Partidul Republican „Inima Moldovei” și-a desemnat candidații la funcția de deputat
Curentul.md, 11 august 2025 10:30
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Membrii Consiliului au discutat și au aprobat în unanimitate lista candidaților care vor intra în lista comună a Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare. Astăzi, lista electorală va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale pentru înregistrare.
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 5 minute
10:30
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Membrii Consiliului au discutat și au aprobat în unanimitate lista candidaților care vor intra în lista comună a Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare. Astăzi, lista electorală va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale pentru înregistrare.
Acum 30 minute
10:10
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 791,16 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 23,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 4 – 10 […]
Acum o oră
09:40
Weekend în Moldova pentru președintele României: Drumeții, festivaluri și tradiții locale # Curentul.md
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a menționat: „ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”. „Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, […]
Acum 2 ore
09:20
Rezultatele controalelor fiscale în domeniul stomatologic: Obligațiile fiscale au crescut cu 49% # Curentul.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, față de 31 contribuabili care activează în domeniul asistenței stomatologice au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 71 de vizite fiscale în scopul stabilirii datelor de ordin general, inclusiv vizite fiscale cu ieșirea la fața locului în scopul observării directe a activității contribuabilului privind […]
Ieri
10:10
Blocul Electoral Patriotic: Cine dacă nu noi? Noi știm cu adevărat ce trebuie de făcut # Curentul.md
La Edineț, a avut loc o întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, cu membrii organizațiilor de partid ale formațiunilor politice din trei raioane: Edineț, Dondușeni și Ocnița. Sala Casei de Cultură unde a avut loc întâlnirea a fost plină. În adresa liderilor BEP au răsunat mai […]
9 august 2025
13:30
Igor Dodon, la întâlnirea cu echipele din Ștefan Vodă: În jurul Blocului Patriotic se adună oamenii care își iubesc neamul și țara # Curentul.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. În cadrul discuțiilor, liderii politici au abordat teme de actualitate legate de situația social-economică și […]
12:00
BUN a depus actele pentru alegeri: Programul electoral este centrat pe angajamentul ferm de a promova ideea unui Tratat de Frățietate România–Republica Moldova # Curentul.md
Blocul electoral BUN a depus, ieri, documentele pentru a fi înregistrat oficial la Comisia Electorală Centrală. Blocul electoral BUN – Blocul Unității Naționale, se declară un proiect de unificare a forțelor unioniste, o alianță electorală cu viziune clară și obiectiv strategic: reîntregirea națională prin unirea Republicii Moldova cu România. Blocul BUN este constituit juridic din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic – prima întâlnire cu echipele. Irina Vlah: Vom bate la fiecare ușă! # Curentul.md
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […]
8 august 2025
17:10
Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut, anunță IGSU. Astăzi, cu scopul […]
16:40
SFS: Peste 600 de vizite fiscale aduc o creștere de 9% a obligațiilor fiscale în sectorul transporturilor # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă eforturile de a consolida colaborarea cu contribuabilii prin promovarea conformării voluntare, dezvoltarea continuă a sistemului de analiză și evaluare a riscurilor, pentru a susține un mediu economic bazat pe concurență loială și pentru a preîntâmpina cazurile de fraudare a bugetului de stat. În acest sens, aplicarea Programului de conformare a […]
16:10
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, întâlnire la FMF înaintea preliminariilor CM 2026 # Curentul.md
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a găzduit vizita oficială a Excelenței Sale, dl. Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova. La întrevedere au participat Președintele FMF, Leonid Oleinicenco, Secretarul General FMF, Serghei Butelschi, și Directorul Executiv FMF, Adrian Ixari, precum și Ala Șveț, Ofițer politic al Ambasadei Statului Israel. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor […]
15:40
Moldova își modernizează rețeaua de stații hidrologice și agrometeorologice, cu sprijinul Suediei, Japoniei și al PNUD # Curentul.md
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat pe 7 august 2025 de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290.000 de dolari SUA, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei, […]
15:20
VIDEO// Boris Volosatîi, despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: „Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova” # Curentul.md
