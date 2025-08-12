CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii
Realitatea.md, 12 august 2025 15:40
Consiliul Superior al Magistraturii nu va face comentarii suplimentare despre decesul judecătorului Mihail Diaconu, până la finalizarea anchetei. Despre aceasta instituția a anunțat într-un comunicat de presă. „Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu. Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați. Organele de drept […] Articolul CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
16:00
Când am decis, anul trecut, să aduc pe RLIVE TV o selecție de filme românești contemporane, am știut de la început că nu voi concura la audiențe cu serialele rusești sau turcești. Știam că nu este acel „content comod” care prinde imediat la publicul obișnuit cu formulele comerciale. Dar cred cu tărie că este obligația […] Articolul Filmele românești – un pariu pe care mi l-am asumat apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
PAS acuză Rusia de o nouă sperietoare: Mai mulți cetățeni au fost amenințați cu moartea # Realitatea.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) condamnă ferm recentele acțiuni de intimidare la adresa mai multor persoane care, în ultimele zile, au fost contactate și amenințate cu moartea. În timpul acestor apeluri, pe ecranele victimelor a fost afișat numărul de telefon al PAS, anunță formațiunea într-un comunicat de presă. ”Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru […] Articolul PAS acuză Rusia de o nouă sperietoare: Mai mulți cetățeni au fost amenințați cu moartea apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
15:50
FOTO Vești bune pentru șoferi! Peste 40 de kilometri din drumul R34 vor fi reabilitați # Realitatea.md
Peste 40 de kilometri din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești vor fi reabilitați. Astăzi, 12 august, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a semnat contractul de finanțare cu compania care va executa lucrările de reabilitare. Tronsonul vizat pornește din sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la […] Articolul FOTO Vești bune pentru șoferi! Peste 40 de kilometri din drumul R34 vor fi reabilitați apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Polonia anunță că va deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia # Realitatea.md
Autoritățile poloneze vor deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia. Potrivit declarației lui Donald Tusk, în total vor fi deportate 63 de persoane după tulburările care au avut loc duminică pe Stadionul Național din Varșovia. Incidentul a fost marcat de aprinderea de artificii pirotehnice de către […] Articolul Polonia anunță că va deporta 57 de cetățeni ucraineni după incidentele de la concertul lui Max Korj de la Varșovia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
15:40
CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii # Realitatea.md
Consiliul Superior al Magistraturii nu va face comentarii suplimentare despre decesul judecătorului Mihail Diaconu, până la finalizarea anchetei. Despre aceasta instituția a anunțat într-un comunicat de presă. „Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă regretul profund față de tragicul deces al fostului judecător Mihail Diaconu. Transmitem sincere condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați. Organele de drept […] Articolul CSM, după decesul judecătorului Mihail Diaconu: Până la finalizarea anchetei, nu vom face comentarii apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
A „cedat” Alaska rușilor? Trump a spus de două ori că „merge în Rusia” înaintea summitului cu Putin din Alaska # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat de două ori, în timpul unei conferințe de presă, că „merge în Rusia”, referindu-se de fapt la întâlnirea programată cu Vladimir Putin în statul american Alaska. Summitul, ales în mod neașteptat să aibă loc în Alaska, va fi primul dintre cei doi lideri și are pe agendă un potențial […] Articolul A „cedat” Alaska rușilor? Trump a spus de două ori că „merge în Rusia” înaintea summitului cu Putin din Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat # Realitatea.md
Circulația rutieră pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi suspendată din cauza lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic. Potrivit municipalității, circulația va fi sistată pe următoarele tronsoane: între 13 și 15 august – de la strada Lech Kaczynski până la strada Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30–05:30; între 15 și 16 august – de la strada […] Articolul Atenție, în următoarele zile, traficul rutier pe șoseaua Hîncești din Capitală va fi restricționat apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general, transmite IPN. În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și […] Articolul CSP a anunțat când va examina dosarele pentru funcția de procuror general apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:20
