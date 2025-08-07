Oportunitate pentru antreprenoarele din R. Moldova: 6 locuri gratuite la Riga Food Expo 2025
ZdGust, 7 august 2025 11:10
Femeile din Republica Moldova care conduc afaceri în domeniul alimentar au acum șansa de a-și duce brandul pe scena internațională. Între 4 și 6 septembrie 2025, la Riga, Letonia, va avea loc Riga Food Expo – cel mai mare târg al industriei alimentare din țările baltice, un eveniment-cheie pentru antreprenorii care vor să-și extindă afacerea [...]
• • •
Acum 15 minute
11:10
Oportunitate pentru antreprenoarele din R. Moldova: 6 locuri gratuite la Riga Food Expo 2025 # ZdGust
Acum 2 ore
09:50
Aceste tartine cu ricotta și ton sunt un preparat extrem de simplu și rapid dar cu un gust care place oricui. Ricotta este o brânză bogată în proteine dar săracă în grăsimi, ideală, așadar, vara. Adăugând ton, obținem o combinație plină de proteine și cu grăsimi sănătoase, un mic dejun care conține toți macronutrienții. Tartinele [...]
Acum 24 ore
18:30
Premieră editorială în R. Moldova: o carte semnată de Briony May Smith, lansată simultan cu ediția internațională # ZdGust
Cartea pentru copii „Grohuț”, semnată și ilustrată de autoarea britanică Briony May Smith, va fi lansată joi, 7 august, la ora 11:00, în sala Biblioteca Picilor a Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”. Lansarea va avea loc la doar o săptămână după apariția internațională a cărții în Marea Britanie și Irlanda, și, în același timp [...]
16:40
În anii 2000, gențile „It” de designer erau la fel de căutate ca și vedetele fotografiate de paparazzi purtându-le. Gândește-te la geanta Balenciaga City, lansată în 2001, și îți vor reveni în minte imagini cu Mary-Kate și Ashley Olsen, Nicole Richie sau Kate Moss. Dacă îți amintești de Fendi Spy sau Chloé Paddington, probabil îți [...]
15:40
Vara anului 2025: Recorduri de temperatură şi precipitaţii înregistrate în mai multe zone din lume # ZdGust
Căldură record, incendii masive, inundaţii mortale – luna august abia a început, dar vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene meteorologice distructive şi mortale în emisfera nordică, transmite News.ro, care citează AFP, transmite G4Media. „Temperaturile şi precipitaţiile extreme au devenit mai intense şi mai frecvente la scară globală”, afirmă Sonia Seneviratne, [...]
14:30
Oamenii de știință vor să creeze înghețata care nu se topește. Cât de aproape sunt de reușită? # ZdGust
Oamenii de știință au început să caute soluții pentru a prelungi durata de viață a înghețatei sau cel puțin pentru a o ajuta „să-și păstreze calmul” atunci când temperaturile urcă. Un exemplu devenit viral în urmă cu câțiva ani este cel al producătorului japonez Kanazawa Ice, care a lansat pe piață înghețată soft-serve și sub formă de [...]
13:20
Barcelona este, conform unor voci, capitală gastronomică, cu o scenă diversă ce îmbină fine‑dining‑ul avangardist cu autenticitatea bucătăriei catalane reinterpretate, transmite G4Food. Iată cele mai reprezentative 10 restaurante în 2025: 1. Disfrutar Câștigător al titlului World’s Best Restaurant 2024 și cel mai bun restaurant din Europa, Disfrutar este condus de foști chefi de la legendarul El Bulli, notează The [...]
12:30
Cu bicicleta prin Moldova este o modalitate ideală de a descoperi peisajele rurale, satele autentice și natura țării. Pe trasee vei întâlni localnici, vei vizita crame și vei gusta din ospitalitatea moldovenească prin mâncăruri tradiționale și vinuri locale. Fiecare traseu oferă o experiență unică și momente de neuitat în mijlocul naturii. În continuare, îți oferim [...]
