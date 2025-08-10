Tradiție și veselie la hramul satului Stoicani / GALERIE FOTO

06:00

La una dintre recentele emisiuni „Interviu cu soroceni”, am discutat cu antreprenorul Iulian Nicuța despre arendarea WC-ului public. Interlocutorul ne-a povestit că s-a apucat de această aventură împreună cu doi prieteni, iar planurile de acasă, ca de obicei, nu au prea coincis cu cele de la târg. Investiția va fi de peste 70 mii de […] Post-ul WC-ul public din Soroca este reconstruit de SRL „Aroma Bar”: vezi cum a apărut ideea / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.