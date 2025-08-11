07:20

Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Medvedev susține că Ucraina ar […] Articolul Medvedev acuză Ucraina că recrutează luptători din cartelurile de droguri din America Latină apare prima dată în Realitatea.md.