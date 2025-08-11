CineMADE în România: RLIVE TV aduce pe ecranele moldovenilor 58 de filme de peste Prut
Realitatea.md, 11 august 2025 13:20
RLIVE TV aduce în fiecare casă filme românești. Grupul Media Realitatea lansează a doua ediție a proiectului „CineMADE in România”, începând cu 18 august 2024. Până în data de 26 octombrie, seară de seară, de la ora 21:00, RLIVE TV, în parteneriat cu Fundația InfoLive și Realitatea Film, cu susținerea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul […] Articolul CineMADE în România: RLIVE TV aduce pe ecranele moldovenilor 58 de filme de peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
VIDEO Trei zile de distracție. Locuitorii și oaspeții capitalei, invitați la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu” # Realitatea.md
Primăria Chișinău invită toți locuitorii și oaspeții capitalei, în zilele de 15, 16 și 17 august, la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu”. Vor fi trei zile de festival. Organizatorii promit o zonă de joacă pentru copii, un colț de relaxare cu multă cafea bună pentru părinți, bucate delicioase și muzică care să relaxeze toți vizitatorii. […] Articolul VIDEO Trei zile de distracție. Locuitorii și oaspeții capitalei, invitați la inaugurarea Parcului „Dumitru Rîșcanu” apare prima dată în Realitatea.md.
Miracol medical! Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile # Realitatea.md
O femeie din Tiraspol a primit a doua șansă la viață, după o intervenție realizată cu succes la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din municipiul Chișinău. Medicii instituției susțin că este un „miracol medical”. Pacienta a petrecut șase luni în scaunul cu rotile, după ce picioarele au încetat să o mai asculte. „Medicii din […] Articolul Miracol medical! Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile apare prima dată în Realitatea.md.
Performanță de excepție la Jocurile Mondiale din China. Sportivul Artiom Livadari a câștigat aurul # Realitatea.md
Sportivul Artiom Livadari a câștigat medalia de aur la Jocurile Mondiale 2025, la competițiile de Muaythai. Evenimentul s-a desfășurat între 6 – 10 august, la Chengdu, China, și a reunit cei mai buni opt sportivi din lume. Livadari a obținut în prima zi o victorie împotriva croatului Vito Kosar, campion mondial 2024 la categoria 86 […] Articolul Performanță de excepție la Jocurile Mondiale din China. Sportivul Artiom Livadari a câștigat aurul apare prima dată în Realitatea.md.
Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști # Realitatea.md
Nominalizările pentru Balonul de Aur 2025 au fost anunțate joi, 7 august. Distincția este oferită încă din 1956 și recompensează cei mai buni fotbaliști din lume, atât la masculin, cât și la feminin. Ceremonia anuală marchează și cele mai importante performanțe din fotbal. Anul acesta, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu se află pe listă, […] Articolul Messi și Ronaldo, din nou absenți de pe lista Balonului de Aur. Cine sunt cei 30 de fotbaliști apare prima dată în Realitatea.md.
Viață schimbată la 360 de grade. Istoria unei femei din Tiraspol, care a petrecut 6 luni în scaunul cu rotile # Realitatea.md
FOTO, VIDEO Cutremur în Turcia: cel puțin 16 clădiri prăbușite și zeci de persoane prinse sub dărâmături # Realitatea.md
Cel puţin o persoană a murit şi altele aproape 30 au fost rănite în urma cutremurului produs duminică seara în districtul Sındırgı din provincia Balıkesir, Turcia. În timpul seismului de 6,1 grade pe scara Richter, 16 clădiri s-au prăbușit. Epicentrul cutremurului a fost în localitatea Sındırgı, la o adâncime de 11 kilometri și s-a resimțit […] Articolul FOTO, VIDEO Cutremur în Turcia: cel puțin 16 clădiri prăbușite și zeci de persoane prinse sub dărâmături apare prima dată în Realitatea.md.
Cabinetele stomatologice au plătit impozite mai mari cu 6,7 milioane de lei față de anul precedent # Realitatea.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a verificat 31 de cabinete stomatologice din țară. În total, au fost efectuate 71 de vizite fiscale pentru a controla respectarea disciplinei de casă și a altor obligații fiscale. În urma controalelor, obligațiile fiscale calculate au crescut cu 49%, ajungând la 6,4 milioane de […] Articolul Cabinetele stomatologice au plătit impozite mai mari cu 6,7 milioane de lei față de anul precedent apare prima dată în Realitatea.md.