Ieri
11:20
Frittata cu mazăre, o idee de mic dejun echilibrat, proteic, plin de fibre și ușor de preparat # ZdGust
O frittata cu mazăre este mereu o rețetă la îndemână inclusiv pentru micul dejun, fiind un preparat echilibrat și care conferă energie pentru câteva ore bune. Una dintre numeroasele variante ale clasicei frittata italiene, se face în câteva minute și poate fi preparată și la cuptor, dacă avem mai mult timp la dispoziție. În plus, poate [...]
5 august 2025
17:50
La nivel mondial, hipertensiunea arterială este în creștere în rândul copiilor și adolescenților, cu un procent de 7,2% pe an # ZdGust
Hipertensiunea arterială susținută a fost definită ca tensiune arterială crescută confirmată în trei sau mai multe ocazii distincte, în timp ce hipertensiunea arterială ocazională a fost determinată de o singură consultaţie, potrivit Rador Radio România, citat de G4Media. Cercetătorii au prezentat studii originale efectuate pe copii și adolescenți cu vârsta sub 19 ani care au [...]
15:10
Ce trebuie să știi despre electroliți: rol, surse și riscuri. Cum influențează hidratarea, funcționarea mușchilor și starea generală de sănătate # ZdGust
Electroliții au un rol esențial în mai multe funcții importante ale organismului, inclusiv hidratarea, ritmul cardiac, activitatea nervoasă și musculară. Efectele acestora minerale, cu sarcină electrică naturală și care sunt solubili în apă, asupra sănătății sunt importante și pot varia în funcție de tipul și cantitatea de electroliți, scrie G4Food. În condiții normale, organismul are [...]
13:40
Vârsta la care începem să îmbătrânim rapid și ce putem face ca să încetinim procesul: „Corpul uman este ca o mașină. Unele piese cedează mai repede decât altele” # ZdGust
Îmbătrânirea nu are loc gradual, potrivit cercetătorilor. Dacă în copilărie și în tinerețe corpul urmează un ritm stabil de dezvoltare, după vârsta de 50 de ani începe un declin accelerat al funcțiilor biologice. Iar primele afectate de procesul de îmbătrânire sunt vasele de sânge. Există însă metode ce pot încetini acest proces, transmite HotNews. Un studiu [...]
12:30
400 de milioane de tone de deșeuri din plastic a produs omenirea în 2024. Discuții la Geneva privind un tratat global pentru combaterea poluării # ZdGust
Începând de marţi, la Geneva, reprezentanţi din peste 160 de ţări fac o ultimă încercare pentru a crea un acord internaţional, obligatoriu din punct de vedere juridic, cu scopul de a combate poluarea cu plastic. Se speră ca tratatul să poată fi semnat anul viitor, informează DPA, citată de Agerpres și preluat de G4Media. Experţii [...]
11:30
Cum poți face oțet aromatic pentru salate, folosind condimente, fructe sau ierburi aromatice de sezon # ZdGust
Oțeturile infuzate cu fructe, plante aromatice sau note picante sunt deosebit de bine venite de-a lungul întregului an pentru că oferă aromă și rafinament salatelor dar și altor preparatele. Există și versiuni comerciale, dar plăcerea preparării lor e inegalabilă, dincolo de faptul că știm precis ce conțin, scrie G4Food. Sunt exact ceea ce sugerează numele: [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Zilele devin din ce în ce mai scurte și nu doar pentru că vara se apropie de sfârșit în emisfera nordică. Marți, 5 august, ziua solară va fi puțin mai scurtă decât cele 24 de ore obișnuite, potrivit Timeanddate.com, devenind astfel nu doar una dintre cele mai scurte zile din 2025, ci și din momentul [...]
