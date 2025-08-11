Atacuri cu drone ucrainene în Rusia: trei morți și zeci de aparate doborâte de apărarea aeriană
Cotidianul, 11 august 2025 10:10
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, scrie Reuters. În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
10:10
Atacuri cu drone ucrainene în Rusia: trei morți și zeci de aparate doborâte de apărarea aeriană # Cotidianul
Trei persoane au fost ucise în urma unor atacuri cu drone ucrainene, în noaptea de duminică spre luni, care au vizat Moscova şi alte regiuni ale Rusiei, au anunțat luni oficialii regionali ruși și Ministerul rus al Apărării, scrie Reuters. În regiunea Tula, care se învecinează cu regiunea Moscova la nord, două persoane au murit …
Acum 30 minute
10:00
FOTO Nicușor Dan, weekend petrecut în stânga Prutului. Împreună cu familia, liderul de la Cotroceni a vizitat un șir de locuri pitorești și festivaluri # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, și-a petrecut sfârșitul de săptămână, alături de familie, în mai multe locuri pitorești și R. Moldova, fiind invitat la mai multe festivaluri și evenimente culturale din satele R. Moldova. Liderul de la Cotroceni a fost însoțit de președinta Maia Sandu, care a precizat că a avut un „sfârșit de săptămână plin …
Acum o oră
09:40
Cutremur de 6,1 în vestul Turciei: un mort, zeci de răniți și clădiri prăbușite în provincia Balikesir # Cotidianul
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir din vestul Turciei, provocând moartea unei persoane și rănirea altor câteva zeci, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, citat de agențiile DPA și Reuters. Patru persoane au fost scoase de sub dărâmăturile unei case prăbușite, trei dintre ele fiind internate în spital, în …
Acum 24 ore
17:40
Nicușor Dan și Maia Sandu, la un festival culinar dintr-un sat din Călărași. Oficialii au gustat din zeama tradițională a localnicilor # Cotidianul
Nicușor Dan își continuă vizita privată în R. Moldova. Duminică, președintele României a participat la Festivalul Zemii organizat în satul Sipoteni din raionul Călărași. Oficialul a fost însoțit la eveniment de președinta Maia Sandu. Prezența comună la cel mai savuros eveniment gastronomic al verii transmite un mesaj de apropiere culturală și consolidare a legăturilor dintre …
16:40
„Statutul de mamă” ar putea să o scăpe pe Evghenia Guțul de închisoare. Alexandru Tănase: Pedeapsa primei instanțe ar putea fi anulată, fiindcă are doi copii minori # Cotidianul
Curtea de Apel ar putea revizui sentința primei instanței în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. În cadrul examinării cauzei, aceasta ar putea scăpa de închisoare, pe motiv că are doi copii minori. Afirmația a fost făcută de fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, care precizează că legislația penală prevede, în astfel de cazuri, liberarea de …
15:20
Evghenia Guțul, susținută pe bani la protestele de lângă închisoare. Poliția a dat zeci de amenzi participanților mituiți să vină la manifestație # Cotidianul
Participanții la protestele de lângă Penitenciarul nr. 13 vin să o suțină pe Evghenia Gul în schimbul banilor. Zeci de participanți ai manifestației au fost amendați de polițiști pentru faptul că au fost mituiți să vină să scandeze în susținerea bașcanei, condamnată la 7 ani de pușcărie. „Polițiștii au stabilit că celor care protestau li …
14:10
Explozii de mine marine pe plajele din Zatoka. Trei persoane au murit, după ce se scăldau în locuri interzise # Cotidianul
Tragedie pe plajele din Zatoka, acolo unde se odihnesc în număra mare și cetățenii moldoveni. Trei persoane au murit pe litoralul din Zatoka și Karolina-Bugaz, regiunea Odesa, după ce au explodat câteva mine marine. Poliția locală anunță că explozia a avut loc la 50 de metri de mal, într-o zonă aglomerată. Tragedia a fost confirmată …
13:00
Ucraina și UE au transmis administrației Trump propriul plan cu propuneri pentru acordul de pace. Documentul i-a fost înmânat vicepreședintelui american JD Vance # Cotidianul