Populația Republicii Moldova scade în ritm accelerat. Dacă la recensământul din 2014 numărătoarea arăta că suntem aproape 2,87 milioane, anul trecut cifra a coborât la 2,42 milioane de populație. Este vorba de o reducere de peste patru sute de mii de locuitori. Adică minus 40 de mii pe an. Recensământul de anul trecut mai arată […] Articolul Cum se manifestă depopularea la nivel de comunități apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Două nave militare ale Chinei s-au ciocnit în timp ce fugăreau un vas de patrulare filipinez # Realitatea.md
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcere în privinţa incidentului, informează Le Figaro. Este un nou episod în disputa dintre Beijing şi Manila. Înregistrarea video publicată luni […] Articolul VIDEO Două nave militare ale Chinei s-au ciocnit în timp ce fugăreau un vas de patrulare filipinez apare prima dată în Realitatea.md.
Crescătorii de oi și capre au depus cereri pentru subvenții în sumă de 52 milioane lei # Realitatea.md
În perioada 23 iunie – 8 august 2025, au fost depuse 351 de cereri, pentru acordarea plăților crescătorilor de ovine și caprine, în creștere cu 16% față de 2023. Suma totală a subvențiilor solicitate depășește 52 milioane lei, cu 21% mai mult decât anul trecut, a anunțat directoarea adjunctă a AIPA, Diana Coșalîc în cadrul […] Articolul Crescătorii de oi și capre au depus cereri pentru subvenții în sumă de 52 milioane lei apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Accident grav în raionul Rîșcani. O pensionară a murit, după ce a fost lovită de o mașină # Realitatea.md
O pensionară a murit, după ce a fost lovită de o mașină. Tragicul accident s-a produs luni dimineața, 11 august, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani. „Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru […] Articolul FOTO Accident grav în raionul Rîșcani. O pensionară a murit, după ce a fost lovită de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul lider al PDM, Dumitru Diacov, cheamă partidele de centru-stânga, create în urma scindării fostului Partid Democrat, să se reunească pentru a obține rezultate bune la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-o postare publicată pe Facebook, Diacov scrie că ”PAS s-a pornit la drum singur, introducând pe listă vreo câteva persoane, care s-au solidarizat […] Articolul Diacov propune renașterea PDM: Socialiștii europeni au nevoie de un partener serios apare prima dată în Realitatea.md.
Susținătorii Evgheniei Guțul au protestat la Ministerul Justiției. Reacția instituției # Realitatea.md
După mai multe zile de manifestații în fața Penitenciarului nr. 13, activiști și susținători ai Blocului „Victorie”, înființat de fugarul Ilan Șor, s-au adunat astăzi în fața Ministerului Justiției. Ei cer eliberarea bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, și a Svetlanei Popan, condamnate recent la 7, respectiv 6 ani de închisoare, transmite IPN. Protestatarii au afișat pancarte […] Articolul Susținătorii Evgheniei Guțul au protestat la Ministerul Justiției. Reacția instituției apare prima dată în Realitatea.md.
Europa, îngrijorată de negocierile lui Donald Trump cu Vladimir Putin. „Riscăm sa devenim o notă de subsol în istorie” # Realitatea.md
Liderii din capitalele europene se confruntă cu un coșmar pe cale să devină realitate. E vorba de perspectiva în care președintele rus Putin va diviza „chirurgical” alianța transatlantică și va obține tot ce dorește în Ucraina, semnalează CNN într-o analiză publicată pe site-ul său. Potrivit antena3.ro, înaintea anunțului făcut vineri de liderul de la Casa Albă, […] Articolul Europa, îngrijorată de negocierile lui Donald Trump cu Vladimir Putin. „Riscăm sa devenim o notă de subsol în istorie” apare prima dată în Realitatea.md.
Un bărbat de 29 de ani s-a înecat în râul Nistru. Tragedia s-a produs duminică, 10 august, în regiunea transnistreană. Potrivit autorităților din regiune, tânărul a consumat alcool, apoi a mers să se răcorească. Intenționa să ia cu el și copilul, însă mama sa nu i-a permis. Conform concubinei, bărbatul a intrat aproximativ cinci metri […] Articolul Tragedie pe Nistru. Un bărbat s-a înecat, după ce a băut alcool apare prima dată în Realitatea.md.
