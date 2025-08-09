Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO
Observatorul de Nord, 9 august 2025 06:30
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru. Am discutat cu protagonistul nostru despre dezvoltarea și problemele comunei, politică și transparență. Am mai vorbit cu primarul de Bulboci despre distribuirea banilor pe criterii politice, relația cu consăteanul său, Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, […] Post-ul Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
06:30
Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru. Am discutat cu protagonistul nostru despre dezvoltarea și problemele comunei, politică și transparență. Am mai vorbit cu primarul de Bulboci despre distribuirea banilor pe criterii politice, relația cu consăteanul său, Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, […] Post-ul Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea zi cu mult soare, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar […] Post-ul Meteo, 9 august 2025: fără precipitații și temperaturi caniculare apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
WC-ul public din Soroca este reconstruit de SRL „Aroma Bar”: vezi cum a apărut ideea / VIDEO # Observatorul de Nord
La una dintre recentele emisiuni „Interviu cu soroceni”, am discutat cu antreprenorul Iulian Nicuța despre arendarea WC-ului public. Interlocutorul ne-a povestit că s-a apucat de această aventură împreună cu doi prieteni, iar planurile de acasă, ca de obicei, nu au prea coincis cu cele de la târg. Investiția va fi de peste 70 mii de […] Post-ul WC-ul public din Soroca este reconstruit de SRL „Aroma Bar”: vezi cum a apărut ideea / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
20:20
Încă doi soroceni candidează pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus astăzi, 8 august 2025, actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe lista formațiunii se regăsesc și doi candidați din raionul Soroca. Potrivit informațiilor transmise de organizația teritorială, Sergiu Ursachi și Marcel Guțu reprezintă raionul Soroca pe lista electorală a PSDE […] Post-ul Încă doi soroceni candidează pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:20
La început de august este un singur hram în raionul Soroca – la 9 august, în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, zis în popor și Pentelei Călătorul. În această zi este hram în satul Stoicani, iar gospodarii își vor deschide porțile ca să ofere oaspeților tradiționalele bucate și băuturi. Post-ul Astăzi este hram în raionul Soroca: vezi în ce sat poți merge în musafirie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:10
Trei zile de instruire pentru educatorii din Soroca, Drochia și Dondușeni / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În perioada 4–6 august, la Drochia a avut loc o instruire dedicată îmbunătățirii calității educației timpurii, prin aplicarea instrumentului internațional TEACH. Activitatea a reunit educatori, metodiști și manageri ai grădinițelor din raioanele Soroca, Drochia și Dondușeni. Timp de trei zile, participanții au învățat cum să observe și să analizeze procesul educațional din grădinițe, pentru a-l […] Post-ul Trei zile de instruire pentru educatorii din Soroca, Drochia și Dondușeni / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Serviciile gospodărești din Soroca continuă intervențiile pe teren pentru a înlătura urmările vântului puternic din 6 august. Printre zonele afectate se află și Parcul „Grigore Vieru”, unde mai mulți copaci de salcie au fost afectați. Autoritățile locale au decis defrișarea completă a salciilor din parc, măsură care a stârnit nemulțumirea unor soroceni. Oamenii spun că […] Post-ul De ce s-au tăiat salciile din parcul „Grigore Vieru”? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Un bărbat din raionul Drochia a fost prins conducând un automobil, deși nu avea permis și se afla într-o stare avansată de ebrietate alcoolică. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 mai 2025, pe o stradă din satul Mîndîc. Polițiștii de patrulare au oprit șoferul după ce au observat semne clare de consum de alcool. […] Post-ul Condus fără permis și în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Cum poți economisi bani în fiecare lună. 5 metode simple și eficiente pe care le poți aplica imediat # Observatorul de Nord
Într-un context economic tot mai incert, tot mai mulți oameni încearcă să găsească metode prin care să economisească, fără să își reducă drastic calitatea vieții. Din fericire, există soluții simple și accesibile care, aplicate constant, pot aduce economii considerabile la final de lună. Nu este nevoie de cursuri de educație financiară sau de bugete complexe […] Post-ul Cum poți economisi bani în fiecare lună. 5 metode simple și eficiente pe care le poți aplica imediat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Gest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO # Observatorul de Nord
