Motorina se ieftinește. Cât va costa benzina mâine, 13 august
Radio Chisinau, 12 august 2025 12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 13 august.
Acum 10 minute
12:45
Acum 30 minute
12:25
Declarație UE, cu excepția Ungariei: „Calea către pace nu poate fi decisă fără Ucraina” # Radio Chisinau
Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul și o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei și ale Ucrainei, indică o declarație semnată de liderii statelor membre ale Uniunii Europene cu excepția Ungariei, difuzată marți dimineață pe website-ul consilium.europa.eu, transmite Agerpres.
Acum o oră
12:05
„O provocare directă la adresa autorităților”. Experții consideră că promisiunile financiare făcute de Ilan Șor pentru a scoate oamenii la proteste sunt nerealiste # Radio Chisinau
Promisiunile financiare făcute de Ilan Șor pentru a scoate oamenii la proteste sunt nerealiste și reprezintă o tentativă de destabilizare a situației social-politice, avertizează experții. Ei susțin că Șor nu va plăti niciodată nimic și folosește aceste mesaje ca pe o provocare directă la adresa autorităților, transmite Radio Chișinău.
Acum 2 ore
11:50
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat un concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord.
11:35
Zeci de spitale raionale și cămine studențești din Republica Moldova vor fi eficientizate energetic cu ajutorul partenerilor de dezvoltare # Radio Chisinau
Spitale raionale și cămine studențești din întreaga țară vor fi modernizate în cadrul unui amplu proiect de eficiență energetică, susținut de parteneri internaționali. Este vorba de 30 de clădiri publice – dintre care 14 aparțin rețelei spitalicești și 16 sunt instituții de învățământ, majoritatea cămine studențești, care vor trece prin lucrări complexe de reabilitare, transmite MOLDPRES.
11:10
Decretul privind numirea lui Viorel Ursu în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică MOLDPRES.
Acum 4 ore
10:50
OAMENI ȘI IDEI | Radu Salamalichi: „În freediving, 90% din succes este controlul mental, iar restul ține de fiziologie și antrenament fizic” (Video) # Radio Chisinau
Radu Salamalichi este travel blogger, antreprenor din Chișinău și campion la scufundare liberă. Deși a călătorit în multe colțuri ale lumii și a văzut nenumărate mări și oceane, adevărata conexiune cu adâncurile a venit odată cu descoperirea balenelor. „Am simțit mereu o legătură profundă cu oceanul, dar doar de la distanță”, povestește Radu în cadrul emisiunii „Oameni și Idei”, de la Radio Chișinău.
10:40
Un judecător a fost găsit împușcat sub un pod din Chișinău. Precizările oamenilor legii # Radio Chisinau
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30.
10:25
Cancelaria de Stat anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică.
10:10
Vizita din weekend a lui Nicușor Dan – primul gest politic româno-basarabean firesc din ultimii ani (Revista Presei) # Radio Chisinau
„Bucureștiul și Chișinăul par să fi descoperit, brusc, că există unul pentru celălalt”. Alexandru Tănase comentează, într-un articol preluat de Deschide.md, vizita neașteptată în Republica Moldova a președintelui României, Nicușor Dan, și la weekendul petrecut alături de Maia Sandu.
10:00
09:40
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea de ieri a miniștrilor de externe ai statelor membre, transmite MOLDPRES.
09:25
Poliția Națională va derula un amplu program de prevenire a corupției electorale, în toate localitățile Republicii Moldova # Radio Chisinau
Procesele de contracare a coruperii electorale sunt în plină desfășurare. Este vorba de acțiuni proactive care au început mult mai devreme, iar unele dintre ele nici nu au încetat, din considerentul că avem unele cauze penale care sunt încă în desfășurare. Declarația a fost făcută de Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), în cadrul unei emisiuni televizate de luni seara, transmite MOLDPRES.
09:05
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar anunțate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
Acum 6 ore
08:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al SUA, Nick Pietrowicz. Președinta a mulțumit pentru sprijinul american acordat Republicii Moldova în ultimii 30 de ani # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră.
08:25
Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu: „Suntem într-o avalanșă de procese de dezinformare, cu sute de canale care propagă falsuri” # Radio Chisinau
Cetățenii să fie foarte atenți la informațiile care apar în spațiul public, or, cu regret, în prezent suntem într-o avalanșă de procese de dezinformare, potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), transmite MOLDPRES.
08:05
Meteorologii prognozează vreme frumoasă și temperaturi „confortabile” pentru mijloc de august # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru ziua de astăzi, 12 august, pentru intervalul 11 august, vreme ,,liniștită și plăcută” în Republica Moldova, cu temperaturi tipice acestei perioade.
Acum 24 ore
21:05
Roman Roșca, în discuții cu directorii celor 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană: „Subiectul funcționării acestor instituții rămâne prioritar pe agenda Chișinăului” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca, în comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Biroului politici de reintegrare, a desfășurat, astăzi, 11 august, o ședință de lucru cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Oficialul a reconfirmat că subiectul funcționării acestor instituții rămâne prioritar pe agenda Chișinăului.
