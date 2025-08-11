Întâlnirea Trump–Putin, fără Ucraina și UE la masă, stârnește temeri privind un acord pro-Rusia cu impact asupra Republicii Moldova
Moldova1, 11 august 2025 13:20
Summitul programat pe 15 august la Anchorage, Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, prima întrevedere la acest nivel de la începutul invaziei ruse în Ucraina, stârnește îngrijorări majore în rândul experților din regiunea Mării Negre. Ei avertizează că orice concesie teritorială ar putea avea consecințe grave asupra securității Ucrainei, Republicii Moldova și a întregului flanc estic al NATO.
Scrutinul parlamentar din R. Moldova, monitorizat de Consiliul Atlantic. Saman Nazari: „Vom perturba orice tentativă de interferență în alegerile moldovenești” # Moldova1
Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi atent monitorizată printr-un efort comun al organizațiilor coordonate de Laboratorul de Criminalistică Digitală al Consiliului Atlantic, a declarat, într-un interviu pentru Moldova 1, Saman Nazari, cercetător principal în domeniul combaterii dezinformării în cadrul organizației non-guvernamentale „Alliance 4 Europe” (Alianța pentru Europa). Potrivit expertului, Republica Moldova este și va continua să reprezinte ținta atacurilor hibride din partea Federației Ruse, după modelul tehnicilor de dezinformare identificate în alegerile recente din mai multe țări europene.
„Manevre ale războiului informațional”: MAE respinge noua dezinformare lansată de Moscova privind pretinsa falsificare a votului diasporei # Moldova1
Autoritățile R. Moldova resping acuzațiile secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, vizavi de o pretinsă falsificare a votului diasporei la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), declarațiile respective reprezintă „manevre ale războiului informațional” dus de Federația Rusă împotriva R. Moldova.
Caz cutremurător la Cahul: un minor de 17 ani, acuzat de omorul cu deosebită cruzime al unui copil de 15 ani # Moldova1
Un adolescent de 17 ani, bănuit de uciderea cu deosebită cruzime a unui băiat de 15 ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, informează Procuratura Cahul.
Ajutorul de 1.000 de lei pentru pregătirea copiilor de noul an școlar, direct pe card: ce trebuie să faceți pentru a primi banii # Moldova1
Sprijinul financiar în sumă de 1.000 de lei oferit de stat pentru fiecare copil din clasele I - IX, ca ajutor pentru începutul noului an școlar, poate fi transferat direct pe card. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), pentru ca banii să ajungă direct pe cardul părinților, este necesar ca aceștia să se conecteze la platforma guvernamentală mcabinet.gov.md și să asocieze contul bancar cu suportul financiar unic.
Portarul moldovean Denis Rusu și-a adus din plin contribuția la victoria repurtată de Unirea Slobozia pe terenul campioanei României. Într-o partidă din etapa a cincea a Superligii, echipa din județul Ialomița a învins cu 1:0 în deplasare pe FCSB.
Chișinău: Angajatul unei spălătorii auto, condamnat la închisoare după ce „a curățat” de bunuri mașina unui client # Moldova1
Un bărbat de 34 de ani din Orhei a fost condamnat la trei ani închisoare, după ce a răpit un automobil adus de un client la spălătoria auto din capitală unde lucra și a furat bunuri din interiorul mașinii.
AIPA a început debursarea subvențiilor: 10 milioane de lei au ajuns deja la crescătorii de ovine și caprine # Moldova1
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început plata subvențiilor pentru crescătorii de ovine și caprine, la doar trei zile după încheierea apelului de depunere a cererilor. Până acum, 10 milioane de lei au ajuns pe conturile beneficiarilor, a anunțat directorul adjunct al instituției, Diana Coșalîc.
Una dintre cele mai promițătoare fotbaliste din Republica Moldova, Polina Mazur, are doar 15 ani, dar deja marchează goluri pe bandă rulantă. Nu toți știu, însă, că primul ei gen de sport practicat a fost taekwondo-ul, ceea ce a ajutat-o să-și formeze abilități utile și pe terenul de fotbal.
„Amenințările cibernetice cresc constant”: Tineri din R. Moldova, instruiți în domeniul securității cibernetice # Moldova1
Securitatea cibernetică și combaterea dezinformării devin tot mai relevante în actualul context global. În acest sens, 20 de elevi și studenți au participat la o dezbatere organizată de Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Alături de experți, au discutat, la Școala de Vară „Securitate și Reziliență în Era Digitală”, despre provocările în materie de securitate: de la atacuri cibernetice și răspândirea informațiilor false, până la securitatea energetică și cooperarea internațională.
