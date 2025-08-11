MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești
Vocea Basarabiei, 11 august 2025 13:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
13:30
MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […] Articolul MAE condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
13:00
Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă # Vocea Basarabiei
Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2025 prețurile medii de consum din Republica Moldova au crescut nesemnificativ, cu doar 0,02% față de luna iunie. Comparativ cu decembrie 2024, prețurile au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 s-a înregistrat o creștere de 7,9%, potrivit MOLDPRES Majorarea prețurilor în iulie […] Articolul Inflația în Moldova în iulie 2025: creștere nesemnificativă de 0,02%, în scădere față de luna precedentă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
12:10
O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni # Vocea Basarabiei
O femeie în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața în această dimineață, fiind accidentată mortal pe traseul R-15 Bălți-Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Râșcani, informează Inspectoratul Poliției Naționale. Potrivit Inspectorului General al Poliției, victima traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni când a fost lovită de un automobil condus de o […] Articolul O femeie de 71 de ani a murit după ce a fost lovită de o mașină pe traseul Bălți-Glodeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august # Vocea Basarabiei
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă să sprijine fermierii din sectorul zootehnic prin lansarea unui nou apel pentru depunerea cererilor de plăți directe, ce va fi deschis începând cu 15 august. Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă de secretara de stat Alexandra Șian. De această dată, programul vizează juncile cu vârsta […] Articolul Ministerul Agriculturii lansează un nou apel de subvenții pentru junci și lapte, cu plăți directe începând din 15 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
10:50
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richeter a lovit duminică în nord-vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea a peste 25 de oameni, au anunțat autoritățile locale. Seismul a avut epicentrul în orașul Sindirgi și a fost resimțit până în Istanbul, la aproximativ 200 de kilometri distanță.În total, 16 clădiri […] Articolul Turcia zguduită din nou de un cutremur. O persoana a murit, 29 au fost rănite apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
09:00
Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu transmite un mesaj clar de susținere pentru Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august între liderii SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska.Într-o postare pe platforma X, Maia Sandu a subliniat că „o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul […] Articolul Maia Sandu, mesaj ferm înaintea summitului Trump–Putin: „O pace justă se construiește cu Ucraina la masă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut câteva zile în Republica Moldova, alături de gazda sa, președinta Maia Sandu, participând la mai multe evenimente culturale desfășurate în localitățile Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, transmite MOLDPRES. Oficialul român a fost primit cu ospitalitate de comunitățile locale, mândre de tradițiile, portul popular și produsele autohtone. Atmosfera de […] Articolul FOTO/Președintele României, Nicușor Dan, în vizită oficială în Republica Moldova: „E important să fim împreună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
22:50
Astăzi vorbim despre un subiect care îmbină trecutul comun, prezentul activ și viitorul european al comunităților de pe ambele maluri ale Prutului: înfrățirile dintre localități. Invitatul ediției este Boaghi Leonid – Primar de Sireți , raionul Strășeni, o localitate activă în promovarea cooperării intercomunitare și implicată în relații de înfrățire cu localități din România. Articolul VIDEO/ REALITATEA ROMÂNEASCĂ cu Marina Afanas, 09.08.2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu Natalia Catan, 10.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Invitatul emisiunii este Vadim Pistrinciuc, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice Articolul VIDEO/ EUROSECURITATE cu Ion Tăbârță din 09.08.2025, ora 10:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Articolul VIDEO/ RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII cu MARIA FILIMON, 09.08.2025, ora 12:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Liderii europeni: Pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev. Sprijin pentru inițiativa diplomatică a lui Trump, dar cu presiune asupra Rusiei # Vocea Basarabiei
Principalii lideri europeni și-au exprimat, printr-un comunicat comun difuzat duminică, sprijinul condiționat pentru inițiativa diplomatică a președintelui american Donald Trump de a opri războiul din Ucraina, dar au subliniat că o soluție justă și durabilă nu poate fi obținută decât cu participarea directă a Ucrainei și fără concesii forțate către Federația Rusă. Comunicatul, semnat de […] Articolul Liderii europeni: Pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev. Sprijin pentru inițiativa diplomatică a lui Trump, dar cu presiune asupra Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Protest plătit în fața Penitenciarului nr. 13: Zeci de procese-verbale întocmite de Poliție # Vocea Basarabiei
