VIDEO// Boris Volosatîi, despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: „Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova”
Curentul.md, 8 august 2025 15:20
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […]
Acum 10 minute
15:20
Acum 30 minute
15:10
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a grupului de companii „Moldovagaz”, au fost finalizate, acesta fiind pus în funcțiune oficial. În total, oficiul va găzdui 23 de angajați ai SRL „Ungheni-gaz”, care deservește raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, 97 de angajați ai sucursalei raionale „Ungheni-gaz”, precum și […]
Acum o oră
14:40
Viceprim-ministrului pentru reintegrare, Roman Roșca, a vizat subiecte de interes strategic din Zona de Securitate # Curentul.md
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Fîrlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. În cadrul vizitei, discuțiile au vizat subiecte de interes strategic pentru comunitățile din Zona de Securitate, printre care: […]
Acum 2 ore
14:10
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor # Curentul.md
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un […]
13:40
8 august – ultima zi pentru depunerea cererilor la plățile directe per cap de animal pentru crescătorii de oi și capre # Curentul.md
Crescătorii de oi și capre pot depune, începând cu 23 iunie, cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal. Termenul-limită este 8 august. Sprijinul financiar este acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne […]
Acum 4 ore
13:10
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru acced în etapa interviului pentru funcția de șef al ÎS „Poșta Moldovei” # Curentul.md
Agenția Proprietății Publice informează despre încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”. Termenul de depunere a documentelor a fost stabilit pentru data de 6 august 2025, ora 16:00. Până la expirarea termenului, au fost înregistrate trei dosare ale candidaților. În urma evaluării dosarelor, doi candidați […]
12:40
Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții și două persoane reținute # Curentul.md
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […]
12:10
Igor Dodon anunță depunerea listei candidaților Blocului Electoral Patriotic pentru Parlament # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august, Blocul Electoral Patriotic va depune lista candidaților pentru Parlament. „Astăzi, 8 august, la ora 15:00, Comisia Electorală Centrală va examina cererea Partidului Comuniștilor de aderare la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Sperăm într-o decizie pozitivă, iar apoi luni, 11 august, împreună […]
11:30
Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De […]
Acum 6 ore
11:10
Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul ALTERNATIVA va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare # Curentul.md
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4. ”Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe […]
11:10
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după […]
10:40
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost cât de cât constant, chiar dacă insuficient, dacă raportăm la potenţialul companiilor de construcţii şi la necesităţile reale de edificii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, în anul 2022 au fost eliberate 3394 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidențiale, în 2023 […]
10:10
3 autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală # Curentul.md
Trei localități din Moldova – orașul Leova, comuna Copceac și comuna Sireți – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), implementată de PNUD, pentru a conceptualiza și pune în practică Portofolii de proiecte pentru transformare locală. Comunitățile au fost selectate în cadrul unei competiții regionale, alături de […]
09:40
Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Centru al municipiului Chișinău despre desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm. Aceste rețele alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră aproximativ 1.000 de locuitori din zona străzii Valea Dicescu și șoseaua Hîncești. Ca urmare a acestor […]
Acum 8 ore
09:10
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ […]
Acum 24 ore
17:40
Compensațiile pentru energia electrică acordate antreprenorilor au depășit 81 milioane de lei în primele 7 luni din 2025 # Curentul.md
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […]
17:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la buget în șapte luni ale anului # Curentul.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 22 595,83 mil. lei (circa 22,6 miliarde lei), ceea ce constituie cu 1 487,25 mil. lei (+7 %) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o are taxa pe valoarea adăugată (TVA) […]
16:40
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024. În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea se regăsesc rapoartele anuale de […]
16:10
Ministerul Agriculturii a organizat consultări pentru actualizarea Regulamentului privind Cartea istoriei câmpului # Curentul.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au […]
16:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune diasporei un parteneriat de încredere cu diaspora, pe model portughez, informează CURENTUL. Igor Munteanu, liderul CUB, spune că „august este luna în care moldovenii revin acasă. Mulți revin din obligația de a-și revedea rudele, copiii și nepoții, ori de a plânge la un capăt de mormânt pe […]
15:30
Mark Tkaciuk: Soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională # Curentul.md
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit […]
15:30
Răspuns la cererea prealabilă. Irina Vlah: Pentru PAS, statutul de deputat înseamnă dreptul de a minți și de a nu fi tras la răspundere # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit răspuns de la Igor Grosu, președintele Parlamentului și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, la cererea sa prealabilă. Ea a constatat că „Igor Grosu a confundat drepturile cetățenilor cu obrăznicia. Liderul „galbenilor” s-a ascuns în spatele statutului de deputat, deoarece se teme de răspunderea […]
15:30
11 noi investitori eligibili pentru centrale fotovoltaice și eoliene, inclusiv în Zona de Securitate # Curentul.md
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene în țară. Printre cei 11 câștigători desemnați se numără și trei investitori din localități situate în perimetrul Zonei de Securitate, care vor construi […]
Ieri
15:10
CEC: Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din […]
14:40
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […]
14:30
Analist politic: Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european, oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament # Curentul.md
Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european pe care a fost pusă odată cu primirea statutului de țară candidat la UE. Declarația a fost făcută de comentatorul politic Victor Nichituș, informează CURENTUL. El a spus că, toate afirmațiile pe […]
14:10
Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi # Curentul.md