09:10
În august 2025, Editura Cartier propune o selecție variată de titluri noi: o nouă traducere a clasicului Alice în Țara Minunilor, povești pentru copii despre emoții, poezie contemporană și proză cu teme existențiale. Alice în Țara Minunilor, de Lewis Carroll O nouă traducere din engleză de Dan Sociu. „Toate operele lui Lewis Carroll ar trebui [...]
4 august 2025
17:50
Într-o epocă a călătoriilor rapide, a zborurilor low-cost și a conexiunilor ultra-eficiente, trenurile de noapte revin spectaculos în actualitate, oferind o alternativă lentă, poetică și sustenabilă. În Europa, rețeaua acestor călătorii nocturne se extinde tot mai mult, redând farmecul unei epoci în care adormirea într-un oraș și trezirea în altul era o aventură în sine, [...]
16:40
Un studiu realizat în șase țări diferite arată că angajații care lucrează doar patru zile pe săptămână se simt mai odihniți și mai puțin epuizați, transmite Mediafax. Aproape 3.000 de persoane din 141 de companii din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Irlanda și SUA au participat la un test la scară largă. Aceștia au [...]
15:20
Peste 10 mii de hoteluri din Europa solicită compensații platformei Booking.com într-un proces colectiv # ZdGust
Peste 10 mii de hoteluri din Europa vor să deschidă o acțiune comună în instanță împotriva platformei de rezervări Booking.com, cu sediul la Amsterdam, pentru a solicita compensații pentru pierderile înregistrate în urma folosirii de către platforma de rezervări a așa-numitei „clauze a celui mai mic preț”, transmite DPA, citat de Agerpres. Clauza, care interzice hotelurilor [...]
14:10
Ceai băut pe stomacul gol: când e benefic și când îți poate face rău. Recomandările specialiștilor # ZdGust
Nu este clar dacă ar trebui să bei ceai înainte sau după micul dejun, dar potrivit delish.com, acest lucru poate depinde de tipul de ceai pe care îl preferi – negru sau un ceai calmant, cum ar fi mușețelul. „Consumul ceaiului pe stomacul gol poate fi atât benefic, cât și potențial problematic”, explică nutriționista Lauren [...]
13:00
Îl duci în parc și‑l vezi cum se leagănă singur pe balansoar, departe de ceilalți. Sau vine și îți spune, cu voce joasă, că „nimeni nu vrea să se joace cu mine”. Ce poate face un părinte ca să‑ți ajute copilul să‑și facă prieteni? Un sondaj național realizat de Spitalul de Copii CS Mott de la [...]
11:40
Când și de ce îți poate fi reținut permisul de conducere în România: explicațiile Poliției Române # ZdGust
Poliția Română clarifică situațiile în care permisul de conducere poate fi reținut conform legislației naționale: de la încălcări ale regulilor de circulație, până la infracțiuni prevăzute de Codul Penal precum conducerea sub influența alcoolului sau părăsirea locului accidentului. Restituirea documentului este posibilă doar în anumite condiții. Potrivit cadrului legal național, măsura tehnico-administrativă a reținerii permisului [...]
10:50
Este o idee tot mai des întâlnită în social media: femeile ar avea nevoie de mai mult somn decât bărbații, uneori chiar cu „mai multe ore”, potrivit unor postări virale. Explicațiile invocate variază, de la diferențele hormonale la faptul că „femeile au un creier care funcționează mai rapid”. Însă, conform cercetătorilor, aceste afirmații nu sunt [...]
09:40
Fierul are un rol esențial pentru organism. Sprijină mușchii, creierul și sistemul imunitar și transportă oxigenul în tot corpul pentru a-ți oferi energie, potrivit Institutului Național de Sănătate (NIH). Nu e de mirare că lipsa lui te poate face să te simți epuizat. „Dacă nu ai suficient fier în dietă, e posibil să te simți mereu obosit, [...]