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […]
15:10
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a grupului de companii „Moldovagaz”, au fost finalizate, acesta fiind pus în funcțiune oficial. În total, oficiul va găzdui 23 de angajați ai SRL „Ungheni-gaz”, care deservește raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, 97 de angajați ai sucursalei raionale „Ungheni-gaz”, precum și […]
14:40
Viceprim-ministrului pentru reintegrare, Roman Roșca, a vizat subiecte de interes strategic din Zona de Securitate # Curentul.md
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Fîrlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. În cadrul vizitei, discuțiile au vizat subiecte de interes strategic pentru comunitățile din Zona de Securitate, printre care: […]
14:10
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor # Curentul.md
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un […]
13:40
8 august – ultima zi pentru depunerea cererilor la plățile directe per cap de animal pentru crescătorii de oi și capre # Curentul.md
Crescătorii de oi și capre pot depune, începând cu 23 iunie, cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal. Termenul-limită este 8 august. Sprijinul financiar este acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne […]
13:10
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru acced în etapa interviului pentru funcția de șef al ÎS „Poșta Moldovei” # Curentul.md
Agenția Proprietății Publice informează despre încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”. Termenul de depunere a documentelor a fost stabilit pentru data de 6 august 2025, ora 16:00. Până la expirarea termenului, au fost înregistrate trei dosare ale candidaților. În urma evaluării dosarelor, doi candidați […]
12:40
Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții și două persoane reținute # Curentul.md
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […]
12:10
Igor Dodon anunță depunerea listei candidaților Blocului Electoral Patriotic pentru Parlament # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august, Blocul Electoral Patriotic va depune lista candidaților pentru Parlament. „Astăzi, 8 august, la ora 15:00, Comisia Electorală Centrală va examina cererea Partidului Comuniștilor de aderare la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Sperăm într-o decizie pozitivă, iar apoi luni, 11 august, împreună […]
11:30
Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De […]
11:10
Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul ALTERNATIVA va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare # Curentul.md
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4. ”Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe […]
11:10
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după […]
10:40
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost cât de cât constant, chiar dacă insuficient, dacă raportăm la potenţialul companiilor de construcţii şi la necesităţile reale de edificii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, în anul 2022 au fost eliberate 3394 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidențiale, în 2023 […]
10:10
3 autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală # Curentul.md
Trei localități din Moldova – orașul Leova, comuna Copceac și comuna Sireți – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), implementată de PNUD, pentru a conceptualiza și pune în practică Portofolii de proiecte pentru transformare locală. Comunitățile au fost selectate în cadrul unei competiții regionale, alături de […]
09:40
Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Centru al municipiului Chișinău despre desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm. Aceste rețele alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră aproximativ 1.000 de locuitori din zona străzii Valea Dicescu și șoseaua Hîncești. Ca urmare a acestor […]
09:10
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ […]
7 august 2025
17:40
Compensațiile pentru energia electrică acordate antreprenorilor au depășit 81 milioane de lei în primele 7 luni din 2025 # Curentul.md
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […]
17:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la buget în șapte luni ale anului # Curentul.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 22 595,83 mil. lei (circa 22,6 miliarde lei), ceea ce constituie cu 1 487,25 mil. lei (+7 %) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o are taxa pe valoarea adăugată (TVA) […]
16:40
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024. În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea se regăsesc rapoartele anuale de […]
16:10
Ministerul Agriculturii a organizat consultări pentru actualizarea Regulamentului privind Cartea istoriei câmpului # Curentul.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au […]
16:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune diasporei un parteneriat de încredere cu diaspora, pe model portughez, informează CURENTUL. Igor Munteanu, liderul CUB, spune că „august este luna în care moldovenii revin acasă. Mulți revin din obligația de a-și revedea rudele, copiii și nepoții, ori de a plânge la un capăt de mormânt pe […]
15:30
Mark Tkaciuk: Soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională # Curentul.md
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit […]
15:30
Răspuns la cererea prealabilă. Irina Vlah: Pentru PAS, statutul de deputat înseamnă dreptul de a minți și de a nu fi tras la răspundere # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit răspuns de la Igor Grosu, președintele Parlamentului și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, la cererea sa prealabilă. Ea a constatat că „Igor Grosu a confundat drepturile cetățenilor cu obrăznicia. Liderul „galbenilor” s-a ascuns în spatele statutului de deputat, deoarece se teme de răspunderea […]
15:30
11 noi investitori eligibili pentru centrale fotovoltaice și eoliene, inclusiv în Zona de Securitate # Curentul.md
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene în țară. Printre cei 11 câștigători desemnați se numără și trei investitori din localități situate în perimetrul Zonei de Securitate, care vor construi […]
15:10
CEC: Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din […]
14:40
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […]
14:30
Analist politic: Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european, oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament # Curentul.md
Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european pe care a fost pusă odată cu primirea statutului de țară candidat la UE. Declarația a fost făcută de comentatorul politic Victor Nichituș, informează CURENTUL. El a spus că, toate afirmațiile pe […]
14:10
Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi # Curentul.md
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat […]
13:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a avertizat că polarizarea actuală din campania electorală pune în pericol stabilitatea țării. El a menționat că atât o victorie a actualei guvernări, cât și un eventual „triumf prorusesc” ar putea provoca o criză de proporții. „Deja sunt aruncate peste tot lozinci: Ultima bătălie! Acum ori niciodată! Alegeri […]
13:10
Alegerile parlamentare 2025: CEC reamintește termenul-limită pentru înregistrarea votului prin corespondență în diaspora # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență […]
12:40
Irina Vlah cere Maiei Sandu să convoace de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, […]
12:40
Noua Opțiune Istorică: Pentru deblocarea situaţiei în economie, vom propune în viitorul Parlament demararea unei noi amnistii a capitalurilor # Curentul.md
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate […]
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, încurajează tinerii din diasporă să revină acasă prin Programul „DOR” # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „DOR – Diasporă*Origini*Reveniri”. În următoarele zile, 100 de adolescenți din 16 țări și din Republica Moldova vor explora cultura și tradițiile naționale și vor petrece timpul împreună, informează CURENTUL. „Sunt copii educați, energici, care poartă în suflet dorul […]
11:30
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează: peste 75% dintre piloni sunt deja montați # Curentul.md
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm susținut, cu progrese vizibile de pe ambele capete ale traseului. Pe direcția sud, echipele de muncitori se apropie de Stația Electrică Vulcănești, iar în zona centrală lucrările au ajuns deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău. […]
11:10
Noi cereri și liste de subscripție depuse la CEC în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Pe parcursul zilei de ieri 6 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat documentele și listele de subscripție în susținerea unui candidat independent, o cerere de înregistrare a unui bloc electoral și o cerere din partea unui potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Listele de subscripție și alte documente relevante au […]
10:40
Aplicarea Programului de conformare a contribuabililor reprezintă o soluție eficientă pentru sporirea gradului de conformare voluntară, precum și pentru identificarea, prevenirea și sancționarea încălcărilor fiscale. În acest sens, față de 179 contribuabili care activează în domeniul industriei prelucrătoare au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 399 de vizite fiscale în scopul […]
10:10
Zeci de intervenții ale IGSU după furtuna din 6 august: copaci căzuți și acoperișuri avariate # Curentul.md
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți. Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor […]
09:40
Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # Curentul.md
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni.
09:10
Pierderile de gaze naturale în rețelele „Moldovagaz” – 14,9 milioane metri cubi în prima jumătate a anului 2025 # Curentul.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.