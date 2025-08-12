Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații

12:30

Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost anunțate joi, 7 august. Distincția este oferită încă din 1956 și recompensează cei mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin. Ceremonia anuală marchează și cele mai importante performanțe din fotbal. Anul acesta, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu se află pe listă, […] Articolul Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști apare prima dată în Realitatea.md.