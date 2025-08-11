Trump confirmă că ar putea fi schimburi de teritorii între Ucraina și Rusia, dacă se ajunge la o înțelegere. Situația este foarte complexă, iar linia frontului este schimbătoare
Cotidianul, 11 august 2025 19:40
Donald Trump și Vladimir Putin nu vor încheia un acord de încheiere a războiului, în urma întrunirii din Alaska. Președintele SUA spune că nu este în drept să facă acest lucru, însă din această întâlnire ar trebuie să rezulte o pace. În timpul conferinței de presă, Trump a spus că este frustrat de opoziția lui …
Acum 5 minute
19:40
Acum 30 minute
19:10
Presiuni și manipulări electorale din partea șefei CEC a Rusiei, într-o adresare către Comisia Electorală Centrală de la Chișinău # Cotidianul
Rusia încearcă din nou să își extindă influența politică asupra Republicii Moldova, de această dată sub pretextul „sprijinirii dreptului la vot” al moldovenilor aflați pe teritoriul său. Președinta Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse, Ella Pamfilova, a cerut oficial Chișinăului și ODIHR-OSCE să deschidă mai multe secții de vot în Rusia pentru alegerile parlamentare din …
Acum 2 ore
17:50
Patru formațiuni, succesoare ale fostului partid „Șor”, riscă să fie scoase în afara legii. Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea acestora # Cotidianul
Ministerul Justiției a cerut în instanță dizolvarea partidelor „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victoriei”, ca fiind succesoare a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023. În acest sens, instituția susține că a depus luni la Curtea de Apel Centru o cerere de chemare în judecată împotriva celor patru …
Acum 4 ore
17:00
Poliția Republicii Moldova: Gruparea Șor promite bani pentru a atrage oameni la proteste ilegale # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova avertizează că liderul fugar Ilan Șor și gruparea sa criminală încearcă să implice cetățenii în activități ilegale, inclusiv prin promisiuni de plată pentru participarea la proteste care incită la violență. Potrivit oamenilor legii, tot mai puțini moldoveni acceptă să ia parte la acțiunile ilegale ale grupării, motiv pentru care organizatorii ar oferi …
17:00
Blocul „Alternativa” și-a prezentat candidații la CEC. Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk, primii pe listă # Cotidianul
Blocul „Alternativa” a depus azi la Comisia Electorală Centrală lista de candidați, formată din 103 pretendenți. Primii în listă sunt Ion Ceban, interzis în spațiul Schengen, fostul premier al lui Dodon, Ion Chicu, candidatul susținut de socialiști la fostul scrutin prezidențial, Alexandr Stoianoglo, și fostul comunist, statalistul Mark Tkaciuk. Acești patru candidați sunt urmați de …
Acum 6 ore
15:40
Infrastructura guvernamentală, ținta unui atac cibernetic. A fost inițiată o investigație, fiind suspectați și mai mulți angajați ai STISC # Cotidianul
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică anunță că, împrerună cu instituțiile responsabile, a inițiat o investigație în urma unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. În cadrul investigației, STISC susține că a inițiat o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sunt acum examinate în legătură cu suspiciuni …
15:20
CEC respinge acuzațiile Moscovei privind falsificarea alegerilor cu implicarea diasporei # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) respinge ferm declarațiile recente ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora alegerile parlamentare din Republica Moldova ar urma să fie falsificate prin implicarea diasporei, după ce și Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat aceste afirmații. Autoritatea electorală califică acuzațiile drept parte a unei campanii de dezinformare menite să afecteze încrederea …
15:00
Cine sunt primii 5 candidați în fruntea listei Blocul Electoral „Patriotic” pentru alegerile parlamentare # Cotidianul
Blocul Electoral „Patriotic”, alcătuit din partide pro-ruse – PSRM, Inima Moldovei, Viitorul Moldovei și PCRM și-a aprobat lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și a depus-o astăzi, împreună cu documentele necesare, la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrare. Înainte de a ajunge la sediul CEC, politicianul pro-rus Igor Dodon a mers să aprindă o …
14:50
Sfidare pe față. Penalul Ilan Șor anunță că va da câte 3000 de dolari pe lună celor care vor veni în PMAN să protesteze contra guvernării # Cotidianul
Condamnatul penal Ilan Șor, care se ascunde în Moscova, anunță că va da 3000 de dolari pe lună participanților la protestele față de actuala guvernare. În pofida zecilor de mii de amenzi date deja de poliție pentru corupere electorală, fugarul Șor susține, în mod sfidător, că va începe să împartă acești bani chiar de sâmbătă …
