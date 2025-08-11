Sfidare pe față. Penalul Ilan Șor anunță că va da câte 3000 de dolari pe lună celor care vor veni în PMAN să protesteze contra guvernării

13:50

Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o parapantă cu care intenționa să ajungă în R. Moldova. „Pilotul”, originar din regiunea Hmelnițki, și-a cumpărat parapanta cu 500 de euro de pe internet și și-a încercat norocul de pe un câmp din apropiere de …