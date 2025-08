„Inima Moldovei” cere eliminarea PAS din cursa pentru Parlament

12:20

Helsinki, capitala Finlandei, nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an, au dezvăluit săptămâna aceasta autorităţile municipale. Deşi numărul deceselor în accidente rutiere este în scădere în întreaga UE, cu o reducere de 3% în 2024, accidentele cu final tragic sunt încă frecvente în zonele metropolitane.