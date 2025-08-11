Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica, în urma unei investigații jurnalistice
Realitatea.md, 11 august 2025 10:10
„Termoelectrica” S.A. va fi supusă unui control din partea Ministerului Energiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, în urma ședinței Guvernului din 6 august. Reacția a venit la două săptămâni după publicarea unei investigații de redacția NordNews. „Se fac verificări”, a declarat ministrul Energiei. Licitația Termoelectrica – TurboEnergyPower În […] Articolul Ministrul Energiei anunță verificări la Termoelectrica, în urma unei investigații jurnalistice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 5 minute
10:20
Postul Al Jazeera a transmis, duminică, faptul că cinci dintre jurnaliștii săi au murit în urma unui atac israelian în Fâșia Gaza, printre victime aflându-se și un reporter cunoscut, despre care armata israeliană a afirmat că a fost vizat intenționat, catalogându-l drept „terorist”, scriu AFP și Reuters, citate de Agerpres. Este vorba de corespondenții săi […] Articolul Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac israelian în Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
A furat un BMW dintr-o spălătorie auto și l-a abandonat în raionul Telenești. Făptașul, condamnat # Realitatea.md
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la trei ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru furtul unei mașini. Incidentul s-a produs în noaptea de 31 mai 2025. Inculpatul de 34 de ani, angajat la o spălătorie auto din Chișinău, a sustras un automobil „BMW seria 5” ce i-a fost încredințat […] Articolul A furat un BMW dintr-o spălătorie auto și l-a abandonat în raionul Telenești. Făptașul, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # Realitatea.md
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” se întrunește astăzi, 11 august, în ședința Consiliului Politic Național pentru aprobarea listei de candidați la funcția de deputat și a programului electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ulterior, vor fi depuse actele necesare la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea în cursa electorală. Liderul formațiunii, Marian Lupu, a declarat la […] Articolul Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
10:10
Acum 30 minute
10:00
O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați […] Articolul O zi cu inspirație. Zodiile care vor atinge un nou nivel apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Peste 4.960 de șoferi au comis încălcări ale regulilor de circulație rutieră în decurs de doar două zile. Potrivit Poliției Naționale, 73 au fost depistați în stare de ebrietate la volan, 2.335 au depășit limita de viteză, 620 au ignorat indicatoarele de prioritate și semnalele de interzicere ale semafoarelor. Totodată, în trafic, au fost depistați […] Articolul Val de încălcări în trafic: Mii de șoferi, sancționați în doar două zile apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Președinții Republicii Moldova și României, Maia Sandu și Nicușor Dan, au fost pe 10 august oaspeții de onoare ai celei de-a IX-a ediții a Festivalului Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. Cei doi lideri au discutat cu localnicii și au stat de vorbă cu gospodinele care au gătit pentru vizitatori peste 400 de litri din celebra […] Articolul VIDEO Zeama de la Sipoteni i-a adus la aceeași masă pe Maia Sandu și Nicușor Dan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că persoanele fără adăpost trebuie să „plece imediat” din Washington DC, promițând să combată criminalitatea din capitală. Primarul orașului, Muriel Bowser, a respins însă afirmațiile Casei Albe, scrie BBC, potrivit antena3.ro. „Vă vom oferi locuri de cazare, dar DEPARTE de Capitală”, a scris Trump duminică pe rețeaua sa Truth […] Articolul Donald Trump cere persoanelor fără adăpost ”să părăsească imediat” Washington DC apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Încă din timpuri străvechi, poporul găgăuz sărbătorește „Kasım” (Kasîm) – care marchează sfârșitul sezonului agricol dar și începutul iernii. Sărbătoarea Kasîm printre găgăuzi este asociată cu ideea unei împărțiri ciclice a anului în două părți: de la Kasîm la Hederlez vorbim despre iarnă, iar de la Hederlez până la Kasîm este perioada verii. Astăzi, Kasîm se […] Articolul VIDEO Tradiții și obiceiuri de KASIM în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:00
Un val de caniculă care a început vineri în Franța continuă să se intensifice, iar luni sunt prognozate temperaturi „excepționale” în sud-vestul țării. În această regiune, 12 departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, măsură ce va rămâne în vigoare până marți. Este vorba despre departamentele: Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Landes, Gers, Lot-et-Garonne, […] Articolul Caniculă fără precedent: Franța se topește sub temperaturi de peste 40°C apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Strategii care dau rezultate # Realitatea.md
