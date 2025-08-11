VIDEO | Întâlniri conspirative AUR-ȘOR la Chișinău, înainte de conferința MEGA / Șeful IGP, precizări despre „doamna cu Audi”, venită de la București pentru pregătirea evenimentului

19:10

Cele două valuri de înghețuri din primăvară au distrus peste 31% din recolta de mere din acest an, se arată în evaluările preliminare ale Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, în acest sezon urmează să fie culese 277 de mii de tone de fructe, față de aproximativ 405 mii, cât a fost recolta din 2024. Tot cu …