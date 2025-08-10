De la Festivalul Lupilor, la Festivalul Zemei: președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita privată în R.Moldova
Moldova1, 10 august 2025 20:50
Președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita privată în Republica Moldova. În acest weekend, șeful statului român a participat împreună cu președinta Maia Sandu la două festivaluri tradiționale — Festivalul Zemei din Sipoteni, raionul Călărași, și Festivalul Lupilor din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”.
• • •
Sute de mașini unicat din Republica Moldova, Ucraina, și România au putut fi admirate, sâmbătă și duminică la Chișinău. Bijuteriile pe patru roți au fost expuse în cadrul festivalului "Moldova Auto Weekend". Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău Arena.
Un nou val de caniculă extremă în Europa: cu temperaturi de până la 50°C în Turcia și incendii de vegetație în Spania și Italia. August a început cu temperaturi record, după ce iulie a fost cea mai fierbinte lună de când se fac măsurători.
Clic Media Chișinău domină autoritar futsalul moldovenesc. Formația din capitala țării a realizat eventul cupă/campionat pentru al doilea an consecutiv. După ce a devenit campioană națională la futsal, Clic Media a cucerit și Cupa Moldovei. În finală, ea a învins-o pe concitadina Steaua Dental cu scorul concludent de 7:1.
Luptătorul moldovean de muay-thai Artiom Livădari a stabilit o nouă performanță în cariera sa. Compatriotul nostru a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. În concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme, Livădari L-a învins pe croatul Vito Kosar, apoi pe chinezul Zhang Chengcheng, iar în finală s-a superiorizat americanului Aaron Ortiz.
Drone ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Saratov, care livrează combustibil trupelor de ocupație # Moldova1
În noaptea de 10 august, Forțele de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei (SBS), împreună cu alte structuri ale Forțelor de Apărare a țării, au lovit rafinăria de petrol din regiunea rusă Saratov, au anunțat reprezentanții Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.
Aur pentru R. Moldova la Jocurile Mondiale 2025: Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au devenit campioni mondiali la dans sportiv # Moldova1
Dansatorii moldoveni Anastasia Glazunova și Alexei Gluhov au adus Republicii Moldova o nouă performanță remarcabilă, câștigând medalia de aur la competițiile de dans sportiv desfășurate în cadrul Jocurilor Mondiale 2025.
"Albinuța" kindergarten in Hâncești fully renovated under the “EU4Resilient Moldova” program # Moldova1
Around 160 children enrolled in the "Albinuta" kindergarten in Hâncești will begin the new academic year in a newly renovated facility. Thanks to an investment exceeding 3.8 million lei from the European Union, the institution has undergone complete thermal insulation, received a new roof, and installed a modern heating system. Additionally, the outdoor yard was renovated to enhance outdoor activities.
Grădinița „Albinuța” din Hâncești, renovată integral în cadrul programului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice” # Moldova1
Aproximativ 160 de copii care frecventează grădinița „Albinuța” din Hâncești vor începe noul an educațional într-un spațiu modernizat. Cu ajutorul unei investiții acordate de Uniunea Europeană în sumă de peste 3,8 milioane de lei, instituția a beneficiat de termoizolare completă, acoperiș nou, sistem modern de încălzire și o curte reamenajată pentru activități în aer liber.
Distrugeri în regiunile Dnipropetrovsk și Herson. Drone rusești au avariat infrastructura și locuințe, sunt victime # Moldova1
Distrugeri în regiunea Dnipropetrovsk: drone rusești au avariat infrastructura și locuințe # Moldova1
Drone ucrainene au lovit rafinăria din regiunea rusă Saratov, care aprovizionează trupele de ocupație cu combustibil # Moldova1
Summit Trump-Putin: Zelenski afirmă că Ucraina susține declarația comună a liderilor europeni # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, duminică, 10 august, că Kievul „apreciază și susține pe deplin” o declarație comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina, protejând în același timp interesele ucrainene și europene.
