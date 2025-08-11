Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas

14:40

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război", potrivit BBC. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor", după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce …