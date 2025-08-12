Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană
Provincial, 12 august 2025 08:00
La 11 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca, în comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Biroului politici de reintegrare, a desfășurat o ședință de lucru cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. În cadrul ședinței, au fost analizate totalurile anului de studii 2024–2025 […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 15 minute
08:00
Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Provincial
La 11 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca, în comun cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai Biroului politici de reintegrare, a desfășurat o ședință de lucru cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană. În cadrul ședinței, au fost analizate totalurile anului de studii 2024–2025 […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu directorii celor 8 instituții de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
18:00
Astăzi, începând cu orele 18:00 are loc întâlnirea online cu Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu. Această sesiune reprezintă o oportunitate de a discuta despre proiectele locale în desfășurare și cele planificate, precum și de a adresa întrebări, sugestii sau propuneri pentru dezvoltarea orașului nostru. Post-ul (LIVE) Primăria Ialoveni invită la o întâlnire online cu primarul Sergiu Armașu apare prima dată în Provincial.
17:30
Primăria satului Costești informează că, în seara zilei de 10.08.2025, în cadrul sărbătorii „Ziua Diasporei”, organizată în centrul localității, a avut loc un incident la una dintre instalațiile de agrement. Un carusel suprasolicitat s-a dezechilibrat, provocând căderea unor scaune. Potrivit autoritășilor, în urma incidentului, cinci copii au fost transportați la spital pentru investigații medicale. De […] Post-ul Precizări privind incidentul de la caruselul instalat în centrul satului Costești apare prima dată în Provincial.
16:50
Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență # Provincial
Peste 10 000 de dosare au fost înregistrate în primul tur al concursului de admitere în cele 35 de colegii și 13 centre de excelență din țară, desfășurat în perioada 21 iulie – 10 august 2025. Înscrierea candidaților a avut loc exclusiv prin modulul e-Admitere din cadrul Sistemului informațional de management în educație pentru învățământul […] Post-ul Peste 10 000 de dosare depuse în turul I al admiterii în colegii și centre de excelență apare prima dată în Provincial.
16:40
Este sezonul de vârf pentru ambrozie, de aceea toate sesizările care vin din partea locuitorilor municipiului Chișinău trebuie luate în considerare, a menționat Primarul capitalei, Ion Ceban, în ședința operativă a serviciilor municipale de luni. „Am rugat colegii responsabili, inclusiv echipele de la Spații Verzi să verifice atent, începând cu Dendrariu, toate spațiile publice. Pretorii […] Post-ul Primăria Chișinău cere autorităților centrale să intervină împotriva ambroziei apare prima dată în Provincial.
16:20
Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă # Provincial
În weekend, funcționarii vamali au documentat mai multe tentative de trecere a bunurilor nedeclarate, în urma controalelor de specialitate efectuate la posturile vamale Giurgiulești 2, Leușeni, Palanca și Sculeni. La postul vamal Giurgiulești 2, în autocarul de rută regulată Odesa–Sofia, funcționarii vamali au depistat, în bagajele unei pasagere de 56 de ani, cetățeancă a Ucrainei, 156 […] Post-ul Haine cu inscripții de marcă, scule electrice, piese pentru autocamioane și cosmetice — nedeclarate, depistate la vamă apare prima dată în Provincial.
16:20
Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor # Provincial
Pe șantierul Podului de Flori din zona Zagarancea, raionul Ungheni, lucrările avansează conform graficului stabilit. Astfel, astăzi a avut loc o nouă vizită de monitorizare la fața locului, cu participarea viceprim-ministrului Vladimir Bolea și a secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu. Oficialii au reiterat importanța proiectului pentru ambele […] Post-ul Podul de Flori de la Ungheni prinde contur: oficiali din Moldova și România au inspectat stadiul lucrărilor apare prima dată în Provincial.
16:10
(FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni # Provincial
Consiliul raional Ialoveni anunță că au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret fapt ce va îmbunătăți infrastructura sportivă și va oferi un mediu sigur pentru desfășurarea activităților la începutul anului școlar 2025-2026. Conform Caietului de sarcini urmează să fie reabilitată sala de sport a Școlii Sportive pentru Copii și […] Post-ul (FOTO) Au început lucrările de reparație capitală la Școala Sportivă pentru Copii și Tineret din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
15:40
100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei centre de tineret susținute financiar, șase activități sportive organizate pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare”, implementat în perioada august 2024 – iulie 2025. Proiectul a promovat sportul ca […] Post-ul 100.000 de euro investiți în viitor: „Moldova în Mișcare” a încheiat un an de impact apare prima dată în Provincial.