Plăți ilegale pentru participarea la proteste în apropierea Penitenciarului nr.13: zeci de procese-verbale, întocmite de polițiști # Moldova1
Zeci de persoane au fost sancționate astăzi, 10 august, cu procese-verbale pentru că au primit sau oferit bani în schimbul participării la proteste în apropierea Penitenciarului nr. 13.
De la hobby la business: povestea unui cuplu care încearcă să cucerească piața cu înghețată artizanală # Moldova1
Au îndrăznit să experimenteze și au transformat pasiunea în succes. O familie din Chișinău a deschis o gelaterie. Totul a început simplu: Ivan și Liubov Boaghi preparau înghețată în bucătăria casei, dar visul lor dulce a crescut rapid, transformându-se într-o afacere delicioasă și plină de savoare. Iar cumpărătorii sunt gata să plătească mai mult pentru a încerca un desert special.
RETROSPECTIVA // Imixtiunea și coruperea alegătorilor continuă, evoluții în dosarele Guțul și Plahotniuc, Trump se întâlnește cu Putin # Moldova1
Condamnarea Evgheniei Guțul, evoluțiile în dosarul Plahotniuc și descoperirea unei noi scheme de corupere electorală au marcat săptămâna aceasta. Pe plan extern, Trump și Putin se pregătesc de întâlnire, Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace, iar Israelul intenționează să preia controlul militar asupra Fâșiei Gaza. Totodată, România deplânge moartea lui Ion Iliescu, fostul său președinte.
Tenismena română Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 al prestigiosului turneu de la Cincinnati. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 7-6, 2-6, 6-4. Cîrstea a câștigat 70 la sută din punctele jucate cu primul serviciu și a făcut 6 ași.
A serious incident occurred last night in Stauceni, where a package containing explosives was thrown into the garden of the local mayor's home, Alexandru Vornicu, who is a member of the Action and Solidarity Party (PAS). Igor Grosu, the leader of the PAS, strongly condemned the attack, describing it as "a despicable and barbaric attempt to intimidate those who are fighting for justice and a better life at home."
ELECTORALA 2025// CEC a înregistrat lista de candidați ai Partidului ALDE pentru alegerile parlamentare # Moldova1
CEC a înregistrat duminică, 10 august, lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) și grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unei persoane în calitate de candidat la funcția de deputat.
Fază bizară în campionatul național de fotbal. În meciul dintre Spartanii-Sportul Chișinău și Dacia-Buiucani, jucat la Suruceni, a fost nevoie de prelungitor ca tabela electronică utilizată pentru schimbările de jucători să funcționeze.
Explozibil aruncat în preajma casei primarului din Stăuceni. Reacția liderului PAS, Igor Grosu, și detalii din partea poliției # Moldova1
Un incident grav a avut loc noaptea trecută la Stăuceni, unde un explozibil a fost aruncat în grădina locuinței primarului localității, Alexandru Vornicu, membru PAS.Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a condamnat ferm atacul, calificându-l drept „un mod josnic și barbar de a încerca să fie speriați oamenii care luptă pentru dreptate și un trai bun acasă”.
De ce întâlnirea dintre Putin și Trump va avea loc anume în Alaska: The Times a numit principalele motive # Moldova1
Ambii lideri au motive să salute alegerea locului de desfășurare. Când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat Alaska drept locație a summitului cu dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin, cel mai încântat de această veste a fost guvernatorul republican al acestui stat vast, Mike Dunleavy, scrie presa ucraineană cu referire la The Times.
În această perioadă, Cetatea Soroca atrage tot mai mulți vizitatori. Mulți sunt moldoveni stabiliți peste hotare, care aduc cu ei prieteni și rude din străinătate pentru a le arăta frumusețea și istoria acestei bijuterii medievale.
