grădinița din Ceadîr-Lunga, reabilitată energetic cu sprijinul UE apare prima dată în Provincial.
12:30
Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal # Provincial
Recent, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, au documentat două cazuri de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării. Cazurile au fost documentate după ce, în sat. Giurgiulești, r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze de model Mercedes Sprinter. În urma verificărilor, în […] Post-ul Captură la Giurgiulești: articole vestimentare și încălțăminte nedeclarate, transportate ilegal apare prima dată în Provincial.
12:20
Astăzi, reprezentanții Primăriei municipiului Bălți au avut o întâlnire de lucru cu autorul proiectului de construcție a drumului pe strada Dovator. În cadrul discuțiilor au fost analizate aspectele tehnice, evaluată documentația existentă și stabilite măsurile necesare pentru eliminarea neajunsurilor identificate în proiect. Primăria municipiului Bălți acordă o atenție deosebită calității implementării proiectelor de infrastructură, având […] Post-ul Lucrări de construcție a drumului de pe strada Dovator din Bălți apare prima dată în Provincial.
12:20
(VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” # Provincial
În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare, pe când în 1990 erau peste 30 000 de hectare de tutun. Cândva masivă, cultivarea tutunului e descurajată azi de stat, în lupta contra fumatului – se menționează într-un reportaj video realizat de Europa Liberă. Potrivit sursei citate, 80% […] Post-ul (VIDEO) Cereri de export – în toată lumea, dar cantități insuficiente! „Tutunul necesită foarte multe resurse: financiare, tehnice, umane” apare prima dată în Provincial.
11:40
CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi # Provincial
Pe 12 august 2025, membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru s-au întrunit în cea de-a doua ședință ordinară a anului, desfășurată la Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” din satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei. Sub președinția dlui Victor Ambroci, 24 din cei 33 de consilieri regionali au aprobat lista celor 34 de cereri de finanțare […] Post-ul CRD Centru a aprobat 34 de proiecte propuse spre finanțare din FNDRL, în cadrul ședinței de la Orheiul Vechi apare prima dată în Provincial.
11:20
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale (APL). Înregistrarea, evaluarea și impozitarea bunurilor imobiliare au o importanță strategică majoră, influențând direct asupra bunei guvernări, echității fiscale și sustenabilității financiare a administrației publice la nivel local. În contextul […] Post-ul Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile apare prima dată în Provincial.
11:10
Sezonul 2025 al Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria Seniori, a ajuns la final, iar ierarhia finală a fost stabilită după disputarea etapei a 10-a. În ultima rundă, Mileștii Mici a învins cu 4-0 formația Răzeni, Ruseștii Noi s-a impus categoric cu 12-0 în fața echipei Puhoi, iar Bardar a câștigat cu 3-0 pe terenul […] Post-ul Campionatul raionului Ialoveni la fotbal, ediția 2025 și-a desemnat câștigătoarea apare prima dată în Provincial.
11:00
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. […] Post-ul Fost judecător, găsit decedat sub un pod din Capitală apare prima dată în Provincial.
11:00
Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Provincial
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […] Post-ul Un avocat din Chișinău, cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitor – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani, adică aproape un sfert din populația țării. De la elevii care transformă ideile în schimbări reale în școli, la studenții care își clădesc viitorul aici, acasă, la sportivii care duc tricolorul […] Post-ul Ziua internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Provincial.
10:20
FC Prut Colibași a oobținut eventul în fotbalul raionului Cahul, reușind o dublă performanță în 2025. După o competiție intensă, la care au participat opt echipe din diferite localități ale raionului, formația din Colibași a cucerit atât titlul de campioană, cât și Cupa Raională, impunându-se în finală în fața FC „Haiducii” Baurci-Moldoveni, la loviturile de […] Post-ul FC Prut Colibași a cucerit titlul și Cupa Raională la fotbal în Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
(VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, a adresat tinerilor un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. „Dragi tineri, Vă mulțumesc pentru prezența activă, pentru curajul de a gândi altfel, pentru determinarea cu care ne ajutați să transformăm Chișinăul zi de zi. Iar dacă avem astăzi motive să privim cu încredere înainte, este pentru că vă vedem […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, de Ziua Internațională a Tineretului: Chișinăul are viitor – Țara are viitor, pentru că construim împreună cu voi, cu responsabilitate, pasiune și sens apare prima dată în Provincial.
10:10
Primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii. Titlul i-a fost conferit de către primarul orașului D. C. Deeves. Amintim că, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. În cadrul programului „Lumea Deschisă – […] Post-ul Lilia Pilipețchi a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din SUA apare prima dată în Provincial.
