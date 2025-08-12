Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații
Realitatea.md, 12 august 2025 09:40
În perioada 4–10 august 2025, CNAMUP a înregistrat 49 de urgențe toxice: 19 cu alte substanțe, 16 cu medicamente și 14 cu alcool. În aceeași perioadă, 14.871 de persoane au chemat ambulanța. Totodată, medicii de pe ambulanță au fost solicitați pentru 128 de persoane cu urgențe generate de agenți fizici, chimici și de mediu: 93 […] Articolul Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații apare prima dată în Realitatea.md.
Putin „trage de timp” și pregătește noi atacuri. Avertismentul președintelui Ucrainei # Realitatea.md
Rusia se pregătește să lanseze noi ofensive în Ucraina și nu arată „niciun semn” de disponibilitate pentru un armistițiu, a declarat președintele Volodimir Zelenski în mesajul său video din seara zilei de 11 august. Avertismentul liderului ucrainean vine cu doar câteva zile înaintea întâlnirii dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată […] Articolul Putin „trage de timp” și pregătește noi atacuri. Avertismentul președintelui Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 14.800 de solicitări la ambulanță într-o săptămână: intoxicații, mușcături și insolații # Realitatea.md
Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită # Realitatea.md
Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare. Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că […] Articolul Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită apare prima dată în Realitatea.md.
Cetățenii care intenționează să voteze pentru hotarele țării se pot înregistra prealabil pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale. Procedura este necesară, pentru a stabili câte secții de votare se vor deschide în afara Moldovei și câte buletine de vot trebuie tipărite. Pentru a lua decizii referitor la numărul de votanți în afara țării, funcționarii […] Articolul Briefingul Zilei: Cum puteţi vota pe 28 septembrie dacă vă aflaţi peste hotare apare prima dată în Realitatea.md.
Panică la bord: Cabina unui avion ce zbura spre Amsterdam s-a umplut de fum din cauza unui încărcător portabil # Realitatea.md
Cabina unui avion aflat în zbor s-a umplut de fum după ce un încărcător portabil a luat foc, în timpul unui zbor de la São Paulo către Amsterdam. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. „La bord a fost detectat fum din cauza unei baterii externe care a luat foc. Echipajul a intervenit prompt și […] Articolul Panică la bord: Cabina unui avion ce zbura spre Amsterdam s-a umplut de fum din cauza unui încărcător portabil apare prima dată în Realitatea.md.
SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Donald Trump. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record # Realitatea.md
Preşedintele SUA a afirmat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane, după ce un document oficial a provocat confuzie săptămâna trecută şi a propulsat metalul preţios la un nivel record, relatează AFP. „Un comunicat difuzat de Donald J. Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, […] Articolul SUA nu vor impune tarife vamale la aur, a anunţat Donald Trump. Prețul metalului prețios a ajuns la un nivel record apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului din Ucraina, contrar speculațiilor apărute înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Conform celui mai recent raport al serviciilor de informații, Rusia regrupează trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă pe mai multe sectoare […] Articolul Conflictul din Ucraina continuă: Rusia se pregătește de noi operațiuni ofensive apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi 12 august, cerul va fi senin, fără precipitații. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la +29°C în timpul zilei, iar noaptea valorile vor scădea până la +14°C. În regiunea de Nord, mercurul din termometre va urca până la +28°C ziua, iar noaptea va coborî până la +13°C. În zona Centrală, temperaturile vor ajunge până […] Articolul Vreme caldă și senină pe 12 august: Temperaturile ajung până la +30°C apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele Donald Trump a anunțat luni, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că a semnat un ordin executiv pentru a prelungi cu 90 de zile armistițiul comercial cu China, oferind timp suplimentar pentru negocieri. El a precizat că „toate celelalte elemente ale acordului vor rămâne neschimbate”. Beijingul a confirmat măsura prin agenția oficială Xinhua. […] Articolul Armistițiul comercial dintre SUA și China, prelungit cu încă 90 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz. ”Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Realitatea.md.