Protestul desfășurat în fața Penitenciarului nr. 13 din Chișinău, organizat în susținerea bașcanei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și a fostei secretare a Partidului „Șor”, Svetlana Popan, s-a soldat cu sancțiuni aplicate de poliție pentru remunerarea participanților. Informațiile au fost făcute publice de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, participanții la manifestație ar fi fost […] Articolul Protest plătit în fața Penitenciarului nr. 13: Zeci de procese-verbale întocmite de Poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:30
PAS denunță o tentativă de intimidare după ce un explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni # Vocea Basarabiei
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) condamnă un presupus act de intimidare îndreptat împotriva primarului comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, după ce un explozibil a fost aruncat în curtea locuinței sale în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite IPN. Incidentul s-a produs în jurul orei 01:57, când o persoană necunoscută a staționat cu mașina în fața casei […] Articolul PAS denunță o tentativă de intimidare după ce un explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Maia Sandu: „O pace justă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă. Moldova este ferm alături de Kiev” # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm de susținere pentru Ucraina, în contextul întâlnirii anunțate dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta o eventuală soluție diplomatică privind războiul din Ucraina. Într-o postare publicată pe platforma X (fosta Twitter), Maia […] Articolul Maia Sandu: „O pace justă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă. Moldova este ferm alături de Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile de vegetație din Grecia în cadrul Programului UE de Prepoziționare # Vocea Basarabiei
Pompierii moldoveni detașați în Republica Elenă își continuă misiunea operativă în cadrul Programului de Prepoziționare al Uniunii Europene, sprijinind autoritățile elene în lupta cu incendiile de vegetație. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pe 8 august, echipajele din a doua tură a contingentului moldovenesc au intervenit pentru stingerea mai multor focare izbucnite în […] Articolul Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile de vegetație din Grecia în cadrul Programului UE de Prepoziționare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Doi angajați IGSU și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în raionul Telenești # Vocea Basarabiei
Un tragic accident rutier s-a produs ieri, 9 august, în raionul Telenești, soldat cu decesul a doi angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de serviciu, când autospeciala IGSU în care se aflau a fost implicată într-o coliziune cu un camion. Potrivit informațiilor oferite de […] Articolul Doi angajați IGSU și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în raionul Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Dorin Recean: „Nu mai putem fi șantajați de Federația Rusă. Suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze și energie” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova nu mai este dependentă energetic de Federația Rusă și a demonstrat că poate obține prețuri mai bune pentru gaze naturale din alte surse. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul Podcastului ZdCe, transmite MOLDPRES. Premierul a subliniat că, din punct de vedere strategic, Moldova și-a recâștigat libertatea de a alege […] Articolul Dorin Recean: „Nu mai putem fi șantajați de Federația Rusă. Suntem liberi să alegem de unde cumpărăm gaze și energie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Recoltarea grâului este pe final în Moldova: producție bună, dar zone afectate de secetă și fenomene extreme # Vocea Basarabiei
Recoltarea culturilor de grupa I se apropie de final în Republica Moldova, iar datele preliminare indică rezultate bune, în special la grâul de toamnă. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), producția medie națională este de aproximativ 4 tone la hectar, cu unele regiuni raportând vârfuri de până la 6,5 tone/ha. Producția totală estimată se […] Articolul Recoltarea grâului este pe final în Moldova: producție bună, dar zone afectate de secetă și fenomene extreme apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Trump și Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Întâlnirea marchează primul summit oficial între cei doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă, și prima întâlnire ruso-americană la nivel înalt din 2019 încoace. Anunțul a […] Articolul Trump și Putin se vor întâlni pe 15 august în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Mitropolia Basarabiei acuză o campanie de propagandă pro-rusă și cere intervenția autorităților # Vocea Basarabiei
Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române, a emis un avertisment public privind un nou val de propagandă politico-religioasă, pe care îl atribuie structurilor pro-ruse, cu sprijinul Mitropoliei Chișinăului, aflată în subordinea Patriarhiei Moscovei. Potrivit unui comunicat, în mai multe zone aglomerate din Chișinău au fost distribuite și lipite ilegal broșuri care conțin imagini cu […] Articolul Mitropolia Basarabiei acuză o campanie de propagandă pro-rusă și cere intervenția autorităților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje instigatoare la ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni străini au fost reținuți de polițiști în Chișinău după ce au fost surprinși lipind afișe cu mesaje ce instigau la ură socială, interetnică și religioasă, au anunțat autoritățile moldovene. Bărbații, în vârstă de 22 și 28 de ani, vorbitori de limbă rusă, sunt originari din Helsinki și Sevastopol și au intrat în Republica […] Articolul Doi cetățeni străini reținuți la Chișinău pentru afișe cu mesaje instigatoare la ură și suspiciuni de implicare în perturbarea procesului electoral apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Fructele și legumele s-au ieftinit semnificativ în piețele din Chișinău, dar peștele rămâne scump # Vocea Basarabiei
Prețurile fructelor și legumelor au scăzut considerabil în piețele din Chișinău față de săptămâna trecută, potrivit unei analize realizate de MOLDPRES. Piersicile și prunele sunt acum mult mai accesibile, iar unele legume de sezon au ajuns la prețuri convenabile pentru consumatori. Piersicile și caisele au înregistrat o ieftinire importantă, de la 45–50 lei/kg la 15–30 […] Articolul Fructele și legumele s-au ieftinit semnificativ în piețele din Chișinău, dar peștele rămâne scump apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Orban cere un summit Rusia-Europa pentru pace în Ucraina: „O întâlnire între SUA și Rusia ar putea duce la încetarea focului” # Vocea Basarabiei
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, transmite MTI, citat de Digi24. Într-un interviu acordat postului public de radio, Orban a salutat posibilitatea unei întâlniri între președinții SUA și Rusiei, afirmând că aceasta ar putea […] Articolul Orban cere un summit Rusia-Europa pentru pace în Ucraina: „O întâlnire între SUA și Rusia ar putea duce la încetarea focului” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
8 august 2025
18:40
Poliția de Frontieră respinge informațiile false privind presupusa intrare a grănicerilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) a respins categoric, astăzi, 8 august 2025, informațiile apărute în spațiul public conform cărora grănicerii din Ucraina ar avea permisiunea de a pătrunde până la 1,5 km pe teritoriul Republicii Moldova pentru a urmări persoane care evită controlul de frontieră. Instituția califică aceste afirmații drept false și tendențioase, […] Articolul Poliția de Frontieră respinge informațiile false privind presupusa intrare a grănicerilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Procuratura Generală a transmis Greciei o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Procuratura Generală a anunțat că, la data de 8 august 2025, a transmis autorităților din Grecia o cerere suplimentară de extrădare pe numele fostului lider politic Vladimir Plahotniuc, în completarea celei expediate anterior, pe 24 iulie. Noua solicitare vizează trei cauze penale distincte, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o gravitate […] Articolul Procuratura Generală a transmis Greciei o nouă cerere de extrădare pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
erviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de caniculă, valabil pentru acest weekend în sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge sau chiar depăși +33°C. În acest context, autoritățile fac apel la populație să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile asociate temperaturilor extreme. Recomandările […] Articolul Cod galben de caniculă în sudul țării: temperaturi de peste 33°C în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Sergiu Spoială, desemnat oficial administrator al Aeroportului Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Sergiu Spoială a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, potrivit unui anunț făcut astăzi de Agenția Proprietății Publice (APP), transmite MOLDPRES. După parcurgerea celor două etape ale concursului — preselecția și interviul — Spoială a obținut cel mai mare punctaj dintre cei 11 candidați înscriși. […] Articolul Sergiu Spoială, desemnat oficial administrator al Aeroportului Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Numărul de înecuri s-a redus la jumătate față de vara trecută: IGSU continuă campaniile de prevenire și instruire # Vocea Basarabiei
Începând cu vara acestui an, 26 de persoane, dintre care șapte minori, și-au pierdut viața prin înec în Republica Moldova, o scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 56 de decese. Încurajate de această reducere, autoritățile continuă campaniile de prevenire și instruire pentru siguranța populației în timpul scăldatului. Inspectoratul […] Articolul Numărul de înecuri s-a redus la jumătate față de vara trecută: IGSU continuă campaniile de prevenire și instruire apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Miniștrii de Externe ai Ucrainei, Moldovei și României lansează „Triunghiul Odesa” la Cernăuți, cu participarea Poloniei și Lituaniei # Vocea Basarabiei