Acum 8 ore
13:30
Activistul Mihail Bagas, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE cu peste 8 milioane de lei, la indicațiile lui Ilan Șor # Cotidianul
Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza în care activistul Mihail Bagas este acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE. Bagas ar fi acționat ca intermediar la solicitarea lui Ilan Șor, transferând în câteva luni din 2023 peste opt milioane de lei proveniți din surse interzise de lege. …
13:00
Ministerul de Extene condamnă ingerințele Moscovei și declarațiile despre așa-zisa implicare a diasporei în falsificarea alegerilor # Cotidianul
Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă recentele declarații ale oficialilor ruși, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații, potrivit diplomației moldovenești, reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile …
12:50
Mark Rutte confirmă că întâlnirea Trump-Putin va fi „despre problema teritoriilor” și reiterează că niciun acord nu va fi semnat fără participarea Ucrainei # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține că întâlnirea dintre Trump și Putin din 15 august din Alaska va fi inclusiv despre problema teritoriilor din Ucraina și susține că evenimentul va reprezenta un test al seriozității Moscovei. Totodată, oficialul reiterează că niciun acord nu va fi semnat fără participarea directă a Ucrainei. „Trebuie să recunoaștem, …
12:30
Putin a ales să se întâlnească cu Trump în Alaska — o decizie care poartă amprenta acelui amestec de misticism pravoslavnic pan-rus și geopolitică ritualizată, unde prezentul este mereu pus în scenă ca o continuare a trecutului imperial. Alegerea locului nu este întâmplătoare: ea sugerează, inevitabil, conferința de la Ialta, găzduită în Palatul țarului de …
Acum 12 ore
11:30
Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc ar putea reapărea pe scena politică. Dumitru Diacov: Trebuie să revenim la comportamentul politic al PDM # Cotidianul
La o săptămână de la anunțul oligarhului Plahotniuc privind pregătirea unui proiect politic, fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, iese la rampă și cheamă la o consolidare a formațiunilor desprinse din vechiul PDM. Politicianul susține că este necesară asumarea responsabilității pentru revenirea la „viziunile și comportamentul politic al PDM”, partid care în perioada 2016 …
11:20
Pro-rusul Igor Dodon lansează noi sperietori preluate din narațiunile Kremlinului. Socialistul susține că guvernarea ar intenționa să bage R. Moldova în război # Cotidianul
Liderul socialiștilor, pro-rusul Igor Dodon, insistă pe retorica Moscovei și lansează noi sperietori. În cadrul unei vizite în teritoriu, politicianul a declarat că în cazul în care PAS va rămâne la guvernare, R. Moldova riscă „să dispară ca stat” și să fie băgată în război. „Eu am copii ca și voi, eu vreau ca ei …
11:20
Nicușor Dan: Timpul de așteptare la vamă moldo-română, redus la maxim 30 de minute în august # Cotidianul
Timpul de așteptare în vamă moldo-română, a scăzut semnificativ și nu depășește 30 de minute, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru ONE TV. Liderul de la Cotroceni a subliniat că autoritățile au luat măsuri din timp, având în vedere că luna august este una aglomerată, cu mulți moldoveni care se întorc …
10:40
În perioada 4–10 august 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat la bugetul de stat peste 791,16 milioane de lei. De la începutul anului, veniturile colectate se ridică la aproximativ 23,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o îndeplinire a planului de încasări în proporție de 100,6%. În aceeași perioadă, persoanele fizice au introdus …
10:10
Atacuri cu drone ucrainene în Rusia: trei morți și zeci de aparate doborâte de apărarea aeriană # Cotidianul
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, scrie Reuters. În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit …
10:00
FOTO Nicușor Dan, weekend petrecut în stânga Prutului. Împreună cu familia, liderul de la Cotroceni a vizitat un șir de locuri pitorești și festivaluri # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut sfârșitul de săptămână, alături de familie, în mai multe locuri pitorești și R. Moldova, fiind invitat la mai multe festivaluri și evenimente culturale din satele R. Moldova. Liderul de la Cotroceni a fost însoțit de președinta Maia Sandu, care a precizat că a avut un „sfârșit de săptămână plin …
09:40
Cutremur de 6,1 în vestul Turciei: un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite în provincia Balikesir # Cotidianul
