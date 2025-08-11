Medicii l-au readus la viață! Un bărbat aflat în stop cardio-respirator, salvat de la moarte

10:00

O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb. LEU Se deblochează unele situații și veți putea primi bani pentru a vă face mici plăceri – poate o escapadă la mare sau la munte, pentru a vă reîncărca bateriile. Aveți șansa să vă exprimați […] Articolul O zi cu inspirație. Zodiile care vor atinge un nou nivel apare prima dată în Realitatea.md.