Particularitățile perioadei electorale, în dezbateri! Pavel Postica și Nicolae Panfil, invitați la Rezoomat! # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații emisiunii sunt vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica și directorul de programe Promo-Lex, Nicolae Panfil. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Particularitățile perioadei […] Articolul Particularitățile perioadei electorale, în dezbateri! Pavel Postica și Nicolae Panfil, invitați la Rezoomat! apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Statul scoate la vânzare 80% din MOLDASIG la un preț de 138,8 milioane lei. Se cunoaște potențialul cumpărător # Realitatea.md
Agenția Proprietății Publice anunță că statul expune la licitație cu strigare valorile mobiliare deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” S.A. ”În baza Hotărârii Guvernului nr.314 din 28 mai 2025, statul a achiziționat recent 480.000 de acțiuni nou-emise ale societății de asigurare „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul companiei, în valoare totală de 138,81 milioane lei. […] Articolul Statul scoate la vânzare 80% din MOLDASIG la un preț de 138,8 milioane lei. Se cunoaște potențialul cumpărător apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
14:50
FOTO Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri decedați în tragicul accident, conduși pe ultimul drum # Realitatea.md
Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în tragicul accident rutier produs sâmbătă, 9 august, în apropierea localității Mihălașa, au fost astăzi petrecuți pe ultimul drum. „Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri […] Articolul FOTO Lacrimi și durere la Telenești. Cei doi pompieri decedați în tragicul accident, conduși pe ultimul drum apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Vladimir Cebotari: Peste 50% din populația Moldovei are pașapoarte europene, integrarea în UE este un proces ireversibil # Realitatea.md
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar. „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană. Și, din punctul meu de vedere, acest proces este unul ireversibil”, a afirmat Cebotari în […] Articolul Vladimir Cebotari: Peste 50% din populația Moldovei are pașapoarte europene, integrarea în UE este un proces ireversibil apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Negocierile dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, programate pentru 15 august, ar putea avea loc în orașul Girdwood din Alaska, scrie publicația locală Alyaska Landmine, citată de Kommersant. „Ni s-a comunicat că întâlnirea… ar putea avea loc la hotelul Alyeska Resort din Girdwood. Interesant este că datele din 12 până în 16 august lipsesc […] Articolul Presa: Negocierile Putin-Trump ar putea avea loc la un hotel de lux din Girdwood apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Tragedie în lumea boxului din Japonia, după ce doi sportivi de 28 de ani au murit la o zi distanță. Aceștia au suferit răni grave la cap în timpul aceleiași gale. Primul deces a fost al lui Shigetoshi Kotari, care a murit vineri, după ce a fost grav rănit într-un meci disputat pe 2 august […] Articolul Doi boxeri japonezi au murit la o zi distanță după același eveniment la Tokyo apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Italia introduce sancțiuni severe pentru aruncarea gunoiului din mașini: Amenda ajunge la 18 mii euro # Realitatea.md
Noi sancțiuni severe vor intra în vigoare în Italia pentru aruncarea gunoiului din mașini, relatează Agerpres.ro. În cazuri extreme, regulament prevede amenzi de până la 18.000 de euro pentru șoferii care aruncă un sac de gunoi de pe geamul mașinii pe șosea sau pe marginea drumului. Nu contează dacă mașina este oprită sau în mișcare […] Articolul Italia introduce sancțiuni severe pentru aruncarea gunoiului din mașini: Amenda ajunge la 18 mii euro apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri!” Un nou apel groaznic primit de membra CSM, Livia Mitrofan # Realitatea.md
„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri. Nu a mai rămas mult timp”, este mesajul primit de judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Într-un interviu oferit Europei Libere, Mitrofan spune că apelul l-a primit pe 11 august. sursa: podcastul „Pe Agendă”, Europa Liberă La podcast, fosta președintă interimară a Judecătoriei […] Articolul „Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri!” Un nou apel groaznic primit de membra CSM, Livia Mitrofan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
13:50
Maia Sandu și Dorin Recean vor participa la Congresul Diasporei, la Palatul Republicii. Câte persoane s-au înregistrat # Realitatea.md
Peste 800 de persoane s-au înscris la ediția din acest an a Congresului Diasporei, care va avea loc, pe 15 august, la Palatul Republicii din Chișinău. La eveniment va fi prezentă și președinta Maia Sandu. Subiectele care vor fi puse în discuție: Integrarea europeană, cu premierul Dorin Recean în calitate de speaker; Activism civic și […] Articolul Maia Sandu și Dorin Recean vor participa la Congresul Diasporei, la Palatul Republicii. Câte persoane s-au înregistrat apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. Consilier de la Kremlin: „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire” # Realitatea.md