15:20
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 4–8 august 2025, a autorizat spre plată suma totală de 14,26 milioane lei, din resursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sprijinul financiar acordat săptămâna trecută a vizat mai multe mecanisme de subvenționare: 8,27 milioane lei – plăți directe per […] Post-ul AIPA a autorizat plăți de 14,26 milioane lei pentru fermieri, săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
15:10
Marți, 26 august, la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu va începe etapa preliminară a grupei D din UEFA Futsal Champions League, ediția 2025/26. Din această grupă fac parte patru formații: Clic Media (Moldova), Maccabi Netanya Futsal (Israel), AEL Limassol (Cipru) și Hjørring Futsal Klub (Danemarca). Republica Moldova a fost desemnată gazda turneului de calificare […] Post-ul Futsal. Programul etapa preliminare a Ligii Campionilor în Moldova apare prima dată în Provincial.
15:00
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic în susținerea dezvoltării economice locale și consolidarea autonomiei financiare. Administrarea și valorificarea terenurilor include mai multe […] Post-ul Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, în weekend, a inspectat majoritatea șantierelor din sectoare. „Am solicitat pretorilor să acorde atenție calității lucrărilor, siguranței și să fie respectați termeni stabiliți în contract, mai ales pentru proiectele ce trebuie finalizate înainte de începerea anului școlar. Agenții economici trebuie să-și onoreze obligațiile conform contractelor. Cei care nu pot, să fie […] Post-ul Ion Ceban a inspectat majoritatea șantierelor din sectoarele capitalei apare prima dată în Provincial.
14:40
În seara zilei de 10 august curent s-a produs un accident în masă la Costești, raionul Ialoveni, unde s-au defectat piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor. La ora 21:46 a fost solicitată intervenția ambulanței pentru mai mulți minori care au avut de suferit în urma prăbușirii caruselului. La fața locului a fost direcționată, în […] Post-ul Accident la caruselul din Costești: 7 copii răniți după prăbușirea aparatului de joacă apare prima dată în Provincial.
13:50
Lucrări de reparație la podul și pasajul de pe drumul M5: circulație deviată și finalizare în decembrie 2025 # Provincial
Administraţia Națională a Drumurilor informează despre desfășurarea lucrărilor de reparație a podului de șosea și a pasajului, amplasate pe drumul public M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 289,130 și km 289,440. Potrivit AND, stadiul fizic al lucrărilor de artă pe acest sector a ajuns la aproximativ 65%. Podul aflat în proces de reparație are o […] Post-ul Lucrări de reparație la podul și pasajul de pe drumul M5: circulație deviată și finalizare în decembrie 2025 apare prima dată în Provincial.
13:20
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mult mai eficiente energetic, cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD, credit de 30,0 milioane EUR) și al Guvernului Federal al Germaniei (grant de 38,7 milioane EUR) prin […] Post-ul 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate apare prima dată în Provincial.
13:10
Crește interesul fermierilor pentru plățile directe: peste 50 de milioane de lei solicitați pentru ovine și caprine # Provincial
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au prezentat astăzi rezultatele apelului V de depunere a cererilor de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic, destinat crescătorilor de ovine și caprine. Apelul, derulat în perioada 23 iunie-8 august curent, a înregistrat o dinamică pozitivă atât a numărului […] Post-ul Crește interesul fermierilor pentru plățile directe: peste 50 de milioane de lei solicitați pentru ovine și caprine apare prima dată în Provincial.
12:50
La Drochia a avut loc o întrevedere comună a conducerii și organizațiilor de partid ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei din trei raioane: Drochia, Rîșcani și Fălești. La această întâlnire, la cele trei partide s-au alăturat și membrii PCRM. Reamintim că pe 8 august Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial […] Post-ul Liderii BEP, la Drochia: Avem un singur scop – să salvăm țara pentru copiii noștri apare prima dată în Provincial.
12:20
În perioada 5–7 august 2025, orașul Cimișlia a fost onorat să primească o delegație oficială din Maardu, Estonia – un pas important în dezvoltarea unei colaborări durabile și în demararea discuțiilor privind o posibilă înfrățire între cele două orașe, transmite PROVINCIAL. Oaspeții au fost întâmpinați într-un cadru festiv, cu tradiționalul colac, vin și sare, urmat […] Post-ul (FOTO) O delegație din Maardu, Estonia, în vizită oficială la Primăria Cimișlia apare prima dată în Provincial.
