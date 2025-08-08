Procuratura: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare
Curentul.md, 8 august 2025 09:10
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ […]
• • •
Compensațiile pentru energia electrică acordate antreprenorilor au depășit 81 milioane de lei în primele 7 luni din 2025 # Curentul.md
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […]
17:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la buget în șapte luni ale anului # Curentul.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 22 595,83 mil. lei (circa 22,6 miliarde lei), ceea ce constituie cu 1 487,25 mil. lei (+7 %) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o are taxa pe valoarea adăugată (TVA) […]
16:40
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024. În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea se regăsesc rapoartele anuale de […]
16:10
Ministerul Agriculturii a organizat consultări pentru actualizarea Regulamentului privind Cartea istoriei câmpului # Curentul.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au […]
16:00
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune diasporei un parteneriat de încredere cu diaspora, pe model portughez, informează CURENTUL. Igor Munteanu, liderul CUB, spune că „august este luna în care moldovenii revin acasă. Mulți revin din obligația de a-și revedea rudele, copiii și nepoții, ori de a plânge la un capăt de mormânt pe […]
15:30
Mark Tkaciuk: Soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională # Curentul.md
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit […]
15:30
Răspuns la cererea prealabilă. Irina Vlah: Pentru PAS, statutul de deputat înseamnă dreptul de a minți și de a nu fi tras la răspundere # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit răspuns de la Igor Grosu, președintele Parlamentului și președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, la cererea sa prealabilă. Ea a constatat că „Igor Grosu a confundat drepturile cetățenilor cu obrăznicia. Liderul „galbenilor” s-a ascuns în spatele statutului de deputat, deoarece se teme de răspunderea […]
15:30
11 noi investitori eligibili pentru centrale fotovoltaice și eoliene, inclusiv în Zona de Securitate # Curentul.md
Guvernul Republicii Moldova continuă să susțină tranziția către surse de energie curată. Cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene în țară. Printre cei 11 câștigători desemnați se numără și trei investitori din localități situate în perimetrul Zonei de Securitate, care vor construi […]
15:10
CEC: Mai sunt 7 zile în care alegătorii se pot înregistra pentru a vota prin corespondență # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare din […]
14:40
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal, a anunțat vești bune pentru cetățenii moldoveni din Federația Rusă. Potrivit spuselor sale, în perioada 1 octombrie 2025 – 1 ianuarie 2026, cetățenii moldoveni care s-au întors acasă sau au intrat în Rusia (inclusiv prin alte țări) își vor putea legaliza statutul: „Pentru a face […]
14:30
Analist politic: Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european, oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament # Curentul.md
Oricare ar fi coaliția majoritară din viitorul Parlament, inclusiv una fără PAS, Republica Moldova nu mai poate fi întoarsă de pe drumul european pe care a fost pusă odată cu primirea statutului de țară candidat la UE. Declarația a fost făcută de comentatorul politic Victor Nichituș, informează CURENTUL. El a spus că, toate afirmațiile pe […]
14:10
Alte 9.500 de familii vor primi sprijin prin EcoVoucher pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi # Curentul.md
9.500 de vouchere în valoare de 6.000 lei fiecare au ajuns la beneficiari în cadrul sesiunii programului EcoVoucher din perioada 07-31 august. Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta de peste 63 de ani, pentru a le ajuta să reducă factura la energia electrică. Sprijinul oferit de stat […]
13:40
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a avertizat că polarizarea actuală din campania electorală pune în pericol stabilitatea țării. El a menționat că atât o victorie a actualei guvernări, cât și un eventual „triumf prorusesc” ar putea provoca o criză de proporții. „Deja sunt aruncate peste tot lozinci: Ultima bătălie! Acum ori niciodată! Alegeri […]
13:10
Alegerile parlamentare 2025: CEC reamintește termenul-limită pentru înregistrarea votului prin corespondență în diaspora # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că mai sunt 7 zile în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării, se vor afla pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelandei, se pot înregistra pentru a vota prin corespondență […]
12:40
Irina Vlah cere Maiei Sandu să convoace de urgenţă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate şi puneţi în discuţie problema datoriei de stat # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, […]
12:40
Noua Opțiune Istorică: Pentru deblocarea situaţiei în economie, vom propune în viitorul Parlament demararea unei noi amnistii a capitalurilor # Curentul.md
Partidul Politic Noua Opţiune Istorică este îngrijorat de stagnarea economiei naţionale în general, dar şi de declinul ce caracterizează cele mai importante domenii de activitate. Într-un comunicat de presă, formațiunea consideră că lucrul acesta se datorează atât lipsei de investiţii, cât şi faptului că un volum mare de mijloace financiare, din diverse motive, nu poate […]
12:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, încurajează tinerii din diasporă să revină acasă prin Programul „DOR” # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „DOR – Diasporă*Origini*Reveniri”. În următoarele zile, 100 de adolescenți din 16 țări și din Republica Moldova vor explora cultura și tradițiile naționale și vor petrece timpul împreună, informează CURENTUL. „Sunt copii educați, energici, care poartă în suflet dorul […]
11:30
Lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău avansează: peste 75% dintre piloni sunt deja montați # Curentul.md
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm susținut, cu progrese vizibile de pe ambele capete ale traseului. Pe direcția sud, echipele de muncitori se apropie de Stația Electrică Vulcănești, iar în zona centrală lucrările au ajuns deja în raionul Ialoveni, la doar câțiva kilometri de Stația Electrică Chișinău. […]
11:10
Noi cereri și liste de subscripție depuse la CEC în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Curentul.md
Pe parcursul zilei de ieri 6 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat documentele și listele de subscripție în susținerea unui candidat independent, o cerere de înregistrare a unui bloc electoral și o cerere din partea unui potențial candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Listele de subscripție și alte documente relevante au […]
10:40
Aplicarea Programului de conformare a contribuabililor reprezintă o soluție eficientă pentru sporirea gradului de conformare voluntară, precum și pentru identificarea, prevenirea și sancționarea încălcărilor fiscale. În acest sens, față de 179 contribuabili care activează în domeniul industriei prelucrătoare au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 399 de vizite fiscale în scopul […]
10:10
Zeci de intervenții ale IGSU după furtuna din 6 august: copaci căzuți și acoperișuri avariate # Curentul.md
Peste 40 de misiuni au fost întreprinse de salvatorii și pompierii din Republica Moldova în urma intensificării vântului și ploilor din ziua de 6 august 2025. Cele mai dese solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău, Soroca și Bălți. Conform informațiilor din subdiviziunile teritoriale, angajații IGSU au intervenit pentru realizarea lucrărilor de defrișare a arborilor […]
09:40
Percheziții de amploare în mai multe localități, într-un dosar de corupere electorală și finanțare ilegală # Curentul.md
Ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară în această dimineață 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Cu detalii vom reveni.
Pierderile de gaze naturale în rețelele „Moldovagaz” – 14,9 milioane metri cubi în prima jumătate a anului 2025 # Curentul.md
Volumul consumului tehnologic și pierderilor de gaze naturale în prima jumătate a anului 2025 în rețelele de distribuție a gazelor naturale ale întreprinderilor de distribuție din grupul „Moldovagaz”, precum și măsurile necesare pentru reducerea în continuare a acestui indicator au fost discutate într-o ședință de lucru cu participarea membrilor Consiliului de Administrație și a șefilor […]
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a # Curentul.md
1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate. Potrivit datelor statistice de bilanț al activității Parlamentului de legislatura a XI-a, cele mai multe dintre ele, aproape 55 %, aparțin deputaților. De asemenea, Guvernul a înaintat 668 de inițiative legislative, iar Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat 168 […]
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, liderul Mișcării Alternativa Națională, a anunțat că a inițiat procedura de contestare și suspendare „a deciziei politice cu privire la „vestita” interdicție” a României, urmare a căreia nu mai poate intra pe teritoriul României și respectiv în spațiul Schengen. Edilul a reiterat că interdicția e una politică și că […]
