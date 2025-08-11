Ce trebuie să faci ca să câștigi mult din crearea de conținut? Strategii care dau rezultate

18:40

Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins la un summit trilateral alături de Volodimir Zelenski. Presa internațională scrie despre scenarii controversate privind un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, care ar putea fi puse pe masa discuțiilor. Pe fondul tot mai numeroaselor […] Articolul Cum arată harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia, la negocierile cu Trump? apare prima dată în Realitatea.md.