Prognoza 2025: recolta de mere din R. Moldova va scădea cu peste 30%

10:50

Este o idee tot mai des întâlnită în social media: femeile ar avea nevoie de mai mult somn decât bărbații, uneori chiar cu „mai multe ore”, potrivit unor postări virale. Explicațiile invocate variază, de la diferențele hormonale la faptul că „femeile au un creier care funcționează mai rapid”. Însă, conform cercetătorilor, aceste afirmații nu sunt [...]