Ambasador: Volodimir Zelenski ar putea participa la summitul din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri, 15 august, la summitul din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, la cererea europenilor, a anunțat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, citat de Inquirer. Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a arătat optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin, subliniind că președintele american „a exercitat o presiune incredibilă” asupra Moscovei.
Clinicile stomatologice, verificate de fisc: Impozite mai mari achitate la bugetul de stat # Moldova1
Cifră de afaceri mai mică, dar impozite mai mari achitate la stat. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că a verificat sistematic, pe parcursul ultimului an, 31 de clinici stomatologice din R. Moldova și a reușit să preîntâmpine cazuri de fraudare a bugetului de stat.
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică, 10 august, în provincia Balikesir din vestul Turciei, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, relatează luni agențiile DPA și Reuters.
Pictorița Cezara Kolesnik, originară din Republica Moldova și stabilită la Bruxelles, aduce la Chișinău rezultatele căutărilor sale artistice recente. Expoziția intitulată „Obscura Lux" este găzduită de Galeria de Artă Cartego și poate fi admirată de publicul larg.
Atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia: trei morți și cinci răniți în Tula și Nijni Novgorod # Moldova1
Ucraina a lansat în noaptea de 11 august un nou val de atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv Moscova, Tula și regiunea Nijni Novgorod, potrivit autorităților ruse, transmite The Moscow Times.
Model pentru mediul rural: Onișcani - unul dintre puținele sate care dispun de o stație de epurare # Moldova1
Doar 10 la sută dintre localitățile din țară au acces la sisteme publice de canalizare, majoritatea fiind în mediul urban. Lipsa stațiilor de epurare este o problemă și mai gravă, cu impact negativ asupra mediului înconjurător. Comuna Onișcani din raionul Călărași este însă un exemplu. Acolo există o stație de epurare modernă. Localnicii spun cu mândrie că, în satul lor, condițiile de trai sunt mai bune decât cele din oraș.
Israelul anunță uciderea unui jurnalist Al Jazeera acuzat că era membru Hamas. Alți trei reporteri și patru civili, morți # Moldova1
Armata israeliană (IDF) a confirmat duminică, 10 august, uciderea jurnalistului Al Jazeera Anas Jamal al-Sharif în Fâșia Gaza, susținând că acesta era, de fapt, un membru de rang înalt al grupării Hamas și își folosea activitatea de presă drept acoperire. Potrivit IDF, documente prezentate public ar arăta că al-Sharif era luptător de gradul trei și conducea o celulă Hamas în orașul Jabalia, implicată anterior în lansarea de rachete asupra Israelului.
Bucurie pentru copiii din Zăbriceni: Festivalul Poveștilor, organizat de o localnică stabilită în Franța, a ajuns la cea de-a treia ediție # Moldova1
În fiecare vară, copiii din satul Zăbriceni, raionul Edineț, au parte de un festival organizat special pentru ei. Ideea îi aparține Danielei Mastacan, originară din Zăbriceni, dar stabilită de peste 15 ani în Franța. Festivalul a ajuns deja la a treia ediție. În acest an, copiii au urmărit un spectacol pus în scenă de Teatrul „Veniamin Apostol" din Soroca.
Corespondență Dan Alexe // Întâlnirea Trump-Putin: UE cu totul ignorată, deși e vorba de securitatea sa # Moldova1
Cu câteva zile înainte de summitul din august dintre Trump și Putin, din Alaska, vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat: „Acordul nu va face în cele din urmă fericite nici Rusia, nici Ucraina”. Pentru secretarul general al NATO, Mark Rutte, „summitul va clarifica dacă Putin vrea cu adevărat să pună capăt războiului”.
FC Liverpool a cheltuit pe transferuri de jucători 290 de milioane de euro în această vară, dar a ratat un prim trofeu în noul sezon. „Cormoranii” au pierdut în seria penalty-urilor de departajare meciul cu Crystal Palace pentru Supercupa Angliei, jucat pe stadionul Wembley din Londra.
Sute de mașini unicat din Republica Moldova, Ucraina, și România au putut fi admirate, sâmbătă și duminică la Chișinău. Bijuteriile pe patru roți au fost expuse în cadrul festivalului "Moldova Auto Weekend". Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău Arena.
Un nou val de caniculă extremă în Europa: cu temperaturi de până la 50°C în Turcia și incendii de vegetație în Spania și Italia. August a început cu temperaturi record, după ce iulie a fost cea mai fierbinte lună de când se fac măsurători.
