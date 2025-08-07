Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor

14:30

Un avion de tip Airbus A320 al companiei aeriene spaniole Iberia care efectua zborul IB579 de la Madrid la Paris s-a întors de urgenţă din drum, la scurt timp după decolare, după o coliziune cu o pasăre, în urma căreia botul avionului a fost smuls, relatează Le Figaro. Aeronava de tip Airbus A320 a decolat …