Analizăm la rece: Cine și cum a manipulat opinia publică în perioada crizei energetice
Observatorul de Nord, 10 august 2025 18:10
Republica Moldova e dispusă să lase oamenii din regiunea transnistreană fără căldură, România și Uniunea Europeană profită de cetățenii moldoveni, iar Rusia este unicul salvator – acestea sunt doar câteva dintre dezinformările de bază privind sectorul energetic și criza gazelor, care au circulat intens în sezonul rece 2024–2025. Un rol important în manipularea cetățenilor de […]
Acum 15 minute
18:30
Horoscop săptămânal Berbec: 11-17 august 2025 Interpretările tale nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Pentru a evita disputele, apelează la o atitudine diplomată. Coordonarea colegilor este necesară la locul de muncă. Nu îți place acest rol, dar vechimea pe poziția pe care o ai te „obligă" să faci asta. Te-ai gândit că poate tu nu îți mai dorești însă să fii […]
Acum o oră
18:10
Republica Moldova e dispusă să lase oamenii din regiunea transnistreană fără căldură, România și Uniunea Europeană profită de cetățenii moldoveni, iar Rusia este unicul salvator – acestea sunt doar câteva dintre dezinformările de bază privind sectorul energetic și criza gazelor, care au circulat intens în sezonul rece 2024–2025. Un rol important în manipularea cetățenilor de […]
Acum 6 ore
12:50
„Hai să încercăm din nou”: de câte ori poate o iubire moartă să fie resuscitată cu iluzii? # Observatorul de Nord
Există o formă de oboseală pe care nu o poate vindeca niciun „te iubesc" rostit târziu. E oboseala unei inimi care a iertat prea mult, a sperat prea tare, a tras de o iubire până când iubirea a devenit o povară.Și totuși, într-un moment de slăbiciune sau dor, vocea cealaltă apare din nou: „Hai să […]
Acum 8 ore
12:00
Casa ta este mai mult decât un spațiu fizic. Este un templu energetic, o extensie a câmpului tău subtil. Tot ce aduci înăuntru – obiecte, simboluri, culori, amintiri – contribuie la vibrația spațiului tău. Și uneori, fără să-ți dai seama, ții în casă obiecte care blochează fluxul norocului, amplifică anxietatea sau atrag energii stagnante. Nu pentru că […]
11:50
Știai că atunci când îți vine să plângi din senin e semn că ai început o vindecare karmică? # Observatorul de Nord
Plânsul din senin nu este o slăbiciune. Este o inițiere. Este felul în care sufletul tău îți spune că e pregătit să meargă mai departe fără greutăți vechi. Este dovada că te transformi. Fără să știi. Fără să vrei. Dar exact când trebuie. Sunt momente în care lacrimile apar pe neașteptate. Nu e nimeni care […]
11:00
În satul Stoicani din raionul Soroca, ziua de 9 august a fost una de sărbătoare și voie bună. Localnicii și oaspeții au marcat hramul satului, care coincide cu ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, cunoscut în popor și drept Pentelei Călătorul. În centrul localității, la estrada de vară, atmosfera a fost […]
Acum 12 ore
09:50
De la clasica Margherita până la combinații îndrăznețe cu fructe de mare sau legume proaspete, pizza făcută în casă îți oferă libertatea de a alege ingredientele preferate și de a savura un preparat autentic, chiar la tine în bucătărie. Pizza nu mai este de mult un preparat rezervat doar pizzeriilor. Cu puțină imaginație și câteva […]
09:10
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute # Observatorul de Nord
Ușor, rapid și ideal pentru cei care vor să slăbească fără să renunțe la deserturi – așa arată cheesecake-ul proteic cu ciocolată, fără zahăr adăugat. Se prepară cu doar trei ingrediente de bază și este bogat în proteine, având doar 205 kcal per porție. În plus, este gata de pus la cuptor în cinci minute. […]
08:10
Curs valutar, 10 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 10 august, euro vare valoarea de 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american valoreză 16 lei și 82 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […]
06:50
Cum să transformi 1.000 de euro în 10.000 într-un singur an: strategii cu potențial # Observatorul de Nord
Creșterea de zece ori a capitalului inițial într-un singur an nu este un obiectiv pentru cei cu inimă slabă. Specialiștii avertizează că un astfel de randament implică risc ridicat, dar și oportunități reale pentru cei care își asumă muncă intensă, decizii calculate și o strategie adaptată pieței. Exemple reale arată că, deși dificil, obiectivul este […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 10 august 2025, vom avea o zi călduroasă, fără precipitații și cu valori termice ridicate. Astfel, temperatura aerului va oscila între +19 și +29 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este zero, umiditatea aerului va fi de 39 la sută, iar vântul va sufla […]