Oficialii europeni au prezentat, sâmbătă, Statelor Unite propriile propuneri de pace pentru Ucraina, înainte de întâlnirea din Alaska, din 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind încheierea războiului. Liderii UE subliniază că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea acesteia și resping orice cedare de teritorii în condițiile unui conflict …
11:10
Maia Sandu, mesaj de susținere pentru Kiev înainte de întâlnirea Trump-Putin: O pace dreaptă poate fi obținută doar cu Ucraina la masă # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o reacție și un mesaje de susținere pentru Kiev în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc în 15 august, în Alaska, și care ar urma să pună capăt ostilităților din Ucraina, conform prognozelor experților. Șefa statului s-a raliat poziției liderilor europeni și menționează …
Ieri
09:30
VIDEO Casa primarului din Stăuceni, ținta unui atac cu explozibil. Un dispozitiv a fost detonat lângă gardul curții # Cotidianul
Casa primarului din Stăuceni, municipiul Chișinău, Alexandru Vornicu, a fost ținta unui atac cu un explozibil. Un mic obiect improvizat a foast detonat, noaptea trecută, în preajma curții locuinței. Despre incident a anunțat chiar primarul pe rețelele de socializare, care spune că a sesizat deja poliția. Din imaginile publicate de pe o cameră de supraveghere …
09:00
Nicușor Dan, într-o vizită privată în R. Moldova. Liderul de la Cotroceni a participat la un festival de la Orheiul Vechi alături de Maia Sandu # Cotidianul
Vizită surpriză la Festivalul Lupilor organizat la Orheiul Vechi. Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă seară, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentul cultural organizat în preajma satului Trebujeni. Mai multe fotografii și înregistrări publicate pe rețelele de socializare îi arată pe Nicușor Dan și Maia Sandu în mijlocul participanților de la Festivalul Lupilor, …
9 august 2025
18:20
Sprijin pentru pompierii greci. Salvatorii moldoveni au intervenit la stingerea unui grav incendiu ce a cuprins o pădure de 500 de hectare # Cotidianul
Pompierii moldoveni continuă misiunile în Grecia. Două misiuni ale contingentului care formează a doua tură a grupului detașat în Grecia a avut loc în după-amiaza de 8 august, în sprijinul colegilor eleni. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată …
17:50
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică dimineață o reuniune de urgenţă privind situația din Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra regiunii. Cu puţin timp înainte, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat Israelul împotriva „unei escaladări periculoase” care „riscă să agraveze consecinţele deja catastrofale pentru milioane de palestinieni”. …
17:50
Încă un salvator a murit în urma accidentului rutier grav din raionul Telenești, care a avut loc pe o șosea din raion. Acesta a decedat la câteva ore după ce a fost transportat la spital. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională. Acesta este al doilea deces în urma tragediei de pe șosea de azi-dimineață. …
16:00
Inițiative importante ale reformei justiției, începută acum patru ani, riscă să pice odată cu schimbarea guvernării, sugerează Alexandru Tănase # Cotidianul
Reforma justiției, inițiată inclusiv prin procesul de vetting, riscă să fie „pusă pe pauză”, iar unele aspecte chiar anulate odată cu schimbarea puterii după alegerile din 28 septembrie. De această părere este fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care dă de înțeles că acest lucru s-ar putea întâmpla din cauza polarizării politice și că …
15:20
Ministerul Apărării denunță un nou fals pe platformele online despre exercițiul „Scutul de Foc 2025”: Au fost trucate mai multe secvențe video # Cotidianul
Ministerul Apărării denunță un nou fals pe internet legat de recentul exercițiu militar „Scutul de Foc 2025”, care a început în 4 august și va fi organizat până în 18 august. Instituția susține că este distribuit pe rețele un videoclip ce conține secvențe trucate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apar ținte de tragere ce …
14:40