20:45
Zestrea Neamului | Nicolae Turcu: „Pentru oamenii și locurile care-mi plac, mă duc până la capătul lumii” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:25
Discuții între autoritățile de la București și Chișinău despre gestionarea atacurilor hibride, combaterea dezinformării și a ingerințelor ruse, la Ambasada României # Radio Chisinau
Astăzi, 11 august, la Ambasada României în Republica Moldova a avut loc un schimb de opinii între reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne din România și din Republica Moldova, privind gestionarea atacurilor hibride, combaterea dezinformării și a ingerințelor rusă. Din delegația română a făcut parte Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică, iar din partea Republicii Moldova – secretarul de stat Alexandru Bejan și șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu.
20:05
Guvernul susține că sprijină implicarea și revenirea diasporei acasă. Dorin Recean: „Moldovenii sunt o mare familie, oriunde ar locui” # Radio Chisinau
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat o serie de măsuri menite să consolideze legăturile cu diaspora, în contextul Zilelor Diasporei, dedicate cetățenilor moldoveni din străinătate. Potrivit acestuia, guvernul urmărește să încurajeze revenirea acasă și să stimuleze investițiile în comunitățile locale.
19:40
ELECTORALA 2025 | Blocul Patriotic și Partidul „Mișcarea Respect Moldova” au depus listele candidaților la CEC. Ce poziții vor avea în buletinul de vot # Radio Chisinau
Pe parcursul zilei de astăzi, 11 august â, Comisia Electorală Centrală a recepționat trei cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și un partid politic.
19:20
Europa este afectată de o caniculă „excepțională”, cu temperaturi de peste 42 de grade Celsius # Radio Chisinau
Un val de căldură „excepțională” prin intensitatea sa lovește o mare parte a Europei, cu temperaturi care depășesc 42 de grade în unele zone din Franța, Portugalia, Balcani și Spania, ceea ce a determinat emiterea unor alerte de risc extrem de incendii în multe zone ale continentului, transmite EFE, preluată de Agerpres.
19:00
Peste 10 mii de candidați s-au înscris în prima etapă a admiterii în colegii și centre de excelență. Peste 1.000 de locuri, disponibile în turul II # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că peste 10 mii de candidați s-au înscris în prima etapă a admiterii în învățământul profesional tehnic, în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din Republica Moldova. Înscrierile s-au desfășurat exclusiv online, prin platforma e-Admitere, în perioada 21 iulie – 10 august 2025.
18:40
Ministerul Justiției solicită dizolvarea a patru formațiuni politice, succesoare ale ex-partidului Șor # Radio Chisinau
Ministerul Justiției solicită dizolvarea a patru formațiuni politice, pe care le consideră succesoare ale partidului Șor, declarat neconstituțional în 2023. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea de Apel Centru împotriva Partidului „Renaștere”, Partidului „Șansă”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și a Partidului „Victorie”, transmite IPN.
18:15
CNAS invită cetățenii Republicii Moldova din Italia la discuții privind Acordul în domeniul securității sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia sunt așteptați la întâlniri cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), organizate în contextul intrării în vigoare, la 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Italiană.
17:55
Dmitri Kozak l-ar fi îndemnat pe Putin să oprească războiul din Ucraina (New York Times) # Radio Chisinau
Șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, i-a prezentat președintelui rus Vladimir Putin un plan pentru sfârșitul războiul din Ucraina. De asemenea, el a sugerat realizarea mai multor reforme interne în Federația Rusă, inclusiv un control mai mare asupra forțelor de securitate și crearea unui sistem judiciar independent. Declarațiile au fost făcute de unele surse de la Kremlin pentru New York Times, citat de IPN.
17:35
FOTO | Lucrările la Podul de Flori de la Ungheni avansează conform graficului stabilit. Vladimir Bolea și Irinel Ionel Scrioșteanu, în vizită de monitorizare la șantier # Radio Chisinau
Astăzi, 11 august, viceprim-ministrului Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, au efectuat nouă vizită de monitorizare la șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni. Cei doi oficiali au constatat că lucrările de construcție avansează conform graficului stabilit.
17:25
Poliția Națională avertizează: „Șor vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență”. Oligarhul promite „sume mari” pentru ieșirea la proteste # Radio Chisinau
Poliția Națională avertizează că Ilan Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență, subliniind că oligarhul „stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile”.
16:55
Kaja Kallas a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din UE, în contextul întâlnirii bilaterale Trump-Putin # Radio Chisinau
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a convocat pentru această după-amiaza o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din țările membre ale blocului comunitar. Inițiativa are loc în contextul organizării unei întâlniri bilaterale între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, care este planificată pentru 15 august, transmite IPN cu referire la Euronews.
16:35
Cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi, 11 august, o nouă avertizare hidrologică privind fenomenele de ape mici care vor persista în perioada 12 – 15 august 2025.