Acum 24 ore
19:30
Dmitri Gudkov: „Alegerea europeană nu este împotriva Rusiei, ci împotriva dictaturii” / VIDEO # Observatorul de Nord
Politicianul rus de opoziție Dmitri Gudkov a transmis un apel direct cetățenilor Republicii Moldova, cu o lună înainte de alegerile parlamentare, îndemnându-i să opteze pentru integrarea europeană. În mesajul său, Gudkov a subliniat că această opțiune nu înseamnă ostilitate față de Rusia, ci respingerea dictaturii și alegerea unui model democratic autentic. Într-un mesaj video publicat […]
19:10
Alimente nutritive în august. Ce poți să mănânci în ultima lună de vară ca să-ți menții sănătatea # Observatorul de Nord
Ultima lună de vară oferă o paletă de culori extrem de interesantă. Vezi care sunt acele alimente nutritive în august și ce poți să mănânci ca să-ți menții sănătatea. De la morcovi, la ceapă aromată și zucchini, există mai multe stadii ale felului în care ne obișnuim să abordăm gastronomia. În primul rând, e […]
Ieri
18:30
SURSA: Facebook
18:30
Ordinea nașterii influențează semnificativ felul în care copiii își trăiesc copilăria și își formează personalitatea. Un nou studiu scoate însă la iveală dezavantajul de a fi primul născut sau copilul unic. Acesta arată cum presiunile și stilurile parentale aplicate primilor copii pot avea efecte importante asupra sănătății lor mentale. De-a lungul timpului, cercetătorii au observat […]
15:20
Nativii își potrivesc personalitatea astfel. Vezi zeitatea egipteană care te reprezintă, în funcție de zodie. Ce arată astrele și unde se poziționează fiecare. Conceptul de zeu sau zeiță este printre cele mai vechi idei din istorie. În timp ce reprezintă un lucru în parte pentru fiecare, rădăcinile sale vin din verbul „a invoca". Denumirea este […]
13:50
August 2025 – luna în care patru zodii rup lanțurile trecutului și își schimbă viața # Observatorul de Nord
August 2025 vine cu o energie aparte, pe care mulți o vor simți ca pe o gură de aer proaspăt după ani de încercări și blocaje. Este luna în care, potrivit mărturiilor și previziunilor astrologice, se încheie un ciclu karmic greu, iar pentru patru zodii începe o etapă nouă, plină de lumină, curaj și oportunități. […]
12:40
Aureliu Lozanu a lansat cartea „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, la Soroca a avut loc lansarea cărții „LA BRAȚ CU MOARTEA sau RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA: așa cum l-am văzut, așa cum l-am trăit", scrisă de Aureliu Lozanu. Evenimentul a făcut parte din ședința comună a Uniunii Naționale a Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova și Consiliul Director al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu […]
11:30
Fisticul reprezintă semințele comestibile ale arborelui Pistacia vera. Acesta reprezintă o sursă importantă de: grăsimi sănătoase, proteine, fibre și antioxidanți. Are un conținut bogat în substanțe nutritive esențiale și îți poate susține sănătatea generală pe termen lung. Află care sunt beneficiile consumului de fistic. Fisticul poate susține sănătatea intestinală și a inimii și poate avea […]
10:40
206 oase, 639 de mușchi, 33 de vertebre, râul vieții…și multe altele, despre corpul uman # Observatorul de Nord
CORPUL UMAN: 1: Număr de oase: 206 2: Număr de mușchi: 639 3: Număr de rinichi: 2 4: Numărul de dinți de lapte: 20 5: Număr de coaste: 24 (12 perechi) 6: Numărul camerei cardiace: 4 7: Artera cea mai mare: Aorta 8: Tensiune arterială normală: 120/80 Mmhg 9: Ph de sânge: 7.4 10: Numărul […]
09:10
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav când faci jogging # Observatorul de Nord
Află care este cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă și vezi de ce te poți accidenta grav când faci jogging. Deși acest obicei ar trebui să fie unul natural pentru corp, mulți nu realizează că accidentările pot apărea foarte ușor dacă nu sunt luate anumite măsuri de prevenție. Suprapașirea în […]
08:30
Corpul uman nu îmbătrânește contant, cu aceeași viteză. După copilărie, când creșterea este rapidă, urmează platoul de la începutul maturității, iar pe măsură ce înaintăm în vârstă, înregistrăm o accelerare a îmbătrânirii, arată un studiu citat de Science Alert. Potrivit acestui studiu, există un punct de cotitură în care are loc de obicei această accelerare […]
