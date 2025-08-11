Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a PP „ALDE”, deferită justiției prin procedura acordului de recunoaștere a vinovăției

11:00

Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două sentințe cu condamnare la închisoare pentru vânzarea și păstrarea de substanțe interzise. Potrivit primei sentințe, patru membri de familie (mama și concubinul acesteia, fiica și concubinul ultimei) au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare … Articolul Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii – 4 persoane din Chișinău condamnate apare prima dată în Punctul pe i.