Încă o nuntă din Republica Moldova s-a transformat într-o lecție de generozitate. Alexandru și Maria Ciuvaga, alături de prezentatoarea lor, Doina Gogu, au folosit ziua cea mare pentru a aduce sprijin mamelor și copiilor aflați în dificultate la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” din cadrul Misiunii Sociale „Diaconia”. În loc să primească doar tradiționalele cadouri […] Post-ul Gest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
La19 august, se va desfășura mult așteptatul Festival al Pâinii. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești, va avea loc la Centrul Cultural Florești, începând cu ora 10:00, sub genericul: „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Participanții sunt așteptați să guste nu doar din bunătățile tradiționale, ci și din atmosfera autentică a […] Post-ul Floreștiul îmbracă straie de sărbătoare: vine Festivalul Pâinii! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Vântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca și Șeptelici și Rublenița # Observatorul de Nord
Vântul puternic care a lovit recent raionul Soroca, a dus la înregistrarea a șapte intervenții de urgență, majoritatea fiind pentru defrișarea copacilor căzuți. Direcția Situații Excepționale Soroca a anunțat că, deși impactul a fost semnificativ, nu au fost raportate alte situații grave. Vântul puternic a afectat în special trei localități din raionul Soroca, echipele de […] Post-ul Vântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca și Șeptelici și Rublenița apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
„Festivalul Vânătorilor” vă așteaptă sâmbătă la “Poienița Însorită” din Drochia # Observatorul de Nord
Pe 9 august 2025, cu începere de la ora 11:00, toți iubitorii de natură și vânătoare sunt invitați la „Festivalul Vânătorilor”, un eveniment deosebit dedicat pasiunii pentru vânătoare, spiritului de camaraderie și respectului pentru mediul înconjurător. Manifestarea va avea loc în cadrul pitoresc al Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților „Poienița […] Post-ul „Festivalul Vânătorilor” vă așteaptă sâmbătă la “Poienița Însorită” din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„Descoperă Europa prin dialog și povești de succes” – sesiune de informare cu impact local în orașul Drochia # Observatorul de Nord
Pe data de 5 august curent, sala mică de ședințe a Consiliului Raional Drochia a găzduit sesiunea de informare în cadrul proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”, implementat de AO „Femeia de Azi”, care a reunit personalități marcante din comunitatea drochiană – eveniment cu adevărat inspirațional, în care Europa a fost descoperită prin vocea […] Post-ul „Descoperă Europa prin dialog și povești de succes” – sesiune de informare cu impact local în orașul Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
La începutul lunii iunie, o persoană din raionul Drochia a fost sancționată pentru chemarea intenționat falsă a poliției. În stare de ebrietate, aceasta a alertat poliția despre un conflict care nu a avut loc. Având în vedere că persoana a mai fost sancționată anterior, instanța a decis aplicarea unei amenzi de 3000 de lei. Legea […] Post-ul Apel fals la poliție, sancționat cu amendă de 3000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 8 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 8 august, euro vare valoarea de 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american valoreză 16 lei și 82 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […] Post-ul Curs valutar, 8 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești / VIDEO # Observatorul de Nord
Autor: Artur Leșcu,Doctor în istorie și expert în domeniul securitate Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice […] Post-ul Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
E important ca nativii să aleagă momentele cu care rezonează cel mai mult. Știu deja ce le face sufletul să zboare, astfel că nu le va fi chiar atât de dificil în acest sens. E important să aibă răbdare cu anumite situații, astfel încânt să nu se lase cuprinși de greșelile trecutului. Descoperă ce […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:40
Pe 8 august, cerurile nu doar că se deschid, ci te cheamă. Cheamă partea ta divină, partea ta curajoasă, partea ta autentică. Această zi nu este despre dorințe mărunte, ci despre alinierea cu scopul mai înalt al existenței tale. În fiecare an, data de 8 august este învăluită într-o aură mistică și puternică, datorită deschiderii […] Post-ul De ce ziua de 8 august este una dintre cele mai magice ale anului apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Pentru perioada 8-14 august a fost emis Cod Galben de pericol excepțional de incendii # Observatorul de Nord
Începând cu ziua de astăzi, 8 august, și până la 14 august meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendii. Astfel, în această perioadă, este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor şi anexelor gospodărești. Post-ul Pentru perioada 8-14 august a fost emis Cod Galben de pericol excepțional de incendii apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO # Observatorul de Nord