08:10
Întreținerea parchetului din lemn poate fi o provocare, mai ales dacă ne dorim să păstrăm frumusețea și strălucirea naturală a podelei fără a folosi soluții chimice scumpe sau agresive. De-a lungul timpului, în gospodării s-au descoperit diverse trucuri tradiționale, însă unul dintre cele mai simple și eficiente rămâne curățarea cu ceai. Această metodă nu doar […]
08:10
Curs valutar, 9 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 9 august, euro vare valoarea de 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american valoreză 16 lei și 82 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […]
07:40
Atunci când este vorba despre procesul de învățare, majoritatea oamenilor cred că inteligența există sau nu există. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa pentru că ea poate fi dezvoltată prin exercițiu. Ajută-ți copilul să-i placă să învețe, explicându-i că își poate antrena creierul. Se pare că elevii au o viziune destul de fixă în […]
07:10
Ai o sticlă de șampon pentru bebeluși în baie, dar o folosești doar pentru scopul ei inițial? Ei bine, specialiștii în curățenie de la nivel internațional atrag atenția asupra unui truc simplu, dar extrem de eficient. De la bijuterii la haine delicate: unde face minuni șamponul pentru bebeluși Datorită formulei sale delicate, lipsite de detergenți […]
07:10
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
O anumită energie extrem de frustrantă îi găsește pe nativi într-o perioadă în care vor să domine. Luna Plină întârzie să ofere ceea ce caută mulți. Vor apărea pe alocuri neînțelegeri, în special pentru că Mercur este încă retrograd. Micile dileme se vor elimina una câte una fără prea mare efort. Descoperă ce îți […]
06:30
Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea "Interviu cu soroceni", realizată de "Observatorul de Nord", este invitat primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru. Am discutat cu protagonistul nostru despre dezvoltarea și problemele comunei, politică și transparență. Am mai vorbit cu primarul de Bulboci despre distribuirea banilor pe criterii politice, relația cu consăteanul său, Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 august 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea zi cu mult soare, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar […]
06:00
WC-ul public din Soroca este reconstruit de SRL „Aroma Bar”: vezi cum a apărut ideea / VIDEO # Observatorul de Nord
La una dintre recentele emisiuni „Interviu cu soroceni", am discutat cu antreprenorul Iulian Nicuța despre arendarea WC-ului public. Interlocutorul ne-a povestit că s-a apucat de această aventură împreună cu doi prieteni, iar planurile de acasă, ca de obicei, nu au prea coincis cu cele de la târg
8 august 2025
20:20
Încă doi soroceni candidează pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus astăzi, 8 august 2025, actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pe lista formațiunii se regăsesc și doi candidați din raionul Soroca. Potrivit informațiilor transmise de organizația teritorială, Sergiu Ursachi și Marcel Guțu reprezintă raionul Soroca pe lista electorală a PSDE […] Post-ul Încă doi soroceni candidează pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:20
La început de august este un singur hram în raionul Soroca – la 9 august, în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, zis în popor și Pentelei Călătorul. În această zi este hram în satul Stoicani, iar gospodarii își vor deschide porțile ca să ofere oaspeților tradiționalele bucate și băuturi. Post-ul Astăzi este hram în raionul Soroca: vezi în ce sat poți merge în musafirie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Trei zile de instruire pentru educatorii din Soroca, Drochia și Dondușeni / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În perioada 4–6 august, la Drochia a avut loc o instruire dedicată îmbunătățirii calității educației timpurii, prin aplicarea instrumentului internațional TEACH. Activitatea a reunit educatori, metodiști și manageri ai grădinițelor din raioanele Soroca, Drochia și Dondușeni. Timp de trei zile, participanții au învățat cum să observe și să analizeze procesul educațional din grădinițe, pentru a-l […] Post-ul Trei zile de instruire pentru educatorii din Soroca, Drochia și Dondușeni / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Serviciile gospodărești din Soroca continuă intervențiile pe teren pentru a înlătura urmările vântului puternic din 6 august. Printre zonele afectate se află și Parcul „Grigore Vieru”, unde mai mulți copaci de salcie au fost afectați. Autoritățile locale au decis defrișarea completă a salciilor din parc, măsură care a stârnit nemulțumirea unor soroceni. Oamenii spun că […] Post-ul De ce s-au tăiat salciile din parcul „Grigore Vieru”? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Un bărbat din raionul Drochia a fost prins conducând un automobil, deși nu avea permis și se afla într-o stare avansată de ebrietate alcoolică. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 mai 2025, pe o stradă din satul Mîndîc. Polițiștii de patrulare au oprit șoferul după ce au observat semne clare de consum de alcool. […] Post-ul Condus fără permis și în stare de ebrietate apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Cum poți economisi bani în fiecare lună. 5 metode simple și eficiente pe care le poți aplica imediat # Observatorul de Nord
Într-un context economic tot mai incert, tot mai mulți oameni încearcă să găsească metode prin care să economisească, fără să își reducă drastic calitatea vieții. Din fericire, există soluții simple și accesibile care, aplicate constant, pot aduce economii considerabile la final de lună. Nu este nevoie de cursuri de educație financiară sau de bugete complexe […] Post-ul Cum poți economisi bani în fiecare lună. 5 metode simple și eficiente pe care le poți aplica imediat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Gest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO # Observatorul de Nord
Încă o nuntă din Republica Moldova s-a transformat într-o lecție de generozitate. Alexandru și Maria Ciuvaga, alături de prezentatoarea lor, Doina Gogu, au folosit ziua cea mare pentru a aduce sprijin mamelor și copiilor aflați în dificultate la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” din cadrul Misiunii Sociale „Diaconia”. În loc să primească doar tradiționalele cadouri […] Post-ul Gest de solidaritate la nunta Mariei și a lui Alexandru Ciuvaga: daruri pentru mamele și copiii de la Centrul Maternal „În Brațele Mamei” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
La19 august, se va desfășura mult așteptatul Festival al Pâinii. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești, va avea loc la Centrul Cultural Florești, începând cu ora 10:00, sub genericul: „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Participanții sunt așteptați să guste nu doar din bunătățile tradiționale, ci și din atmosfera autentică a […] Post-ul Floreștiul îmbracă straie de sărbătoare: vine Festivalul Pâinii! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Vântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca și Șeptelici și Rublenița # Observatorul de Nord
Vântul puternic care a lovit recent raionul Soroca, a dus la înregistrarea a șapte intervenții de urgență, majoritatea fiind pentru defrișarea copacilor căzuți. Direcția Situații Excepționale Soroca a anunțat că, deși impactul a fost semnificativ, nu au fost raportate alte situații grave. Vântul puternic a afectat în special trei localități din raionul Soroca, echipele de […] Post-ul Vântul puternic a provocat intervenții de urgență în Soroca și Șeptelici și Rublenița apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
„Festivalul Vânătorilor” vă așteaptă sâmbătă la “Poienița Însorită” din Drochia # Observatorul de Nord
Pe 9 august 2025, cu începere de la ora 11:00, toți iubitorii de natură și vânătoare sunt invitați la „Festivalul Vânătorilor”, un eveniment deosebit dedicat pasiunii pentru vânătoare, spiritului de camaraderie și respectului pentru mediul înconjurător. Manifestarea va avea loc în cadrul pitoresc al Taberei de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților „Poienița […] Post-ul „Festivalul Vânătorilor” vă așteaptă sâmbătă la “Poienița Însorită” din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
„Descoperă Europa prin dialog și povești de succes” – sesiune de informare cu impact local în orașul Drochia # Observatorul de Nord
Pe data de 5 august curent, sala mică de ședințe a Consiliului Raional Drochia a găzduit sesiunea de informare în cadrul proiectului „Valorile europene – aproape de oameni”, implementat de AO „Femeia de Azi”, care a reunit personalități marcante din comunitatea drochiană – eveniment cu adevărat inspirațional, în care Europa a fost descoperită prin vocea […] Post-ul „Descoperă Europa prin dialog și povești de succes” – sesiune de informare cu impact local în orașul Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
