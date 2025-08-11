Cum se manifestă depopularea la nivel de comunități

18:00

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei", a anunțat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu, nu intenționez să fac asta", a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani. Lukașenko a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui