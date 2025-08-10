Maria Guțu, fotografă documentară: „Artistul nu cred că trebuie să fie sărac”
ZdGust, 10 august 2025 15:20
Maria Guțu este o tânără din orașul Glodeni care face fotografie documentară. De aproape șase ani, călătorește prin R. Moldova, interacționează și fotografiază oameni de prin sate. În 2024 a primit unul dintre cele mai prestigioase premii din lume în domeniul fotografiei documentare pentru proiectul „Homeland” (Acasă – traducere din l. engleză, n.r.). Pasiunea Mariei [...]
130 de licee teoretice din întreaga țară au înregistrat o rată de promovare de 100% a examenelor de bacalaureat, iar 23 dintre acestea au obținut o medie generală mai mare de 8, arată datele oficiale publicate de Ministerul Educației și Cercetării. La polul opus se află mai multe licee în care numărul elevilor care au [...]
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Vezi mai jos un meniu propus de G4Food. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 11-17 august. Lista de cumpărături pentru [...]
Cremele de protecție solară sunt adesea criticate pentru conținutul de substanțe chimice, însă dermatologii explică faptul că acestea sunt prezente în doze sigure și reglementate, esențiale pentru protejarea pielii de efectele nocive ale soarelui, transmite Media Fax. Dermatoloaga Ana Molina, invitată recent în cadrul platformei „Tengo un Plan”, demontează unul dintre cele mai răspândite mituri despre [...]
Dintre fructele tradiționale care continuă să se bucure de o reputație incontestabilă, lămâia este cu siguranță în top. Fie proaspătă, fie sub formă limonadă sau doar amestecată cu apă, este un fruct care rămâne constant în preferințele celor atenți la siluetă și sănătate. Meritul său constă în bogăția de substanțe fitochimice și vitamine, scrie G4Food. [...]
Bananele își schimbă aroma și aspectul pe măsură ce se coc. Dar își schimbă și compoziția nutrițională? Pe măsură ce trec de la stadiul de verzi și ferme la galbene și moi, își pierd o parte din conținutul de fibre? Specialiștii susțin, potrivit eatingwell.com, că acest lucru nu ar fi chiar atât de drastic. „O banana nu [...]
Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la doar patru ani și jumătate lumină distanță. În termeni astronomici, această planetă neînsuflețită ar fi o vecină apropiată a Pământului și ar putea avea sateliți naturali care să susțină viața, [...]
Acest sandviș cu ou și avocado, propus de eatingewll.com, este proaspăt, savuros și se prepară în doar câteva minute, folosind doar câteva ingrediente. Avocado este cremos și se combină cu ceapa crocantă și germenii proaspeți, oferind un mic dejun sățios și sănătos, plin de arome. Ingrediente 1 lingură de maioneză preparată cu usturoi și ulei de [...]
Tocătoarele din plastic sunt nelipsite din bucătăriile multora dintre noi. De la felierea legumelor la porționarea cărnii, aceste plăci de tăiat sunt practice, protejează blaturile și se curăță ușor, inclusiv în mașina de spălat vase, notează publicația Today. Totuși, odată cu creșterea îngrijorărilor legate de efectele microplasticelor asupra sănătății, tot mai mulți utilizatori se întreabă: [...]
OpenAI a anunțat lansarea ChatGPT-5, noua versiune a modelului de inteligență artificială, disponibilă acum inclusiv pentru utilizatorii fără abonament. Pe pagina sa de Facebook, Denis Zacon, consultant în inteligență artificială și automatizare, a trecut în revistă cele mai importante noutăți și beneficii aduse de noua versiune: Inteligență la nivel PhD în toate domeniile. Excelent în [...]
Există în gastronomia italiană și franceză, și nu numai, numeroase preparate de cartofi la cuptor. Dar, dacă luăm una dintre aceste compoziții la întâmplare și o folosim ca umplutură pentru ardei, avem în final un preparat extrem de interesant și apetisant. Și care merge foarte bine și vara, rece, recomandă G4Food. În varianta de mai jos, [...]