Tragedie pe o șosea din Telenești. Un salvator a murit, după ce autospeciala în care se afla a fost implicată într-un accident # Cotidianul
Un salvator a murit într-un grav accident rutier care s-a produs, cu puțin timp în urmă, pe o șosea din raionul Telenești. Victima era într-o autospecială a IGSU, aflată în misiune, în momentul în care vehiculul a intrat în coliziune cu un camion. Potrivit Poliției, angajatul IGSU a murit pe loc în urma impactului. Alți …
13:50
Maia Sandu, aprecieri pentru acordul istoric între Armenia și Azerbaidjan: Un pas important pentru încheierea a decenii de ostilități # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu aprecieri și cu un mesaj în urma acordul istoric semnat de Armenia și Azerbaidjan la Washington. Documentul reprezintă „un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități”, a scris președinta pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, …
12:50
Accident aviatic în Arad soldat cu două victime. Un avion de mici dimensiuni a căzut pe teritoriul unei fabrici # Cotidianul
Accident aviatic în municipiul Arad din România. Doi bărbați au murit, după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici din oraș. Accidentul a avut loc la ora 11.30, iar aparatul a fost făcut scurm în urma incendiului izbucnit. La fața locului au intervenit imediat forțe de la Detașamentul de Pompieri …
12:10
Acord istoric între Azerbaidjan și Armenia. Liderii celor două state au semnat la Washington documentul de încetare a ostilităților # Cotidianul
Armenia și Azerbaidjan au semnat, după decenii de ostilități, un acord de pace, cu medierea președintelui american Donald Trump. Liderul de la Baku, Ilham Aliev, și premierul Armeniei, Nikol Pașinian, au semnat vineri, la Casa Albă, o declarație comună privind încetarea definitivă a ostilităților. Trump a declarat că Armenia și Azerbaidjanul „s-au luptat timp de 35 …
11:00
Ambuteiajele de pe Calea Orheiului se vor intensifica săptămâna viitoare. Lucrări de reparație vor avea loc pe o porțiune a arterei # Cotidianul
Calea Orheiului, una dintre cele mai aglomerate străzi din sectorul Râșcani al Capitalei, va fi supusă unor lucrări de reparații. De luni, 11 august, și până în 20 august, artera va fi închisă parțial pentru lucrări de aplicare a straturilor bituminoase, anunță Primăria Capitalei. Suspendările pe benzi vor avea loc pe porțiunea cuprinsă între strada …
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Zelenski, după anunțul legat de întâlnirea Trump-Putin: Nu vom ceda nimic. Vrem o pace care să nu fie distrusă de dorințele Moscovei # Cotidianul
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, susține că este pregătit, împreună cu Donald Trump și cu toți partenerii, să ajungă la o o pace reală și, mai ales, durabilă – „o pace care să nu fie distrusă de dorințele Moscovei”. Referindu-se la o afirmație a lui Trump, care a spus că în acordul de pace …
08:40
Întâlnirea istorică între Trump și Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. Prezența lui Zelenski încă nu a fost confirmată, dar nici infirmată # Cotidianul
Întâlnirea istorică și așteptată între președintele SUA, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea loc pe 15 august în statul american Alaska. Despre acest lucru a declarat liderul de la Casa Albă, iar ulterior ziua și locul întâlnirii au fost confirmate și de Kremlin. Deocamdată prezența lui Volodimir Zelenski nu a …
8 august 2025
21:50
VIDEO Unul din cei doi străini reținuți azi de polițiști a confirmat că a participat la taberele de instruiri ale activiștilor ruși pentru pregătirea dezordinilor în masă # Cotidianul
Cei doi cetățeni străini reținuți azi de polițiști în Chișinău sunt suspectați de pregătirea dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Unul din ei, în timpul audierilor, a recunoscut că a participat la taberele de instruiri, organizate de activiști și ofițeri ruși, privind dezordinile în masă, care au avut loc în Serbia și Bosnia în perioada scrutinelor din toamna …
19:30
În prima jumătate a anului, angajații MAI au fost vizați în 230 de sesizări legate de cazuri de corupție, abuz și abateri disciplinare # Cotidianul
