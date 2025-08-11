„Amenințările cibernetice cresc constant”: Tineri din R. Moldova, instruiți în domeniul securității cibernetice

20:00

Atacantul sloven a fost transferat de la RB Leipzig, iar "Diavolii roșii" au plătit pentru serviciile sale 76 de milioane și 500 de mii de euro. Suma de transfer poate ajunge până la 85 de milioane de euro dacă se vor activa toate bonusurile de performanță. Šeško a semnat un contractul valabil pe durata a 5 ani.