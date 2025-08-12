Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie

14:30

Șapte copii, cu vârstele cuprinse între 3 și 12 ani, au avut de suferit, după ce piesele unui carusel pe lanțuri s-au defectat. S-a întâmplat duminică, în satul Costești din raionul Ialoveni, acolo unde a fost organizată o sărbătoare – „Ziua Diasporei", ediția 2025. Potrivit informațiilor, două ambulanțe au intervenit la fața locului. „La ora […] Articolul Incident la „Ziua Diasporei" la Costești. Un carusel s-a prăbușit, iar șapte minori s-au ales cu leziuni ușoare