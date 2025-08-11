Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas
Punctul, 11 august 2025 10:10
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP. În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul … Articolul Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas apare prima dată în Punctul pe i.
• • •
Alte ştiri de Punctul
Acum 5 minute
10:20
Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. A fost condamnat penal # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie … Articolul Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. A fost condamnat penal apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Poliția investighează circumstanțele unui omor din raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. # Punctul
Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta anumite ilegalitǎți. Aceasta îl suspecta pe un alt angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii. Între cei doi … Articolul Poliția investighează circumstanțele unui omor din raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 15 minute
10:10
Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas # Punctul
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP. În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul … Articolul Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor. Decizia îi aparţine lui Trump # Punctul
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP. „Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a … Articolul Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor. Decizia îi aparţine lui Trump apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
16:10
AUR din R.Moldova denunță atacul public al Deschide.md și WatchDog și solicită probe sau scuze publice # Punctul
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a condamnat astăzi, 9 august, acuzațiile lansate de publicația Deschide.md, care a publicat o analiză semnată de Rodica Pîrgari pentru organizația WatchDog. În material se sugerează că formațiunea ar fi o filială a AUR din România și ar avea conexiuni cu influențe rusești. „Nu vom tolera campanii de … Articolul AUR din R.Moldova denunță atacul public al Deschide.md și WatchDog și solicită probe sau scuze publice apare prima dată în Punctul pe i.
16:00
Alexandru Tacu, un bărbat originar din Republica Moldova care lucra în construcții în Franța, a murit în noaptea de 6 spre 7 august, la o vârstă tânără, în urma unei boli grave. Potrivit familiei, care a publicat o postare pe rețelele de socializare, Alexandru a fost internat în urmă cu aproximativ o lună la spitalul … Articolul Moldovean mort în străinătate. Cancerul i-a răpit viața în doar o lună apare prima dată în Punctul pe i.
16:00
Tânără moldoveancă din Italia, gravidă în luna a opta, moartă sub ochii fetiței sale de trei ani. „Atâta durere ne-ai lăsat!” # Punctul
O tânără mamă originară din Republica Moldova gravidă în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, tragedia fiind descoperită de soțul femeii, alertat de lipsa de răspuns la telefon. Nadia Cigoreanu, în vârstă de numai 29 de ani, se afla acasă, … Articolul Tânără moldoveancă din Italia, gravidă în luna a opta, moartă sub ochii fetiței sale de trei ani. „Atâta durere ne-ai lăsat!” apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Punctul
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce … Articolul Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului general pentru situații de urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. ,,Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai … Articolul Un camion s-a tamponat cu o autospecială IGSU. Sunt victime apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Persoanele cu dizabilități din Bălți vor primi sprijin financiar și în următorul sezon de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a semnat dispoziția # Punctul
În scopul susținerii categoriilor social-vulnerabile ale populației, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a semnat dispoziția privind acordarea ajutorului financiar pentru perioada rece a anilor 2024–2025, din mijloacele bugetului municipal, pentru anumite categorii de cetățeni. Finanțarea se face din bugetul municipal. Pentru acest scop, prin hotărârea consiliului municipal, au fost alocați 928.000 de lei. Ajutorul material … Articolul Persoanele cu dizabilități din Bălți vor primi sprijin financiar și în următorul sezon de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a semnat dispoziția apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în R.Moldova, E.S. Yamada Yoichiro # Punctul
Astăzi, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, E.S. Yamada Yoichiro. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile mandatului viceprim-ministrului în procesul de reintegrare a țării, situația curentă în regiunea transnistreană și în Zona de Securitate, precum și eforturile Chișinăului de menținere a unui climat … Articolul Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în R.Moldova, E.S. Yamada Yoichiro apare prima dată în Punctul pe i.
18:00
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # Punctul
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. … Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, … Articolul Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri apare prima dată în Punctul pe i.