Intuiam eu, și nu doar eu, că actuala campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi dată naibii, dar ceea ce se întâmplă în societatea moldovenească depășește cele mai sumbre așteptări. Mai mulți politicieni și-au pus efectiv poalele în cap și asmuță alegătorii slabi de fire și săraci, mai mult la figurat decât […] Post-ul Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Prețul la benzină a cresut cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu șase bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 8 august 2025, benzina se va scumpi cu 2 bani, iar motorina se va ieftini cu 6 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 16 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și […] Post-ul Prețul la benzină a cresut cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
7 august 2025
17:20
Condus pe ultimul drum – Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București # Observatorul de Nord
Astăzi, la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București, prin tragerea a 21 de salve de tun a fost petrecut pe ultimul drum primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, Ion Iliescu. Reamintim că, Ion Iliescu, președinte al României în perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004, a încetat din viață în data de 5 […] Post-ul Condus pe ultimul drum – Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Medaliatul cu bronz la mondiale și europene, Vadim Țarălungă, primit cu onoruri de autoritățile sorocene / VIDEO # Observatorul de Nord
În sala de lupte a Școlii Sportive Municipale, de unde au pornit în sportul mare mai mulți luptători soroceni a avut loc un eveniment inedit, moderat de Andrei Jitniuc, vice-director la Școala Sportivă Municipală din soroca – primirea cu onoruri al proaspătului medaliat cu bronz la campionatele europene, care s-au desfășurat la Scopie și cele […] Post-ul Medaliatul cu bronz la mondiale și europene, Vadim Țarălungă, primit cu onoruri de autoritățile sorocene / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Creativitate, joc și prietenie – așa arată copilăria la Grădinița „Romănița” din Șolcani / VIDEO # Observatorul de Nord
La Grădinița „Romănița” din comuna Șolcani, raionul Soroca, atmosfera este plină de veselie și culoare. Cei mici își încep fiecare zi cu energie și curiozitate, fiind nerăbdători să descopere lucruri noi și să se joace împreună cu prietenii lor. Într-o zi obișnuită, sala de grupă se transformă într-un loc unde imaginația prinde viață. Fie că […] Post-ul Creativitate, joc și prietenie – așa arată copilăria la Grădinița „Romănița” din Șolcani / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Un conducător auto din raionul Dondușeni a fost condamnat recent la 150 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport, după ce a refuzat să fie supus testării alcoolscopice. Incidentul a avut loc în noaptea de 12 iunie 2024, când bărbatul, aflat la volanul unui microbuz, […] Post-ul A refuzat testarea alcoolscopică și a fost condamnat la muncă neremunerată apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Un caz de violență domestică petrecut în nordul țării readuce în atenție fragilitatea relațiilor de familie atunci când la mijloc se află alcoolul, impulsivitatea și lipsa controlului. Un bărbat a fost condamnat la muncă neremunerată în folosul comunității după ce, în urma unui conflict izbucnit în timpul unei seri petrecute acasă, a agresat fizic partenera […] Post-ul O palmă dată în familie – și o lecție despre responsabilitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Un șofer din raionul Soroca a fost prins băut la volan și amendat cu 75.000 de lei # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionul Soroca a fost condamnat recent pentru că a urcat la volan în stare avansată de ebrietate, punând astfel în pericol viața sa și a celorlalți participanți la trafic. Incidentul a avut loc în noaptea de 13 iunie 2025, în jurul orei 23:00, când polițiștii de patrulare au oprit pentru verificare o […] Post-ul Un șofer din raionul Soroca a fost prins băut la volan și amendat cu 75.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
A chemat intenționat poliția, fiind în stare de ebrietate – sancționat cu amendă # Observatorul de Nord