08:40
Secretul uleiului de măsline: de ce este superior altor uleiuri și cum ne protejează sănătatea # ZdGust
Inflamația cronică este una dintre acele afecțiuni tăcute care, deși nu prezintă întotdeauna simptome vizibile, pot avea consecințe grave asupra sănătății pe termen lung. Potrivit cercetătorului și medicului William Li, această formă de inflamație poate sta la baza dezvoltării unor boli cardiovasculare, dar și a anumitor tipuri de cancer. Explicațiile expertului au fost prezentate într-un [...]
3 august 2025
19:00
Victor Pietraru, regizor: „Visul meu e să fac un film pe care oamenii îl vor privi de cel puțin două ori” # ZdGust
Victor Pietraru este un tânăr regizor din R. Moldova, creator al scurtmetrajului „Alte frunze de dor”, dar și al mai multor videoclipuri pentru artiștii autohtoni. Deși inițial și-a început studiile la București, la Universitatea Politehnică, Victor a revenit în R. Moldova și a studiat Regie Film. „La Regie Film am ajuns, aș zice, mai mult [...]
11:10
De ce „Liniștește-te!” nu ajută un copil în criză: ce se întâmplă în creierul lui în timpul unui tantrum și cum ar trebui să reacționăm # ZdGust
Copiii nu sunt adulți în miniatură – creierul lor în creștere este de fapt incapabil să adopte o perspectivă adultă asupra unei situații și să folosească acea cunoaștere pentru a se calma. În mijlocul unui tantrum, creierul copilului este „oprit” de emoții intense – iar logica nu ajunge acolo. HotNews explică de ce nu poate [...]
2 august 2025
16:40
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau o săptămână, recomandă G4Food. Mai jos aveți meniul pe care vi-l propunem pentru săptămâna 4 – 10 august. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne [...]
15:40
Care este capitala europeană care nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an # ZdGust
Helsinki nu a înregistrat niciun deces în accidente rutiere în ultimul an, au dezvăluit oficialii municipali săptămâna aceasta, transmite Media Fax. Deși numărul deceselor în accidente rutiere este în scădere în întreaga UE, cu o reducere de 3% în 2024, accidentele cu final tragic sunt încă frecvente în zonele metropolitane. A trece un an întreg [...]
14:20
Este sigur să bei apă dintr-o sticlă de plastic uitată în mașină? Avertismentul cercetătorilor # ZdGust
Vara aduce cu ea nu doar canicula, ci și întrebări despre siguranța gesturilor noastre cotidiene. Una dintre cele mai frecvente: este în regulă să bei apă dintr-o sticlă de plastic uitată câteva zile în mașină? Experții avertizează că temperaturile ridicate și radiațiile UV pot transforma o banală sticlă într-un potențial pericol pentru sănătate, relatează The New [...]
10:40
Cinci probleme frecvente ale pielii copiilor vara – de la iritații din cauza căldurii la alergii la clor. Cum pot fi prevenite și tratate # ZdGust
Pentru familiile cu copii, vara este în mod special prețioasă. Și asta, firește, pentru că este anotimpul vacanțelor, al taberelor, al zilelor petrecute în aer liber, înotând, mergând cu bicicleta și explorând locuri și peisaje inedite. O mulțime de activități combinate în trei luni mult prea scurte, dar care pot veni la pachet cu genunchii [...]
1 august 2025
18:00
ANSA anunță rechemarea unui produs alimentar: flori de mușețel cu nivel periculos de toxine # ZdGust
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre retragerea de pe piață și rechemarea de la utilizatori a produsului alimentar Flori de mușețel, produs de SRL „Doctor Farm”. Produsul prezintă un nivel peste limita admisă de alcaloizi pirolizidinici – substanțe toxice care pot reprezenta un risc pentru sănătate în cazul ingerării. Produsul (fabricat la [...]
15:10
Studiile recente în domeniul exercițiilor fizice au oferit perspective valoroase despre cum să-ți optimizezi rutina de antrenament – de la momentul ideal pentru a face sport, până la câte seturi sunt cu adevărat necesare pentru a construi masă musculară. Health a selectat cele mai importante 10 sfaturi de fitness susținute de știință, care te pot [...]
13:50
Un experiment de laborator a testat cofeina și arată că aceasta poate spori rezistența la antibiotice a bacteriei E. coli. Cu toate acestea, nu se știe încă dacă această descoperire se aplică și infecțiilor reale la oameni, scrie presa română. Cofeina poate ajuta unele bacterii să împiedice pătrunderea antibioticelor în celulele lor, reducând potențial efectele [...]
12:40
Clasamentul instituțiilor de învățământ după Bacalaureat: 130 de licee din țară au rata de promovare de 100% # ZdGust
Conform rezultatelor finale ale sesiunii de bacalaureat din acest an, 130 de licee teoretice din țară au rata de promovare de 100%, iar 23 au media mai mare de 8. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au publicat clasamentul instituțiilor de învățământ, realizat în baza rezultatelor obținute de candidații înscriși [...]
11:30
Epuizarea părinților care îngrijesc copii cu dizabilități: cum recunoști burnout-ul parental și ce poți face # ZdGust
Burnout-ul parental afectează în special părinții care îngrijesc copii cu dizabilități, pentru care responsabilitatea este neîntreruptă, atât fizic, cât și emoțional. Solicitările zilnice, lipsa somnului, birocrația, izolarea și lipsa de sprijin duc, în timp, la o epuizare profundă, care nu dispare cu o simplă odihnă. Pentru ca un părinte să poată fi prezent, conectat și [...]
10:10
Savanții scoțieni au dezvoltat primul soi de afine rezistent la frig: Rezultatul vine după 10 ani de cercetare # ZdGust
Scoția intră oficial pe harta inovatorilor în horticultură cu lansarea Highland Charm, primul soi de afine dezvoltat special pentru a rezista condițiilor meteo dure din Highlands. După un deceniu de cercetare, specialiștii de la Institutul James Hutton au reușit să obțină un fruct care promite să transforme piața locală a afinelor, scrie G4Food. Noul soi, [...]
31 iulie 2025
17:20
Se spune că numărarea caloriilor este esențială pentru pierderea în greutate. Totuși, având în vedere stilul nostru de viață agitat, acest lucru poate fi dificil. Consumul regulat de calorii este strâns legat de obezitate și depozitarea grăsimii și poate chiar încetini metabolismul. În timp, acest lucru poate duce la creștere în greutate sau la o slăbire [...]
15:30
Diferențele dintre uleiul de măsline și cel de semințe nu se reduc doar la origine. Procesul de prelucrare, profilul nutrițional, gustul și utilizările în bucătărie sunt doar câțiva dintre factorii care trebuie analizați când vine vorba de uleiuri, scrie publicația italiană cookist.it. Ambele fac parte din categoria grăsimilor vegetale cu consistență fluidă, uleiul din semințe [...]
13:40
STUDIU: Băutorii de cafea au un microbiom mai sănătos. Câte cești de cafea sunt necesare pentru a fi simțite efectele benefice # ZdGust
Cafeaua influențează compoziția microbiomului intestinal mai mult decât orice alt aliment, potrivit celui mai amplu studiu realizat până acum pe această temă. Cercetarea a inclus aproape 23.000 de probe prelevate de la participanți din SUA și Marea Britanie. Iar rezultatele au scos la iveală că, în cazul celor care beau cafea, o bacterie rară și benefică, [...]
12:20
Mulți dintre noi am fost învățați să ne temem de viespi, considerându-le insecte agresive. Dar, având în vedere pierderea nesustenabilă a faunei sălbatice de pe planetă, trebuie să învățăm să conviețuim cu toate organismele – chiar și cu viespile. Acestea sunt polenizatori și prădători importanți ai insectelor. Câteva cunoștințe despre istoria lor naturală vă pot [...]
