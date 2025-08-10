Cum îți poate influența ceaiul din plante tratamentele medicale: Ce trebuie să știi

11:10

Copiii nu sunt adulți în miniatură – creierul lor în creștere este de fapt incapabil să adopte o perspectivă adultă asupra unei situații și să folosească acea cunoaștere pentru a se calma. În mijlocul unui tantrum, creierul copilului este „oprit” de emoții intense – iar logica nu ajunge acolo. HotNews explică de ce nu poate [...]