17:20
O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Punctul
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie 2024. Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o … Articolul O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Boris Volosatîi demontează speculațiile: ”Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară, iar deciziile se iau exclusiv în interiorul partidului AUR din R.Moldova” # Punctul
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj ferm către opinia publică, respingând categoric zvonurile privind o presupusă subordonare a formațiunii față de AUR din România. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este un … Articolul Boris Volosatîi demontează speculațiile: ”Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară, iar deciziile se iau exclusiv în interiorul partidului AUR din R.Moldova” apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
„PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah – apel către diplomați, ONG-uri și presă # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De … Articolul „PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah – apel către diplomați, ONG-uri și presă apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
VIDEO // Poliția oferă detalii despre cele 78 de percheziții în mai multe localități ale țării: Două persoane reținute # Punctul
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. … Articolul VIDEO // Poliția oferă detalii despre cele 78 de percheziții în mai multe localități ale țării: Două persoane reținute apare prima dată în Punctul pe i.
09:20
Sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un … Articolul VIDEO // Viață de lux pe bani proveniți din evaziune fiscală. Bărbat – reținut apare prima dată în Punctul pe i.
7 august 2025
18:00
Badantă moldoveancă din Italia, acuzată de uciderea bătrânului la 5 ani după decesul acestuia # Punctul
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del Carlino, moartea a avut loc … Articolul Badantă moldoveancă din Italia, acuzată de uciderea bătrânului la 5 ani după decesul acestuia apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ … Articolul Procuratura Generală: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu … Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Suspecții utilizau sistemul de plăți … Articolul Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi Kremlinul, citat de agenţiile ruse de presă, relatează AFP. ”La propunerea părţii americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai … Articolul Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
„Oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat”. Irina Vlah cere Maiei Sandu convocarea CSS Ședința CSS pe subiectul datoriei de stat?! # Punctul
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu o adresare către Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, „după mai multe discuţii cu cetăţenii din diferite localităţi ale ţării”. Politiciana cere convocarea de urgență Consiliului Suprem de Securitate (CSS) pe subiectul datoriei de stat. „În cadrul vizitelor pe care le întreprind în teritoriu împreună cu colegii, … Articolul „Oamenii ne spun deschis că sunt îngroziţi de tempoul cu care creşte datoria de stat”. Irina Vlah cere Maiei Sandu convocarea CSS Ședința CSS pe subiectul datoriei de stat?! apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de produse de tutun. Cazul a fost înregistrat în noaptea de 7 august, în postul vamal Cahul, pe sensul de ieșire din țară, după ce s-a prezentat pentru control un autocar de rută … Articolul Țigarete și tutun, tăinuite pentru transport ilicit, depistate în postul vamal Cahul apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Departamentul Justiţiei: Un soldat american a încercat să furnizeze Rusiei detalii despre tancul M1A2 Abrams # Punctul
Un soldat al armatei americane a fost arestat miercuri pentru că a încercat să furnizeze Rusiei informaţii clasificate despre principalul tanc de luptă american, a anunţat Departamentul Justiţiei, informează AFP. Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat de încercarea de a transmite informaţii despre apărarea naţională unui … Articolul Departamentul Justiţiei: Un soldat american a încercat să furnizeze Rusiei detalii despre tancul M1A2 Abrams apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la bugetul de stat în primele șapte luni ale anului curent # Punctul
În perioada ianuarie–iulie 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 22 595,83 mil. lei (circa 22,6 miliarde lei),ceea ce constituie cu 1 487,25 mil. lei (+7 %) mai mult față de perioada similară a anului 2024. Cea mai mare pondere în structura veniturilor o are taxa pe valoarea adăugată (TVA) – … Articolul Serviciul Vamal a direcționat peste 22,5 miliarde lei la bugetul de stat în primele șapte luni ale anului curent apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” au documentat activitatea infracțională a unui ucrainean de 37 ani, care, sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor procurate la licitație în Statele Unite ale Americii, a însușit peste 1 000 000 … Articolul VIDEO // Ucrainean reținut, fiind suspectat de escrocherie în proporții mari apare prima dată în Punctul pe i.