12:20
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie a constituit 14,6 milioane de metri cubi # Provincial
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 20,1% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2025 acest indicator a scăzut cu 1,8 milioane de metri cubi, sau […] Post-ul Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie a constituit 14,6 milioane de metri cubi apare prima dată în Provincial.
12:10
Sâmbătă, 8 august curent, viceprimarul mun. Soroca, Veaceslav Ursu, a participat la un eveniment inedit, organizat de către Uniunea Polonezilor din Soroca, în incinta Cetății. Potrivit autorităților, evenimentul, a reunit mai mulți oficiali ai Ambasadei Poloniei în Republica Moldova, și a avut ca scop, promovarea culturii poloneze și a relațiilor culturale. Totodată, au fost abordate […] Post-ul Cetatea Soroca a găzduit un eveniment cultural dedicat comunității poloneze apare prima dată în Provincial.
12:10
Satul Bucuria a găzduit cea de-a 33-a ediție a Festivalului Folcloric „La vatra horelor bucuriene” # Provincial
Ieri, 10 august, satul Bucuria a fost gazda celei de-a XXXIII-a ediții a Festivalului folcloric regional al cântecului și dansului popular „La vatra horelor bucuriene”. Evenimentul a reunit 15 ansambluri folclorice din Republica Moldova și România, care au adus în fața publicului cântece, dansuri și port popular ce ilustrează bogăția patrimoniului cultural. Cu un cuvânt […] Post-ul Satul Bucuria a găzduit cea de-a 33-a ediție a Festivalului Folcloric „La vatra horelor bucuriene” apare prima dată în Provincial.
11:50
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Provincial
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple […] Post-ul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Provincial.
11:50
(FOTO) La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți oamenii! Antreprenor: Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin # Provincial
Aroma îmbietoare de pâine proaspăt coaptă umple diminețile într-o mică brutărie din Tiraspol. În fiecare zi, Ivan Cernicenko aranjează pe rafturi pâine, baghete, chifle și biscuiți. Puțini știu că Ivan, un brutar cunoscut în oraș, e absolvent al Facultății de Fizică și Matematică și pentru o scurtă perioadă și profesor la Dubăsari. „La un moment […] Post-ul (FOTO) La Tiraspol, o brutărie are ușile deschise pentru toți oamenii! Antreprenor: Pâinea noastră este delicioasă. Are propria aromă, propriul gust, pe care nu-l are pâinea de magazin apare prima dată în Provincial.
11:40
Orașul Bălți – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos # Provincial
În cadrul activității Congresului Autorităților Locale din Moldova a avut loc o întrevedere productivă cu membrul Asociației Municipalităților din Țările de Jos, dl Hans Démoed, desfășurată la reședința Excelenței Sale, Domnul Fred Duijn, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Pe parcursul discuțiilor, municipiul Bălți a fost menționat în repetate […] Post-ul Orașul Bălți – în centrul atenției la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipalităților din Țările de Jos apare prima dată în Provincial.
11:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești, și anume: – pe 11 august – […] Post-ul Continuă prestarea consultațiilor medicale gratuite în raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
11:20
Primăria Chișinău prezintă cel mai recent bilanț privind evidența copiilor adoptabili din capitală, publicat de Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, la situația din 01 iulie 2025. Total copii adoptabili: 84 Grupuri de frați: 21 (5 grupuri de 3 și 3 grupuri de 2) – 19 copii adoptabili Copii cu nevoi speciale: 20 În proces […] Post-ul Peste 80 de copii din municipiul Chișinău sunt în așteptarea unei familii apare prima dată în Provincial.
11:10
Te simți copleșit de gânduri, emoții sau situații și nu știi cum să le gestionezi? Vrei să vorbești cu cineva care te poate ajuta să explorezi și să înțelegi mai bine ceea ce simți? La Centrul Municipal de Tineret Chișinău, în fiecare zi de miercuri îți oferim CONSILIERE PSIHOLOGICĂ GRATUITĂ cu psiholoaga/psihoterapeuta Victoria Romanciuc. Consilierea […] Post-ul Consiliere psihologică gratuită pentru tinerii de până la 35 de ani apare prima dată în Provincial.
11:10
Asociația Teritorială de Fotbal Basarabeasca, în parteneriat cu Primăria satului Sadaclia, a organizat la Complexul Sportiv din localitate un turneu în memoria lui Nicolae Lupașcu, o personalitate remarcabilă a fotbalului din sudul Moldovei. Devotamentul său față de sportul rege și față de echipa din Sadaclia a lăsat o amprentă de neșters în inimile comunității locale. […] Post-ul ATF Basarabeasca. Turneu în memoria lui Nicolae Lupașcu, organizat la Sadaclia apare prima dată în Provincial.
