Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor!

15:10

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din […]