6 august 2025
16:30
Asociația Judecătorilor condamnă atacurile asupra judecătoarei în dosarul Guțul și cere măsuri # Punctul
Asociația Judecătorilor condamnă vehement acțiunile de intimidare, hărțuire și amenințare la adresa judecătoarei care a examinat dosarul în care a fost condamnată bașcana Evghenia Guțul. Asociația menționează că este un atac direct asupra independenței justiției și integrității fizice și psihologice a unui magistrat, transmite IPN. „Aceste acțiuni nu sunt doar inacceptabile, dar constituie o încălcare … Articolul Asociația Judecătorilor condamnă atacurile asupra judecătoarei în dosarul Guțul și cere măsuri apare prima dată în Punctul pe i.
16:10
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a inițiat procedura de contestare a deciziei prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen. Anunțul a fost făcut public pe rețelele de socializare, unde edilul califică în continuare subiectul drept unul exclusiv politic, transmite IPN. El a anunțat că avocații săi din România au … Articolul Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România. Cere suspendarea deciziei apare prima dată în Punctul pe i.
15:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz # Punctul
6 august 2025, Chișinău – Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri ad-interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Ministrul Mihai Popșoi i-a urat bun venit la Chișinău însărcinatului cu afaceri, Nick Pietrowicz, exprimând încrederea într-o colaborare productivă pe durata mandatului său. Discuțiile s-au … Articolul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri ad-interim al SUA, Nick Pietrowicz apare prima dată în Punctul pe i.
15:30
Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit # Punctul
Juristul și reprezentantul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, consideră că cel puțin șase dintre cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt desemnați de către un singur partid – cel aflat la guvernare și manifestă favoritism politic. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Important” de la TVC21. „Ei spun că nu este bine să punem … Articolul Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru: Favoritismul politic practicat de membrii CEC nu va rămâne nepedepsit apare prima dată în Punctul pe i.
15:30
Alerte false cu bombă acasă și la instanță, mii de apeluri macabre și sute de mesaje amenințătoare la adresa judecătoarei Ana Cucerescu, care a condamnat-o pe Evghenia Guțul. Șeful Poliției Naționale a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că magistrata a sesizat dimineață oamenii legii și a descris cu amănunte cum a fost intimidată. … Articolul Ana Cucerescu, ținta a mii de apeluri macabre: Locuia în același bloc cu Evghenia Guțul apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Un bărbat intenționa să iasă din țară având asupra sa pastile cu efect psihotrop, ascunse într-o cutie declarată drept „transmisiune către o rudă”. În urma controlului fizic detaliat, efectuat în comun de funcționarii vamali și polițiștii de frontieră, au fost depistate 30 de comprimate, ambalate și sigilate. Substanțele identificate se regăsesc în listele oficiale ale … Articolul A încercat să traverseze prin vamă cu pastile cu efect psihotrop apare prima dată în Punctul pe i.
14:00
Zelenski cere SUA să-şi intensifice presiunile împotriva Rusiei în timpul unei vizite a lui Witkoff la Moscova # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski cere miercuri Statelor Unite să-şi intensifice presiunile împotriva Rusiei şi să o oblige să oprească Războiul în Ucraina, după sosirea emisarului american Steve Witkoff la Moscova, relatează AFP. investitorul imobiliar Steve Witkoff, un apropiat al preşedintelui republican Donald Trump, a fost primit miercuri de către reprezentantul special al preşedintelui rus Cladimir Putin Kirill … Articolul Zelenski cere SUA să-şi intensifice presiunile împotriva Rusiei în timpul unei vizite a lui Witkoff la Moscova apare prima dată în Punctul pe i.