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir din vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor câteva zeci, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, citat de agențiile DPA și Reuters. Patru persoane au fost scoase de sub dărâmăturile unei case prăbușite, trei dintre ele fiind internate în spital, în …
Ieri
17:40
Nicușor Dan și Maia Sandu, la un festival culinar dintr-un sat din Călărași. Oficialii au gustat din zeama tradițională a localnicilor # Cotidianul
Nicușor Dan își continuă vizita privată în R. Moldova. Duminică, președintele României a participat la Festivalul Zemii organizat în satul Sipoteni din raionul Călărași. Oficialul a fost însoțit la eveniment de președinta Maia Sandu. Prezența comună la cel mai savuros eveniment gastronomic al verii transmite un mesaj de apropiere culturală și consolidare a legăturilor dintre …
16:40
„Statutul de mamă” ar putea să o scăpe pe Evghenia Guțul de închisoare. Alexandru Tănase: Pedeapsa primei instanțe ar putea fi anulată, fiindcă are doi copii minori # Cotidianul
Curtea de Apel ar putea revizui sentința primei instanței în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. În cadrul examinării cauzei, aceasta ar putea scăpa de închisoare, pe motiv că are doi copii minori. Afirmația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, care precizează că legislația penală prevede, în astfel de cazuri, liberarea de …
15:20
Evghenia Guțul, susținută pe bani la protestele de lângă închisoare. Poliția a dat zeci de amenzi participanților mituiți să vină la manifestație # Cotidianul
Participanții la protestele de lângă Penitenciarul nr. 13 vin să o suțină pe Evghenia Gul în schimbul banilor. Zeci de participanți ai manifestației au fost amendați de polițiști pentru faptul că au fost mituiți să vină să scandeze în susținerea bașcanei, condamnată la 7 ani de pușcărie. „Polițiștii au stabilit că celor care protestau li …
14:10
Explozii de mine marine pe plajele din Zatoka. Trei persoane au murit, după ce se scăldau în locuri interzise # Cotidianul
Tragedie pe plajele din Zatoka, acolo unde se odihnesc în număra mare și cetățenii moldoveni. Trei persoane au murit pe litoralul din Zatoka și Karolina-Bugaz, regiunea Odesa, după ce au explodat câteva mine marine. Poliția locală anunță că explozia a avut loc la 50 de metri de mal, într-o zonă aglomerată. Tragedia a fost confirmată …
13:00
Ucraina și UE au transmis administrației Trump propriul plan cu propuneri pentru acordul de pace. Documentul i-a fost înmânat vicepreședintelui american JD Vance # Cotidianul
Oficialii europeni au prezentat, sâmbătă, Statelor Unite propriile propuneri de pace pentru Ucraina, înainte de întâlnirea din Alaska, din 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind încheierea războiului. Liderii UE subliniază că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea acesteia și resping orice cedare de teritorii în condițiile unui conflict …
11:10
Maia Sandu, mesaj de susținere pentru Kiev înainte de întâlnirea Trump-Putin: O pace dreaptă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție și un mesaje de susținere pentru Kiev în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc în 15 august, în Alaska, și care ar urma să pună capăt ostilităților din Ucraina, conform prognozelor experților. Șefa statului s-a raliat poziției liderilor europeni și menționează …
09:30
VIDEO Casa primarului din Stăuceni, ținta unui atac cu explozibil. Un dispozitiv a fost detonat lângă gardul curții # Cotidianul
Casa primarului din Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu, a fost ținta unui atac cu un explozibil. Un mic obiect improvizat a foast detonat, noaptea trecută, în preajma curții locuinței. Despre incident a anunțat chiar primarul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere …
09:00
Nicușor Dan, într-o vizită privată în R. Moldova. Liderul de la Cotroceni a participat la un festival de la Orheiul Vechi alături de Maia Sandu # Cotidianul
Vizită surpriză la Festivalul Lupilor organizat la Orheiul Vechi. Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă seară, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul cultural organizat în preajma satului Trebujeni. Mai multe fotografii și înregistrări publicate pe rețelele de socializare îi arată pe Nicușor Dan și Maia Sandu în mijlocul participanților de la Festivalul Lupilor, …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Sprijin pentru pompierii greci. Salvatorii moldoveni au intervenit la stingerea unui grav incendiu ce a cuprins o pădure de 500 de hectare # Cotidianul
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia. Două misiuni ale contingentului care formează a doua tură a grupului detașat în Grecia a avut loc în după-amiaza de 8 august, în sprijinul colegilor eleni. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată …
17:50