În primele șase luni ale anului, SPIA a examinat peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor. Aceste date au fost …
19:20
Doi străini, care ar fi fost instruiți în tabere de gherilă din Balcani în 2024, reținuți pe străzile Capitalei. Aceștia lipeau afișe prin care chemau la dezordini # Cotidianul
Doi cetățeni străini, vorbitori de limbă rusă, au fost reținuți de polițiștii Capitalei, după ce au fost prinși cum lipeu afișe cu conținut de chemare la ură socială, interetnică și religioasă. Cei doi bărbați, cu vârstele de 22 și 28 de ani, au intrat în dimineața de vineri în Republica Moldova, iar instituțiile de drept …
19:10
Lovitură pentru producătorii de mere. Peste 30 la sută din recoltă a fost distrusă de înghețurile de primăvară # Cotidianul
Cele două valuri de înghețuri din primăvară au distrus peste 31% din recolta de mere din acest an, se arată în evaluările preliminare ale Asociației „Moldova Fruct”. Astfel, în acest sezon urmează să fie culese 277 de mii de tone de fructe, față de aproximativ 405 mii, cât a fost recolta din 2024. Tot cu …
18:30
O nouă ediție a Trilateralei Ucraina – R. Moldova – România, organizată la Cernăuți. Securitatea energetică și integrarea UE – pe agenda întrunirii # Cotidianul
Cea de-a patra reuniune a Trilateralei miniștrilor afacerilor externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și României a fost organizată azi la Cernăuți, acolo unde a participat Mihai Popșoi, alături de omologii săi din Ucraina și România, Andrii Sibiga și Oana Țoiu. În cadrul formatului „Ucraina – Moldova – România”, pentru prima dată în regim online, au luat parte și …
17:00
Doi membri ai grupării „ȘOR”, arestați pentru 30 de zile în dosarul de corupere electorală # Cotidianul
Cei doi membri ai grupării „ȘOR”, reținuți în urma perchezițiilor din 7 august, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit IGP, persoanele au fost reținute de ofițerii de investigație într-un dosar penal care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și …
16:30
De la interimat, la director cu acte în regulă. Sergiu Spoială a câștigat concursul pentru șefia Aeroportului Chișinău # Cotidianul
Sergiu Spoială, care de un an și jumătate este director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, a câștigat concursul pentru șefia aerogării. Acesta a acumulat cel mai mare punctaj în cadrul probei finale, cea a interviului, organizată azi în fața Consiliului de administrație a Aeroportului Chișinău. „Decizia Consiliului de administrație privind desemnarea câștigătorului a fost adoptată …
16:10
CEC a înregistrat Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” și a aprobat includerea comuniștilor într-un alt bloc electoral # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC), a aprobat în ședința din 8 august înregistrarea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Blocul este constituit din Partidul Politic „Partidul Schimbării” și Partidul Verde Ecologist, iar autoritatea electorală a înregistrat și simbolul electoral al blocului. Totodată, CEC a aprobat modificări în componența Blocului Electoral …
15:40
Dealer de droguri în sutană. Un preot, arestat pentru livrarea drogurilor unor tineri, care ulterior le vindeau prin intermediul Telegram # Cotidianul
Un preot, în vârstă de 46 de ani, a fost arestat de polițiști fiind acuzat de livrare de droguri unor tineri. În locuința slujitorului, care, potrivit deschide.md, activează în cadrul Mitropoliei Moldovei, au fost găsite și ridicate droguri de tip hașiș și marijuana, un cântar electronic, aparate artizanale pentru consum de droguri și telefoane mobile …
14:50
Victor Chirilă, despre dezastrul politic și economic în cazul unei guvernări pro-ruse la Chișinău: Proiecte UE înghețate, negocieri suspendate și dubla cetățenie anulată # Cotidianul
Proiecte europene înghețate, negocieri cu UE anulate și restricții de vot pentru diasporă. Sunt doar câteva din previziunile dezastruoase pentru economie și cetățeni făcute de ambasadorul R. Moldova în România, Victor Chirilă, în cazul unei guvernări proruse la Chișinău. Diplomatul susține că venirea la putere, după parlamentare, a unei guvernări antieuropene și antiromânești va aduce …
