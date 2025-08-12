„Tu și judecătorul tău corupt Cucerescu veți muri!” Un nou apel groaznic primit de membra CSM, Livia Mitrofan

11:20

Un avocat din Chișinău este anchetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți într-un dosar de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi solicitat 3.000 de euro de la administratorul unei companii, promițând că își va folosi influența asupra unor persoane dintr-o instituție de drept pentru a obține o hotărâre […] Articolul Avocat din Chișinău, acuzat că ar fi cerut mită de 3.000 de euro pentru a influența o decizie apare prima dată în Realitatea.md.