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României — Andri Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu — au semnat astăzi o declarație comună în cadrul unei reuniuni trilaterale desfășurate la Cernăuți. Întâlnirea, a patra de acest fel, a marcat și o premieră: participarea online a omologilor din Polonia și Litua Ministrul ucrainean Andri Sibiha […] Articolul Miniștrii de Externe ai Ucrainei, Moldovei și României lansează „Triunghiul Odesa” la Cernăuți, cu participarea Poloniei și Lituaniei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Festivalul DescOperă din Moldova, premiat la nivel european pentru turism cultural durabil # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare în competiția „Destinații ale Turismului Cultural Durabil 2025”, organizată de European Cultural Tourism Network în parteneriat cu European Travel Commission, anunță Ministerul Culturii. Distincția a fost obținută la categoria „Reziliență în destinații de turism cultural durabil” și a fost acordată festivalului internațional DescOperă, recunoscut pentru modul în care îmbină […] Articolul Festivalul DescOperă din Moldova, premiat la nivel european pentru turism cultural durabil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Pe 31 august 2025, Ucraina va sărbători pentru prima dată Ziua Limbii Române, o decizie simbolică salutată de România în contextul consolidării relațiilor bilaterale și a protecției drepturilor minorităților, transmite IPN. Anunțul a fost făcut în cadrul vizitei oficiale la Kiev a ministrei afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, care a avut întrevederi cu înalți […] Articolul Ucraina va marca, în premieră, Ziua Limbii Române pe 31 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Experții acuză Gazprom de manipulare și presiuni politice în urma retragerii licenței Moldovagaz # Vocea Basarabiei
Declarațiile recente ale concernului rus Gazprom, care a calificat retragerea licenței Moldovagaz drept o „expropriere” și „distrugere a afacerii”, sunt criticate dur de experții din domeniul energetic din Republica Moldova. Aceștia consideră comunicatul Gazprom drept o acțiune manipulatoare cu scop politic, menită să pună presiune asupra autorităților de la Chișinău, transmite IPN. Alexandr Slusari, expert […] Articolul Experții acuză Gazprom de manipulare și presiuni politice în urma retragerii licenței Moldovagaz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Peste 13.200 de moldoveni s-au înregistrat pentru a vota în străinătate; majoritatea indică Rusia, CEC avertizează asupra posibilelor manipulări # Vocea Basarabiei
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru a vota peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a depășit 13.200, potrivit datelor publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre aceștia, peste 11.000 au indicat Federația Rusă ca țară în care intenționează să-și exercite dreptul de vot. Restul statelor înregistrează cifre semnificativ mai mici. […] Articolul Peste 13.200 de moldoveni s-au înregistrat pentru a vota în străinătate; majoritatea indică Rusia, CEC avertizează asupra posibilelor manipulări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei în ziua expirării ultimatumului lui Trump către Putin # Vocea Basarabiei
În noaptea de vineri, 8 august, forțele ruse au lansat un atac de amploare asupra Ucrainei, utilizând peste 100 de drone, în contextul expirării ultimatumului emis de președintele american Donald Trump către omologul său rus, Vladimir Putin, privind încetarea focului în Ucraina. Informația a fost confirmată de Forțele Aeriene ale Ucrainei, citate de MOLDPRES. Atacul […] Articolul Atac masiv cu drone asupra Ucrainei în ziua expirării ultimatumului lui Trump către Putin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Gazprom” reacționează dur după retragerea licenței „Moldovagaz”: acuză Chișinăul de distrugerea investiției și promite acțiuni legale # Vocea Basarabiei
„Guvernul moldovean a implementat mecanisme care au dus la reorganizarea forțată a Grupului „Moldovagaz”, la restrângerea controlului asupra activelor și veniturilor acestuia, majorarea costurilor de achiziție a gazelor și, implicit, la creșterea tarifelor pentru populație”.se arată în declarația Gazprom. În declarația publicată, „Gazprom” subliniază că, în calitate de cel mai mare acționar și creditor al […] Articolul Gazprom” reacționează dur după retragerea licenței „Moldovagaz”: acuză Chișinăul de distrugerea investiției și promite acțiuni legale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani # Vocea Basarabiei
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în localitatea Braniște din raionul Rîșcani, potrivit informațiilor furnizate de agenția MOLDPRES. În acest context, autoritățile au convocat o ședință extraordinară a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale. Virusul a fost identificat pe 6 august într-o gospodărie neprofesională, unde au fost afectate opt animale. Un exemplar a […] Articolul Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Braniște, raionul Rîșcani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice: două persoane reținute, legături cu organizația criminală „Șor” # Vocea Basarabiei
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat, la 7 august, 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […] Articolul Percheziții de amploare în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice: două persoane reținute, legături cu organizația criminală „Șor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz # Vocea Basarabiei