14:00
Cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, inclusiv doi copii într-o tabără, în Zaporojie, într-un atac rus cu bombe aeriene # Punctul
Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite – inclusiv doi copii -, într-o tabără de vacanţă, în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunţă miercuri autorităţile, relatează AFP. ”Două persoane au fost ucise”, iar alte 12 au fost rănite, inclusiv doi copii, anunţă pe Telegram guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov. Ruşii au desfăşurat … Articolul Cel puţin doi morţi şi 12 răniţi, inclusiv doi copii într-o tabără, în Zaporojie, într-un atac rus cu bombe aeriene apare prima dată în Punctul pe i.
13:50
Avarierea din Orlovka nu oprește gazul spre Moldova, dar linia electrică e vulnerabilă, experți # Punctul
Avarierea stației de comprimare a gazelor din Orlovka, regiunea Odesa, în urma unui atac cu drone rusești, nu pune în pericol aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova, spun experții în energie de la Chișinău. Totuși, ei avertizează că infrastructura critică din apropiere – inclusiv linia de înaltă tensiune prin care Moldova importă energie electrică din … Articolul Avarierea din Orlovka nu oprește gazul spre Moldova, dar linia electrică e vulnerabilă, experți apare prima dată în Punctul pe i.
13:20
Președintele PAS, Igor Grosu, a încălcat în mod repetat legislația electorală, ceea ce obligă CEC-ul să elimine acest partid din cursa electorală. Această solicitare a fost exprimată în timpul unui protest organizat la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate de către reprezentanții Partidului Republican „Inima Moldovei”. Participanții la acțiune și-au exprimat convingerea că, după 28 septembrie, … Articolul „Inima Moldovei” cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Ministerul Justiției nu a fost notificat despre necesitatea extrădării lui Constantin Țuțu, afirmă Veronica Mihailov-Moraru. Potrivit ei, este necesară o decizie de dare în căutare sau de condamnare, ca procedura să poată fi inițiată. Constantin Țuțu a fost reținut împreună cu Vlad Plahotniuc, pe Aeroportul din Atena. În privința fostului lideri democrat, autoritățile de la … Articolul Mihailov-Moraru: Ministerul Justiției nu a fost notificat că Țuțu trebuie extrădat apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, își anunță oficial revenirea în politică! Într-un mesaj postat astăzi pe paginile sale publice acesta a lansat un apel către foștii săi colegi din PDM, pe care îi cheamă „să strângă rândurile” și să se mobilizeze pentru a da jos actuala guvernare, pe care o acuză că a vândut țara … Articolul Anunțul așteptat de mulți: Plahotniuc revine în politică și cheamă la mobilizare apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Promovarea energiei regenerabile în Republica Moldova, susținută printr-un acord cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare # Punctul
6 august 2025, Chișinău – Creșterea utilizării energiei verzi în Republica Moldova va fi susținută de resurse oferite de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD), în valoare de 25 de milioane de euro. Semnarea unui acord în acest scop a fost aprobată în ședința Cabinetului de miniștri. Acordul prevede realizarea Programului pentru tranziția energetică verde, care susține reforme … Articolul Promovarea energiei regenerabile în Republica Moldova, susținută printr-un acord cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de PCCOCS și CNA # Punctul
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Centrului Național Anticorupție au desfășurat astăzi 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte de delapidare a averii străine și spălare de bani, comise de două sau mai multe persoane, cu utilizarea situației … Articolul Percheziții în dosare de delapidare a averii străine și spălare de bani în domeniul reparației drumurilor: Cinci persoane au fost reținute de PCCOCS și CNA apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
VIDEO // Un angajat al IP Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență # Punctul
Un angajat al Inspectoratului de poliție Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență. Aceștia au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii SPIA al MAI și procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit materialelor cauzei, în perioada 31 … Articolul VIDEO // Un angajat al IP Rîșcani și complicele acestuia sunt cercetați penal, fiind bănuiți de implicare într-un caz de trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii – 4 persoane din Chișinău condamnate # Punctul
Procuratura continuă lupta cu traficul ilicit de droguri, anunțând despre pronunțarea recentă a încă două sentințe cu condamnare la închisoare pentru vânzarea și păstrarea de substanțe interzise. Potrivit primei sentințe, patru membri de familie (mama și concubinul acesteia, fiica și concubinul ultimei) au fost condamnați la pedepse cuprinse între 7 și 8 ani de închisoare … Articolul Au creat un „business de familie” cu droguri, iar pentru asta vor petrece următorii ani din viață după gratii – 4 persoane din Chișinău condamnate apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Funcționarii postului vamal Palanca au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unor echipamente și ustensile pentru întreținerea armelor de foc, pe sensul de intrare în țară. Cazul a fost documentat după ce, pentru control s-a prezentat un autoturism de marca Hyundai H-1, care se deplasa din Ucraina. Atât șoferul, cât și cei doi pasageri, au … Articolul Echipamente pentru întreținerea armelor, reținute în cadrul controlului vamal apare prima dată în Punctul pe i.