Copilul răspunde nepoliticos? Trucuri pe care le pot aplica părinții când trec prin astfel de situații # ZdGust
„Nu vreau!”; „Nu fac asta!”; „Nu mă poți obliga!”; „Ești cea mai rea/cel mai rău!” Vă sună cunoscut? Li se întâmplă tuturor părinților să se confrunte, într-o măsură mai mare sau mai redusă, cu impolitețea sau de-a dreptul cu obrăznicia copiilor. Din topul comportamentului inadecvat al copiilor și adolescenților, întoarcerea vorbelor ocupă primul loc. Este [...]
Euronews a analizat salariile minime din Europa, comparând atât valoarea euro, cât și puterea de cumpărare a cetățenilor. Milioane de lucrători din UE continuă să câștige salariul minim. Pragurile sunt menite să ofere un nivel de trai de bază pentru lucrători, deși nivelurile nu au reușit adesea să crească odată cu inflația, scrie sursa citată. În iulie [...]
În luna august, scena Teatrului Verde din Chișinău găzduiește o serie de concerte și spectacole dedicate muzicii tradiționale și fuziunilor moderne. Mai jos găsești detalii despre cele patru evenimente care vor avea loc în această lună. Festivalul de muzică populară „Acasă” Pe 15 august, începând cu ora 19:00, Teatrul Verde va găzdui festivalul de muzică populară „Acasă” [...]
Începând cu 1 ianuarie 2026 vor fi aplicate proceduri simplificate ce vizează moștenirea. Modificările publoicate în Monitorul Oficial din 6 august curent, conțin prevederi noi ce au ca scop protejarea drepturilor moștenitorilor și asigurarea unui echilibru, prin implementarea mai eficientă și mai previzibilă a unor norme succesorale, anunță monitorul.fisc.md. În primul rând, legea prevede reintegrarea [...]
Provoacă sau nu zahărul diabet? 5 mituri explicate de nutriționiști pentru o mai bună gestionare a bolii # ZdGust
Diabetul este o boală cronică și complex ce nu este cauzată de consumul excesiv de zahăr sau carbohidrați. Diabetul poate fi gestionat printr-o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și colaborare cu un specialist în diabet. Chiar și cu toate cunoștințele medicale de astăzi, miturile despre diabet continuă să circule. Din păcate, aceste mituri pot îngreuna [...]
După încheierea primei etape de admitere în învățământul liceal, peste 11 200 de elevi au fost deja înmatriculați, informează Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Această cifră reprezintă 46% din totalul celor 24 380 de absolvenți certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,7 puncte [...]
Cum să mănânci sănătos când iei masa în oraș sau călătorești? Sfaturi simple pentru mese echilibrate # ZdGust
Chiar dacă ești departe de casă, să mănânci sănătos nu trebuie să fie o provocare imposibilă. Cu puțină planificare, poți face alegeri nutriționale corecte în orice context – fie că iei prânzul în oraș, ești în drum spre serviciu sau călătorești în vacanță, conform healthyline.com. Nutriționiștii recomandă ca mesele rapide și gustările să includă alimente din [...]
Te trezești dimineața cu gândul la lista nesfârșită de sarcini, iar după-amiaza te simți deja extenuat/ă? Milioane de oameni se luptă zilnic cu această senzație apăsătoare de oboseală care pare să nu treacă nici măcar după al treilea espresso, scrie HotNews. Există soluții naturale care pot da un impuls de energie și nu e vorba [...]
Oportunitate pentru antreprenoarele din R. Moldova: 6 locuri gratuite la Riga Food Expo 2025 # ZdGust
Femeile din Republica Moldova care conduc afaceri în domeniul alimentar au acum șansa de a-și duce brandul pe scena internațională. Între 4 și 6 septembrie 2025, la Riga, Letonia, va avea loc Riga Food Expo – cel mai mare târg al industriei alimentare din țările baltice, un eveniment-cheie pentru antreprenorii care vor să-și extindă afacerea [...]
Aceste tartine cu ricotta și ton sunt un preparat extrem de simplu și rapid dar cu un gust care place oricui. Ricotta este o brânză bogată în proteine dar săracă în grăsimi, ideală, așadar, vara. Adăugând ton, obținem o combinație plină de proteine și cu grăsimi sănătoase, un mic dejun care conține toți macronutrienții. Tartinele [...]
Premieră editorială în R. Moldova: o carte semnată de Briony May Smith, lansată simultan cu ediția internațională # ZdGust
Cartea pentru copii „Grohuț”, semnată și ilustrată de autoarea britanică Briony May Smith, va fi lansată joi, 7 august, la ora 11:00, în sala Biblioteca Picilor a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”. Lansarea va avea loc la doar o săptămână după apariția internațională a cărții în Marea Britanie și Irlanda, și, în același timp [...]
În anii 2000, gențile „It” de designer erau la fel de căutate ca și vedetele fotografiate de paparazzi purtându-le. Gândește-te la geanta Balenciaga City, lansată în 2001, și îți vor reveni în minte imagini cu Mary-Kate și Ashley Olsen, Nicole Richie sau Kate Moss. Dacă îți amintești de Fendi Spy sau Chloé Paddington, probabil îți [...]
Vara anului 2025: Recorduri de temperatură şi precipitaţii înregistrate în mai multe zone din lume # ZdGust
Căldură record, incendii masive, inundaţii mortale – luna august abia a început, dar vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene meteorologice distructive şi mortale în emisfera nordică, transmite News.ro, care citează AFP, transmite G4Media. „Temperaturile şi precipitaţiile extreme au devenit mai intense şi mai frecvente la scară globală”, afirmă Sonia Seneviratne, [...]
Oamenii de știință vor să creeze înghețata care nu se topește. Cât de aproape sunt de reușită? # ZdGust
Oamenii de știință au început să caute soluții pentru a prelungi durata de viață a înghețatei sau cel puțin pentru a o ajuta „să-și păstreze calmul” atunci când temperaturile urcă. Un exemplu devenit viral în urmă cu câțiva ani este cel al producătorului japonez Kanazawa Ice, care a lansat pe piață înghețată soft-serve și sub formă de [...]
Barcelona este, conform unor voci, capitală gastronomică, cu o scenă diversă ce îmbină fine‑dining‑ul avangardist cu autenticitatea bucătăriei catalane reinterpretate, transmite G4Food. Iată cele mai reprezentative 10 restaurante în 2025: 1. Disfrutar Câștigător al titlului World’s Best Restaurant 2024 și cel mai bun restaurant din Europa, Disfrutar este condus de foști chefi de la legendarul El Bulli, notează The [...]
Cu bicicleta prin Moldova este o modalitate ideală de a descoperi peisajele rurale, satele autentice și natura țării. Pe trasee vei întâlni localnici, vei vizita crame și vei gusta din ospitalitatea moldovenească prin mâncăruri tradiționale și vinuri locale. Fiecare traseu oferă o experiență unică și momente de neuitat în mijlocul naturii. În continuare, îți oferim [...]
Frittata cu mazăre, o idee de mic dejun echilibrat, proteic, plin de fibre și ușor de preparat # ZdGust
O frittata cu mazăre este mereu o rețetă la îndemână inclusiv pentru micul dejun, fiind un preparat echilibrat și care conferă energie pentru câteva ore bune. Una dintre numeroasele variante ale clasicei frittata italiene, se face în câteva minute și poate fi preparată și la cuptor, dacă avem mai mult timp la dispoziție. În plus, poate [...]
La nivel mondial, hipertensiunea arterială este în creștere în rândul copiilor și adolescenților, cu un procent de 7,2% pe an # ZdGust
Hipertensiunea arterială susținută a fost definită ca tensiune arterială crescută confirmată în trei sau mai multe ocazii distincte, în timp ce hipertensiunea arterială ocazională a fost determinată de o singură consultaţie, potrivit Rador Radio România, citat de G4Media. Cercetătorii au prezentat studii originale efectuate pe copii și adolescenți cu vârsta sub 19 ani care au [...]
Ce trebuie să știi despre electroliți: rol, surse și riscuri. Cum influențează hidratarea, funcționarea mușchilor și starea generală de sănătate # ZdGust
Electroliții au un rol esențial în mai multe funcții importante ale organismului, inclusiv hidratarea, ritmul cardiac, activitatea nervoasă și musculară. Efectele acestora minerale, cu sarcină electrică naturală și care sunt solubili în apă, asupra sănătății sunt importante și pot varia în funcție de tipul și cantitatea de electroliți, scrie G4Food. În condiții normale, organismul are [...]
