„Moldova Mare” avertizează: „Țara își pierde activele strategice și riscă să devină o piață de desfacere pentru corporațiile internaționale”

Sudul Franței este cuprins de cel mai grav incendiu de vegetație din ultimele decenii, un dezastru natural pe care premierul francez l-a catalogat drept „fără precedent”, cu o posibilă legătură directă cu efectele încălzirii globale, transmite libertv.md. Potrivit autorităților, o persoană a murit, trei sunt date dispărute și cel puțin 13 au fost rănite, în […]