„Cred că Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă”, a afirmat Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii Europene și Internaționale de la Școala Superioară de Economie și consilier al Kremlinului pentru politica externă, în legătură cu summitul Rusia – SUA de vineri din Alaska, într-un interviu acordat publicației italiene Corriere della Sera. […] Articolul Condițiile lui Putin pentru acordul Rusia-SUA. Consilier de la Kremlin: „Îi oferă lui Trump o cale de ieșire” apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Grecia înăsprește sancțiunile rutiere din septembrie: amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani # Realitatea.md
Începând din luna septembrie, Grecia va introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale. Țara se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile susțin că măsurile sunt esențiale, scrie novinite.com. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea […] Articolul Grecia înăsprește sancțiunile rutiere din septembrie: amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Orașul Pensacola din Florida are noi cetățeni de onoare – Lilia Pilipețchi din Soroca și Nina Cereteu din Drochia # Realitatea.md
Orașul Pensacola din Florida, Statele Unite ale Americii, are noi cetățeni de onoare. Este vorba de primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, și primarul orașului Drochia, Nina Cereteu. Titlurile au fost conferite de către primarul orașului D. C. Deeves. Cele două funcționare participă la programul „Lumea Deschisă”, organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în […] Articolul Orașul Pensacola din Florida are noi cetățeni de onoare – Lilia Pilipețchi din Soroca și Nina Cereteu din Drochia apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # Realitatea.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă. Liderul formațiunii, Boris Foca, a lansat un apel către toți foștii democrați să meargă […] Articolul Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Cinci funcționari din Moldova, vizită în SUA. În listă – primarul din Soroca, Drochia și Comrat # Realitatea.md
Cinci funcționari din Republica Moldova efectuează, în perioada 6 – 17 august curent, o vizită în Statele Unite ale Americii (SUA). Potrivit listei publicate de observatorul.md, este vorba de Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău, Lilia Pilipețchi, primarul orașului Soroca, Nina Cereteu, primarul orașului Drochia, Sergiu Aga, consilier al raionului Orhei, Serghei Anastasov, primarul orașului […] Articolul Cinci funcționari din Moldova, vizită în SUA. În listă – primarul din Soroca, Drochia și Comrat apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni, 11 august, pe șoseaua Hîncești din muncipiul Chișinău. Potrivit Poliției, victima ar fi căzut de la etajul nouă în timpul executării unor lucrări pe șantier. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Pentru cele […] Articolul O persoană a murit după ce a căzut de la etajul 9. Ce spune Poliția apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:30
A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu. Câți elevi s-au înscris # Realitatea.md
Astăzi, 12 august, 570 elevi de gimnaziu susțin examenul la Istoria românilor și universală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în perioada 12–15 august se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară august 2025. La sesiunea suplimentară s-au înscris peste 4.700 de elevi, iar în 34 de raioane și municipii a fost instituit […] Articolul A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu. Câți elevi s-au înscris apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
În Republica Moldova sunt 38.191 de tineri care pot vota pentru prima dată la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, celebrată anual la nivel mondial pe 12 august. Datele CEC mai arată că din numărul total de tineri cu drept […] Articolul Cifre: 114 tineri din Moldova își vor sărbători aniversarea de ziua alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra # Realitatea.md
Mai sunt două zile în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este anunțul făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până astăzi, 12 august 2025, circa 1.900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA, 1.025 de persoane și Canada – 507 persoane. Apelul Comisiei vizează […] Articolul Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie # Realitatea.md
Un avocat din Chișinău este anchetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi solicitat 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că își va folosi influența asupra unor persoane dintr-o instituție de drept pentru a obține o hotărâre […] Articolul Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Militarii moldoveni din Kosovo, în acțiune: desfășoară antrenamente de evacuare cu elicoptere # Realitatea.md