11:10
O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în apropiere de o trecere de pietoni, la Corlăteni # Provincial
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni. În urma […] Post-ul O femeie și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o mașină în apropiere de o trecere de pietoni, la Corlăteni apare prima dată în Provincial.
11:00
La Ungheni, Ministerul Culturii a lansat Apelul II al Programului Național „Acces la cultură” # Provincial
La 9 august curent, în Piața Independenței din municipiul Ungheni, a fost lansat oficial cel de-al doilea apel de proiecte în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, o inițiativă a Ministerului Culturii menită să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc. Evenimentul a avut loc în cadrul […] Post-ul La Ungheni, Ministerul Culturii a lansat Apelul II al Programului Național „Acces la cultură” apare prima dată în Provincial.
10:50
„NOI – Noua Opţiune Istorică”: O nouă Lege a Ghilotinei ar fi o oportunitate pentru a pregăti terenul inclusiv şi pentru potenţialii viitori investitori străini” # Provincial
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor […] Post-ul „NOI – Noua Opţiune Istorică”: O nouă Lege a Ghilotinei ar fi o oportunitate pentru a pregăti terenul inclusiv şi pentru potenţialii viitori investitori străini” apare prima dată în Provincial.
10:50
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni # Provincial
Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni în cadrul Campionatului raionului Ialoveni la fotbal, categoria seniori, ediția 2025, după desfășurarea celor zece etape, unde s-au duelat șase formațiuni de fotbal din întreg raionul. Ultima etapă a Campionatului s-a desfășurat duminică, 10 august, în cadrul căreia, echipele de fotbal din […] Post-ul Echipa de fotbal a comunei Mileștii Mici a devenit deținătoarea cupei raionului Ialoveni apare prima dată în Provincial.
10:50
Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni: Credem în Moldova. Trebuie să învingem și să protejăm țara noastră # Provincial
La Briceni, au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev – cu organizațiile teritoriale de partid. Sala Casei de Cultură din Briceni a fost arhiplină – oamenii vor schimbări și cred că formarea Blocului Electoral Patriotic va asigura victoria în […] Post-ul Liderii BEP s-au întâlnit cu organizațiile de partid din Briceni: Credem în Moldova. Trebuie să învingem și să protejăm țara noastră apare prima dată în Provincial.
10:40
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie […] Post-ul Bărbat din Orhei, condamnat pentru furtul unui BMW și a unor bunuri de lux apare prima dată în Provincial.
10:30
Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la evenimente din satele Moldovei: locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează # Provincial
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a menționat: „ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”. „Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, […] Post-ul Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la evenimente din satele Moldovei: locuri cu oameni primitori, mândri de tradițiile lor, de tot ce au moștenit și ce creează apare prima dată în Provincial.
08:30
Igor Grosu a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” din satul Taraclia, raionul Căușeni # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități locale și oaspeți din întreaga țară. Festivalul „Prea curată-i fața pâinii”, organizat din 2012 și ajuns la a IX-a ediție, celebrează munca gospodarilor, respectul față de pâine și păstrarea tradițiilor. „Festivalul pâinii este o sărbătoare a vieții […] Post-ul Igor Grosu a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” din satul Taraclia, raionul Căușeni apare prima dată în Provincial.
Ieri
07:40
Duminică, 10 august, s-a desfășurat etapa a șasea a Turneului „Viitorul” 2025. Runda a adus spectacol fotbalistic, cu patru meciuri pline de goluri și emoții. Site-ul fmf.md vă pune la dispoziție toate rezultatele etapei a 6-a și marcatorii partidelor. Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a, Turneul „Viitorul”, ediția 2025: 10 august CS ZIMBRU – SR NORD 2-0 Au […] Post-ul Turneul „Viitorul” 2025. Rezultatele meciurilor din etapa a 6-a apare prima dată în Provincial.
10 august 2025
16:20
Azi noaptea, primarului PAS din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei. PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. „Este un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă. Am încrederea că poliția va documenta conștiincios cazul și că vinovații […] Post-ul Primarului din orașul Stăuceni i-a fost aruncat un explozibil în grădina casei apare prima dată în Provincial.
16:20
Formația Clic Media a câștigat Cupa Moldovei la Futsal, ediția 2025. Partida dintre Clic Media și Steaua Dental s-a încheiat cu un scor categoric de 7-1 în favoarea echipei Clic Media. Duelul dintre cele două grupări s-a desfășurat la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu. Clic Media a reușit o performanță remarcabilă în acest sezon, […] Post-ul Futsal. Clic Media a cucerit Cupa Moldovei, ediția 2025 apare prima dată în Provincial.