Valeria Griskina, o antreprenoare de 25 de ani, activează ca creator de conținut și generează lunar între 4.000 și 5.000 de euro. Obiectivul său este să își tripleze veniturile și să dezvolte o afacere solidă în jurul brandului personal. În episodul „Afaceri la Microscop”, Valeria vorbește despre provocările reale ale domeniului, ce presupune construirea unei […] Articolul Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Strategii care dau rezultate apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Inteligența artificială schimbă jocul în comerțul online: cum va arăta shoppingul de mâine # Realitatea.md
Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului. Dacă în prezent utilizatorii trebuie să acceseze site-urile comercianţilor pentru a finaliza achiziţiile, proiecte aflate în dezvoltare, precum colaborările dintre ChatGPT şi Shopify, […] Articolul Inteligența artificială schimbă jocul în comerțul online: cum va arăta shoppingul de mâine apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:10
Trump, Putin și Zelenski ar putea avea o întâlnire trilaterală. JD Vance: Pornim negocierile de la actuala linie de contact # Realitatea.md
O posibilă întâlnire între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este în curs de organizare, a anunțat vicepreședintele american JD Vance. Într-un interviu acordat pentru Fox News, Vance a declarat că Trump a reușit să depășească unul dintre cele mai mari obstacole: refuzul inițial al președintelui rus de a se întâlni față în față […] Articolul Trump, Putin și Zelenski ar putea avea o întâlnire trilaterală. JD Vance: Pornim negocierile de la actuala linie de contact apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
În perioada 11–20 august, traficul rutier va fi restricționat parțial pe anumite benzi de circulație de pe strada Calea Orheiului, în sectorul Rîșcani. Despre acest lucru anunță Primăria municipiului Chișinău. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de amenajare. „În baza dispoziției emise de primărie privind desfășurarea lucrărilor de amenajare pe strada Calea Orheiului, circulația […] Articolul Trafic rutier restricționat parțial pe Calea Orheiului, în perioada 11–20 august apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Astăzi 11 august, vremea se anunță schimbătoare. Cerul va fi predominant înnorat, iar în anumite zone sunt posibile ploi slabe însoțite de descărcări electrice. Temperaturile vor urca până la +30°C în timpul zilei, în timp ce noaptea se vor înregistra minime de aproximativ +15°C. Regiunea de Nord va înregistra temperaturi maxime de până la +28°C, […] Articolul Vreme schimbătoare pe 11 august: Ploi slabe și temperaturi de până la 30°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Medvedev acuză Ucraina că recrutează luptători din cartelurile de droguri din America Latină # Realitatea.md
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei. Medvedev susține că Ucraina ar […] Articolul Medvedev acuză Ucraina că recrutează luptători din cartelurile de droguri din America Latină apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat într-un interviu că summitul de vineri va reprezenta un moment crucial în evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt conflictului din Ucraina. „Summitul va fi despre testarea lui Putin – despre cât de serios este în dorința de a încheia acest război […] Articolul Avertisment dur de la NATO: Rusia controlează teritorii din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan # Realitatea.md
Cel puţin o persoană a murit şi peste 25 au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a lovit duminică provincia Balikesir, din nord-vestul Turciei, au anunţat autorităţile. Mai multe clădiri s-au prăbuşit. Cutremurul, cu epicentrul în oraşul Sindirgi, a provocat şocuri care au fost resimţite la aproximativ 200 de kilometri nord, […] Articolul Cutremur devastator în Turcia: Cel puțin un mort și clădiri prăbușite. Reacția președintelui Erdogan apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
17:40
VIDEO Nicușor Dan, impresionat de tradițiile și bucatele moldovenești, la alt festival surprins cu Maia Sandu # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas impresionat de locurile, bucatele și tradițiile moldovenești. Liderul de la Cotroceni a venit în Republica Moldova, împreună cu familia lui, într-o vizită privată, care s-a adeverit până la urmă la invitația președintei Maia Sandu. One TV a transmis duminică, 10 august curent, că Nicușor Dan și Maia Sandu participă […] Articolul VIDEO Nicușor Dan, impresionat de tradițiile și bucatele moldovenești, la alt festival surprins cu Maia Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Poliția investighează circumstanțele unui omor care a avut loc la data de 8 august în raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde bănuia anumite ilegalități. Aceasta îl suspecta pe un […] Articolul Femeie omorâtă într-o ceartă la o întreprindere agricolă din Telenești apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Resursele acvatice ale Moldovei se află în pragul unei catastrofe ecologice — seceta, poluarea și degradarea rîurilor și fîntînilor amenință sănătatea populației și viitorul agriculturii. Despre posibilele soluții pentru ieșirea din criză experții și activiștii civici au discutat în cadrul celei de-a cincea Mese rotunde naționale, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. „Rîurile, pîraiele și fîntînile […] Articolul Resursele de apă ale Moldovei: între criză și șansa de restabilire apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil # Realitatea.md
