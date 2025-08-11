Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic în susținerea dezvoltării economice locale și consolidarea autonomiei financiare. Administrarea și valorificarea terenurilor include mai multe […]
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # Curentul.md
Acum o oră
17:30
30 de clădiri publice din Moldova vor fi renovate pentru eficiență energetică și confort sporit # Curentul.md
30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi renovate integral, pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mai eficiente energetic. Proiectul este realizat cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare, care oferă un credit de 30 milioane de euro, și al Guvernului Federal al Germaniei, care contribuie cu un grant de 38,7 milioane de […]
17:20
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a depus, la CEC, lista cu candidați # Curentul.md
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie anul curent. Astăzi, această listă împreună cu documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrare – a anunțat Igor […]
17:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni ambițioși. „Vrem […]
Acum 2 ore
17:10
Trafic record la Aeroportul Chișinău în iulie: peste 703.000 pasageri, cu 45% mai mult decât în 2024 # Curentul.md
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie cu o performanță ascendentă, care confirmă trendul puternic al sezonului estival. În iulie, s-a înregistrat un trafic total de 703.252 pasageri îmbarcați și debarcați – ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată. Comparativ cu luna iulie 2024, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 45%, adică +218.187 […]
16:40
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un inculpat pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari (art. 42 alin. (5), art. 181/3 din […]
16:30
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Curentul.md
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […]
Acum 4 ore
16:10
Peste 200.000 de moldoveni vor beneficia de clădiri publice renovate și eficiente energetic # Curentul.md
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mult mai eficiente energetic, cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD, credit de 30,0 milioane EUR) și al Guvernului Federal al Germaniei (grant de 38,7 milioane EUR) prin […]
15:40
Bărbat de 34 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpirea unui automobil # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie […]
15:10
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 20,1% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2025 acest indicator a scăzut cu 1,8 milioane de metri cubi, sau […]
14:40
Chișinăul condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […]
Acum 6 ore
14:10
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, spune că a decis să candideze pentru că „știe ce șansă unică are țara noastră în următorii patru ani”. El spune că Republica Moldova a pierdut trei decenii până acum și nu mai este timp de pierdut. „De dragul […]
13:40
VIDEO// Victor Topal: Poliția continuă abuzurile împotriva „Inima Moldovei” și a Blocului Patriotic! # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului. „Am reușit eliberarea Annei. Totuși, Poliția PAS a […]
13:10
La Drochia a avut loc o întrevedere comună a conducerii și organizațiilor de partid ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei din trei raioane: Drochia, Rîșcani și Fălești. La această întâlnire, la cele trei partide s-au alăturat și membrii PCRM. Reamintim că pe 8 august Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial […]
12:40
Andrei Năstase vrea Parlament cu 61 de deputați: „Așa cum a decis poporul la referendum, în 2019” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, insistă pe reducerea numărului de deputați – de la 101 la 61. „Nu-s prea mulți 101 deputați la o populație înjumătățită din cauza sărăciei, corupției, nedreptății? Sunt destui 61, așa cum a decis poporul la referendum, în 2019. E timpul să fim reprezentați de mai puțini deputați, […]
Acum 8 ore
12:10
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” atenționează despre necesitatea de a implementa o nouă Lege a Ghilotinei # Curentul.md
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor […]
11:40
La Briceni, au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev – cu organizațiile teritoriale de partid. Sala Casei de Cultură din Briceni a fost arhiplină – oamenii vor schimbări și cred că formarea Blocului Electoral Patriotic va asigura victoria în […]
11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte […]
10:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” din Taraclia # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități locale și oaspeți din întreaga țară, informează CURENTUL. Festivalul „Prea curată-i fața pâinii”, organizat din 2012 și ajuns la a IX-a ediție, celebrează munca gospodarilor, respectul față de pâine și păstrarea tradițiilor. „Festivalul pâinii este o sărbătoare […]
10:30
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Membrii Consiliului au discutat și au aprobat în unanimitate lista candidaților care vor intra în lista comună a Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare. Astăzi, lista electorală va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale pentru înregistrare.