Guvernul va oferi indemnizații lunare de 3.000 de lei tinerilor angajați în industrii de importanță strategică # Curentul.md
Tinerii care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică vor beneficia de o indemnizație lunară, neimpozabilă, în valoare de 3000 de lei, timp de 12 luni. Guvernul a aprobat instituirea Programului național privind acordarea indemnizațiilor lunare tinerilor angajați. Programul vizează tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, cu o calificare profesională, angajați […]
Andrei Năstase – înregistrat în cursa electorală: Mă angajez să lupt pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită # Curentul.md
Astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Politicianul vine în alegeri „Cu un mesaj clar – „Curaj, Demnitate, Credință!” și se angajează să lupte pentru o Moldova mai dreaptă, mai prosperă și mai unită. Andrei Năstase vine cu un plan concret de reforme, axat pe […]
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că situația catastrofală care s-a creat în economie necesită mai mult decât o gestionare competentă. Potrivit spuselor sale, economia necesită măsuri extraordinare și foarte curajoase. Ea necesită atât echilibru, cât și gândire profundă a tuturor pașilor viitori și, în același timp, curaj și determinare. „Trebuie să renunțăm, în […]
Om de afaceri, la masa rotundă organizată de Alianța „MOLDOVENII”: Putem produce în țară. Avem nevoie de un plan clar și de voință politică # Curentul.md
Mediul de afaceri așteaptă din partea autorităților o simplificare a sistemului fiscal și intensificarea dezvoltării industriale. Reprezentanții mediului de afaceri și-au prezentat propunerile în cadrul celei de-a treia Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”, care desfășoară consultări publice pentru perfecționarea programului său electoral. Participanții la întâlnire au criticat dur modelul actual de guvernare. […]
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, 2025. „Este un moment important, care marchează startul unei competiții electorale cruciale pentru viitorul țării noastre. In această cursă politică, Partidul CUB intră cu încrederea deplină că Republica Moldova depune eforturi pentru a-și construi […]
Ministra Agriculturii, în vizită la o gospodărie-model: Agricultură integrată și practici moderne pentru recolte durabile # Curentul.md
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a mers ieri, în satul Sărata Galbenă, unde a vizitat gospodăria agricolă a fermierului Ștefan Vlas. Cu o suprafață gestionată de peste 3700 de hectare și o moară proprie, Ștefan Vlas este unul dintre agricultorii care practică o formă integrată de agricultură, începând de la lucrările solului până […]
Moldova primește 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru tranziția energetică verde # Curentul.md
Creșterea utilizării energiei verzi în Republica Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri. Acordul prevede realizarea Programului pentru tranziția energetică verde, care susține reforme majore în domeniul […]
În perioada 11 iulie – 4 august, au fost inaugurate cinci puncte farmaceutice în mai multe localități rurale, în cadrul proiectului „Farmacie în satul tău”, implementat de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Noile farmacii au fost deschise în Săseni (raionul Călărași), Unțești (raionul Ungheni), Vălcineț (raionul Ocnița), Cuhnești (raionul Glodeni) și Recea (raionul Strășeni). Prin […]
O femeie în vârstă de 63 de ani a fost salvată de pompieri, după ce a căzut într-o fântână cu apă, în localitatea Grimăncăuți, raionul Briceni. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de 5 august, într-o gospodărie din localitate. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:29. La fața locului a intervenit […]
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA”, a veni cu un apel către cei din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Politicianul i-a îndemnat „să nu se ocupe de „răket””. „Vă chem să vă luați labele murdare și să fiți, în primul rând, oameni. Nu distrugeți oameni, familii, businessuri, democrația, libera […]
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”. Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, […]
Cetățenii moldoveni din Franța vor primi pensii: Guvernul a aprobat Aranjamentul pentru aplicarea Acordului bilateral # Curentul.md
Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025 – un pas important pentru ca drepturile prevăzute în acord să poată fi puse în practică, informează CURENTUL. Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova stabiliți […]
Wizz Air lansează o nouă rută aeriană directă între Republica Moldova și Bulgaria. Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor putea călători direct spre capitala bulgară, Sofia. Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică. Sofia este o destinație care combină […]