Cei 41 de militari moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, participă la antrenamente în diverse locații de instrucție, alături de colegii săi din Italia, Ungaria, Croația și SUA, executând exerciții de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii. Potrivit Ministerului Apărării, contigentul Armatei Naționale KFOR-23 a fost detașat în operația de […] Articolul Militarii moldoveni din Kosovo, în acțiune: desfășoară antrenamente de evacuare cu elicoptere apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Respect Moldova a depus la CEC documentele pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista primilor 25 de candidați # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarul include lista a 101 candidați pentru funcția de deputat și semnăturile prin care fiecare și-a exprimat consimțământul de a participa la scrutinul din toamnă. CEC urmează să examineze documentele și, […] Articolul Respect Moldova a depus la CEC documentele pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista primilor 25 de candidați apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Sute de persoane, în adăposturi temporare # Realitatea.md
Căldura extremă și vântul puternic au provocat „vârtejuri de foc” în nordul Spaniei, unde mai multe case au ars, iar sute de oameni au fost evacuați din apropierea unui parc național inclus în patrimoniul UNESCO, au anunțat luni autoritățile, scrie Reuters. Aproximativ 800 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din satele din nordul […] Articolul VIDEO Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Sute de persoane, în adăposturi temporare apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă bătrânească, făcută scrum de un incendiu puternic. S-a întâmplat noaptea trecută, la Sadova, raionul Călărași. La fața locului au intervenit trei echipaje IGSU. Flăcările, potrivit pompierilor, au afectat acoperișul casei, iar ulterior s-au extins și asupra unui șopron cu bunuri vechi. Identitatea victimei urmează să fie […] Articolul Tragedie la Sadova. Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă făcută scrum apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Judecătorul Mihai Diaconu, găsit împușcat sub pod, în preajmă călii ferate din Chișinău # Realitatea.md
Judecătorul Mihai Diaconu a fost găsit împușcat, în această dimineață, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, transmite PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. În preajmă cadavrului a fost depistat o armă la moment de model necunoscut. Diaconu era posesor de armă „CZT-83”, cu […] Articolul Judecătorul Mihai Diaconu, găsit împușcat sub pod, în preajmă călii ferate din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
VIDEO Apicultura din tată-n fiu. Cum reușesc soții Miron să ducă mai departe tradiția familiei # Realitatea.md
Apicola Miron este o afacere de familie din Republica Moldova, transmisă din generație în generație, care păstrează vie tradiția producerii mierii și a produselor apicole. Natalia, una dintre primele someliere de miere din țară, împreună cu soțul ei, Vladimir, povestesc despre provocările din acest domeniu, despre deficitul tot mai mare de forță de muncă și […] Articolul VIDEO Apicultura din tată-n fiu. Cum reușesc soții Miron să ducă mai departe tradiția familiei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
09:50
Ziua Internațională a Tineretului: Primăria Chișinău provoacă tinerii la o competiție cu premii # Realitatea.md
Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual la data de 12 august. În acest context, Primăria Chișinău organizează City Quest – Chișinău, un eveniment interactiv dedicat tinerilor. Potrivit Primăriei Chișinău, activitatea va începe la ora 14:30, cu punctul de pornire la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Participanții, organizați în echipe, vor descoperi orașul dintr-o perspectivă […] Articolul Ziua Internațională a Tineretului: Primăria Chișinău provoacă tinerii la o competiție cu premii apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților, după ce și-a omorât bunica cu un ciocan # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a fost trimis pe banca acuzaților de Procuratura Bălți, Oficiul Fălești. Procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată. „Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul […] Articolul Un tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților, după ce și-a omorât bunica cu un ciocan apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Putin „trage de timp” și pregătește noi atacuri. Avertismentul președintelui Ucrainei # Realitatea.md
Rusia se pregătește să lanseze noi ofensive în Ucraina și nu arată „niciun semn” de disponibilitate pentru un armistițiu, a declarat președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video din seara zilei de 11 august. Avertismentul liderului ucrainean vine cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată […] Articolul Putin „trage de timp” și pregătește noi atacuri. Avertismentul președintelui Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații # Realitatea.md
În perioada 4–10 august 2025, CNAMUP a înregistrat 49 de urgențe toxice: 19 cu alte substanțe, 16 cu medicamente și 14 cu alcool. În aceeași perioadă, 14.871 de persoane au chemat ambulanța. Totodată, medicii de pe ambulanță au fost solicitați pentru 128 de persoane cu urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu: 93 […] Articolul Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită # Realitatea.md
Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare. Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că […] Articolul Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Cetățenii care intenționează să voteze pentru hotarele țării se pot înregistra prealabil pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Procedura este necesară, pentru a stabili câte secții de votare se vor deschide în afara Moldovei și câte buletine de vot trebuie tipărite. Pentru a lua decizii referitor la numărul de votanți în afara țării, funcționarii […] Articolul Briefingul Zilei: Cum puteţi vota pe 28 septembrie dacă vă aflaţi peste hotare apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Panică la bord: Cabina unui avion ce zbura spre Amsterdam s-a umplut de fum din cauza unui încărcător portabil # Realitatea.md
Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc, în timpul unui zbor de la São Paulo către Amsterdam. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. „La bord a fost detectat fum din cauza unei baterii externe care a luat foc. Echipajul a intervenit prompt și […] Articolul Panică la bord: Cabina unui avion ce zbura spre Amsterdam s-a umplut de fum din cauza unui încărcător portabil apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Donald Trump. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record # Realitatea.md
Preşedintele SUA a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută şi a propulsat metalul preţios la un nivel record, relatează AFP. „Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, […] Articolul SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Donald Trump. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
07:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului din Ucraina, contrar speculațiilor apărute înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Conform celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia regrupează trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă pe mai multe sectoare […] Articolul Conflictul din Ucraina continuă: Rusia se pregătește de noi operațiuni ofensive apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Astăzi 12 august, cerul va fi senin, fără precipitații. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +29°C în timpul zilei, iar noaptea valorile vor scădea până la +14°C. În regiunea de Nord, mercurul din termometre va urca până la +28°C ziua, iar noaptea va coborî până la +13°C. În zona Centrală, temperaturile vor ajunge până […] Articolul Vreme caldă și senină pe 12 august: Temperaturile ajung până la +30°C apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Președintele Donald Trump a anunțat luni, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că a semnat un ordin executiv pentru a prelungi cu 90 de zile armistițiul comercial cu China, oferind timp suplimentar pentru negocieri. El a precizat că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate”. Beijingul a confirmat măsura prin agenția oficială Xinhua. […] Articolul Armistițiul comercial dintre SUA și China, prelungit cu încă 90 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. ”Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Generația tinerilor din Moldova, în continuă scădere: În ultimul an această categorie de populație s-a redus cu 4,2% # Realitatea.md
Numărul tinerilor cu vârsta între 14 și 34 de ani din Republica Moldova este în declin constant. La începutul anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, această categorie de populație s-a redus cu 23,7 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 4,2%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Analiza pe ultimii cinci ani […] Articolul Generația tinerilor din Moldova, în continuă scădere: În ultimul an această categorie de populație s-a redus cu 4,2% apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Șor recrutează protestatari contra plată pentru acțiuni violente. Poliția avertizează # Realitatea.md
Șor, liderul organizației criminale, încearcă să implice cetățeni în activități ilegale și să incite la violență. Ascuns, el urmărește să pună sub răspundere alte persoane pentru a-i îndeplini faptele ilegale. În acest sens, Poliția avertizează că participarea la proteste, motivate de promisiuni de plată, constituie o încălcare gravă a legii. „Cetățenii nu mai vor să […] Articolul Șor recrutează protestatari contra plată pentru acțiuni violente. Poliția avertizează apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul din Costești, Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva minori. Responsabilul, într-un comunicat oficial, spune că parcurile, terenurile sportive, terenurile de joacă și parcurile de distracție sunt doar câteva dintre spațiile în care viața și sănătatea persoanelor și, […] Articolul Avocatul copilului monitorizează cazul din Costești. S-a sesizat din oficiu apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament # Realitatea.md
Astăzi, 11 august, și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 2025. Lista include 107 de reprezentanți ai tuturor partidelor membre ale blocului, profesioniști din diverse domenii. […] Articolul Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii # Realitatea.md
Cancelaria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS). Persoanele interesate pot depune dosarul până vineri, 29 august 2025, ora 17:00. Cerințe față de candidați: dețin cetățenia Republicii Moldova; au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor informaționale; au experiență de muncă de cel […] Articolul Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.