Obiecte din ceramică și figurine antropomorfe - sunt doar câteva dintre unele descoperiri făcute de arheologii de la Universitatea de Stat din Moldova, care, timp de aproape o săptămână, au desfășurat cercetări într-o zonă pitorească a satului Hansca, raionul Ialoveni. Se presupune că, în acest loc, a existat o cetate getică, iar artefactele descoperite oferă informații valoroase despre istoria și civilizația regiunii.
„Grav și inexplicabil”: Momentul în care un pachet suspect explodează lângă locuința primarului de Stăuceni # Moldova1
Un pachet suspect, lăsat noaptea trecută lângă casa primarului de Stăuceni, suburbie a Chișinăului, Alexandru Vornicu, a explodat. Poliția a intervenit la fața locului și documentează cazul.
În satul Brăviceni, din raionul Orhei, soții Caraman dezvoltă o afacere cu legume, transmisă din generație în generație. Ei au reușit să atragă fonduri europene și subvenții de la stat, ceea ce le-a permis să modernizeze 10 sere și să extindă suprafețele cultivate.
Președintele României. Nicușor Dan, a efectuat sâmbătă, 9 august, o vizită privată în R. Moldova. Șeful statului român a fost surprins, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, un eveniment care are loc, în perioada 8 – 10 august, în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”.
În acest an, fermierii vor recolta mai mult grâu decât anul trecut, estimează Ministerul Agriculturii. Prognozele sunt atât de bune încât pâinea s-ar putea ieftini, mai spun specialiștii.
Europa a susținut refuzul Ucrainei de a ceda teritorii fără concesii din partea lui Putin # Moldova1
Țările europene, împreună cu Ucraina, au elaborat și prezentat un plan alternativ de reglementare pașnică, ca răspuns la propunerea lui Vladimir Putin privind încetarea focului, relatează The Moscow Times, cu referire la publicația The Wall Street Journal.
Nebunia transferurilor în fotbalul european continuă! Manchester United a anunțat oficial că Benjamin Šeško este noul jucător al formației engleze # Moldova1
Atacantul sloven a fost transferat de la RB Leipzig, iar "Diavolii roșii" au plătit pentru serviciile sale 76 de milioane și 500 de mii de euro. Suma de transfer poate ajunge până la 85 de milioane de euro dacă se vor activa toate bonusurile de performanță. Šeško a semnat un contractul valabil pe durata a 5 ani.
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, considerat ocrotitorul bolnavilor și supranumit în popor „Pintilie Călătorul”. La Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, zeci de credincioși s-au adunat să se roage pentru sănătatea celor dragi.
Chiar dacă în Republica Moldova facultățile de drept și economie rămân cele mai populare, tot mai mulți tineri încep să prezinte interes față de un domeniu la fel de important – agricultura, a declarat decanul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Sergiu Popa, la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova. Potrivit acestuia, printre cele mai solicitate specialități sunt agrobusiness-ul și dezvoltarea rurală, iar la polul opus este zootehnia, unde sunt mai puțini studenți.
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei amiezii, în raionul Telenești, implicând un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), aflată în misiune de serviciu.
Bild: Witkoff l-a înțeles greșit pe Putin. Kremlinul vrea în continuare cele patru regiuni ale Ucrainei # Moldova1
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, care pe 6 august a fost la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin, ar fi putut să-l înțeleagă greșit pe liderul rus, relatează The Moscow Times, cu referire la Bild, care citează oficiali germani și ucraineni.
Clubul din cel mai nordic oraș al ligii a semnat cu mijlocașul Mihai Plătică. Acesta era liber de contract după plecarea de la Petrocub Hîncești. CSF Bălți a anunțat pe sursele oficiale din mediul online că fotbalistul va juca la echipă până la finalul acestui sezon.