Un bărbat din orașul Drochia a fost sancționat contravențional pentru două fapte, după ce a fost surprins deplasându-se în stare de ebrietate pe carosabil și apelând în mod fals serviciul unic de urgență 112. Incidentul a avut loc în data de 27 aprilie 2025, în jurul orei 15:39, pe strada Dimitrie Cantemir din municipiul Drochia. […] Post-ul A chemat intenționat poliția, fiind în stare de ebrietate – sancționat cu amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului R8.1 – R8 – Arionești – R14, sectorul Arionești – Otaci, lucrările de reabilitare continuă, informează andsa.md Menționăm că lucrările la structura rutieră sunt realizate în proporție de aproximativ 75%, iar cele la structurile de drenaj – în proporție de 57%. Progresul general al execuției lucrărilor […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe drumul R8.1, sectorul Arionești – Otaci apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Alte 9500 de familii vor primi vouchere în valoare de până la 6000 de lei pentru a procura electrocasnice noi și eficiente energetic. Sprijinul este oferit în cadrul unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher, desfășurată în perioada 7-31 august, informează moldpres.md Voucherele sunt acordate familiilor cu copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane cu vârsta […] Post-ul Alte 9.500 de familii vor primi vouchere pentru a procura electrocasnice noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Cinci oficiali din administrația publică locală din Republica Moldova, printre care primarii municipiilor Soroca, Drochia și Comrat, participă în perioada 6–17 august 2025 la un program internațional de schimb profesional în Statele Unite ale Americii, la invitația Congresului SUA. Vizita are loc în Jacksonville și Pensacola, Florida, și are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale și […] Post-ul Cu cine merge primara Lilia Pilipețchi în SUA și cine va achita călătoria? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Una dintre cele mai îndrăgite interprete de la noi, Sofia Rotaru, împlinește 78 de ani! Una din celebrele fiice ale Bucovinei este un simbol al vremii și o legendă care a unit generații prin vocea și prezența sa inconfundabilă. Post-ul Astăzi, Sofia Rotaru împlinește 78 de ani! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
78 de percheziții într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. # Observatorul de Nord
La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. Acțiunile au loc la membrii și simpatizanții unei organizații criminale. Post-ul 78 de percheziții într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Vântul și ploaia puternică din 6 august au provocat pagube în mai multe localități, în special în nordul țării. Pompierii și salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în peste 40 de situații de risc, cele mai multe solicitări fiind înregistrate în municipiile Chișinău, Bălți și Soroca, comunică moldpres.md Potrivit IGSU, echipele […] Post-ul Soroca printre raioanele care au suferit din cauza furtunii de aseară apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Preşedintele american Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat pentru The New York Times (NYT) două persoane familiarizate cu acest plan, transmite news.ro, preluat de moldpres.md Trump […] Post-ul Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Putin şi Zelenski apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 7 august 2025: euro scade cu patru bani, iar dolarul costă mai puțin cu 12 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 66 de bani sau cu patru bani mai puțin. Dolarul american scade la 16 lei și 94 de bani, cu 12 bani mai puțin. Leul românesc scade cu un ban […] Post-ul Curs valutar, 7 august 2025: euro scade cu patru bani, iar dolarul costă mai puțin cu 12 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!” – mesajul de adio pe coroana de flori de lângă sicriul soțului # Observatorul de Nord
Ieri și astăzi au loc funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, care a decedat marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani. Soția lui Ion Iliescu, Nina, a optat pentru o coroană funerară cu sute de trandafiri albi, iar pe panglica albă a coroanei a scris un mesaj emoționant – „Odihnește-te în pace! […] Post-ul „Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!” – mesajul de adio pe coroana de flori de lângă sicriul soțului apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii simt acum mai mult curaj să-și practice pasiunile, chiar dacă de acestea este din ce în ce mai puțin timp. Unii caută să-și mute reședința, mai ales că problemele lor apar în casa siguranței și a confortului. Deschiderea către nou nu a fost niciodată mai acută. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de […] Post-ul Horoscopul zilei de 7 august 2025. Balanțele își pierd energia. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Observatorul de Nord
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 6 august, semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității sociale, semnat la Paris la 10 martie 2025 – un pas important pentru ca drepturile prevăzute în acord să poată fi puse în practică. Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova […] Post-ul Cetățenii moldoveni stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 7 august 2025, conform prognozelor meteorologilor vom avea o zi cu valori termice suportabile și fără precipitații. Astfel, temeperatura aerului se va încadra între +13 și +24 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 44 la sută, iar vântul va sufla […] Post-ul Meteo, 17 august 2025: zi cu temperaturi suportabile și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor # Observatorul de Nord