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat […]
13:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a avertizat că polarizarea actuală din campania electorală pune în pericol stabilitatea țării. El a menționat că atât o victorie a actualei guvernări, cât și un eventual „triumf prorusesc” ar putea provoca o criză de proporții. „Deja sunt aruncate peste tot lozinci: Ultima bătălie! Acum ori niciodată! Alegeri […]
13:10
Alegerile parlamentare 2025: CEC reamintește termenul-limită pentru înregistrarea votului prin corespondență în diaspora # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență […]
12:40
Irina Vlah cere Maiei Sandu să convoace de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, […]
12:40
Noua Opțiune Istorică: Pentru deblocarea situaţiei în economie, vom propune în viitorul Parlament demararea unei noi amnistii a capitalurilor # Curentul.md
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate […]
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, încurajează tinerii din diasporă să revină acasă prin Programul „DOR” # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „DOR – Diasporă*Origini*Reveniri”. În următoarele zile, 100 de adolescenți din 16 țări și din Republica Moldova vor explora cultura și tradițiile naționale și vor petrece timpul împreună, informează CURENTUL. „Sunt copii educați, energici, care poartă în suflet dorul […]
11:30
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează: peste 75% dintre piloni sunt deja montați # Curentul.md
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm susținut, cu progrese vizibile de pe ambele capete ale traseului. Pe direcția sud, echipele de muncitori se apropie de Stația Electrică Vulcănești, iar în zona centrală lucrările au ajuns deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău. […]
11:10
Noi cereri și liste de subscripție depuse la CEC în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Pe parcursul zilei de ieri 6 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat documentele și listele de subscripție în susținerea unui candidat independent, o cerere de înregistrare a unui bloc electoral și o cerere din partea unui potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Listele de subscripție și alte documente relevante au […]
10:40
Aplicarea Programului de conformare a contribuabililor reprezintă o soluție eficientă pentru sporirea gradului de conformare voluntară, precum și pentru identificarea, prevenirea și sancționarea încălcărilor fiscale. În acest sens, față de 179 contribuabili care activează în domeniul industriei prelucrătoare au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 399 de vizite fiscale în scopul […]
10:10
Zeci de intervenții ale IGSU după furtuna din 6 august: copaci căzuți și acoperișuri avariate # Curentul.md
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți. Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor […]
09:40
Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # Curentul.md
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni.
09:10
Pierderile de gaze naturale în rețelele „Moldovagaz” – 14,9 milioane metri cubi în prima jumătate a anului 2025 # Curentul.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […]
6 august 2025
17:40
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a # Curentul.md
1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate. Potrivit datelor statistice de bilanț al activității Parlamentului de legislatura a XI-a, cele mai multe dintre ele, aproape 55 %, aparțin deputaților. De asemenea, Guvernul a înaintat 668 de inițiative legislative, iar Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat 168 […]
17:20
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a inițiat procedura de contestare și suspendare „a deciziei politice cu privire la „vestita” interdicție” a României, urmare a căreia nu mai poate intra pe teritoriul României și respectiv în spațiul Schengen. Edilul a reiterat că interdicția e una politică și că […]
17:10
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor angajați în industrii de importanță strategică # Curentul.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, angajați […]
17:10
Andrei Năstase – înregistrat în cursa electorală: Mă angajez să lupt pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită # Curentul.md
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Politicianul vine în alegeri „Cu un mesaj clar – „Curaj, Demnitate, Credință!” și se angajează să lupte pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită. Andrei Năstase vine cu un plan concret de reforme, axat pe […]
17:10
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă. Potrivit spuselor sale, economia necesită măsuri extraordinare și foarte curajoase. Ea necesită atât echilibru, cât și gândire profundă a tuturor pașilor viitori și, în același timp, curaj și determinare. „Trebuie să renunțăm, în […]
16:40
Om de afaceri, la masa rotundă organizată de Alianța „MOLDOVENII”: Putem produce în țară. Avem nevoie de un plan clar și de voință politică # Curentul.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […]
16:20
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, 2025. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre. In această cursă politică, Partidul CUB intră cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi […]
16:10
Ministra Agriculturii, în vizită la o gospodărie-model: Agricultură integrată și practici moderne pentru recolte durabile # Curentul.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a mers ieri, în satul Sărata Galbenă, unde a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas. Cu o suprafață gestionată de peste 3700 de hectare și o moară proprie, Ștefan Vlas este unul dintre agricultorii care practică o formă integrată de agricultură, începând de la lucrările solului până […]
15:40
Moldova primește 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru tranziția energetică verde # Curentul.md
Creșterea utilizării energiei verzi în Republica Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri. Acordul prevede realizarea Programului pentru tranziția energetică verde, care susține reforme majore în domeniul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
În perioada 11 iulie – 4 august, au fost inaugurate cinci puncte farmaceutice în mai multe localități rurale, în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Noile farmacii au fost deschise în Săseni (raionul Călărași), Unțești (raionul Ungheni), Vălcineț (raionul Ocnița), Cuhnești (raionul Glodeni) și Recea (raionul Strășeni). Prin […]
14:40
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată de pompieri, după ce a căzut într-o fântână cu apă, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august, într-o gospodărie din localitate. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:29. La fața locului a intervenit […]
14:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu un apel către cei din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Politicianul i-a îndemnat „să nu se ocupe de „răket””. „Vă chem să vă luați labele murdare și să fiți, în primul rând, oameni. Nu distrugeți oameni, familii, businessuri, democrația, libera […]