Ministerul Apărării: Pe rețele circulă informații false despre exercițiul „Scutul de Foc 2025” # Moldova1
În ultimele zile, pe anumite canale de Telegram este distribuit intenționat un videoclip fals, care pretinde în mod mincinos că ar prezenta imagini de la exercițiul „Scutul de Foc 2025”, desfășurat în perioada 4–18 august curent, la Centrul de Instruire al Armatei Naționale, atenționează Ministerul Apărării.
Pompierii moldoveni, umăr la umăr cu colegii lor eleni la stingerea incendiilor de vegetație izbucnite în Grecia # Moldova1
Două misiuni a contingentului de pompieri moldoveni detașat în Grecia au avut loc sâmbătă și duminică, în sprijinul colegilor lor eleni la stingerea incendiilor. Potrivit informațiilor operative, o suprafață extinsă de vegetație și arbori uscați a fost afectată de mai multe focare izbucnite în extravilanul localității Riolos, situată la aproximativ 30 km de baza de operații, se menționează într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
După ce au bătut FCSB-ul în derby cu 4:3, "câinii roșii" au învins la limită o altă echipă bucureșteană, nou-promovata Metaloglobus București, cu scorul de 2:1. În partida jucată la Clinceni, Dinamo a deschis scorul în minutul 14, când Junior Morais a încercat să blocheze un șut de la distanță al lui Cîrjan, însă a deviat nefericit pentru echipa sa, iar balonul a ajuns în poartă.
Pasagerii Aeroportului Internațional „Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare, începând cu 26 octombrie 2025, direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
O fortificație din perioada Antichității târzii, construită în primele secole ale erei creștine, a fost cercetată de arheologi pe teritoriul din R. Moldova. Este vorba despre fortificația liniară Valul lui Traian de Jos, descoperită în preajma satului Găvănoasa din raionul Cahul.
Peste o sută de sesizări privind corupția și abuzurile în structurile MAI, admise spre examinare # Moldova1
Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne a examinat, în prima jumătate a anului, peste 230 de sesizări privind presupuse fapte de corupție, abuz de putere, neglijență în serviciu și alte abateri disciplinare ale angajaților MAI. Dintre acestea, 116 sesizări au fost admise spre examinare, iar 27 de cazuri au fost transmise organelor de urmărire penală pentru continuarea investigațiilor.
În luna octombrie va fi lansat primul și singurul zbor direct din R. Moldova către Bulgaria # Moldova1
Începând cu 26 octombrie 2025, pasagerii Aeroportului Internațional ,,Eugen Doga” Chișinău vor avea posibilitatea să zboare direct din Republica Moldova către capitala Bulgariei, Sofia. Zborurile vor fi operate de către o companie low cost de patru ori pe săptămână: în fiecare zi de marți, joi, sâmbătă și duminică.
Trump, Aliev și Pașinian au semnat un acord pentru un coridor de transport prin Armenia. Reacția opoziției de la Erevan # Moldova1
Declarația semnată pe 8 august la Washington de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, premierul Armeniei, Nikol Pașinian, și președintele SUA, Donald Trump, prevede crearea unui coridor de transport prin teritoriul armean, care va conecta Azerbaidjanul cu exclava sa Nahicevan, înconjurată de Armenia, Turcia și Iran. Proiectul TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”), potrivit unor experți, are potențialul de a schimba semnificativ situația geopolitică în Caucazul de Sud, relatează Deutsche Welle.
În perioada 11-20 august, va fi suspendat parțial (pe benzi) traficul rutier pe strada Calea Orheiului din Chișinău, tronsonul cuprins între str. Petricani și bulevardul Renașterii Naționale.
Armenia și Azerbaidjanul au încheiat un acord de pace mediat de SUA. Maia Sandu: „Un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități” # Moldova1
Acordul dintre Armenia și Azerbaidjan reprezintă un pas important către încheierea a zeci de ani de ostilități, a scris președinta Maia Sandu pe rețeaua X, după ce premierul armean Nikol Pașinian și președintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, 8 august, la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de președintele american Donald Trump.