Generația tinerilor din Moldova, în continuă scădere: În ultimul an această categorie de populație s-a redus cu 4,2% # Realitatea.md
Numărul tinerilor cu vârsta între 14 și 34 de ani din Republica Moldova este în declin constant. La începutul anului 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, această categorie de populație s-a redus cu 23,7 mii persoane, ceea ce reprezintă o scădere de 4,2%, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Analiza pe ultimii cinci ani […] Articolul Generația tinerilor din Moldova, în continuă scădere: În ultimul an această categorie de populație s-a redus cu 4,2% apare prima dată în Realitatea.md.
Șor recrutează protestatari contra plată pentru acțiuni violente. Poliția avertizează # Realitatea.md
Șor, liderul organizației criminale, încearcă să implice cetățeni în activități ilegale și să incite la violență. Ascuns, el urmărește să pună sub răspundere alte persoane pentru a-i îndeplini faptele ilegale. În acest sens, Poliția avertizează că participarea la proteste, motivate de promisiuni de plată, constituie o încălcare gravă a legii. „Cetățenii nu mai vor să […] Articolul Șor recrutează protestatari contra plată pentru acțiuni violente. Poliția avertizează apare prima dată în Realitatea.md.
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu cu privire la incidentul din Costești, Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva minori. Responsabilul, într-un comunicat oficial, spune că parcurile, terenurile sportive, terenurile de joacă și parcurile de distracție sunt doar câteva dintre spațiile în care viața și sănătatea persoanelor și, […] Articolul Avocatul copilului monitorizează cazul din Costești. S-a sesizat din oficiu apare prima dată în Realitatea.md.
Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament # Realitatea.md
Astăzi, 11 august, și Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 2025. Lista include 107 de reprezentanți ai tuturor partidelor membre ale blocului, profesioniști din diverse domenii. […] Articolul Blocul Electoral Patriotic a depus lista candidaților la funcția de deputat în Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii # Realitatea.md
Cancelaria de Stat anunță concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică (BNS). Persoanele interesate pot depune dosarul până vineri, 29 august 2025, ora 17:00. Cerințe față de candidați: dețin cetățenia Republicii Moldova; au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau al tehnologiilor informaționale; au experiență de muncă de cel […] Articolul Se caută șef la Biroul Național de Statistică. Ce condiții trebuie să întrunească doritorii apare prima dată în Realitatea.md.
Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide acuzate că sunt succesoare ale formațiunii „Șor” # Realitatea.md
Ministerul Justiției a depus, în data de 11 august, o cerere la Curtea de Apel Centru prin care solicită dizolvarea Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”. Acțiunea vine în urma unei sesizări primite de la Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 21 iulie, prin care se […] Articolul Ministerul Justiției cere dizolvarea a patru partide acuzate că sunt succesoare ale formațiunii „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
Un minor a ajuns la spital, după ce a fost lovit de o mașină. Accidentul rutier s-a produs astăzi, 11 august, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. Potrivit Poliției, un bărbat de 56 de ani, aflat la volanul unui automobil Hyundai, în timp ce se deplasa pe traseu, s-ar fi simțit rău și a pierdut […] Articolul Accident în nordul țării. Un șofer a lovit un biciclist, după ce s-ar fi simțit rău apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 10.000 de dosare depuse la admiterea în colegii și centre de excelență. În top – IT, medicină, educație # Realitatea.md
În perioada 21 iulie – 10 august 2025, în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară au fost înregistrate peste 10.000 de dosare, toate depuse online prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul profesional tehnic. Din total, 386 […] Articolul Peste 10.000 de dosare depuse la admiterea în colegii și centre de excelență. În top – IT, medicină, educație apare prima dată în Realitatea.md.
Doi procurori anticorupție au promovat evaluarea externă. Ce urmează, potrivit Comisiei # Realitatea.md
Victor Muntean, adjunctul interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și procurorul Gheorghe Caragia au promovat evaluarea integrității etice și financiare. Potrivit Comisiei Vetting, în urma analizei, ambii procurori corespund criteriilor de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023. „În cadrul procesului de evaluare, Comisia a obținut și analizat informații din surse publice și instituții relevante, inclusiv de […] Articolul Doi procurori anticorupție au promovat evaluarea externă. Ce urmează, potrivit Comisiei apare prima dată în Realitatea.md.
Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional! Momentul de groază de la Costești, Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva minori, a fost surprins de un martor ocular. Imaginile șocante au fost publicate pe rețelele de socializare, în timp ce Poliția a pornit o anchetă. video: luchianiuc.com Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Caruselul prăbușit la Costești: momentul de groază surprins în VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
Medicii l-au readus la viață! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, salvat de la moarte # Realitatea.md
Un bărbat de 73 de ani, aflat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de către medicii de pe ambulanță. Totul s-a întâmplat duminică seara, 10 august. „La ora 22:05, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești unui bărbat din Capitală pe motivul solicitării […] Articolul Medicii l-au readus la viață! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, salvat de la moarte apare prima dată în Realitatea.md.
INSP răspunde acuzațiilor APOTA: Dreptul la protest trebuie exercitat în limitele legii # Realitatea.md
„Orice cetățean are dreptul să protesteze, însă acest drept trebuie exercitat în limitele legii, fără a leza drepturile altora. Blocarea intenționată a unei artere de circulație de către șoferii de microbuze a dus la perturbarea traficului, în detrimentul celorlalți cetățeni, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului menționat mai sus”, a declarat Ana Chiselița, ofițer […] Articolul INSP răspunde acuzațiilor APOTA: Dreptul la protest trebuie exercitat în limitele legii apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția Primăriei Costești la caruselul prăbușit: „Autoritățile vor lua măsuri”. Poliția a deschis o anchetă # Realitatea.md
Primăria satului Costești, raionul Ialoveni, confirmă incidentul produs duminică seara, 10 august, în cadrul sărbătorii „Ziua Diasporei”, unde șapte minori au avut de suferit în urma unui carusel prăbușit. Într-o reacție publică, autoritățile locale regretă incidentul și dau asigurări că vor lua „măsuri pentru ca sărbătorile să fie prilej doar de bucurie”. „Un carusel suprasolicitat […] Articolul Reacția Primăriei Costești la caruselul prăbușit: „Autoritățile vor lua măsuri”. Poliția a deschis o anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
Campionatul Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”: 11–17 august 2025, Chișinău # Realitatea.md
În perioada 11–17 august 2025, capitala Republicii Moldova găzduiește o nouă ediție a Campionatului Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, un eveniment dedicat memoriei marelui maestru internațional moldovean Dmitry Svetushkin (1980–2020), una dintre cele mai respectate personalități ale șahului din Europa de Est. Competiția se va desfășura la Clubul de Șah și Joc de […] Articolul Campionatul Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”: 11–17 august 2025, Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Trei cazuri noi de rujeola au fost confirmate, săptămâna trecută, în Chișinău. Datele au fost prezentate de Vladimir Bolocan, șeful-adjunct al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 11 august. ”Situația este alarmantă. Îmbolnăvirile s-au raportat la doi copii și un adult, toate cazurile sunt confirmate prin […] Articolul Trei cazuri noi de rujeola, confirmate în Chișinău. A revenit și COVID-19 apare prima dată în Realitatea.md.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță concurs pentru suplinirea, prin transfer temporar, a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Cererile urmează a fi depuse la sediul CSM sau la adresa de e-mail: secretariat@csm.md, până miercuri, 20 august. „Conform art. 6 alin. (5) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu […] Articolul Trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. CSM anunță concurs apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Șoferi beți, opriți din drum în weekend. Unde a fost înregistrat cel mai grav caz? # Realitatea.md
73 de șoferi sunt documentați de oamenii legii, după ce au fost prinși în stare de ebrietate la volan în acest weekend. Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiului Chișinău. Un șofer de Opel a fost prins în sectorul Buiucani cu 1,59 mg/l alcool în aerul expirat, iar în altă zonă a Capitalei, un […] Articolul VIDEO Șoferi beți, opriți din drum în weekend. Unde a fost înregistrat cel mai grav caz? apare prima dată în Realitatea.md.