La Direcția Gospodăriei Locativ Comunale Soroca, plata pentru activitatea consiliului de administrație și a cenzorilor, este mai scumpă ca întreținerea tuturor autospecialelor. Este o situație ieșită din comun, mai ales că patru din cei șase membri sunt consilieri raionali activi, iar Consiliul Raional a decis că membrii consiliilor de administrație și ai comisiilor de cenzori […] Post-ul DGLC Soroca: consiliul de administrație și cenzorii, mai scumpi decât întreținerea autospecialelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Astăzi, 7 august 2025, benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu nouă bani # Observatorul de Nord
Conform Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică astăzi, 7 august, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,14 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,05 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o scumpire cu doi bani la benzină și o ieftinire cu nouă bani la motorină. Post-ul Astăzi, 7 august 2025, benzina se scumpește cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu nouă bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 august 2025
17:50
Furtuna de astăzi a doborât mai mulți copaci în raionul Soroca, inclusiv câțiva în municipiu. Cititorii ne-au trimis fotografii din sectorul fostei fabrici de articole tricotate și din regiunea centru a orașului, cu arborii rupți și căzuți la pământ. Unii dintre ei mai tineri, alții groși că nu pot fi cuprinși de un om, au […] Post-ul Furtuna a doborât azi mai mulți copaci la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
112 500 de lei amendă pentru un motociclist din Rublenița beat și fără permis de conducere # Observatorul de Nord
Un bărbat a fost tras la răspundere penală după ce a urcat băut pe motocicletă, deși nu deținea permis de conducere. Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii iunie, în satul Rublenița din raionul Soroca. Potrivit materialelor din dosar, bărbatul a pierdut controlul asupra vehiculului și a ajuns cu motocicleta într-o bordură de pe marginea drumului. […] Post-ul 112 500 de lei amendă pentru un motociclist din Rublenița beat și fără permis de conducere apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, efectuează o deplasare în Statele Unite ale Americii # Observatorul de Nord
Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipetchi, efectuează, în perioada 6–17 august 2025, o deplasare în Statele Unite ale Americii pentru a participa la un program de schimb profesional. Vizita are loc la invitația organizatorilor și are drept scop schimbul de experiență și bune practici în administrația publică. Potrivit dispoziției oficiale semnate la 4 august 2025, cheltuielile […] Post-ul Primara municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, efectuează o deplasare în Statele Unite ale Americii apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Vara, pe lângă soare, vacanțe și plimbări în aer liber, apar și musafirii nedoriți: țânțarii. Deși par niște insecte fragile, micile lor înțepături pot provoca mult mai mult decât o simplă mâncărime. Cei care petrec serile în aer liber sau locuiesc în zone apropiate de ape stătătoare știu deja: țânțarii sunt nelipsiți în sezonul cald. […] Post-ul Cum ne protejăm de țânțari? Sfatul medicului de familie, Elena Cociorva apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Sorocenii au fost informați cum să evite pericolele din timpul scăldatului / VIDEO # Observatorul de Nord
O vară plină de soare și distracție poate fi umbrită rapid de un moment de neatenție. Pentru a preveni astfel de situații neplăcute, reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale Soroca, Inspectoratului de Poliție, Poliției de Frontieră, salvatori și voluntari ai Crucii Roșii – filiala Soroca au organizat o acțiune de informare chiar pe plaja din Soroca Nouă, […] Post-ul Sorocenii au fost informați cum să evite pericolele din timpul scăldatului / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Coroană funerară și mesaje macabre: Cum a fost intimidată judecătoarea din dosarul Guțul # Observatorul de Nord
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a inițiat o anchetă după ce judecătoarea care a pronunțat sentința de condamnare a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost ținta unor amenințări repetate și acțiuni de intimidare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că solicitarea […] Post-ul Coroană funerară și mesaje macabre: Cum a fost intimidată judecătoarea din dosarul Guțul apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Adaos lunar de 3000 de lei la salariu pentru tinerii angajați în industrii strategice # Observatorul de Nord
Astăzi, cabinetul de minisștri a aprobat un regulamentul Programului, conform căruia tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de un adaos de 3 mii de lei la salariul lunar, timp de un an. Tinerii vor deveni eligibili după angajare, decizia de acordare a plății va fi emisă automat, […] Post-ul Adaos lunar de 3000 de lei la salariu pentru tinerii angajați în industrii strategice apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.