Vârsta la care începem să îmbătrânim rapid și ce putem face ca să încetinim procesul: „Corpul uman este ca o mașină. Unele piese cedează mai repede decât altele” # ZdGust
Îmbătrânirea nu are loc gradual, potrivit cercetătorilor. Dacă în copilărie și în tinerețe corpul urmează un ritm stabil de dezvoltare, după vârsta de 50 de ani începe un declin accelerat al funcțiilor biologice. Iar primele afectate de procesul de îmbătrânire sunt vasele de sânge. Există însă metode ce pot încetini acest proces, transmite HotNews. Un studiu [...]
400 de milioane de tone de deșeuri din plastic a produs omenirea în 2024. Discuții la Geneva privind un tratat global pentru combaterea poluării # ZdGust
Începând de marţi, la Geneva, reprezentanţi din peste 160 de ţări fac o ultimă încercare pentru a crea un acord internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, cu scopul de a combate poluarea cu plastic. Se speră ca tratatul să poată fi semnat anul viitor, informează DPA, citată de Agerpres și preluat de G4Media. Experţii [...]
Cum poți face oțet aromatic pentru salate, folosind condimente, fructe sau ierburi aromatice de sezon # ZdGust
Oțeturile infuzate cu fructe, plante aromatice sau note picante sunt deosebit de bine venite de-a lungul întregului an pentru că oferă aromă și rafinament salatelor dar și altor preparatele. Există și versiuni comerciale, dar plăcerea preparării lor e inegalabilă, dincolo de faptul că știm precis ce conțin, scrie G4Food. Sunt exact ceea ce sugerează numele: [...]
Zilele devin din ce în ce mai scurte și nu doar pentru că vara se apropie de sfârșit în emisfera nordică. Marți, 5 august, ziua solară va fi puțin mai scurtă decât cele 24 de ore obișnuite, potrivit Timeanddate.com, devenind astfel nu doar una dintre cele mai scurte zile din 2025, ci și din momentul [...]
În august 2025, Editura Cartier propune o selecție variată de titluri noi: o nouă traducere a clasicului Alice în Țara Minunilor, povești pentru copii despre emoții, poezie contemporană și proză cu teme existențiale. Alice în Țara Minunilor, de Lewis Carroll O nouă traducere din engleză de Dan Sociu. „Toate operele lui Lewis Carroll ar trebui [...]
Într-o epocă a călătoriilor rapide, a zborurilor low-cost și a conexiunilor ultra-eficiente, trenurile de noapte revin spectaculos în actualitate, oferind o alternativă lentă, poetică și sustenabilă. În Europa, rețeaua acestor călătorii nocturne se extinde tot mai mult, redând farmecul unei epoci în care adormirea într-un oraș și trezirea în altul era o aventură în sine, [...]
Un studiu realizat în șase țări diferite arată că angajații care lucrează doar patru zile pe săptămână se simt mai odihniți și mai puțin epuizați, transmite Mediafax. Aproape 3.000 de persoane din 141 de companii din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Irlanda și SUA au participat la un test la scară largă. Aceștia au [...]
Peste 10 mii de hoteluri din Europa solicită compensații platformei Booking.com într-un proces colectiv # ZdGust
Peste 10 mii de hoteluri din Europa vor să deschidă o acțiune comună în instanță împotriva platformei de rezervări Booking.com, cu sediul la Amsterdam, pentru a solicita compensații pentru pierderile înregistrate în urma folosirii de către platforma de rezervări a așa-numitei „clauze a celui mai mic preț”, transmite DPA, citat de Agerpres. Clauza, care interzice hotelurilor [...]
Ceai băut pe stomacul gol: când e benefic și când îți poate face rău. Recomandările specialiștilor # ZdGust
Nu este clar dacă ar trebui să bei ceai înainte sau după micul dejun, dar potrivit delish.com, acest lucru poate depinde de tipul de ceai pe care îl preferi – negru sau un ceai calmant, cum ar fi mușețelul. „Consumul ceaiului pe stomacul gol poate fi atât benefic, cât și potențial problematic”, explică nutriționista Lauren [...]
Îl duci în parc și‑l vezi cum se leagănă singur pe balansoar, departe de ceilalți. Sau vine și îți spune, cu voce joasă, că „nimeni nu vrea să se joace cu mine”. Ce poate face un părinte ca să‑ți ajute copilul să‑și facă prieteni? Un sondaj național realizat de Spitalul de Copii CS Mott de la [...]