Ieri
08:00
Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Provincial
La 11 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca, în comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Biroului politici de reintegrare, a desfășurat o ședință de lucru cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. În cadrul ședinței, au fost analizate totalurile anului de studii 2024–2025 […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
11 august 2025
18:00
Astăzi, începând cu orele 18:00 are loc întâlnirea online cu Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu. Această sesiune reprezintă o oportunitate de a discuta despre proiectele locale în desfășurare și cele planificate, precum și de a adresa întrebări, sugestii sau propuneri pentru dezvoltarea orașului nostru. Post-ul (LIVE) Primăria Ialoveni invită la o întâlnire online cu primarul Sergiu Armașu apare prima dată în Provincial.
17:30
Primăria satului Costești informează că, în seara zilei de 10.08.2025, în cadrul sărbătorii „Ziua Diasporei”, organizată în centrul localității, a avut loc un incident la una dintre instalațiile de agrement. Un carusel suprasolicitat s-a dezechilibrat, provocând căderea unor scaune. Potrivit autoritășilor, în urma incidentului, cinci copii au fost transportați la spital pentru investigații medicale. De […] Post-ul Precizări privind incidentul de la caruselul instalat în centrul satului Costești apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # Provincial
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul […] Post-ul Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență apare prima dată în Provincial.
16:40
Este sezonul de vârf pentru ambrozie, de aceea toate sesizările care vin din partea locuitorilor municipiului Chișinău trebuie luate în considerare, a menționat Primarul capitalei, Ion Ceban, în ședința operativă a serviciilor municipale de luni. „Am rugat colegii responsabili, inclusiv echipele de la Spații Verzi să verifice atent, începând cu Dendrariu, toate spațiile publice. Pretorii […] Post-ul Primăria Chișinău cere autorităților centrale să intervină împotriva ambroziei apare prima dată în Provincial.
16:20
Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă # Provincial
În weekend, funcționarii vamali au documentat mai multe tentative de trecere a bunurilor nedeclarate, în urma controalelor de specialitate efectuate la posturile vamale Giurgiulești 2, Leușeni, Palanca și Sculeni. La postul vamal Giurgiulești 2, în autocarul de rută regulată Odesa–Sofia, funcționarii vamali au depistat, în bagajele unei pasagere de 56 de ani, cetățeancă a Ucrainei, 156 […] Post-ul Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă apare prima dată în Provincial.
16:20
Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor # Provincial
Pe șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările avansează conform graficului stabilit. Astfel, astăzi a avut loc o nouă vizită de monitorizare la fața locului, cu participarea viceprim-ministrului Vladimir Bolea și a secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au reiterat importanța proiectului pentru ambele […] Post-ul Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor apare prima dată în Provincial.
16:10
(FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni # Provincial
Consiliul raional Ialoveni anunță că au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret fapt ce va îmbunătăți infrastructura sportivă și va oferi un mediu sigur pentru desfășurarea activităților la începutul anului școlar 2025-2026. Conform Caietului de sarcini urmează să fie reabilitată sala de sport a Școlii Sportive pentru Copii și […] Post-ul (FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
15:40
100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei centre de tineret susținute financiar, șase activități sportive organizate pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare”, implementat în perioada august 2024 – iulie 2025. Proiectul a promovat sportul ca […] Post-ul 100.000 de euro investiți în viitor: „Moldova în Mișcare” a încheiat un an de impact apare prima dată în Provincial.
15:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată suma totală de 14,26 milioane lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar acordat săptămâna trecută a vizat mai multe mecanisme de subvenționare: 8,27 milioane lei – plăți directe per […] Post-ul AIPA a autorizat plăți de 14,26 milioane lei pentru fermieri, săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
15:10
Marți, 26 august, la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu va începe etapa preliminară a grupei D din UEFA Futsal Champions League, ediția 2025/26. Din această grupă fac parte patru formații: Clic Media (Moldova), Maccabi Netanya Futsal (Israel), AEL Limassol (Cipru) și Hjørring Futsal Klub (Danemarca). Republica Moldova a fost desemnată gazda turneului de calificare […] Post-ul Futsal. Programul etapa preliminare a Ligii Campionilor în Moldova apare prima dată în Provincial.
15:00
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic în susținerea dezvoltării economice locale și consolidarea autonomiei financiare. Administrarea și valorificarea terenurilor include mai multe […] Post-ul Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, în weekend, a inspectat majoritatea șantierelor din sectoare. „Am solicitat pretorilor să acorde atenție calității lucrărilor, siguranței și să fie respectați termeni stabiliți în contract, mai ales pentru proiectele ce trebuie finalizate înainte de începerea anului școlar. Agenții economici trebuie să-și onoreze obligațiile conform contractelor. Cei care nu pot, să fie […] Post-ul Ion Ceban a inspectat majoritatea șantierelor din sectoarele capitalei apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.