Ministrul Apărării al Republicii Moldova, Anatolie Nosatîi, l-a primit ieri, 7 august, la sediul instituției, pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, aflat la început de mandat în țara noastră. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre evoluția cooperării bilaterale în domeniul apărării, proiectele comune de modernizare […] Articolul Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Două semafoare pietonale moderne și patru semafoare destinate transportului auto au fost instalate la una dintre cele mai aglomerate intersecții din sectorul Râșcani al capitalei. Este vorba despre nodul rutier format de străzile Kiev, Alecu Russo, Bogdan Voievod și bulevardul Moscova. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura are scopul de a spori siguranța pietonilor și de […] Articolul Noi semafoare moderne instalate la un nod rutier aglomerat din sectorul Râșcani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
7 august 2025
19:00
Doliu național în România: Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost condus joi, 8 august 2025, pe ultimul drum, fiind înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Militar Ghencea III din București. Decesul său a survenit marți, 6 august, la ora 15:55, la Spitalul „Agrippa Ionescu”, unde era internat de aproape două luni. Iliescu avea 95 de ani. Guvernul […] Articolul Doliu național în România: Fostul președinte, Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Controlul judiciar aplicat fostului primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a fost prelungit cu două luni. Procurorul de caz a solicitat extinderea măsurii preventive, invocând riscul ca învinuitul să evite cercetările în dosarul penal în care este implicat. „La demersul procurorului de caz, prin încheierea judecătorului de instrucție […] Articolul Ex-primarul satului Boldurești, Nicanor Ciochină, rămâne sub control judiciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
DOC/ Politica editorială a posturilor Vocea Basarabiei TV și Radio Vocea Basarabiei, aprobată de CA pentru alegerile din 28 septembrie # Vocea Basarabiei
Informăm că declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 ale posturilor Vocea Basarabiei TV și Radio Vocea Basarabiei au fost aprobate de Consiliul Audiovizualului în cadrul ședinței din 6 august 2025, conform Deciziei nr. 1316/2025. Articolul DOC/ Politica editorială a posturilor Vocea Basarabiei TV și Radio Vocea Basarabiei, aprobată de CA pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
13 august 2025, zi decisivă în cazul extrădării lui Vlad Plahotniuc! Anunțul Procuraturii Generale # Vocea Basarabiei
Procuratura Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare, iar ședința de examinare de către Curtea de Apel Atena a cererii de extrădare va avea loc la 13 august 2025. „Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea […] Articolul 13 august 2025, zi decisivă în cazul extrădării lui Vlad Plahotniuc! Anunțul Procuraturii Generale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Stop războiului din Ucraina? Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnescă în următoarele zile # Vocea Basarabiei
Rusia și Statele Unite au convenit asupra unui acord pentru o întâlnire între președinții Vladimir Putin și Donald Trump în zilele următoare. Acum au început să elaboreze summitul, a declarat reporterilor consilierul prezidențial rus Yury Ushakov. S-a convenit, de asemenea, asupra locului de desfășurare a întâlnirii liderilor și acesta va fi anunțat puțin mai târziu, […] Articolul Stop războiului din Ucraina? Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnescă în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
UE susține antreprenorii din Moldova: Compensații de peste 81 milioane lei, oferite pentru energia electrică # Vocea Basarabiei
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […] Articolul UE susține antreprenorii din Moldova: Compensații de peste 81 milioane lei, oferite pentru energia electrică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Alegeri 2025: CEC analizează cererea depusă de candidatul independent Oleg Bolotnicov # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC), pe parcursul zilei de astăzi, 7 august 2025, a recepționat o cerere de înregistrare a unui grup de inițiativă în susținerea unui candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea a fost depusă de către Bolotnicov Oleg. Amintim că pentru a fi înregistrat, candidatul independent […] Articolul Alegeri 2025: CEC analizează cererea depusă de candidatul independent Oleg Bolotnicov apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Dezinformare electorală pe Facebook: Deputata Olesea Stamate cere intervenția CEC și a Procuraturii # Vocea Basarabiei
Deputata Olesea Stamate, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a lansat un denunț public privind o campanie masivă de dezinformare sponsorizată pe rețelele sociale, solicitând intervenția urgentă a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Procuraturii Generale, Poliției și a organizațiilor care monitorizează procesul electoral. Potrivit Olesei Stamate, pagina de Facebook „Moldova Stat Liber” ar promova […] Articolul Dezinformare electorală pe Facebook: Deputata Olesea Stamate cere intervenția CEC și a Procuraturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, 11.215 elevi au fost deja înmatriculați. Despre aceasta anunță Ministerul Educației și Cercetării care subliniază că această cifră reprezintă 46,00% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, […] Articolul Liceele din Moldova, tot mai populare: Rata de admitere, în creștere apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 07.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.