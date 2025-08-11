Interes scăzut pentru amalgamarea voluntară: Primarii cer soluții pentru îmbunătățirea serviciilor prestate de APL

08:30

Doar 10 la sută dintre localitățile din țară au acces la sisteme publice de canalizare, majoritatea fiind în mediul urban. Lipsa stațiilor de epurare este o problemă și mai gravă, cu impact negativ asupra mediului înconjurător. Comuna Onișcani din raionul Călărași este însă un exemplu. Acolo există o stație de epurare modernă. Localnicii spun cu mândrie că, în satul lor, condițiile de trai sunt mai bune decât cele din oraș.