Acum 12 ore
10:10
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 791,16 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 23,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 4 – 10 […]
09:40
Weekend în Moldova pentru președintele României: Drumeții, festivaluri și tradiții locale # Curentul.md
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a menționat: „ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”. „Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, […]
09:20
Rezultatele controalelor fiscale în domeniul stomatologic: Obligațiile fiscale au crescut cu 49% # Curentul.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, față de 31 contribuabili care activează în domeniul asistenței stomatologice au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 71 de vizite fiscale în scopul stabilirii datelor de ordin general, inclusiv vizite fiscale cu ieșirea la fața locului în scopul observării directe a activității contribuabilului privind […]
Ieri
10:10
Blocul Electoral Patriotic: Cine dacă nu noi? Noi știm cu adevărat ce trebuie de făcut # Curentul.md
La Edineț, a avut loc o întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, cu membrii organizațiilor de partid ale formațiunilor politice din trei raioane: Edineț, Dondușeni și Ocnița. Sala Casei de Cultură unde a avut loc întâlnirea a fost plină. În adresa liderilor BEP au răsunat mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Igor Dodon, la întâlnirea cu echipele din Ștefan Vodă: În jurul Blocului Patriotic se adună oamenii care își iubesc neamul și țara # Curentul.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. În cadrul discuțiilor, liderii politici au abordat teme de actualitate legate de situația social-economică și […]
12:00
BUN a depus actele pentru alegeri: Programul electoral este centrat pe angajamentul ferm de a promova ideea unui Tratat de Frățietate România–Republica Moldova # Curentul.md
Blocul electoral BUN a depus, ieri, documentele pentru a fi înregistrat oficial la Comisia Electorală Centrală. Blocul electoral BUN – Blocul Unității Naționale, se declară un proiect de unificare a forțelor unioniste, o alianță electorală cu viziune clară și obiectiv strategic: reîntregirea națională prin unirea Republicii Moldova cu România. Blocul BUN este constituit juridic din […]
10:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic – prima întâlnire cu echipele. Irina Vlah: Vom bate la fiecare ușă! # Curentul.md
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […]
8 august 2025
17:10
Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut, anunță IGSU. Astăzi, cu scopul […]
16:40
SFS: Peste 600 de vizite fiscale aduc o creștere de 9% a obligațiilor fiscale în sectorul transporturilor # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă eforturile de a consolida colaborarea cu contribuabilii prin promovarea conformării voluntare, dezvoltarea continuă a sistemului de analiză și evaluare a riscurilor, pentru a susține un mediu economic bazat pe concurență loială și pentru a preîntâmpina cazurile de fraudare a bugetului de stat. În acest sens, aplicarea Programului de conformare a […]
16:10
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, întâlnire la FMF înaintea preliminariilor CM 2026 # Curentul.md
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a găzduit vizita oficială a Excelenței Sale, dl. Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova. La întrevedere au participat Președintele FMF, Leonid Oleinicenco, Secretarul General FMF, Serghei Butelschi, și Directorul Executiv FMF, Adrian Ixari, precum și Ala Șveț, Ofițer politic al Ambasadei Statului Israel. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor […]
15:40
Moldova își modernizează rețeaua de stații hidrologice și agrometeorologice, cu sprijinul Suediei, Japoniei și al PNUD # Curentul.md
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat pe 7 august 2025 de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290.000 de dolari SUA, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei, […]
15:20
VIDEO// Boris Volosatîi, despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: „Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova” # Curentul.md
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […]
15:10
Lucrările de construcție a noului edificiu a întreprinderii de distribuție a gazelor „Ungheni-gaz”, parte a grupului de companii „Moldovagaz”, au fost finalizate, acesta fiind pus în funcțiune oficial. În total, oficiul va găzdui 23 de angajați ai SRL „Ungheni-gaz”, care deservește raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni, 97 de angajați ai sucursalei raionale „Ungheni-gaz”, precum și […]
14:40
Viceprim-ministrului pentru reintegrare, Roman Roșca, a vizat subiecte de interes strategic din Zona de Securitate # Curentul.md
Pe 7 august curent, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat o vizită de lucru în raionul Căușeni, în cadrul căreia a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților administrației publice locale din localitățile Fîrlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. În cadrul vizitei, discuțiile au vizat subiecte de interes strategic pentru comunitățile din Zona de Securitate, printre care: […]
14:10
Un bărbat din Chișinău, bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor # Curentul.md
Ofițerii Direcției generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un […]
13:40
8 august – ultima zi pentru depunerea cererilor la plățile directe per cap de animal pentru crescătorii de oi și capre # Curentul.md
