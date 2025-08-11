Bibliotecă ortodoxă inaugurată în satul Hristici / VIDEEO

11:50

Plânsul din senin nu este o slăbiciune. Este o inițiere. Este felul în care sufletul tău îți spune că e pregătit să meargă mai departe fără greutăți vechi. Este dovada că te transformi. Fără să știi. Fără să vrei. Dar exact când trebuie. Sunt momente în care lacrimile apar pe neașteptate. Nu e nimeni care […] Post-ul Știai că atunci când îți vine să plângi din senin e semn că ai început o vindecare karmică? apare prima dată în Observatorul de Nord.