La începutul lunii iunie, o persoană din raionul Drochia a fost sancționată pentru chemarea intenționat falsă a poliției. În stare de ebrietate, aceasta a alertat poliția despre un conflict care nu a avut loc. Având în vedere că persoana a mai fost sancționată anterior, instanța a decis aplicarea unei amenzi de 3000 de lei. Legea […] Post-ul Apel fals la poliție, sancționat cu amendă de 3000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 8 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 8 august, euro vare valoarea de 19 lei și 63 de bani, iar dolarul american valoreză 16 lei și 82 de bani. Leul românesc are valoarea de 3 lei și 87 de bani, iar hrivna ucraineană rămâne la valoarea de 40 […] Post-ul Curs valutar, 8 august 2025: euro costă 19 lei și 63 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 82 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești / VIDEO # Observatorul de Nord
Autor: Artur Leșcu,Doctor în istorie și expert în domeniul securitate Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice […] Post-ul Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
E important ca nativii să aleagă momentele cu care rezonează cel mai mult. Știu deja ce le face sufletul să zboare, astfel că nu le va fi chiar atât de dificil în acest sens. E important să aibă răbdare cu anumite situații, astfel încânt să nu se lase cuprinși de greșelile trecutului. Descoperă ce […] Post-ul Horoscopul zilei de 8 august 2025. Capricornii se simt nepregătiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Pe 8 august, cerurile nu doar că se deschid, ci te cheamă. Cheamă partea ta divină, partea ta curajoasă, partea ta autentică. Această zi nu este despre dorințe mărunte, ci despre alinierea cu scopul mai înalt al existenței tale. În fiecare an, data de 8 august este învăluită într-o aură mistică și puternică, datorită deschiderii […] Post-ul De ce ziua de 8 august este una dintre cele mai magice ale anului apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Pentru perioada 8-14 august a fost emis Cod Galben de pericol excepțional de incendii # Observatorul de Nord
Începând cu ziua de astăzi, 8 august, și până la 14 august meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional de incendii. Astfel, în această perioadă, este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitelor de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor şi anexelor gospodărești. Post-ul Pentru perioada 8-14 august a fost emis Cod Galben de pericol excepțional de incendii apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO # Observatorul de Nord
Intuiam eu, și nu doar eu, că actuala campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie va fi dată naibii, dar ceea ce se întâmplă în societatea moldovenească depășește cele mai sumbre așteptări. Mai mulți politicieni și-au pus efectiv poalele în cap și asmuță alegătorii slabi de fire și săraci, mai mult la figurat decât […] Post-ul Tableta de vineri: În ajunul alegerilor parlamentare, „DESPRE SPERMATOZOIZII LUI ELTON JOHN” și „BĂRBAȚII NEAMULUI” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Prețul la benzină a cresut cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu șase bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 8 august 2025, benzina se va scumpi cu 2 bani, iar motorina se va ieftini cu 6 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 16 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și […] Post-ul Prețul la benzină a cresut cu doi bani, iar motorina este mai ieftină cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
7 august 2025
17:20
Condus pe ultimul drum – Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București # Observatorul de Nord
Astăzi, la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București, prin tragerea a 21 de salve de tun a fost petrecut pe ultimul drum primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, Ion Iliescu. Reamintim că, Ion Iliescu, președinte al României în perioadele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004, a încetat din viață în data de 5 […] Post-ul Condus pe ultimul drum – Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București apare prima dată în Observatorul de Nord.