De la Festivalul Lupilor, la Festivalul Zemei: președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita privată în R.Moldova # Moldova1
Președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita privată în Republica Moldova. În acest weekend, șeful statului român a participat împreună cu președinta Maia Sandu la două festivaluri tradiționale — Festivalul Zemei din Sipoteni, raionul Călărași, și Festivalul Lupilor din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
Clic Media Chișinău domină autoritar futsalul moldovenesc. Formația din capitala țării a realizat eventul cupă/campionat pentru al doilea an consecutiv. După ce a devenit campioană națională la futsal, Clic Media a cucerit și Cupa Moldovei. În finală, ea a învins-o pe concitadina Steaua Dental cu scorul concludent de 7:1.
Luptătorul moldovean de muay-thai Artiom Livădari a stabilit o nouă performanță în cariera sa. Compatriotul nostru a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. În concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme, Livădari L-a învins pe croatul Vito Kosar, apoi pe chinezul Zhang Chengcheng, iar în finală s-a superiorizat americanului Aaron Ortiz.
Caz șocant în raionul Telenești, unde o femeie de 50 de ani, din municipiul Chișinău, a fost ucisă cu un topor de un coleg de serviciu, Trupul victimei a fost aruncat într-o fântână.
Aur pentru R. Moldova la Jocurile Mondiale 2025: Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au devenit campioni mondiali la dans sportiv # Moldova1
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au adus Republicii Moldova o nouă performanță remarcabilă, câștigând medalia de aur la competițiile de dans sportiv desfășurate în cadrul Jocurilor Mondiale 2025.
"Albinuța" kindergarten in Hâncești fully renovated under the “EU4Resilient Moldova” program # Moldova1
Around 160 children enrolled in the "Albinuta" kindergarten in Hâncești will begin the new academic year in a newly renovated facility. Thanks to an investment exceeding 3.8 million lei from the European Union, the institution has undergone complete thermal insulation, received a new roof, and installed a modern heating system. Additionally, the outdoor yard was renovated to enhance outdoor activities.
Grădinița „Albinuța” din Hâncești, renovată integral în cadrul programului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” # Moldova1
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat. Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.
Summit Trump-Putin: Zelenski afirmă că Ucraina susține declarația comună a liderilor europeni # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, 10 august, că Kievul „apreciază și susține pe deplin” o declarație comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina, protejând în același timp interesele ucrainene și europene.
Plăți ilegale pentru participarea la proteste în apropierea Penitenciarului nr.13: zeci de procese-verbale, întocmite de polițiști # Moldova1
Zeci de persoane au fost sancționate astăzi, 10 august, cu procese-verbale pentru că au primit sau oferit bani în schimbul participării la proteste în apropierea Penitenciarului nr. 13.
De la hobby la business: povestea unui cuplu care încearcă să cucerească piața cu înghețată artizanală # Moldova1
Au îndrăznit să experimenteze și au transformat pasiunea în succes. O familie din Chișinău a deschis o gelaterie. Totul a început simplu: Ivan și Liubov Boaghi preparau înghețată în bucătăria casei, dar visul lor dulce a crescut rapid, transformându-se într-o afacere delicioasă și plină de savoare. Iar cumpărătorii sunt gata să plătească mai mult pentru a încerca un desert special.
RETROSPECTIVA // Imixtiunea și coruperea alegătorilor continuă, evoluții în dosarele Guțul și Plahotniuc, Trump se întâlnește cu Putin # Moldova1
Condamnarea Evgheniei Guțul, evoluțiile în dosarul Plahotniuc și descoperirea unei noi scheme de corupere electorală au marcat săptămâna aceasta. Pe plan extern, Trump și Putin se pregătesc de întâlnire, Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace, iar Israelul intenționează să preia controlul militar asupra Fâșiei Gaza. Totodată, România deplânge moartea lui Ion Iliescu, fostul său președinte.
Tenismena română Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 al prestigiosului turneu de la Cincinnati. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 7-6, 2-6, 6-4. Cîrstea a câștigat 70 la sută din punctele jucate cu primul serviciu și a făcut 6 ași.
A serious incident occurred last night in Stauceni, where a package containing explosives was thrown into the garden of the local mayor's home, Alexandru Vornicu, who is a member of the Action and Solidarity Party (PAS). Igor Grosu, the leader of the PAS, strongly condemned the attack, describing it as "a despicable and barbaric attempt to intimidate those who are fighting for justice and a better life at home."
ELECTORALA 2025// CEC a înregistrat lista de candidați ai Partidului ALDE pentru alegerile parlamentare # Moldova1
CEC a înregistrat duminică, 10 august, lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unei persoane în calitate de candidat la funcția de deputat.
Fază bizară în campionatul național de fotbal. În meciul dintre Spartanii-Sportul Chișinău și Dacia-Buiucani, jucat la Suruceni, a fost nevoie de prelungitor ca tabela electronică utilizată pentru schimbările de jucători să funcționeze.
