Armistițiul comercial dintre SUA și China, prelungit cu încă 90 de zile

10:40

Liderii din capitalele europene se confruntă cu un coșmar pe cale să devină realitate. E vorba de perspectiva în care președintele rus Putin va diviza „chirurgical” alianța transatlantică și va obține tot ce dorește în Ucraina, semnalează CNN într-o analiză publicată pe site-ul său. Potrivit antena3.ro, înaintea anunțului făcut vineri de liderul de la Casa Albă, […] Articolul Europa, îngrijorată de negocierile lui Donald Trump cu Vladimir Putin. „Riscăm sa devenim o notă de subsol în istorie” apare prima dată în Realitatea.md.