Andrei Năstase, fost ministru al Afacerilor Interne și potențial candidat independent la funcția de deputat, își sărbătorește ziua de naștere – împlinește 50 de ani. Politicianul, în cadrul unui live pe Facebook, a spus că astăzi e „o zi frumoasă, dată de la Dumnezeu” și gândurile sale, în primul rând, se îndreaptă către părinții săi.â […]
Guvernul a aprobat noi numiri în funcții-cheie: Ambasadori, directori de instituții și rechemări din funcție # Curentul.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri, informează CURENTUL. Viorel Ursu a fost numit Ambasador al Republicii Moldova în Suedia. Mihail Barbulat, Ambasador al Republicii Moldova în Ungaria, a fost numit, prin cumul, în funcția de Ambasador în Republica Croaţia, Bosnia şi Herzegovina, Slovenia, Comisia Dunării. Totodată, Ana Taban a fost rechemată […]
Vlad Plahotniuc: Vă îndemn să trecem de la așteptări și de la intenții la coeziune și la fapte! Iar partea mea de implicare și de contribuție politică se va simți tot mai mult # Curentul.md
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, într-o nouă postare pe rețelele de socializare, și-a anunțat anunțat revenirea în politică și cheamă foștii săi colegi să formeze din nou o echipă, cu care să scoată țara de sub guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate. „În economie e un adevărat prăpăd, e dezastru! Prețurile și tarifele la gaz, la […]
Trei candidați, selectați pentru etapa interviului la funcția de administrator al Aeroportului Chișinău # Curentul.md
Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” anunță finalizarea etapei de depunere a dosarelor pentru concursul de ocupare a funcției de administrator, în conformitate cu decizia fondatorului – Agenția Proprietății Publice. Până la termenul-limită stabilit pentru 5 august 2025, ora 16:00, au fost înregistrate 11 dosare. În urma evaluării efectuate de comisia de concurs, trei candidați […]
Guvernul alocă fonduri pentru satele lovite de vijelii și ploi torențiale în mai–iunie # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a anunțat că tocmai s-a încheiat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE). Oficialul a precizat că, anumite regiuni au fost afectate de calamitățile naturale din mai – iunie, iar Guvernul vine în ajutor – aproape 3 milioane de lei vor fi direcționate spre regiunile care au avut de suferit. „Din fondul de […]
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile Alianței „MOLDOVENII” # Curentul.md
Publicarea zilnică a structurii importurilor, astfel încât orice antreprenor moldovean să vadă ce poate produce pentru piața locală — este una dintre propunerile lansate de președintele Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, economistul Denis Roșca. În cadrul celei de-a treia Mese Rotunde Naționale, dedicată dezvoltării economice, substituției de importuri, stimulării exporturilor și dezvoltării regiunilor, Denis Roșca a […]
Igor Dodon a discutat cu Ambasadoarea Marii Britanii despre situația politică din Moldova # Curentul.md
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord la Chișinău, E.S. Fern Horine. În cadrul discuției, părțile au abordat o serie de subiecte de actualitate ce țin de situația politică din țară, relațiile dintre Republica Moldova și Regatul Unit, […]
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul s-a axat pe beneficiile aduse de Legea cu privire la veteranii de război, adoptată în anul 2024, dar și pe prioritățile de viitor, în vederea protecției drepturilor veteranilor. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război, […]
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, care și-a început misiunea în țara noastră, informează CURENTUL. Oficialii au accentuat importanța menținerii dialogului strategic moldo-american pentru promovarea valorilor comune și dezvoltarea țării noastre. La final, premierul Dorin Recean i-a urat însărcinatului cu afaceri […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță înregistrarea unor focare de Pestă porcină africană (PPA) și de rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost confirmate trei focare de pestă porcină la porci domestici în localitatea Cărpineni, raionul Hîncești, și un focar la mistreț în apropierea localității Criva, raionul Briceni. De asemenea, a fost depistat un […]
Cu prilejul Zilelor Diasporei 2025, publicul este invitat să descopere cele mai recente apariții editoriale ale scriitorilor originari din Republica Moldova, stabiliți peste hotare, reunite în cadrul expoziției tematice „Autori basarabeni în lume”. Evenimentul este organizat în contextul Zilelor Diasporei, marcate anual în luna august sub egida Guvernului Republicii Moldova, cu scopul de a consolida […]