5 august 2025
19:10
Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din R.Moldova # Punctul
Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Dialogul s-a axat pe beneficiile aduse de Legea cu privire la veteranii de război, adoptată în anul 2024, dar și pe prioritățile de viitor, în vederea protecției drepturilor veteranilor. Prim-ministrul a subliniat că autoritățile vor continua să sprijine veteranii de război, … Articolul Dorin Recean s-a întâlnit cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
18:20
Trei morţi, inclusiv un lucrător feroviar, şi cel puţin 12 răniţi, inclusiv patru lucrători feroviari şi doi copii în Ucraina # Punctul
Trei persoane au fost ucise, inclusiv un lucrător feroviar în oraşul Lozova, în regiunea Harkov, iar cel puţin alte 12 persoane au fost rănite în atacuri ruseşti în nord-estul Ucrainei, anunţă autorităţile, relatează AFP. Un atac rus a atins infrastructuri feroviare, inclusiv gara din Lozova. Un mecanic a fost ucis, iar patru lucrători feroviari au … Articolul Trei morţi, inclusiv un lucrător feroviar, şi cel puţin 12 răniţi, inclusiv patru lucrători feroviari şi doi copii în Ucraina apare prima dată în Punctul pe i.
18:00
Fostul președinte Ion Iliescu a murit, marți, la vârsta de 95 de ani, a anunțat președintele PSD Sorin Grindeanu. Fostul șef de stat era internat din luna iunie la Spitalul Clinic de Urgență ‘Prof. Dr. Agrippa Ionescu’, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Prețuim timpul tău. Abonează-te la:Canalul de Telegram, aici ➞ „Punctul pe i”Canalul de Youtube, … Articolul Fostul preşedinte a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani apare prima dată în Punctul pe i.
17:10
Ucrainian căutat internațional, extrădat din Moldova către Cehia pentru infracțiuni de calomnie # Punctul
Ofițerii de investigații ai Poliției de Frontieră au asigurat, în data de 5 august 2025, extrădarea unui bărbat ucrainean (44 ani) căutat pentru comiterea mai multor infracțiuni de calomnie în Cehia. Acesta a fost identificat în data de 2 iulie, în PTF „Otaci”, la intrarea în Republica Moldova. Verificările în bazele de date au generat … Articolul Ucrainian căutat internațional, extrădat din Moldova către Cehia pentru infracțiuni de calomnie apare prima dată în Punctul pe i.
15:20
Cinci orașe beneficiază de proiecte de revitalizare urbană de peste 17 milioane de lei din partea UE # Punctul
Uniunea Europeană susține transformarea durabilă a spațiului urban din Republica Moldova printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, direcționată către cinci proiecte de revitalizare urbană în orașele Rîșcani, Nisporeni, Ceadîr-Lunga, Cimișlia și Hîncești. Toate lucrările sunt realizate în cadrul inițiativei „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. În … Articolul Cinci orașe beneficiază de proiecte de revitalizare urbană de peste 17 milioane de lei din partea UE apare prima dată în Punctul pe i.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.