Mai multe străzi din sectoarele Rîșcani și Buiucani ale capitalei vor rămâne mâine, 12 august, fără energie electrică din cauza lucrărilor planificate de Premier Energy Distribution. La Rîșcani, vor fi efectuate reparații ale echipamentului electric: între orele 09:20–13:00 pe str. Bogdan Voievod 1, 1A, 1B, 1E, 1F, 1G, 8/4; între orele 13:30–16:00 pe str. Bogdan […] Articolul Mai multe străzi din Chișinău rămân marți fără lumină apare prima dată în Realitatea.md.
Postul Al Jazeera a transmis, duminică, faptul că cinci dintre jurnaliștii săi au murit în urma unui atac israelian în Fâșia Gaza, printre victime aflându-se și un reporter cunoscut, despre care armata israeliană a afirmat că a fost vizat intenționat, catalogându-l drept „terorist”, scriu AFP și Reuters, citate de Agerpres. Este vorba de corespondenții săi […] Articolul Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
A furat un BMW dintr-o spălătorie auto și l-a abandonat în raionul Telenești. Făptașul, condamnat # Realitatea.md
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru furtul unei mașini. Incidentul s-a produs în noaptea de 31 mai 2025. Inculpatul de 34 de ani, angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a sustras un automobil „BMW seria 5” ce i-a fost încredințat […] Articolul A furat un BMW dintr-o spălătorie auto și l-a abandonat în raionul Telenești. Făptașul, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” se întrunește astăzi, 11 august, în ședința Consiliului Politic Național pentru aprobarea listei de candidați la funcția de deputat și a programului electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ulterior, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Liderul formațiunii, Marian Lupu, a declarat la […] Articolul Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica, în urma unei investigații jurnalistice # Realitatea.md
„Termoelectrica” S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea unei investigații de redacția NordNews. „Se fac verificări”, a declarat ministrul Energiei. Licitația Termoelectrica – TurboEnergyPower În […] Articolul Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica, în urma unei investigații jurnalistice apare prima dată în Realitatea.md.
O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați […] Articolul O zi cu inspirație. Zodiile care vor atinge un nou nivel apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 4.960 de șoferi au comis încălcări ale regulilor de circulație rutieră în decurs de doar două zile. Potrivit Poliției Naționale, 73 au fost depistați în stare de ebrietate la volan, 2.335 au depășit limita de viteză, 620 au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, în trafic, au fost depistați […] Articolul Val de încălcări în trafic: Mii de șoferi, sancționați în doar două zile apare prima dată în Realitatea.md.
Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, au fost pe 10 august oaspeții de onoare ai celei de-a IX-a ediții a Festivalului Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. Cei doi lideri au discutat cu localnicii și au stat de vorbă cu gospodinele care au gătit pentru vizitatori peste 400 de litri din celebra […] Articolul VIDEO Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că persoanele fără adăpost trebuie să „plece imediat” din Washington DC, promițând să combată criminalitatea din capitală. Primarul orașului, Muriel Bowser, a respins însă afirmațiile Casei Albe, scrie BBC, potrivit antena3.ro. „Vă vom oferi locuri de cazare, dar DEPARTE de Capitală”, a scris Trump duminică pe rețeaua sa Truth […] Articolul Donald Trump cere persoanelor fără adăpost ”să părăsească imediat” Washington DC apare prima dată în Realitatea.md.
Încă din timpuri străvechi, poporul găgăuz sărbătorește „Kasım” (Kasîm) – care marchează sfârșitul sezonului agricol dar și începutul iernii. Sărbătoarea Kasîm printre găgăuzi este asociată cu ideea unei împărțiri ciclice a anului în două părți: de la Kasîm la Hederlez vorbim despre iarnă, iar de la Hederlez până la Kasîm este perioada verii. Astăzi, Kasîm se […] Articolul VIDEO Tradiții și obiceiuri de KASIM în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
Un val de caniculă care a început vineri în Franța continuă să se intensifice, iar luni sunt prognozate temperaturi „excepționale” în sud-vestul țării. În această regiune, 12 departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, măsură ce va rămâne în vigoare până marți. Este vorba despre departamentele: Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, […] Articolul Caniculă fără precedent: Franța se topește sub temperaturi de peste 40°C apare prima dată în Realitatea.md.
Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Strategii care dau rezultate # Realitatea.md
Valeria Griskina, o antreprenoare de 25 de ani, activează ca creator de conținut și generează lunar între 4.000 și 5.000 de euro. Obiectivul său este să își tripleze veniturile și să dezvolte o afacere solidă în jurul brandului personal. În episodul „Afaceri la Microscop”, Valeria vorbește despre provocările reale ale domeniului, ce presupune construirea unei […] Articolul Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Strategii care dau rezultate apare prima dată în Realitatea.md.
Inteligența artificială schimbă jocul în comerțul online: cum va arăta shoppingul de mâine # Realitatea.md
Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului. Dacă în prezent utilizatorii trebuie să acceseze site-urile comercianţilor pentru a finaliza achiziţiile, proiecte aflate în dezvoltare, precum colaborările dintre ChatGPT şi Shopify, […] Articolul Inteligența artificială schimbă jocul în comerțul online: cum va arăta shoppingul de mâine apare prima dată în Realitatea.md.
Trump, Putin și Zelenski ar putea avea o întâlnire trilaterală. JD Vance: Pornim negocierile de la actuala linie de contact # Realitatea.md
O posibilă întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este în curs de organizare, a anunțat vicepreședintele american JD Vance. Într-un interviu acordat pentru Fox News, Vance a declarat că Trump a reușit să depășească unul dintre cele mai mari obstacole: refuzul inițial al președintelui rus de a se întâlni față în față […] Articolul Trump, Putin și Zelenski ar putea avea o întâlnire trilaterală. JD Vance: Pornim negocierile de la actuala linie de contact apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 11–20 august, traficul rutier va fi restricționat parțial pe anumite benzi de circulație de pe strada Calea Orheiului, în sectorul Rîșcani. Despre acest lucru anunță Primăria municipiului Chișinău. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de amenajare. „În baza dispoziției emise de primărie privind desfășurarea lucrărilor de amenajare pe strada Calea Orheiului, circulația […] Articolul Trafic rutier restricționat parțial pe Calea Orheiului, în perioada 11–20 august apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi 11 august, vremea se anunță schimbătoare. Cerul va fi predominant înnorat, iar în anumite zone sunt posibile ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca până la +30°C în timpul zilei, în timp ce noaptea se vor înregistra minime de aproximativ +15°C. Regiunea de Nord va înregistra temperaturi maxime de până la +28°C, […] Articolul Vreme schimbătoare pe 11 august: Ploi slabe și temperaturi de până la 30°C apare prima dată în Realitatea.md.
Medvedev acuză Ucraina că recrutează luptători din cartelurile de droguri din America Latină # Realitatea.md
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Medvedev susține că Ucraina ar […] Articolul Medvedev acuză Ucraina că recrutează luptători din cartelurile de droguri din America Latină apare prima dată în Realitatea.md.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu că summitul de vineri va reprezenta un moment crucial în evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt conflictului din Ucraina. „Summitul va fi despre testarea lui Putin – despre cât de serios este în dorința de a încheia acest război […] Articolul Avertisment dur de la NATO: Rusia controlează teritorii din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan # Realitatea.md
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, […] Articolul Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Nicușor Dan, impresionat de tradițiile și bucatele moldovenești, la alt festival surprins cu Maia Sandu # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas impresionat de locurile, bucatele și tradițiile moldovenești. Liderul de la Cotroceni a venit în Republica Moldova, împreună cu familia lui, într-o vizită privată, care s-a adeverit până la urmă la invitația președintei Maia Sandu. One TV a transmis duminică, 10 august curent, că Nicușor Dan și Maia Sandu participă […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, impresionat de tradițiile și bucatele moldovenești, la alt festival surprins cu Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
Poliția investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde bănuia anumite ilegalități. Aceasta îl suspecta pe un […] Articolul Femeie omorâtă într-o ceartă la o întreprindere agricolă din Telenești apare prima dată în Realitatea.md.
Resursele acvatice ale Moldovei se află în pragul unei catastrofe ecologice — seceta, poluarea și degradarea rîurilor și fîntînilor amenință sănătatea populației și viitorul agriculturii. Despre posibilele soluții pentru ieșirea din criză experții și activiștii civici au discutat în cadrul celei de-a cincea Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. „Rîurile, pîraiele și fîntînile […] Articolul Resursele de apă ale Moldovei: între criză și șansa de restabilire apare prima dată în Realitatea.md.
Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil # Realitatea.md
Pe 8 august 2025, campioana moldoveană la lupte libere, Anastasia Nichita, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, rememorând momentul istoric din urmă cu exact un an, când a urcat pe podiumul olimpic la Paris 2024. Sportiva a câștigat medalia de argint, devenind un simbol al perseverenței și al determinării pentru întreaga țară. […] Articolul Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova – în contextul negocierilor din Alaska: riscuri teritoriale și nevoia urgentă de reforme europene # Realitatea.md
Pe 15 august 2024, la Anchorage, Alaska, va avea loc prima discuție la nivel înalt între Statele Unite și Rusia de la începutul invaziei Ucrainei, un eveniment confirmat oficial de Kremlin. Întâlnirea marchează un punct important în tentativa de a negocia o încetare a focului și posibile schimburi teritoriale, o temă ridicată public și explicit […] Articolul Republica Moldova – în contextul negocierilor din Alaska: riscuri teritoriale și nevoia urgentă de reforme europene apare prima dată în Realitatea.md.
Perechea Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova, multipli campioni mondiali și europeni la dans sportiv, a cucerit medalia de aur la secțiunea Standard, în cadrul Jocurilor Mondiale din China, ediția 2025, transmite IPN. Succesul dansatorilor moldoveni nu este doar o victorie personală, ci și o dovadă a talentului, disciplinei și pasiunii care definesc școala moldovenească de […] Articolul Aur pentru Republica Moldova de la Jocurile Mondiale din China apare prima dată în Realitatea.md.
Irina Rimes a obținut în 2024 profituri mari din muzică, cu afaceri de milioane și doar un angajat # Realitatea.md
Irina Music, firmă deținută integral de cântăreața Irina Rimes, a avut o cifră de afaceri netă de 2,2 milioane de lei românești (peste 430.000 de euro) şi profitabilitate netă de peste 77%, în anul 2024, arată calculele Economica.net pe baza bilanțurilor societății. Irina Rimes deține integral societatea Irina Music, conform datelor de la ONRC, puse la dispoziție […] Articolul Irina Rimes a obținut în 2024 profituri mari din muzică, cu afaceri de milioane și doar un angajat apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu: „Moldova este ferm alături de Ucraina”, în contextul anunțului întâlnirii Trump–Putin # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina, pe rețeaua socială X (fostă Twitter). „Moldova este ferm alături de Ucraina. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor, hotărându-și propriul viitor. Europa este indispensabilă acestui efort — securitatea noastră comună depinde de aceasta”, a […] Articolul Maia Sandu: „Moldova este ferm alături de Ucraina”, în contextul anunțului întâlnirii Trump–Putin apare prima dată în Realitatea.md.
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, fiind surprins sâmbătă seara, 9 august curent, la „Festivalul Lupilor” din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Alături de el s-a aflat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Rupor.md. Apariția celor doi șefi de stat a atras imediat atenția publicului, iar numeroși participanți s-au așezat […] Articolul Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor apare prima dată în Realitatea.md.
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat la atacul cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu. Acesta a calificat incidentul drept „un mod josnic și barbar” de a intimida oamenii care luptă pentru dreptate și un trai mai bun în Republica Moldova. „PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Am […] Articolul Igor Grosu condamnă atacul cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Lucrări ample de reabilitare a șoselei Hîncești și a străzii Miorița din cartierul Telecentru # Realitatea.md
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unor lucrări de amploare în cartierul Telecentru, vizând reabilitarea șoselei Hîncești, pe segmentul cuprins între strada Lech Kaczynski și ieșirea din municipiu, precum și a străzii Miorița. Proiectul face parte dintr-un plan mai larg de modernizare a infrastructurii rutiere din capitală. Potrivit primarului Ion Ceban, aceste lucrări se desfășoară într-unul […] Articolul VIDEO Lucrări ample de reabilitare a șoselei Hîncești și a străzii Miorița din cartierul Telecentru apare prima dată în Realitatea.md.
Locuința primarului orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 10 august curent, de un atac cu explozibil. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:57, când o persoană necunoscută aflată într-un autoturism s-a oprit în fața casei edilului, a aruncat un dispozitiv exploziv în curte, apoi a părăsit locul […] Articolul VIDEO Atac nocturn cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni apare prima dată în Realitatea.md.
Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina # Realitatea.md
Unele afaceri se nasc din pasiune, altele dintr-o necesitate. În cazul lui Mihail Gavrilenco, au fost valabile ambele motive. Fiind în căutarea unor locuri de joacă bine amenajate pentru copiii lui, și-a dat seama că în orașul natal există foarte puține opțiuni. Așa a apărut ideea de a deschide la Tighina (Bender) un centru pentru […] Articolul Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina apare prima dată în Realitatea.md.
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar. A aparut trailerul filmului – VIDEO # Realitatea.md
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul […] Articolul Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar. A aparut trailerul filmului – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