14:20
O întâlnire între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea avea loc luni, 11 august, la Roma, informează postul american Fox News, citând surse apropiate negocierilor. Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, locația summitului a fost deja stabilită, dar va fi anunțată oficial ulterior. Anterior, Vladimir Putin declarase că Emiratele …
13:50
Un ucrainean a încercat să ajungă în R. Moldova cu o parapantă. Bărbatul a fost reținut de grănicerii ucraineni încă la „decolare” # Cotidianul
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 48 de ani, a încercat să fugă de războiul din statul vecin folosind o parapantă cu care intenționa să ajungă în R. Moldova. „Pilotul”, originar din regiunea Hmelnițki, și-a cumpărat parapanta cu 500 de euro de pe internet și și-a încercat norocul de pe un câmp din apropiere de …
13:30
Zelenski a recunoscut că eliberarea teritoriilor ocupate prin forță nu mai este posibilă. Ucraina ar putea accepta o încetare a focului pe actuala linie a frontului # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a admis că eliberarea teritoriilor ocupate de Rusia pe cale militară nu mai este posibilă, scrie publicația britanică The Telegraph, citând surse apropiate administrației de la Kiev. În acest context, Ucraina ar fi dispusă să ia în calcul o încetare a focului pe actuala linie a frontului, cu o singură condiție: …
13:00
Șoferii de microbuze anunță că pe 14 august ies la al treilea protest. Revendicările transportatorilor rămân aceleași # Cotidianul
Șoferii microbuzelor de linie, reprezentanți ai Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, se pregătesc de cel de-al treilea protest. Pe 14 august, aceștia se vor aduna în fața sediului Agenției Naționale Transport Auto, acolo unde urmează să participe 120 de șoferi. În cadrul manifestației, participanții vor veni cu aceleași revendicări transmise anterior Guvernului și …
12:10
Reţeaua lui Ilan Şor, finanţată cu bani ruși, a făcut mobilizare la vot pentru George Simion în alegerile prezidențiale române din luna mai. Mesajul din interiorul grupării, publicat de IGP # Cotidianul
Rețeaua coordonată de fugarul Ilan Șor, aflat în prezent în Rusia, ar fi fost implicată în mobilizarea alegătorilor cu cetățenie română din Republica Moldova pentru a vota în favoarea liderului AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din România. Potrivit Poliției Republicii Moldova, un mesaj intern de mobilizare electorală a fost descoperit în telefoanele coordonatorilor rețelei …
12:00
Și românii din Ucraina vor marca Ziua Limbii Române pe 31 august. Kievul anunță că va institui sărbătoarea la nivel oficial # Cotidianul
Românii din Ucraina, al treilea grup etnic din statul vecin, vor marca, al nivel oficial, Ziua Limbii Române pe 31 august. Kievul anunță că va institui nou sărbătoare, subiect care a fost discutat de ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, în cadrul întâlnirilor de la Kiev cu înalți demnitari. Oana Țoiu susține că în …
10:50
De la Moscova, fugarul Ilan Șor numește poliția „câinii regimului Sandu” și compară perchezițiile cu „metodele Gestapoului” # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru fraude de proporții și aflat sub sancțiuni internaționale, a lansat un nou atac verbal la adresa autorităților de la Chișinău, după ce oamenii legii au efectuat percheziții la mai mulți dintre susținătorii săi din capitală și nordul țării. Într-o postare pe Telegram, Șor a numit forțele de …
10:10
VIDEO Rețea de corupere electorală legată de „gruparea criminală Șor”, destructurată de autorități. Zeci de percheziții și aplicații rusești folosite pentru spălare de bani # Cotidianul
Două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate pe 7 august în mai multe localități din țară, într-un dosar penal privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea de bani. Potrivit Poliției Republicii Moldova, grupul vizat ar fi acționat în interesul organizației criminale „Șor”. „Pe parcursul investigațiilor au fost obținute probe concludente care …
09:40
