Conflictul din Ucraina continuă: Rusia se pregătește de noi operațiuni ofensive

11:50

Populația Republicii Moldova scade în ritm accelerat. Dacă la recensământul din 2014 numărătoarea arăta că suntem aproape 2,87 milioane, anul trecut cifra a coborât la 2,42 milioane de populație. Este vorba de o reducere de peste patru sute de mii de locuitori. Adică minus 40 de mii pe an. Recensământul de anul trecut mai arată […] Articolul Cum se manifestă depopularea la nivel de comunități apare prima dată în Realitatea.md.