16:15
ELECTORALA 2025 | Blocul Alternativa a depus la CEC lista candidaților pentru parlamentare # Radio Chisinau
Blocul electoral Alternativa a depus la Comisia Electorală Centrală listele cu candidații pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Blocul este constituit din Partidul MAN, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Acțiunii Colective „Congresul Civic” și fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, transmite IPN.
15:50
Localnicii din Belgorod susțin că avioanele de război rusești au bombardat zone civile: „Am fost atacați chiar de către propria armată” # Radio Chisinau
Localnicii din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), informează Kyiv Independent.
15:30
Mihail Bagas, trimis pe banca acuzaților pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE. Învinuitul și-a recunoscut vinovăția # Radio Chisinau
Procuratura Anticorupție anunță că activistul Mihail Bagas a fost trimis pe banca acuzațiilor pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, după ce învinuitul a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției, ceea ce i-ar putea reduce cu o treime pedeapsa.
15:10
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de un actor străin. Există suspiciuni de complicitate a unor angajați ai STISC # Radio Chisinau
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) anunță că a fost inițiată o investigație a unui incident de securitate cibernetică asupra infrastructurii guvernamentale, organizat de un actor străin
14:50
Incident grav la un parc de distracții din Costești: Șapte copii au fost răniți după prăbușirea unui carusel # Radio Chisinau
Două ambulanțe au intervenit ieri seara în satul Costești din raionul Ialoveni, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) informează că șapte copii au fost răniți în urma accidentului, iar cinci dintre aceștia au ajuns la spital.
14:35
Trafic record pe Aeroportul din Chișinău în luna iulie: Peste 700 de mii de pasageri și creștere de 45% față de anul trecut. Care au fost cele mai solicitate destinații # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în luna iulie 2025 cel mai ridicat nivel de trafic de până acum în acest an, confirmând tendința ascendentă a sezonului estival. Potrivit datelor oficiale, au fost procesați 703.252 de pasageri îmbarcați și debarcați, depășind cu 5% estimările inițiale și marcând o creștere de 45% (+218.187 pasageri) față de luna iulie 2024, transmite MOLDPRES.
14:10
Peste 200 de biblioteci din Republica Moldova vor primi, la începutul lunii septembrie, aproape 80.000 de cărți în limba română. Volumele vor fi distribuite cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), scrie info1.md
13:50
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, anunță JD Vance. Mesajul vicepreședintelui SUA pentru liderii UE # Radio Chisinau
Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între președintele Donald Trump și omologii săi rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreședintele american JD Vance, în timp ce aliații europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezența lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite The Times.
13:35
CEC respinge acuzațiile Federației Ruse privind fraudarea alegerilor prin diaspora: „Dezinformare menită să submineze încrederea publică” # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge categoric recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Instituția califică aceste afirmații drept parte a unei campanii de dezinformare cu scopul de a submina încrederea în procesul electoral și de a denigra rolul esențial al cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare.
13:30
13:15
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat demararea procesului de modificare a Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe Portalul național al instanțelor și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, comunică MOLDPRES.
13:10
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 12 august.
Ieri
12:30
MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși privind falsificarea alegerilor prin intermediul diasporei: „O nouă ingerință inacceptabilă” # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, care susțin că în cadrul alegerilor din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Într-un comunicat oficial, instituția califică aceste afirmații drept „o nouă ingerință inacceptabilă în afacerile interne ale țării și parte a unei campanii de dezinformare, cu scopul de a influența procesele electorale și de a denigra comunitățile de moldoveni din afara țării”.
12:10
Rata anuală a inflației coboară la 7,93% în iulie, menținându-se peste prognoza BNM # Radio Chisinau
Biroul Național de Statistică anunță că, în luna iulie 2025, prețurile medii de consum au crescut nesemnificativ față de luna precedentă – cu 0,02%. Comparativ cu decembrie 2024, acestea au fost mai mari cu 5,1%, iar față de iulie 2024 – cu 7,9%, relatează MOLDPRES.
11:55
Noi programe de subvenționare pentru fermierii din sectorul zootehnic, disponibile din 15 august # Radio Chisinau
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare continuă susținerea fermierilor din sectorul zootehnic, anunțând lansarea unor noi programe de subvenționare.
11:30
Lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, au ajuns la aproximativ 65%. Administrația Națională a Drumurilor precizează termenul planificat pentru finalizarea lucrărilor este decembrie 2025, transmite IPN.
11:25
Un cunoscut jurnalist Al Jazeera și alți patru colegi au fost uciși într-un atac israelian în Gaza. Israelul recunoaște că acesta era o țintă # Radio Chisinau
Al Jazeera a anunțat moartea a cinci dintre jurnaliștii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâșia Gaza. Printre cei uciși se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP.
11:13
FOTO | Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat împreună cu familia mai multe localități din R. Moldova # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, a petrecut câteva zile alături de gazda sa, președinta Maia Sandu, participând la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni, transmite MOLDPRES.
