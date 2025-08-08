Procuratura: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare

14:30

Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european pe care a fost pusă odată cu primirea statutului de țară candidat la UE. Declarația a fost făcută de comentatorul politic Victor Nichituș, informează CURENTUL. El a spus că, toate afirmațiile pe […]