Gazprom acuză autoritățile de la Chișinău de „distrugerea deliberată” a afacerii Moldovagaz, după retragerea licenței de furnizare a gazelor # Cotidianul
Concernul rus Gazprom, acționarul majoritar al Moldovagaz, a reacționat dur după anunțul autorităților de la Chișinău. Potrivit unui comunicat al gigantului energetic, măsura luată de ANRE marchează „etapa finală a distrugerii deliberate a afacerii Moldovagaz”, iar Guvernul Republicii Moldova „privează astfel Gazprom de un obiect de investiții strategic”. „Gazprom consideră că retragerea licenței reprezintă o …
7 august 2025
20:30
România și Ucraina construiesc un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Vizită oficială a președintelui român la Kiev # Cotidianul
Ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialul român a transmis un mesaj ferm de sprijin din partea României și a subliniat importanța unui parteneriat strategic între cele două state, în contextul războiului declanșat de Rusia. „Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații …
19:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a inspectat un drum recent renovat, așteptat de localnici de peste patru decenii. Tronsonul modernizat leagă localitățile Borceag, Chioselia Mare, Frumușica, Chioselia Rusă, Cîietu și Dimitrova, îmbunătățind accesul în sudul țării. „E un drum care nu s-a reparat de 45 de …
17:50
Zelenski: UE nu trebuie exclusă din negocierile de pace. „Războiul se desfășoară în Europa” # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că Uniunea Europeană nu trebuie exclusă din eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, chiar dacă acestea sunt mediate de Statele Unite. Liderul de la Kiev a subliniat că războiul are loc pe teritoriul Europei, iar Ucraina, aflată în proces de aderare la UE, trebuie să aibă …
17:30
Banca Națională a Moldovei anunță finalul uni set de politici restrictive și anunță o scădere a ratei de bază, aplicată la principalele operațiuni de politică monetară și la stabilirea ratelor creditelor, de la 6,5% la 6,25%. Potrivit BNM, decizia marchează încheierea perioadei de politică monetară restrictivă și începutul unei etape în care BNM vrea să stimuleze consumul …
17:20
Curtea de Apel din Atena va examina cererea de extrădarea a lui Plahotniuc în luna august # Cotidianul
Procuratura Republicii Moldova anunță că procedura de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în Republica Elenă, este în plină desfășurare. Autoritățile moldovene colaborează activ cu instituțiile competente din Grecia pentru a asigura continuarea procesului legal. În urma acestei cooperări, autoritățile elene au informat că ședința Curții de Apel din Atena privind …
16:30
Olesea Stamate denunță dezinformări pe rețele de socializare. Deputata cere „măsuri urgente” împotriva unei pagini de Facebook # Cotidianul
Deputata Olesea Stamate, care intenționează să candideze independent la parlamentare, denunță dezinformări pe o pagină de Facebook. Legislatorul cere CEC, procuraturii și poliției să ia „măsuri urgente” împotriva paginii „Moldova stat liber”, care, potrivit Olesei Stamate, publică falsuri și manipulări. „Această pagină promovează falsuri și manipulări, inclusiv la adresa mea personală, în plină campanie electorală. …
16:00
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezintă una dintre locațiile posibile pentru o viitoare întâlnire cu președintele american Donald Trump. Anunțul vine la scurt timp după discuțiile purtate de Putin cu președintele EAU, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. „Avem mulți prieteni care sunt dispuși să ne ajute să …
15:30
Șefa diplomației de la București, în vizită la Kiev: Este în interesul național al României să oprim agresiunea Rusiei # Cotidianul
Ministrul de Externe de la București, Oana Țoiu, efectuează o vizită în Ucraina. Astăzi, șefa diplomației române este în Kiev, unde a transmis un mesaj de solidaritate, precizând că „nu rămânem indiferenți la suferință și barbarie”. De asemenea, oficialul a vizitat și un spital bombardat, anul trecut, de forțele ruse. „Astăzi încep prima vizită bilaterală …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.