Pe 8 august 2025, campioana moldoveană la lupte libere, Anastasia Nichita, a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, rememorând momentul istoric din urmă cu exact un an, când a urcat pe podiumul olimpic la Paris 2024. Sportiva a câștigat medalia de argint, devenind un simbol al perseverenței și al determinării pentru întreaga țară. […] Articolul Anastasia Nichita, 1 an de la argintul olimpic: Am strâns în palme visul unei fetițe care a crezut în imposibil apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Republica Moldova – în contextul negocierilor din Alaska: riscuri teritoriale și nevoia urgentă de reforme europene # Realitatea.md
Pe 15 august 2024, la Anchorage, Alaska, va avea loc prima discuție la nivel înalt între Statele Unite și Rusia de la începutul invaziei Ucrainei, un eveniment confirmat oficial de Kremlin. Întâlnirea marchează un punct important în tentativa de a negocia o încetare a focului și posibile schimburi teritoriale, o temă ridicată public și explicit […] Articolul Republica Moldova – în contextul negocierilor din Alaska: riscuri teritoriale și nevoia urgentă de reforme europene apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Perechea Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova, multipli campioni mondiali și europeni la dans sportiv, a cucerit medalia de aur la secțiunea Standard, în cadrul Jocurilor Mondiale din China, ediția 2025, transmite IPN. Succesul dansatorilor moldoveni nu este doar o victorie personală, ci și o dovadă a talentului, disciplinei și pasiunii care definesc școala moldovenească de […] Articolul Aur pentru Republica Moldova de la Jocurile Mondiale din China apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Irina Rimes a obținut în 2024 profituri mari din muzică, cu afaceri de milioane și doar un angajat # Realitatea.md
Irina Music, firmă deținută integral de cântăreața Irina Rimes, a avut o cifră de afaceri netă de 2,2 milioane de lei românești (peste 430.000 de euro) şi profitabilitate netă de peste 77%, în anul 2024, arată calculele Economica.net pe baza bilanțurilor societății. Irina Rimes deține integral societatea Irina Music, conform datelor de la ONRC, puse la dispoziție […] Articolul Irina Rimes a obținut în 2024 profituri mari din muzică, cu afaceri de milioane și doar un angajat apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Maia Sandu: „Moldova este ferm alături de Ucraina”, în contextul anunțului întâlnirii Trump–Putin # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de sprijin pentru Ucraina, pe rețeaua socială X (fostă Twitter). „Moldova este ferm alături de Ucraina. O pace justă și durabilă poate fi obținută doar cu Ucraina la masa negocierilor, hotărându-și propriul viitor. Europa este indispensabilă acestui efort — securitatea noastră comună depinde de aceasta”, a […] Articolul Maia Sandu: „Moldova este ferm alături de Ucraina”, în contextul anunțului întâlnirii Trump–Putin apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, fiind surprins sâmbătă seara, 9 august curent, la „Festivalul Lupilor” din Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Alături de el s-a aflat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, scrie Rupor.md. Apariția celor doi șefi de stat a atras imediat atenția publicului, iar numeroși participanți s-au așezat […] Articolul Președinții Maia Sandu și Nicușor Dan au făcut baie de mulțime la Festivalul Lupilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a reacționat la atacul cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu. Acesta a calificat incidentul drept „un mod josnic și barbar” de a intimida oamenii care luptă pentru dreptate și un trai mai bun în Republica Moldova. „PAS condamnă ferm orice tentativă de intimidare. Am […] Articolul Igor Grosu condamnă atacul cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Lucrări ample de reabilitare a șoselei Hîncești și a străzii Miorița din cartierul Telecentru # Realitatea.md
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unor lucrări de amploare în cartierul Telecentru, vizând reabilitarea șoselei Hîncești, pe segmentul cuprins între strada Lech Kaczynski și ieșirea din municipiu, precum și a străzii Miorița. Proiectul face parte dintr-un plan mai larg de modernizare a infrastructurii rutiere din capitală. Potrivit primarului Ion Ceban, aceste lucrări se desfășoară într-unul […] Articolul VIDEO Lucrări ample de reabilitare a șoselei Hîncești și a străzii Miorița din cartierul Telecentru apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
09:50
Locuința primarului orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 10 august curent, de un atac cu explozibil. Incidentul a avut loc în jurul orei 01:57, când o persoană necunoscută aflată într-un autoturism s-a oprit în fața casei edilului, a aruncat un dispozitiv exploziv în curte, apoi a părăsit locul […] Articolul VIDEO Atac nocturn cu explozibil asupra locuinței primarului din Stăuceni apare prima dată în Realitatea.md.
