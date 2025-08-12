Cinci funcționari din Moldova, vizită în SUA. În listă – primarul din Soroca, Drochia și Comrat
Realitatea.md, 12 august 2025 12:50
Cinci funcționari din Republica Moldova efectuează, în perioada 6 – 17 august curent, o vizită în Statele Unite ale Americii (SUA). Potrivit listei publicate de observatorul.md, este vorba de Angela Cutasevici, viceprimar al municipiului Chișinău, Lilia Pilipețchi, primarul orașului Soroca, Nina Cereteu, primarul orașului Drochia, Sergiu Aga, consilier al raionului Orhei, Serghei Anastasov, primarul orașului
13:00
Grecia înăsprește sancțiunile rutiere din septembrie: amenzi de până la 8.000 de euro și retragerea permisului pentru patru ani # Realitatea.md
Începând din luna septembrie, Grecia va introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale. Țara se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile susțin că măsurile sunt esențiale, scrie novinite.com. Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea
13:00
Orașul Pensacola din Florida are noi cetățeni de onoare – Lilia Pilipețchi din Soroca și Nina Cereteu din Drochia # Realitatea.md
Orașul Pensacola din Florida, Statele Unite ale Americii, are noi cetățeni de onoare. Este vorba de primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi, și primarul orașului Drochia, Nina Cereteu. Titlurile au fost conferite de către primarul orașului D. C. Deeves. Cele două funcționare participă la programul „Lumea Deschisă", organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în
13:00
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # Realitatea.md
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă. Liderul formațiunii, Boris Foca, a lansat un apel către toți foștii democrați să meargă
12:50
12:20
Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni, 11 august, pe șoseaua Hîncești din muncipiul Chișinău. Potrivit Poliției, victima ar fi căzut de la etajul nouă în timpul executării unor lucrări pe șantier. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Pentru cele
11:30
A început sesiunea suplimentară de examene pentru absolvenții de gimnaziu. Câți elevi s-au înscris # Realitatea.md
Astăzi, 12 august, 570 elevi de gimnaziu susțin examenul la Istoria românilor și universală. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), în perioada 12–15 august se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară august 2025. La sesiunea suplimentară s-au înscris peste 4.700 de elevi, iar în 34 de raioane și municipii a fost instituit
11:30
În Republica Moldova sunt 38.191 de tineri care pot vota pentru prima dată la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, celebrată anual la nivel mondial pe 12 august. Datele CEC mai arată că din numărul total de tineri cu drept
11:30
Votul prin corespondență la parlamentare: Cetățenii R. Moldova mai au două zile la dispoziție pentru a se înregistra # Realitatea.md
Mai sunt două zile în care cetățenii Republicii Moldova se pot înregistra pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, este anunțul făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC). Până astăzi, 12 august 2025, circa 1.900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA, 1.025 de persoane și Canada – 507 persoane. Apelul Comisiei vizează
11:20
Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie # Realitatea.md
Un avocat din Chișinău este anchetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi solicitat 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că își va folosi influența asupra unor persoane dintr-o instituție de drept pentru a obține o hotărâre
10:50
Militarii moldoveni din Kosovo, în acțiune: desfășoară antrenamente de evacuare cu elicoptere # Realitatea.md
Cei 41 de militari moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, participă la antrenamente în diverse locații de instrucție, alături de colegii săi din Italia, Ungaria, Croația și SUA, executând exerciții de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii. Potrivit Ministerului Apărării, contigentul Armatei Naționale KFOR-23 a fost detașat în operația de
10:50
Respect Moldova a depus la CEC documentele pentru înregistrarea în cursa electorală. Lista primilor 25 de candidați # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova" a depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) documentele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarul include lista a 101 candidați pentru funcția de deputat și semnăturile prin care fiecare și-a exprimat consimțământul de a participa la scrutinul din toamnă. CEC urmează să examineze documentele și,
10:30
VIDEO Incendii puternice de vegetație la câțiva kilometri de Madrid. Sute de persoane, în adăposturi temporare # Realitatea.md
Căldura extremă și vântul puternic au provocat „vârtejuri de foc" în nordul Spaniei, unde mai multe case au ars, iar sute de oameni au fost evacuați din apropierea unui parc național inclus în patrimoniul UNESCO, au anunțat luni autoritățile, scrie Reuters. Aproximativ 800 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din satele din nordul
10:20
Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă bătrânească, făcută scrum de un incendiu puternic. S-a întâmplat noaptea trecută, la Sadova, raionul Călărași. La fața locului au intervenit trei echipaje IGSU. Flăcările, potrivit pompierilor, au afectat acoperișul casei, iar ulterior s-au extins și asupra unui șopron cu bunuri vechi. Identitatea victimei urmează să fie
10:20
Judecătorul Mihai Diaconu, găsit împușcat sub pod, în preajmă călii ferate din Chișinău # Realitatea.md
Judecătorul Mihai Diaconu a fost găsit împușcat, în această dimineață, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, transmite PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. În preajmă cadavrului a fost depistat o armă la moment de model necunoscut. Diaconu era posesor de armă „CZT-83", cu
10:20
VIDEO Apicultura din tată-n fiu. Cum reușesc soții Miron să ducă mai departe tradiția familiei # Realitatea.md
Apicola Miron este o afacere de familie din Republica Moldova, transmisă din generație în generație, care păstrează vie tradiția producerii mierii și a produselor apicole. Natalia, una dintre primele someliere de miere din țară, împreună cu soțul ei, Vladimir, povestesc despre provocările din acest domeniu, despre deficitul tot mai mare de forță de muncă și
09:50
Ziua Internațională a Tineretului: Primăria Chișinău provoacă tinerii la o competiție cu premii # Realitatea.md
Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual la data de 12 august. În acest context, Primăria Chișinău organizează City Quest – Chișinău, un eveniment interactiv dedicat tinerilor. Potrivit Primăriei Chișinău, activitatea va începe la ora 14:30, cu punctul de pornire la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Participanții, organizați în echipe, vor descoperi orașul dintr-o perspectivă
09:50
Un tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților, după ce și-a omorât bunica cu un ciocan # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a fost trimis pe banca acuzaților de Procuratura Bălți, Oficiul Fălești. Procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată. „Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul
09:40
Putin „trage de timp” și pregătește noi atacuri. Avertismentul președintelui Ucrainei # Realitatea.md
Rusia se pregătește să lanseze noi ofensive în Ucraina și nu arată „niciun semn" de disponibilitate pentru un armistițiu, a declarat președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video din seara zilei de 11 august. Avertismentul liderului ucrainean vine cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată
09:40
Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații # Realitatea.md
În perioada 4–10 august 2025, CNAMUP a înregistrat 49 de urgențe toxice: 19 cu alte substanțe, 16 cu medicamente și 14 cu alcool. În aceeași perioadă, 14.871 de persoane au chemat ambulanța. Totodată, medicii de pe ambulanță au fost solicitați pentru 128 de persoane cu urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu: 93
09:40
Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită # Realitatea.md
Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare. Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că
09:20
Cetățenii care intenționează să voteze pentru hotarele țării se pot înregistra prealabil pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Procedura este necesară, pentru a stabili câte secții de votare se vor deschide în afara Moldovei și câte buletine de vot trebuie tipărite. Pentru a lua decizii referitor la numărul de votanți în afara țării, funcționarii
08:30
Panică la bord: Cabina unui avion ce zbura spre Amsterdam s-a umplut de fum din cauza unui încărcător portabil # Realitatea.md
Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc, în timpul unui zbor de la São Paulo către Amsterdam. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. „La bord a fost detectat fum din cauza unei baterii externe care a luat foc. Echipajul a intervenit prompt și
08:30
SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Donald Trump. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record # Realitatea.md
Preşedintele SUA a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută şi a propulsat metalul preţios la un nivel record, relatează AFP. „Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!",
07:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului din Ucraina, contrar speculațiilor apărute înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Conform celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia regrupează trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă pe mai multe sectoare
07:20
Astăzi 12 august, cerul va fi senin, fără precipitații. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +29°C în timpul zilei, iar noaptea valorile vor scădea până la +14°C. În regiunea de Nord, mercurul din termometre va urca până la +28°C ziua, iar noaptea va coborî până la +13°C. În zona Centrală, temperaturile vor ajunge până
06:40
Președintele Donald Trump a anunțat luni, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că a semnat un ordin executiv pentru a prelungi cu 90 de zile armistițiul comercial cu China, oferind timp suplimentar pentru negocieri. El a precizat că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate". Beijingul a confirmat măsura prin agenția oficială Xinhua.
20:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. "Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit
20:20
Generația tinerilor din Moldova, în continuă scădere: În ultimul an această categorie de populație s-a redus cu 4,2% # Realitatea.md
Numărul tinerilor cu vârsta între 14 și 34 de ani din Republica Moldova este în declin constant. La începutul anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, această categorie de populație s-a redus cu 23,7 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 4,2%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Analiza pe ultimii cinci ani
18:20
Șor recrutează protestatari contra plată pentru acțiuni violente. Poliția avertizează # Realitatea.md
Șor, liderul organizației criminale, încearcă să implice cetățeni în activități ilegale și să incite la violență. Ascuns, el urmărește să pună sub răspundere alte persoane pentru a-i îndeplini faptele ilegale. În acest sens, Poliția
17:50
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul din Costești, Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva minori. Responsabilul, într-un comunicat oficial, spune că parcurile, terenurile sportive, terenurile de joacă și parcurile de distracție sunt doar câteva dintre spațiile în care viața și sănătatea persoanelor și, […] Articolul Avocatul copilului monitorizează cazul din Costești. S-a sesizat din oficiu apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament # Realitatea.md
Astăzi, 11 august, și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 2025. Lista include 107 de reprezentanți ai tuturor partidelor membre ale blocului, profesioniști din diverse domenii. […] Articolul Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii # Realitatea.md
Cancelaria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS). Persoanele interesate pot depune dosarul până vineri, 29 august 2025, ora 17:00. Cerințe față de candidați: dețin cetățenia Republicii Moldova; au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor informaționale; au experiență de muncă de cel […] Articolul Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide acuzate că sunt succesoare ale formațiunii „Șor” # Realitatea.md
Ministerul Justiției a depus, în data de 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru prin care solicită dizolvarea Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Acțiunea vine în urma unei sesizări primite de la Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 21 iulie, prin care se […] Articolul Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide acuzate că sunt succesoare ale formațiunii „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Un minor a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 11 august, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Potrivit Poliției, un bărbat de 56 de ani, aflat la volanul unui automobil Hyundai, în timp ce se deplasa pe traseu, s-ar fi simțit rău și a pierdut […] Articolul Accident în nordul țării. Un șofer a lovit un biciclist, după ce s-ar fi simțit rău apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Peste 10.000 de dosare depuse la admiterea în colegii și centre de excelență. În top – IT, medicină, educație # Realitatea.md
În perioada 21 iulie – 10 august 2025, în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară au fost înregistrate peste 10.000 de dosare, toate depuse online prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul profesional tehnic. Din total, 386 […] Articolul Peste 10.000 de dosare depuse la admiterea în colegii și centre de excelență. În top – IT, medicină, educație apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Doi procurori anticorupție au promovat evaluarea externă. Ce urmează, potrivit Comisiei # Realitatea.md
Victor Muntean, adjunctul interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și procurorul Gheorghe Caragia au promovat evaluarea integrității etice și financiare. Potrivit Comisiei Vetting, în urma analizei, ambii procurori corespund criteriilor de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023. „În cadrul procesului de evaluare, Comisia a obținut și analizat informații din surse publice și instituții relevante, inclusiv de […] Articolul Doi procurori anticorupție au promovat evaluarea externă. Ce urmează, potrivit Comisiei apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! Momentul de groază de la Costești, Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva minori, a fost surprins de un martor ocular. Imaginile șocante au fost publicate pe rețelele de socializare, în timp ce Poliția a pornit o anchetă. video: luchianiuc.com Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Caruselul prăbușit la Costești: momentul de groază surprins în VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Medicii l-au readus la viață! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, salvat de la moarte # Realitatea.md
Un bărbat de 73 de ani, aflat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de către medicii de pe ambulanță. Totul s-a întâmplat duminică seara, 10 august. „La ora 22:05, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești unui bărbat din Capitală pe motivul solicitării […] Articolul Medicii l-au readus la viață! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, salvat de la moarte apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
INSP răspunde acuzațiilor APOTA: Dreptul la protest trebuie exercitat în limitele legii # Realitatea.md
„Orice cetățean are dreptul să protesteze, însă acest drept trebuie exercitat în limitele legii, fără a leza drepturile altora. Blocarea intenționată a unei artere de circulație de către șoferii de microbuze a dus la perturbarea traficului, în detrimentul celorlalți cetățeni, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului menționat mai sus”, a declarat Ana Chiselița, ofițer […] Articolul INSP răspunde acuzațiilor APOTA: Dreptul la protest trebuie exercitat în limitele legii apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Reacția Primăriei Costești la caruselul prăbușit: „Autoritățile vor lua măsuri”. Poliția a deschis o anchetă # Realitatea.md
Primăria satului Costești, raionul Ialoveni, confirmă incidentul produs duminică seara, 10 august, în cadrul sărbătorii „Ziua Diasporei”, unde șapte minori au avut de suferit în urma unui carusel prăbușit. Într-o reacție publică, autoritățile locale regretă incidentul și dau asigurări că vor lua „măsuri pentru ca sărbătorile să fie prilej doar de bucurie”. „Un carusel suprasolicitat […] Articolul Reacția Primăriei Costești la caruselul prăbușit: „Autoritățile vor lua măsuri”. Poliția a deschis o anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Campionatul Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”: 11–17 august 2025, Chișinău # Realitatea.md
În perioada 11–17 august 2025, capitala Republicii Moldova găzduiește o nouă ediție a Campionatului Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, un eveniment dedicat memoriei marelui maestru internațional moldovean Dmitry Svetushkin (1980–2020), una dintre cele mai respectate personalități ale șahului din Europa de Est. Competiția se va desfășura la Clubul de Șah și Joc de […] Articolul Campionatul Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”: 11–17 august 2025, Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Trei cazuri noi de rujeola au fost confirmate, săptămâna trecută, în Chișinău. Datele au fost prezentate de Vladimir Bolocan, șeful-adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 11 august. ”Situația este alarmantă. Îmbolnăvirile s-au raportat la doi copii și un adult, toate cazurile sunt confirmate prin […] Articolul Trei cazuri noi de rujeola, confirmate în Chișinău. A revenit și COVID-19 apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Cererile urmează a fi depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail: secretariat@csm.md, până miercuri, 20 august. „Conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu […] Articolul Trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. CSM anunță concurs apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
VIDEO Șoferi beți, opriți din drum în weekend. Unde a fost înregistrat cel mai grav caz? # Realitatea.md
73 de șoferi sunt documentați de oamenii legii, după ce au fost prinși în stare de ebrietate la volan în acest weekend. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiului Chișinău. Un șofer de Opel a fost prins în sectorul Buiucani cu 1,59 mg/l alcool în aerul expirat, iar în altă zonă a Capitalei, un […] Articolul VIDEO Șoferi beți, opriți din drum în weekend. Unde a fost înregistrat cel mai grav caz? apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
PN pregătește un proiect privind expertiza psihiatrică obligatorie pentru primele persoane în stat, deputați și miniștri # Realitatea.md
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] Articolul PN pregătește un proiect privind expertiza psihiatrică obligatorie pentru primele persoane în stat, deputați și miniștri apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). „Vrem să ne adresăm către cetățenii Republicii Moldova și să le comunicăm că ALTERNATIVA există, țara trebuie întoarsă pe calea dezvoltării și trebuie să existe […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a prezentat la CEC lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Program de reabilitare gratuit, care schimbă vieţile copiilor cu necesităţi speciale, la Bulboaca # Realitatea.md
Zeci de copii cu nevoi speciale din raionul Anenii Noi primesc o şansă la dezvoltare, datorită unui program de reabilitare, creat de către Fundaţia „Constantin MIMI” la Bulboaca, cu sprijinul autorităţilor locale. Inițiativa aparține Cristinei Frolov, președinta fundației, care după ce a vizitat cele mai performante centre din lume și a discutat cu medici implicați, […] Articolul Program de reabilitare gratuit, care schimbă vieţile copiilor cu necesităţi speciale, la Bulboaca apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: Angajați STICS bănuiți de complicitate # Realitatea.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. Potrivit unui comunicat de presă al STICS, de comiterea atacului sunt bănuiți inclusiv angajații instituției, care au fost suspendați din funcție […] Articolul Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: Angajați STICS bănuiți de complicitate apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Poliția anunță că în baza dispoziției Primăriei Chișinău privind executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic pe șoseaua Hîncești, traficul rutier va fi suspendat pe următoarele tronsoane: 13–15 august – între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30; 15–16 august – între străzile Miorița și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30. […] Articolul Atenție, șoferi, restricții de circulație în capitală apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Misiunea pompierilor moldoveni în Grecia: Peste 48 de ore de intervenție continuă la incendiile forestiere # Realitatea.md
Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia continuă să intervină pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a focarelor. Doar în ultimele […] Articolul Misiunea pompierilor moldoveni în Grecia: Peste 48 de ore de intervenție continuă la incendiile forestiere apare prima dată în Realitatea.md.