11:20
Capacitatea pădurilor din Europa de a absorbi CO2 este în scădere din cauza secetei şi a incendiilor, arată un studiu publicat în Nature # ZdGust
Absorbţia de CO2 de către pădurile europene este în scădere din cauza secetei şi a exploatărilor forestiere, ameninţând obiectivele climatice ale UE, avertizează oameni de ştiinţă care solicită acţiuni rapide într-un studiu publicat în revista Nature, preluat de France Presse și Agerpres, transmite G4Media. „Capacitatea pădurilor de a acţiona ca un rezervor de carbon este [...]
10:00
Proteinele susțin creșterea musculară, repararea țesuturilor și producția de enzime și hormoni. Există multe moduri prin care poți integra proteinele în alimentație, atât din surse animale, cât și vegetale. Nevoile zilnice de proteine variază, potrivit eatingwell.com, în funcție de vârstă, nivelul de activitate și starea de sănătate, așa că ideal este să consulți un nutriționist, pentru [...]
30 iulie 2025
17:10
Elevii de liceu și adulții vor putea obține un certificat oficial de competență la limba română # ZdGust
Elevii de liceu și adulții își vor putea certifica oficial competențele de limbă română prin intermediul unei testări naționale. Decizia a fost aprobată astăzi, 30 iulie, de Guvern. Pentru implementarea acestui proiect, Ministerul Educației și Cercetării va aloca peste 190 de mii de lei, pentru elaborarea materialelor de examinare, evaluarea lucrărilor scrise și a probelor orale. [...]
16:20
Dieta corectă pentru animalele obeze: Cum se face slăbirea treptată și sănătoasă, potrivit medicului veterinar # ZdGust
Stilul de viață din ultimii ani a afectat nu doar oamenii, ci și animalele. Așa se face că prevalența bolii, mai exact numărul cazurilor depistate, a crescut semnificativ, iar obezitatea a devenit tot mai prezentă atât la câini, cât și la pisici, scrie Pets&Cats. Pe de-o parte, acest fenomen are loc din cauza dorinței stăpânilor [...]
14:40
Te-ai întrebat vreodată ce poți face cu hainele pe care nu le mai porți? În loc să le lași să prindă praf în dulap sau să ajungă la gunoiul comun, le poți transforma într-un gest de solidaritate sau într-o alegere responsabilă pentru mediu. În R. Moldova, există inițiative care oferă posibilitatea de a dona hainele [...]
13:10
Într-o lume tot mai activă, în care alergarea a devenit nu doar un sport, ci un mod de viață, alegerea corectă a echipamentului este esențială pentru a preveni accidentările și pentru a te bucura cu adevărat de mișcare, scrie presa română. Ce ar trebui să cauți atunci când alegi pantofi alergare? Alegerea unui model potrivit [...]
12:10
Fragmente minuscule de plastic au fost descoperite în cele mai neașteptate locuri de pe planetă: în placentele bebelușilor nenăscuți, în măruntaiele adâncurilor din Groapa Marianelor, pe vârful Everestului, în organele pinguinilor antarctici și în aerul pe care îl respirăm. Microplasticul este peste tot. Invizibile cu ochiul liber, dar extrem de persistente, ele au devenit o [...]
29 iulie 2025
17:40
TIFF Chișinău 2025 – o ediție care a cucerit publicul din Republica Moldova. Peste trei mii de persoane au participat la eveniment # ZdGust
Chișinău a fost gazda unei noi ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania – TIFF Chișinău, în perioada 25-27 iulie. Evenimentul, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, a propus publicului un program important, care a inclus proiecții de filme românești, evenimente speciale și întâlniri cu cineaști și actori de peste [...]
14:50
Fructele kiwi sunt fructe mici, de dimensiunea unei prune mari, cu coajă maro și păroasă, pulpă verde strălucitoare și semințe mici, negre. Există și variante cu pulpă galbenă, deși sunt mai rare. Din punct de vedere botanic, kiwi sunt clasificate ca fructe de pădure, produse de vițe lemnoase din mai multe specii ale genului Actinidia. [...]
