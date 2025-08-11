Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT

17:30

30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi renovate integral, pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mai eficiente energetic. Proiectul este realizat cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare, care oferă un credit de 30 milioane de euro, și al Guvernului Federal al Germaniei, care contribuie cu un grant de 38,7 milioane de […]