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică dimineață o reuniune de urgenţă privind situația din Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra regiunii. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”. …
17:50
Încă un salvator a murit în urma accidentului rutier grav din raionul Telenești, care a avut loc pe o șosea din raion. Acesta a decedat la câteva ore după ce a fost transportat la spital. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională. Acesta este al doilea deces în urma tragediei de pe șosea de azi-dimineață. …
16:00
Inițiative importante ale reformei justiției, începută acum patru ani, riscă să pice odată cu schimbarea guvernării, sugerează Alexandru Tănase # Cotidianul
Reforma justiției, inițiată inclusiv prin procesul de vetting, riscă să fie „pusă pe pauză”, iar unele aspecte chiar anulate odată cu schimbarea puterii după alegerile din 28 septembrie. De această părere este fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care dă de înțeles că acest lucru s-ar putea întâmpla din cauza polarizării politice și că …
15:20
Ministerul Apărării denunță un nou fals pe platformele online despre exercițiul „Scutul de Foc 2025”: Au fost trucate mai multe secvențe video # Cotidianul
Ministerul Apărării denunță un nou fals pe internet legat de recentul exercițiu militar „Scutul de Foc 2025”, care a început în 4 august și va fi organizat până în 18 august. Instituția susține că este distribuit pe rețele un videoclip ce conține secvențe trucate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar ținte de tragere ce …
14:40
Tragedie pe o șosea din Telenești. Un salvator a murit, după ce autospeciala în care se afla a fost implicată într-un accident # Cotidianul
Un salvator a murit într-un grav accident rutier care s-a produs, cu puțin timp în urmă, pe o șosea din raionul Telenești. Victima era într-o autospecială a IGSU, aflată în misiune, în momentul în care vehiculul a intrat în coliziune cu un camion. Potrivit Poliției, angajatul IGSU a murit pe loc în urma impactului. Alți …
13:50
Maia Sandu, aprecieri pentru acordul istoric între Armenia și Azerbaidjan: Un pas important pentru încheierea a decenii de ostilități # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu aprecieri și cu un mesaj în urma acordul istoric semnat de Armenia și Azerbaidjan la Washington. Documentul reprezintă „un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități”, a scris președinta pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, …
12:50
Accident aviatic în Arad soldat cu două victime. Un avion de mici dimensiuni a căzut pe teritoriul unei fabrici # Cotidianul
Accident aviatic în municipiul Arad din România. Doi bărbați au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici din oraș. Accidentul a avut loc la ora 11.30, iar aparatul a fost făcut scurm în urma incendiului izbucnit. La fața locului au intervenit imediat forțe de la Detașamentul de Pompieri …
12:10
Acord istoric între Azerbaidjan și Armenia. Liderii celor două state au semnat la Washington documentul de încetare a ostilităților # Cotidianul
Armenia și Azerbaidjan au semnat, după decenii de ostilități, un acord de pace, cu medierea președintelui american Donald Trump. Liderul de la Baku, Ilham Aliev, și premierul Armeniei, Nikol Pașinian, au semnat vineri, la Casa Albă, o declarație comună privind încetarea definitivă a ostilităților. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul „s-au luptat timp de 35 …
11:00
Ambuteiajele de pe Calea Orheiului se vor intensifica săptămâna viitoare. Lucrări de reparație vor avea loc pe o porțiune a arterei # Cotidianul
Calea Orheiului, una dintre cele mai aglomerate străzi din sectorul Râșcani al Capitalei, va fi supusă unor lucrări de reparații. De luni, 11 august, și până în 20 august, artera va fi închisă parțial pentru lucrări de aplicare a straturilor bituminoase, anunță Primăria Capitalei. Suspendările pe benzi vor avea loc pe porțiunea cuprinsă între strada …
10:10
Zelenski, după anunțul legat de întâlnirea Trump-Putin: Nu vom ceda nimic. Vrem o pace care să nu fie distrusă de dorințele Moscovei # Cotidianul
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, susține că este pregătit, împreună cu Donald Trump și cu toți partenerii, să ajungă la o o pace reală și, mai ales, durabilă – „o pace care să nu fie distrusă de dorințele Moscovei”. Referindu-se la o afirmație a lui Trump, care a spus că în acordul de pace …
08:40
Întâlnirea istorică între Trump și Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. Prezența lui Zelenski încă nu a fost confirmată, dar nici infirmată # Cotidianul
Întâlnirea istorică și așteptată între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. Despre acest lucru a declarat liderul de la Casa Albă, iar ulterior ziua și locul întâlnirii au fost confirmate și de Kremlin. Deocamdată prezența lui Volodimir Zelenski nu a …
