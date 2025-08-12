Președintele României, după discuția cu Zelenski: „Pacea trebuie negociată direct cu Ucraina”

17:50

Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică dimineață o reuniune de urgenţă privind situația din Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra regiunii. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”. …