Crescătorii de oi și capre pot depune, începând cu 23 iunie, cereri pentru obținerea plăților directe per cap de animal. Termenul-limită este 8 august. Sprijinul financiar este acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Subvențiile pot fi accesate de către crescătorii de oi din rase specializate pentru producția de lapte, carne […]
13:10
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru acced în etapa interviului pentru funcția de șef al ÎS „Poșta Moldovei” # Curentul.md
Agenția Proprietății Publice informează despre încheierea termenului de depunere a dosarelor pentru concursul privind ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Poșta Moldovei”. Termenul de depunere a documentelor a fost stabilit pentru data de 6 august 2025, ora 16:00. Până la expirarea termenului, au fost înregistrate trei dosare ale candidaților. În urma evaluării dosarelor, doi candidați […]
12:40
Corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani: 78 de percheziții și două persoane reținute # Curentul.md
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. […]
12:10
Igor Dodon anunță depunerea listei candidaților Blocului Electoral Patriotic pentru Parlament # Curentul.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a anunțat că, luni, 11 august, Blocul Electoral Patriotic va depune lista candidaților pentru Parlament. „Astăzi, 8 august, la ora 15:00, Comisia Electorală Centrală va examina cererea Partidului Comuniștilor de aderare la Blocul Electoral Patriotic (BEP). Sperăm într-o decizie pozitivă, iar apoi luni, 11 august, împreună […]
11:30
Irina Vlah: PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De […]
11:10
Ion Ceban: În următoarele zile, Blocul ALTERNATIVA va prezenta lista candidaților la alegerile parlamentare # Curentul.md
Săptămâna viitoare, Blocul ALTERNATIVA va depune la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Anunțul a fost făcut de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban, în cadrul emisiunii ”Puterea a Patra” de la N4. ”Pentru noi este important ca în această listă să fie persoane profesioniste, care au cunoștințe […]
11:10
Partidul „NOI – Noua Opţiune Istorică” demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”, ținând cont de „situaţia complicată ce s-a creat în Republica Moldova (scăderea dramatică a exporturilor, situaţia complicată din domeniul construcţiilor, deficitul bugetar de proporţii, creşterea continuă a datoriei de stat etc.)”, anunţă că demarează elaborarea unui Program naţional de stabilizare şi relansare economică, implementarea căruia va începe imediat după […]
10:40
În ultimii trei ani, numărul autorizaţiilor de construire eliberate de către autorităţile abilitate a fost cât de cât constant, chiar dacă insuficient, dacă raportăm la potenţialul companiilor de construcţii şi la necesităţile reale de edificii rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, în anul 2022 au fost eliberate 3394 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidențiale, în 2023 […]
10:10
3 autorități publice locale din Moldova vor primi finanțare din partea UE pentru reziliență și creștere economică locală # Curentul.md
Trei localități din Moldova – orașul Leova, comuna Copceac și comuna Sireți – au fost selectate de inițiativa Uniunii Europene pentru dezvoltare locală, „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG), implementată de PNUD, pentru a conceptualiza și pune în practică Portofolii de proiecte pentru transformare locală. Comunitățile au fost selectate în cadrul unei competiții regionale, alături de […]
09:40
Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Centru al municipiului Chișinău despre desfășurarea lucrărilor de reparație capitală a rețelelor termice, cu diametrele nominale DN 150 mm și DN 125 mm. Aceste rețele alimentează cu energie termică și apă caldă menajeră aproximativ 1.000 de locuitori din zona străzii Valea Dicescu și șoseaua Hîncești. Ca urmare a acestor […]
09:10
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ […]
7 august 2025
17:40
Compensațiile pentru energia electrică acordate antreprenorilor au depășit 81 milioane de lei în primele 7 luni din 2025 # Curentul.md
Valoarea compensațiilor acordate antreprenorilor pentru energia electrică a ajuns la 81,1 milioane de lei. Datele se referă la perioada ianuarie – iulie 2025, iar măsura face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În aceste șapte luni, 721 de beneficiari unici au primit sprijin prin program, […]
17:10
Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la buget în șapte luni ale anului # Curentul.md
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 22 595,83 mil. lei (circa 22,6 miliarde lei), ceea ce constituie cu 1 487,25 mil. lei (+7 %) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o are taxa pe valoarea adăugată (TVA) […]
16:40
În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024. În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea se regăsesc rapoartele anuale de […]
16:10
Ministerul Agriculturii a organizat consultări pentru actualizarea Regulamentului privind Cartea istoriei câmpului # Curentul.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o ședință de consultare pe marginea proiectului Regulamentului privind modul de completare a Cărții istoriei câmpului. Documentul prevede actualizarea cadrului normativ care reglementează modul de evidență a activităților desfășurate pe terenurile agricole, inclusiv rotația culturilor, lucrările agrotehnice, aplicarea fertilizanților și evaluarea periodică a stării solului. La ședință au […]