PN pregătește un proiect privind expertiza psihiatrică obligatorie pentru primele persoane în stat, deputați și miniștri # Realitatea.md
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] Articolul PN pregătește un proiect privind expertiza psihiatrică obligatorie pentru primele persoane în stat, deputați și miniștri apare prima dată în Realitatea.md.
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). „Vrem să ne adresăm către cetățenii Republicii Moldova și să le comunicăm că ALTERNATIVA există, țara trebuie întoarsă pe calea dezvoltării și trebuie să existe […] Articolul Blocul ALTERNATIVA a prezentat la CEC lista candidaților la alegerile parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
Program de reabilitare gratuit, care schimbă vieţile copiilor cu necesităţi speciale, la Bulboaca # Realitatea.md
Zeci de copii cu nevoi speciale din raionul Anenii Noi primesc o şansă la dezvoltare, datorită unui program de reabilitare, creat de către Fundaţia „Constantin MIMI” la Bulboaca, cu sprijinul autorităţilor locale. Inițiativa aparține Cristinei Frolov, președinta fundației, care după ce a vizitat cele mai performante centre din lume și a discutat cu medici implicați, […] Articolul Program de reabilitare gratuit, care schimbă vieţile copiilor cu necesităţi speciale, la Bulboaca apare prima dată în Realitatea.md.
Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: Angajați STICS bănuiți de complicitate # Realitatea.md
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. Potrivit unui comunicat de presă al STICS, de comiterea atacului sunt bănuiți inclusiv angajații instituției, care au fost suspendați din funcție […] Articolul Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale: Angajați STICS bănuiți de complicitate apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția anunță că în baza dispoziției Primăriei Chișinău privind executarea lucrărilor de reparație a învelișului asfaltic pe șoseaua Hîncești, traficul rutier va fi suspendat pe următoarele tronsoane: 13–15 august – între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30; 15–16 august – între străzile Miorița și Sihastrului, zilnic, în intervalul 23:30 – 05:30. […] Articolul Atenție, șoferi, restricții de circulație în capitală apare prima dată în Realitatea.md.
Misiunea pompierilor moldoveni în Grecia: Peste 48 de ore de intervenție continuă la incendiile forestiere # Realitatea.md
Pompierii din Republica Moldova detașați în Grecia continuă să intervină pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării. Misiunile desfășurate zilnic de pompierii moldoveni în Republica Elenă devin tot mai complexe și se extind pe perioade îndelungate, în contextul în care condițiile meteo favorizează răspândirea rapidă a focarelor. Doar în ultimele […] Articolul Misiunea pompierilor moldoveni în Grecia: Peste 48 de ore de intervenție continuă la incendiile forestiere apare prima dată în Realitatea.md.
O bibliotecă, deschisă pe teritoriul unei biserici din Soroca. Inițiativa aparține preotului din localitate # Realitatea.md
În satul Hristici, raionul Soroca, a fost deschisă o bibliotecă ortodoxă în cadrul Asociației Obștești „Popasul Îngerilor”, chiar în curtea Bisericii „Sfânta Treime”. Inițiativa aparține parohului lăcașului de cult, preotul Serghei Cucereavîi, care și-a dorit să ofere enoriașilor acces gratuit la literatură religioasă, transmite observatorul.md. „Cărțile sunt tot mai scumpe și nu oricine își permite […] Articolul O bibliotecă, deschisă pe teritoriul unei biserici din Soroca. Inițiativa aparține preotului din localitate apare prima dată în Realitatea.md.
Incident la „Ziua Diasporei” la Costești. Un carusel s-a prăbușit, iar șapte minori s-au ales cu leziuni ușoare # Realitatea.md
Șapte copii, cu vârstele cuprinse între 3 și 12 ani, au avut de suferit, după ce piesele unui carusel pe lanțuri s-au defectat. S-a întâmplat duminică, în satul Costești din raionul Ialoveni, acolo unde a fost organizată o sărbătoare – „Ziua Diasporei”, ediția 2025. Potrivit informațiilor, două ambulanțe au intervenit la fața locului. „La ora […] Articolul Incident la „Ziua Diasporei” la Costești. Un carusel s-a prăbușit, iar șapte minori s-au ales cu leziuni ușoare apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ion Ceban cere ședințe în școli pentru prevenirea bullying-ului și a comportamentelor riscante # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a solicitat ca, începând cu 1 septembrie, în toate școlile să se organizeze periodic ședințe cu adolescenții pentru a discuta probleme precum bullying-ul și comportamentul riscant, ca răspuns la acțiunile neadecvate observate pe rețelele sociale și la tentativele de a reproduce în realitate diverse provocări periculoase. „Am văzut, și dumneavoastră ați […] Articolul VIDEO Ion Ceban cere ședințe în școli pentru prevenirea bullying-ului și a comportamentelor riscante apare prima dată în Realitatea.md.