16:20
Protest contra cost: până la 1500 de lei pentru participare și transport la manifestația de la Penitenciarul 13 # Provincial
Astăzi Poliția a documentat o serie de încălcări în timpul protestului organizat în adiacentul Penitenciarului 13. Zeci de persoane s-au ales cu procese verbale pentru primirea și oferirea de bani în schimbul participării la proteste. Polițiștii au stabilit că celor care protestau li s-au oferit sume între 200 și 400 de lei, iar celor care […] Post-ul Protest contra cost: până la 1500 de lei pentru participare și transport la manifestația de la Penitenciarul 13 apare prima dată în Provincial.
10:00
În raionul Soroca, a avut loc o nouă întâlnire comună a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) cu membrii organizațiilor teritoriale ale celor trei formațiuni politice. Evenimentul s-a desfășurat, în mod simbolic, în apropierea zidurilor legendarei Cetăți Soroca, edificată de voievodul și patriotul Moldovei, Ștefan cel Mare, la sfârșitul secolului al XV-lea, pentru apărarea țării. Discuțiile […] Post-ul La Soroca a avut loc o nouă întâlnire comună a liderilor Blocului Electoral Patriotic apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! # Provincial
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […] Post-ul Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! apare prima dată în Provincial.
13:30
Igor Dodon: La Ștefan Vodă, alături de sute de oameni, am hotărât că doar împreună vom lua țara înapoi! # Provincial
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. În cadrul discuțiilor, liderii politici au abordat teme de actualitate legate de situația social-economică și […] Post-ul Igor Dodon: La Ștefan Vodă, alături de sute de oameni, am hotărât că doar împreună vom lua țara înapoi! apare prima dată în Provincial.
11:10
Vineri, 8 august, au fost stabilite echipele finaliste ale Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă, ediția 2025. BSC Nistru și-a asigurat calificarea în ultimul act al competiției, după o victorie clară în fața formației ARF Dubăsari, scor 8-4. În cealaltă semifinală, FC Budești s-a impus fără emoții în fața echipei FC Fortuna, scor 13-2. […] Post-ul Fotbal pe plajă. S-au stabilit finalistele Campionatului Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
11:10
Duminică, 10 august 2025, turneul „Viitorul” revine în prim-plan cu desfășurarea etapei a 6-a, continuându-și misiunea de a promova tinerele talente din fotbalul moldovenesc. La această ediție participă opt echipe: Selecționata Sud U15, Selecționata Centru U15, Selecționata Nord U15, Selecționata Est U15, FC Sheriff, AF Radu Rebeja-LIMPS, FC Zimbru și Dacia Buiucani. Competiția are ca […] Post-ul Turneul „Viitorul” revine duminică, 10 august apare prima dată în Provincial.
10:10
Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! # Provincial
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […] Post-ul Prima întâlnire cu echipele, la Ștefan Vodă. Irina Vlah: Echipa Blocului Electoral Patriotic este acum unită! apare prima dată în Provincial.
09:40
Victoria Belous – Ministra Finanțelor, va întreprinde marți, 12 august 2025, o vizită de lucru la Ungheni. Potrivit agendei, începând cu ora 10:00, dna Belous va avea o întrevedere cu agenții economici din raion, la sediul Consiliului raional Ungheni, urmată de o vizită la Direcția de Deservire Fiscală. Vizita va continua cu vizita unui agent […] Post-ul Ministra Finanțelor va întreprinde o vizită de lucru la Ungheni apare prima dată în Provincial.
08:40
Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în R. Moldova # Provincial
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tcaciuk, afirmă că Guvernul Republicii Moldova ar putea, încă de acum, cu sprijinul Uniunii Europene, al conducerii acesteia și al comunității de experți, să propună locuitorilor din Transnistria un program amplu de recunoaștere și legalizare a proprietăților, apartamente, case, terenuri, în Cadastrul Republicii Moldova, adică în cadrul juridic recunoscut […] Post-ul Mark Tcaciuk: Locuitorii din regiunea transnistreană trebuie să aibă posibilitatea de a-și legaliza proprietățile în R. Moldova apare prima dată în Provincial.
8 august 2025
22:30
Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 11-20 august 2025, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri de tip Slurry Seal pe str. Calea Orheiului. […] Post-ul Chișinău: restricții temporare de trafic pe Calea Orheiului și șos. Hâncești în perioada 11-20 august apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.