9 august 2025
20:20
Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina # Realitatea.md
Unele afaceri se nasc din pasiune, altele dintr-o necesitate. În cazul lui Mihail Gavrilenco, au fost valabile ambele motive. Fiind în căutarea unor locuri de joacă bine amenajate pentru copiii lui, și-a dat seama că în orașul natal există foarte puține opțiuni. Așa a apărut ideea de a deschide la Tighina (Bender) un centru pentru […] Articolul Cu ajutorul UE, Mihail Gavrilenco și-a îndeplinit visul – un centru interactiv pentru copii în Tighina apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar. A aparut trailerul filmului – VIDEO # Realitatea.md
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. Intitulat „Stans”, filmul reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive. Printre diferitele subiecte abordate se numără consumul […] Articolul Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar. A aparut trailerul filmului – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Producătorii de film Sergiu Cumatrenco și Ion Borș își propun să ecranizeze „cele mai emoționante, neașteptate sau nebunești povești de dragoste trăite în Chișinău”. Proiectul cinematografic „Chișinău, I love you!” va fi o colecție de scurtmetraje inspirate din „povești reale sau fantezii ascunse de ochii lumii”, transmite IPN. „Căutăm istorii urbane, sincere, intense sau amuzante […] Articolul Cele mai neobișnuite povești de dragoste din Chișinău pot ajunge pe marele ecran apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Geamurile, firele și cablurile electrice, alături de detergenți și soluții de curățare, se numără printre principalele produse pe care Republica Moldova le importă din Bulgaria, al șaselea cel mai mare partener comercial al țării din Uniunea Europeană, transmite IPN. Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două țări […] Articolul Ce vinde și ce cumpără Moldova din Bulgaria, al 6-lea partener comercial din UE apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida # Realitatea.md
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, cunoscut drept „ultimul dictator al Europei”, a anunțat că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu, nu intenționez să fac asta”, a declarat Lukașenko, în vârstă de 70 de ani. Lukașenko a preluat puterea în 1994 și de atunci a devenit unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui […] Articolul Lukașenko își anunță retragerea. După 30 de ani la conducerea Belarusului, spune că nu va mai candida apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Luna plină din august, cunoscută sub numele de „Luna Sturionului”, va putea fi văzută în noaptea de sâmbătă spre duminică. Va avea loc în același timp cu Perseidele, un alt fenomen astronomic inedit. Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile, dar depinde foarte […] Articolul Luna plină din august, numită „Luna Sturionului”, poate fi admirată sâmbătă seara apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Afinele câștigă tot mai mult teren în Moldova, deși prețul unui kilogram ajunge la 180 de lei # Realitatea.md
Afinele câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova și chiar depășesc consumul de căpșuni, susține președinta Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco. Totuși, cererea de pe piața internă este mult mai mare decât ceea ce pot oferi, la etapa actuală, producătorii autohtoni, scrie moldova1. Familia Toma din raionul Ungheni are o afacere în care sunt […] Articolul Afinele câștigă tot mai mult teren în Moldova, deși prețul unui kilogram ajunge la 180 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
IGSU oferă detalii despre accidentul din Telenești: Angajatul decedat avea 43 de ani # Realitatea.md
Angajatul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), decedat în urma accidentului grav din raionul Telenești, avea 43 de ani. Vasile Rotari activa ca pompier din anul 2019. „Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI anunță cu profundă durere trecerea în neființă a camaradului nostru, Rotari Vasile Ion. În după-amiaza zilei de 9 august […] Articolul IGSU oferă detalii despre accidentul din Telenești: Angajatul decedat avea 43 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Persoanele cu dizabilități din municipiul Bălți vor primi, în sezonul rece 2024-2025, sprijin financiar din partea autorităților locale pentru acoperirea cheltuielilor de încălzire. Anunțul a fost făcut de primarul Alexandr Petkov, care a precizat că alocația lunară va fi de 800 de lei, însumând 4000 de lei pentru întreaga perioadă rece, transmite IPN. Ajutorul material […] Articolul Primarul din Bălți anunță compensații pentru următorul sezon de încălzire apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Un nou studiu a constatat că un somn fragmentat şi neodihnitor provoacă daune celulare vaselor de sânge din creier, oferind dovezi suplimentare care sugerează că întreruperile de somn predispun creierul la demenţă. Mai exact, oamenii de ştiinţă au observat modificări în structura şi funcţionarea anumitor celule specifice vaselor cerebrale (numite pericite), precum şi alterări în […] Articolul Un somn fragmentat și neodihnitor poate provoca demență, arată un nou studiu apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă, 9 august, în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 01:00. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect […] Articolul Un băiat de 17 ani a deschis focul în Time Square. Trei persoane au fost rănite apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Realitatea.md
O anchetă a fost deschisă în Franţa, după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri, 8 august, Parchetul din Paris. Într-un video difuzat pe YouTube, rabinul David Daniel Cohen, care pare să trăiască în Israel, l-a criticat pe Emmanuel Macron, căruia i-a reproşat […] Articolul Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic # Realitatea.md
Șapte țări, în frunte cu China, Statele Unite și Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanță pentru mediu Eunomia și grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de țări […] Articolul China, India, Japonia și … – care sunt cele șapte țări care produc cel mai mult plastic apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Experiența unei tinere din Republica Moldova, care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX # Realitatea.md
A câștigat o bursă prin intermediul Programului Future Leaders Exchange (FLEX), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, și a studiat un an la o școală din SUA. Vorbim despre Ana Certan, care recomandă tuturor tinerilor să încerce o astfel de experiență. Înainte de a pleca în America, Ana nu și-a făcut mari așteptări pentru […] Articolul Experiența unei tinere din Republica Moldova, care a studiat un an în SUA, cu o bursă FLEX apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # Realitatea.md
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, 10 august, o reuniune de urgenţă privind Fâșia Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat mai multe surse diplomatice pentru AFP. Mai multe ţări, dintre cele 15 care alcătuiesc Consiliul de Securitate, au solicitat această reuniune de urgenţă, care a fost […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025, psihologii chatului 12plus au consiliat peste 200 de adolescenți și părinți, oferindu-le sprijinul de care au nevoie. Problemele cu care se confruntă adolescenții sunt, în mare parte, legate de relaționare, gestionarea emoțiilor, sexualitate, relații sexuale, probleme sentimentale, anxietate și multe altele. Un aspect frecvent discutat este inițierea vieții sexuale […] Articolul Cum îți dai seama că ești pregătit/ă pentru viața sexuală? Sfaturile psihologului 12+ apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente # Realitatea.md
A rămas mai puțin de o lună până la începerea unui nou an de studii, iar studenții nu au loc în cămine, își caută de pe acum locuințe pe care să le ia cu chirie în capitală. Cele mai căutate locuințe sunt cele care costă 300 – 400 de euro pe lună și se află […] Articolul Goana după chirie a început. Studenții, sfătuiți să semneze contracte cu proprietarii de apartamente apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe # Realitatea.md
Paraziții și Vama, două dintre trupele anunțate la Untold 2025, nu vor mai urca pe scenă. Paraziții invocă motive independente și anunță o pauză de la apariții live, iar Vama se retrage după neînțelegeri cu organizatorii. Trupa Paraziții, într-un mesaj scurt transmis fanilor, au precizat că, pentru o perioadă, nu vor mai susține nici apariții […] Articolul Paraziții și Vama s-au retras de la Untold 2025. Care sunt motivele invocate de cele două trupe apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Președintele SUA Donald Trump a anunțat vineri, 8 august, pe rețeaua sa Truth Social că ‘mult așteptata întâlnire’ cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP. Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu […] Articolul Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
8 august 2025
22:40
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic # Realitatea.md
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie, scrie adevărul.ro. Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii […] Articolul Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic apare prima dată în Realitatea.md.