Stamate cere investigarea finanțării unei pagini care a promovat falsuri despre opoziție: Au cheltuit 16 mii de euro # Realitatea.md
Fostul deputat PAS Olesea Stamate solicită Procuraturii, Poliției și Comisiei Electorale Centrale să investigheze sursa finanțării unei campanii online de denigrare împotriva opoziției, desfășurată prin pagina „Moldova Stat Liber”, atribuită unui ONG inexistent. Potrivit acesteia, în trei luni au fost cheltuiți aproape 16 mii de euro pentru promovarea materialelor false, inclusiv împotriva sa. Stamate a […] Articolul Stamate cere investigarea finanțării unei pagini care a promovat falsuri despre opoziție: Au cheltuit 16 mii de euro apare prima dată în Realitatea.md.
Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru # Realitatea.md
Zilele trecute, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru” a repetat, într-o emisiune televizată, ideea Alianței „MOLDOVENII” privind necesitatea elaborării unor proiecte de lege concrete înainte de alegerile parlamentare. „Salutăm faptul că și „Partidul Nostru” a decis să inițieze elaborarea de proiecte de lege. Este o inițiativă importantă în ajunul alegerilor”, a declarat partidul condus de economistul […] Articolul Alianța „MOLDOVENII” a apreciat dorința lui Renato Usatîi de a-i urma exemplul și a îndemnat alte partide să facă același lucru apare prima dată în Realitatea.md.
Programul de stat EcoVoucher continuă să ofere sprijin pentru mii de familii din Republica Moldova, care îi ajută să înlocuiască electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic și să reducă factura la electricitate. În perioada 07 – 31 august se desfășoară o nouă sesiune a programului, în cadrul căreia au fost distribuite 9.500 de vouchere […] Articolul Programul EcoVoucher continuă: sprijin sustenabil pentru familiile din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Un meteorit a lovit o casă din SUA. Experții susțin că e mai vechi decât Pământul # Realitatea.md
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din orașul McDonough, statul Georgia (SUA). Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au analizat un fragment și au stabilit că acesta s-a format în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind mai vechi decât planeta Pământ. După intrarea în atmosferă, meteoritul și-a redus […] Articolul VIDEO Un meteorit a lovit o casă din SUA. Experții susțin că e mai vechi decât Pământul apare prima dată în Realitatea.md.
APOTA reclamă abuzuri ale poliției asupra șoferilor de microbuze, care au participat la protestul din 22 iulie # Realitatea.md
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) acuză poliția de intimidări. Potrivit unui comunicat de presă al APOTA, la data de 22 iulie 2025, după protestul din fața sediului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, mai multe echipaje ale Inspectoratului Național de Securitate Publică au stopat șoferii microbuzelor care participau la manifestație și le-au […] Articolul APOTA reclamă abuzuri ale poliției asupra șoferilor de microbuze, care au participat la protestul din 22 iulie apare prima dată în Realitatea.md.
CEC și MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși despre falsificarea voturilor în diaspora # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din țara noastră ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei. Potrivit instituției, astfel de afirmații fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să afecteze încrederea în procesul electoral. „CEC subliniază că cetățenii Republicii Moldova stabiliți în afara țării reprezintă […] Articolul CEC și MAE condamnă declarațiile oficialilor ruși despre falsificarea voturilor în diaspora apare prima dată în Realitatea.md.
CineMADE în România: RLIVE TV aduce pe ecranele moldovenilor 58 de filme de peste Prut # Realitatea.md
RLIVE TV aduce în fiecare casă filme românești. Grupul Media Realitatea lansează a doua ediție a proiectului „CineMADE in România”, începând cu 18 august 2024. Până în data de 26 octombrie, seară de seară, de la ora 21:00, RLIVE TV, în parteneriat cu Fundația InfoLive și Realitatea Film, cu susținerea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul […] Articolul CineMADE în România: RLIVE TV aduce pe ecranele moldovenilor 58 de filme de peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Trei zile de distracție. Locuitorii și oaspeții capitalei, invitați la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu” # Realitatea.md
Primăria Chișinău invită toți locuitorii și oaspeții capitalei, în zilele de 15, 16 și 17 august, la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu”. Vor fi trei zile de festival. Organizatorii promit o zonă de joacă pentru copii, un colț de relaxare cu multă cafea bună pentru părinți, bucate delicioase și muzică care să relaxeze toți vizitatorii. […] Articolul VIDEO Trei zile de distracție. Locuitorii și oaspeții capitalei, invitați la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu” apare prima dată în Realitatea.md.
Miracol medical! Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile # Realitatea.md
O femeie din Tiraspol a primit a doua șansă la viață, după o intervenție realizată cu succes la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din municipiul Chișinău. Medicii instituției susțin că este un „miracol medical”. Pacienta a petrecut șase luni în scaunul cu rotile, după ce picioarele au încetat să o mai asculte. „Medicii din […] Articolul Miracol medical! Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
Performanță de excepție la Jocurile Mondiale din China. Sportivul Artiom Livadari a câștigat aurul # Realitatea.md
Sportivul Artiom Livadari a câștigat medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, la competițiile de Muaythai. Evenimentul s-a desfășurat între 6 – 10 august, la Chengdu, China, și a reunit cei mai buni opt sportivi din lume. Livadari a obținut în prima zi o victorie împotriva croatului Vito Kosar, campion mondial 2024 la categoria 86 […] Articolul Performanță de excepție la Jocurile Mondiale din China. Sportivul Artiom Livadari a câștigat aurul apare prima dată în Realitatea.md.
Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști # Realitatea.md
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost anunțate joi, 7 august. Distincția este oferită încă din 1956 și recompensează cei mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin. Ceremonia anuală marchează și cele mai importante performanțe din fotbal. Anul acesta, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu se află pe listă, […] Articolul Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști apare prima dată în Realitatea.md.
Viață schimbată la 360 de grade. Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile # Realitatea.md
O femeie din Tiraspol a primit a doua șansă la viață, după o intervenție realizată cu succes la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din municipiul Chișinău. Medicii instituției susțin că este un „miracol medical”. Pacienta a petrecut șase luni în scaunul cu rotile, după ce picioarele au încetat să o mai asculte. „Medicii din […] Articolul Viață schimbată la 360 de grade. Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO, VIDEO Cutremur în Turcia: cel puțin 16 clădiri prăbușite și zeci de persoane prinse sub dărâmături # Realitatea.md
Cel puţin o persoană a murit şi altele aproape 30 au fost rănite în urma cutremurului produs duminică seara în districtul Sındırgı din provincia Balıkesir, Turcia. În timpul seismului de 6,1 grade pe scara Richter, 16 clădiri s-au prăbușit. Epicentrul cutremurului a fost în localitatea Sındırgı, la o adâncime de 11 kilometri și s-a resimțit […] Articolul FOTO, VIDEO Cutremur în Turcia: cel puțin 16 clădiri prăbușite și zeci de persoane prinse sub dărâmături apare prima dată în Realitatea.md.
Cabinetele stomatologice au plătit impozite mai mari cu 6,7 milioane de lei față de anul precedent # Realitatea.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a verificat 31 de cabinete stomatologice din țară. În total, au fost efectuate 71 de vizite fiscale pentru a controla respectarea disciplinei de casă și a altor obligații fiscale. În urma controalelor, obligațiile fiscale calculate au crescut cu 49%, ajungând la 6,4 milioane de […] Articolul Cabinetele stomatologice au plătit impozite mai mari cu 6,7 milioane de lei față de anul precedent apare prima dată în Realitatea.md.