8 august 2025
21:50
VIDEO Unul din cei doi străini reținuți azi de polițiști a confirmat că a participat la taberele de instruiri ale activiștilor ruși pentru pregătirea dezordinilor în masă # Cotidianul
Cei doi cetățeni străini reținuți azi de polițiști în Chișinău sunt suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Unul din ei, în timpul audierilor, a recunoscut că a participat la taberele de instruiri, organizate de activiști și ofițeri ruși, privind dezordinile în masă, care au avut loc în Serbia și Bosnia în perioada scrutinelor din toamna …
19:30
În prima jumătate a anului, angajații MAI au fost vizați în 230 de sesizări legate de cazuri de corupție, abuz și abateri disciplinare # Cotidianul
În primele șase luni ale anului, SPIA a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor. Aceste date au fost …
19:20
Doi străini, care ar fi fost instruiți în tabere de gherilă din Balcani în 2024, reținuți pe străzile Capitalei. Aceștia lipeau afișe prin care chemau la dezordini # Cotidianul
Doi cetățeni străini, vorbitori de limbă rusă, au fost reținuți de polițiștii Capitalei, după ce au fost prinși cum lipeu afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, au intrat în dimineața de vineri în Republica Moldova, iar instituțiile de drept …
19:10
Lovitură pentru producătorii de mere. Peste 30 la sută din recoltă a fost distrusă de înghețurile de primăvară # Cotidianul
Cele două valuri de înghețuri din primăvară au distrus peste 31% din recolta de mere din acest an, se arată în evaluările preliminare ale Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, în acest sezon urmează să fie culese 277 de mii de tone de fructe, față de aproximativ 405 mii, cât a fost recolta din 2024. Tot cu …
18:30
O nouă ediție a Trilateralei Ucraina – R. Moldova – România, organizată la Cernăuți. Securitatea energetică și integrarea UE – pe agenda întrunirii # Cotidianul
Cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României a fost organizată azi la Cernăuți, acolo unde a participat Mihai Popșoi, alături de omologii săi din Ucraina și România, Andrii Sibiga și Oana Țoiu. În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și …
17:00
Doi membri ai grupării „ȘOR”, arestați pentru 30 de zile în dosarul de corupere electorală # Cotidianul
Cei doi membri ai grupării „ȘOR”, reținuți în urma perchezițiilor din 7 august, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit IGP, persoanele au fost reținute de ofițerii de investigație într-un dosar penal care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și …
16:30
De la interimat, la director cu acte în regulă. Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru șefia Aeroportului Chișinău # Cotidianul
Sergiu Spoială, care de un an și jumătate este director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, a câștigat concursul pentru șefia aerogării. Acesta a acumulat cel mai mare punctaj în cadrul probei finale, cea a interviului, organizată azi în fața Consiliului de administrație a Aeroportului Chișinău. „Decizia Consiliului de administrație privind desemnarea câștigătorului a fost adoptată …
16:10
CEC a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” și a aprobat includerea comuniștilor într-un alt bloc electoral # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC), a aprobat în ședința din 8 august înregistrarea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul este constituit din Partidul Politic „Partidul Schimbării” și Partidul Verde Ecologist, iar autoritatea electorală a înregistrat și simbolul electoral al blocului. Totodată, CEC a aprobat modificări în componența Blocului Electoral …
15:40
Dealer de droguri în sutană. Un preot, arestat pentru livrarea drogurilor unor tineri, care ulterior le vindeau prin intermediul Telegram # Cotidianul
Un preot, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat de polițiști fiind acuzat de livrare de droguri unor tineri. În locuința slujitorului, care, potrivit deschide.md, activează în cadrul Mitropoliei Moldovei, au fost găsite și ridicate droguri de tip hașiș și marijuana, un cântar electronic, aparate artizanale pentru consum de droguri și telefoane mobile …
14:50
Victor Chirilă, despre dezastrul politic și economic în cazul unei guvernări pro-ruse la Chișinău: Proiecte UE înghețate, negocieri suspendate și dubla cetățenie anulată # Cotidianul
Proiecte europene înghețate, negocieri cu UE anulate și restricții de vot pentru diasporă. Sunt doar câteva din previziunile dezastruoase pentru economie și cetățeni făcute de ambasadorul R. Moldova în România, Victor Chirilă, în cazul unei guvernări proruse la Chișinău. Diplomatul susține că venirea la putere, după parlamentare, a unei guvernări antieuropene și antiromânești va aduce …