Când și de ce îți poate fi reținut permisul de conducere în România: explicațiile Poliției Române # ZdGust
Poliția Română clarifică situațiile în care permisul de conducere poate fi reținut conform legislației naționale: de la încălcări ale regulilor de circulație, până la infracțiuni prevăzute de Codul Penal precum conducerea sub influența alcoolului sau părăsirea locului accidentului. Restituirea documentului este posibilă doar în anumite condiții. Potrivit cadrului legal național, măsura tehnico-administrativă a reținerii permisului [...]
Este o idee tot mai des întâlnită în social media: femeile ar avea nevoie de mai mult somn decât bărbații, uneori chiar cu „mai multe ore”, potrivit unor postări virale. Explicațiile invocate variază, de la diferențele hormonale la faptul că „femeile au un creier care funcționează mai rapid”. Însă, conform cercetătorilor, aceste afirmații nu sunt [...]
Fierul are un rol esențial pentru organism. Sprijină mușchii, creierul și sistemul imunitar și transportă oxigenul în tot corpul pentru a-ți oferi energie, potrivit Institutului Național de Sănătate (NIH). Nu e de mirare că lipsa lui te poate face să te simți epuizat. „Dacă nu ai suficient fier în dietă, e posibil să te simți mereu obosit, [...]
Secretul uleiului de măsline: de ce este superior altor uleiuri și cum ne protejează sănătatea # ZdGust
Inflamația cronică este una dintre acele afecțiuni tăcute care, deși nu prezintă întotdeauna simptome vizibile, pot avea consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Potrivit cercetătorului și medicului William Li, această formă de inflamație poate sta la baza dezvoltării unor boli cardiovasculare, dar și a anumitor tipuri de cancer. Explicațiile expertului au fost prezentate într-un [...]
Victor Pietraru, regizor: „Visul meu e să fac un film pe care oamenii îl vor privi de cel puțin două ori” # ZdGust
Victor Pietraru este un tânăr regizor din R. Moldova, creator al scurtmetrajului „Alte frunze de dor”, dar și al mai multor videoclipuri pentru artiștii autohtoni. Deși inițial și-a început studiile la București, la Universitatea Politehnică, Victor a revenit în R. Moldova și a studiat Regie Film. „La Regie Film am ajuns, aș zice, mai mult [...]
De ce „Liniștește-te!” nu ajută un copil în criză: ce se întâmplă în creierul lui în timpul unui tantrum și cum ar trebui să reacționăm # ZdGust
Copiii nu sunt adulți în miniatură – creierul lor în creștere este de fapt incapabil să adopte o perspectivă adultă asupra unei situații și să folosească acea cunoaștere pentru a se calma. În mijlocul unui tantrum, creierul copilului este „oprit” de emoții intense – iar logica nu ajunge acolo. HotNews explică de ce nu poate [...]
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau o săptămână, recomandă G4Food. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 4 – 10 august. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne [...]
Care este capitala europeană care nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an # ZdGust
Helsinki nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an, au dezvăluit oficialii municipali săptămâna aceasta, transmite Media Fax. Deși numărul deceselor în accidente rutiere este în scădere în întreaga UE, cu o reducere de 3% în 2024, accidentele cu final tragic sunt încă frecvente în zonele metropolitane. A trece un an întreg [...]
Este sigur să bei apă dintr-o sticlă de plastic uitată în mașină? Avertismentul cercetătorilor # ZdGust
Vara aduce cu ea nu doar canicula, ci și întrebări despre siguranța gesturilor noastre cotidiene. Una dintre cele mai frecvente: este în regulă să bei apă dintr-o sticlă de plastic uitată câteva zile în mașină? Experții avertizează că temperaturile ridicate și radiațiile UV pot transforma o banală sticlă într-un potențial pericol pentru sănătate, relatează The New [...]
Cinci probleme frecvente ale pielii copiilor vara – de la iritații din cauza căldurii la alergii la clor. Cum pot fi prevenite și tratate # ZdGust
Pentru familiile cu copii, vara este în mod special prețioasă. Și asta, firește, pentru că este anotimpul vacanțelor, al taberelor, al zilelor petrecute în aer liber, înotând, mergând cu bicicleta și explorând locuri și peisaje inedite. O mulțime de activități combinate în trei luni mult prea scurte, dar care pot veni la pachet cu genunchii [...]
